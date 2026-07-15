What time is the World Cup game today? July 15 soccer schedule

Who will join Spain in the World Cup final?
Today's match is available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Semifinals
3 p.m.: England vs. Argentina (Atlanta)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
6 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
6 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
6 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes