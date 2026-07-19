          What time is the World Cup final? July 19 soccer schedule

          CHARLY TRIBALLEAU / AFP via Getty Images
          • ESPN
          Jul 19, 2026, 11:56 AM

          It all comes down to this.

          The 2026 World Cup final is available to watch on Fox and Telemundo, while fans can tune in to World Cup studio show coverage on ESPN.

          Check out more information on today's matches and coverage from ESPN below:

          *All times Eastern

          Final

          3 p.m.: Spain vs. Argentina (East Rutherford)

          ESPN studio show schedule

          • 1 p.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 1 p.m.: ESPN FC World Cup Morning Show, ESPN2

          • 2 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 5:30 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 6:30 p.m.: ESPN FC Daily Show, ESPN+

          • 7 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 9 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 10 p.m.: Ahora o Nunca, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 11 p.m.: ESPN FC World Cup Night Show, ESPN2

          • 12 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes

          • 1 a.m.: Fútbol Picante, ESPN Deportes

          • 2 a.m.: SportsCenter, ESPN Deportes