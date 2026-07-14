          2026 World Cup July 14 schedule: Soccer games today

          Scott Gould/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
          • ESPN
          Jul 14, 2026, 01:22 PM

          Who will make the World Cup final?

          Today's match is available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Semifinals

          • 3 p.m.: France vs. Spain (Arlington)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 6 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes