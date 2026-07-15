          What time is the World Cup game today? July 15 soccer schedule

          Scott Gould/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images
          • ESPN
          Jul 15, 2026, 01:16 PM

          Who will join Spain in the World Cup final?

          Today's match is available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Semifinals

          • 3 p.m.: England vs. Argentina (Atlanta)

          ESPN studio show schedule

          • 9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes

          • 5 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 6 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 6 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes