What time is France vs. England? World Cup July 18 schedule

Today determines which team finishes third at the World Cup.
The match is available on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.
Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:
*All times Eastern
Third place playoff
5 p.m.: France vs. England (Miami Gardens)
ESPN studio show schedule
9 a.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2
2 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
3 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
4 p.m.: Equipo F, ESPN Deportes
5 p.m.: ESPN Enfocados, ESPN Deportes
6 p.m.: Generación Fútbol, ESPN Deportes
7 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes
10 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+
10 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2
11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes
12 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes
2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes