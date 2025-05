Every winner of the U.S. Women's Open

Open Extended Reactions

The U.S. Women's Open is one of the most prestigious events on the LPGA Tour. It has been held every year since 1946. The first tournament was contested in a match-play format. Betsy Rawls (1951, 1953, 1957, 1960) and Mickey Wright (1958, 1959, 1961, 1964) jointly hold the record for the most U.S. Women's Open titles, winning four apiece.

The 2025 U.S. Women's Open presented by Ally will take place Thursday through Sunday at Erin Hills golf course in Erin, Wisconsin.

U.S. Women's Open winners list

2024: Yuka Saso

2023: Allisen Corpuz

2022: Minjee Lee

2021: Yuka Saso

2020: A Lim Kim

2019: Jeongeun Lee6

2018: Ariya Jutanugarn*

2017: Sung Hyun Park

2016: Brittany Lang*

2015: In Gee Chun

2014: Michelle Wie

2013: Inbee Park

2012: Na Yeon Choi

2011: So Yeon Ryu*

2010: Paula Creamer

2009: Eun-Hee Ji

2008: Inbee Park

2007: Cristie Kerr

2006: Annika Sorenstam*

2005: Birdie Kim

2004: Meg Mallon

2003: Hilary Lunke*

2002: Juli Inkster

2001: Karrie Webb

2000: Karrie Webb

1999: Juli Inkster

1998: Se Ri Pak*

1997: Alison Nicholas

1996: Annika Sorenstam

1995: Annika Sorenstam

1994: Patty Sheehan

1993: Lauri Merten

1992: Patty Sheehan*

1991: Meg Mallon

1990: Betsy King

1989: Betsy King

1988: Liselotte Neumann

1987: Laura Davies*

1986: Jane Geddes

1985: Kathy (Baker) Guadagnino

1984: Hollis Stacy

1983: Jan Stephenson

1982: Janet Alex

1981: Pat Bradley

1980: Amy Alcott

1979: Jerilyn Britz

1978: Hollis Stacy

1977: Hollis Stacy

1976: JoAnne Gunderson Carner*

1975: Sandra Palmer

1974: Sandra Haynie

1973: Susie Maxwell Berning

1972: Susie Maxwell Berning

1971: JoAnne Gunderson Carner

1970: Donna Caponi

1969: Donna Caponi

1968: Susie Maxwell Berning

1967: Catherine Lacoste (a)

1966: Sandra Spuzich

1965: Carol Mann

1964: Mickey Wright*

1963: Mary Mills

1962: Murle Lindstrom

1961: Mickey Wright

1960: Betsy Rawls

1959: Mickey Wright

1958: Mickey Wright

1957: Betsy Rawls

1956: Kathy Cornelius*

1955: Fay Crocker

1954: Babe Didrikson Zaharias

1953: Betsy Rawls*

1952: Louise Suggs

1951: Betsy Rawls

1950: Babe Didrikson Zaharias

1949: Louise Suggs

1948: Babe Didrikson Zaharias

1947: Betty Jameson

1946: Patty Berg

*Won in playoff

(a) Amateur

