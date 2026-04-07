Masters 2026: Tee times for the first and second rounds

The first and second rounds of the 90th Masters at Augusta National Golf Club will begin in threesomes. Here are the tee times:

All times ET

(a) denotes amateur

First round (Thursday)

Tee No. 1

7:40 a.m. -- Johnny Keefer, Haotong Li

7:50 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz

8:02 a.m. -- José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter

8:14 a.m. -- Ángel Cabrera, Sami Välimäki, Jackson Herrington (a)

8:26 a.m. -- Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox

8:38 a.m. -- Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard

8:50 a.m. -- Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis

9:02 a.m. -- Bubba Watson, Nico Echavarria, Brandon Holtz (a)

9:19 a.m. -- Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp

9:31 a.m. -- Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor

9:43 a.m. -- Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day

9:55 a.m. -- Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia

10:07 a.m. -- Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele

10:19 a.m. -- Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley

10:31 a.m. -- Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)

10:43 a.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren

11:03 a.m. -- Sam Stevens, Sungjae Im

11:15 a.m. -- Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell

11:27 a.m. -- Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (a)

11:39 a.m. -- Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard

11:51 a.m. -- Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (a)

12:03 p.m. -- Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman

12:15 p.m. -- Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (a)

12:27 p.m. -- Sergio García, Aaron Rai, Jacob Bridgeman

12:44 p.m. -- Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan

12:56 p.m. -- J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton

1:08 p.m. -- Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg

1:20 p.m. -- Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka

1:32 p.m. -- Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas

1:44 p.m. -- Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

1:56 p.m. -- Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim

Second round (Friday)

Tee No. 1

7:40 a.m. -- Samuel Stevens, Sungjae Im

7:50 a.m. -- Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell

8:02 a.m. -- Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (a)

8:14 a.m. -- Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard

8:26 a.m. -- Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (A)

8:38 a.m. -- Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman

8:50 a.m. -- Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (a)

9:02 a.m. -- Sergio Garcia, Aaron Rai, Jacob Bridgeman

9:19 a.m. -- Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan

9:31 a.m. -- J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton

9:43 a.m. -- Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg

9:55 a.m. -- Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka

10:07 a.m. -- Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas

10:19 a.m. -- Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

10:31 a.m. -- Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim

10:51 a.m. -- John Keefer, Haotong Li

11:03 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz

11:15 a.m. -- José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter

11:27 a.m. -- Angel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington (a)

11:39 a.m. -- Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox

11:51 a.m. -- Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard

12:03 p.m. -- Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis

12:15 p.m. -- Bubba Watson, Nicolas Echavarria, Brandon Holtz (a)

12:32 p.m. -- Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp

12:44 p.m. -- Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor

12:56 p.m. -- Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day

1:08 p.m. -- Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia

1:20 p.m. -- Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele

1:32 p.m. -- Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley

1:44 p.m. -- Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)

1:56 p.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren