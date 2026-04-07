          Masters 2026: Tee times for the first and second rounds

          Marty Smith travels to Northern Ireland to tell the story of Rory McIlroy's humble beginnings at Holywood Golf Club.

          • ESPN staffApr 7, 2026, 04:31 PM

          The first and second rounds of the 90th Masters at Augusta National Golf Club will begin in threesomes. Here are the tee times:

          All times ET

          (a) denotes amateur

          First round (Thursday)

          Tee No. 1

          7:40 a.m. -- Johnny Keefer, Haotong Li

          7:50 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz

          8:02 a.m. -- José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter

          8:14 a.m. -- Ángel Cabrera, Sami Välimäki, Jackson Herrington (a)

          8:26 a.m. -- Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox

          8:38 a.m. -- Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard

          8:50 a.m. -- Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis

          9:02 a.m. -- Bubba Watson, Nico Echavarria, Brandon Holtz (a)

          9:19 a.m. -- Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp

          9:31 a.m. -- Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor

          9:43 a.m. -- Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day

          9:55 a.m. -- Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia

          10:07 a.m. -- Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele

          10:19 a.m. -- Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley

          10:31 a.m. -- Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)

          10:43 a.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren

          11:03 a.m. -- Sam Stevens, Sungjae Im

          11:15 a.m. -- Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell

          11:27 a.m. -- Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (a)

          11:39 a.m. -- Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard

          11:51 a.m. -- Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (a)

          12:03 p.m. -- Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman

          12:15 p.m. -- Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (a)

          12:27 p.m. -- Sergio García, Aaron Rai, Jacob Bridgeman

          12:44 p.m. -- Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan

          12:56 p.m. -- J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton

          1:08 p.m. -- Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg

          1:20 p.m. -- Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka

          1:32 p.m. -- Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas

          1:44 p.m. -- Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

          1:56 p.m. -- Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim

          Second round (Friday)

          Tee No. 1

          7:40 a.m. -- Samuel Stevens, Sungjae Im

          7:50 a.m. -- Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell

          8:02 a.m. -- Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (a)

          8:14 a.m. -- Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard

          8:26 a.m. -- Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (A)

          8:38 a.m. -- Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman

          8:50 a.m. -- Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (a)

          9:02 a.m. -- Sergio Garcia, Aaron Rai, Jacob Bridgeman

          9:19 a.m. -- Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan

          9:31 a.m. -- J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton

          9:43 a.m. -- Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg

          9:55 a.m. -- Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka

          10:07 a.m. -- Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas

          10:19 a.m. -- Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland

          10:31 a.m. -- Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim

          10:51 a.m. -- John Keefer, Haotong Li

          11:03 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz

          11:15 a.m. -- José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter

          11:27 a.m. -- Angel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington (a)

          11:39 a.m. -- Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox

          11:51 a.m. -- Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard

          12:03 p.m. -- Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis

          12:15 p.m. -- Bubba Watson, Nicolas Echavarria, Brandon Holtz (a)

          12:32 p.m. -- Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp

          12:44 p.m. -- Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor

          12:56 p.m. -- Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day

          1:08 p.m. -- Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia

          1:20 p.m. -- Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele

          1:32 p.m. -- Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley

          1:44 p.m. -- Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)

          1:56 p.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren