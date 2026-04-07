Masters 2026: Tee times for the first and second rounds

The first and second rounds of the 90th Masters at Augusta National Golf Club will begin in threesomes. Here are the tee times:
All times ET
(a) denotes amateur
First round (Thursday)
Tee No. 1
7:40 a.m. -- Johnny Keefer, Haotong Li
7:50 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz
8:02 a.m. -- José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter
8:14 a.m. -- Ángel Cabrera, Sami Välimäki, Jackson Herrington (a)
8:26 a.m. -- Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox
8:38 a.m. -- Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard
8:50 a.m. -- Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis
9:02 a.m. -- Bubba Watson, Nico Echavarria, Brandon Holtz (a)
9:19 a.m. -- Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp
9:31 a.m. -- Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor
9:43 a.m. -- Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day
9:55 a.m. -- Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia
10:07 a.m. -- Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele
10:19 a.m. -- Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley
10:31 a.m. -- Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)
10:43 a.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren
11:03 a.m. -- Sam Stevens, Sungjae Im
11:15 a.m. -- Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell
11:27 a.m. -- Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (a)
11:39 a.m. -- Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard
11:51 a.m. -- Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (a)
12:03 p.m. -- Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman
12:15 p.m. -- Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (a)
12:27 p.m. -- Sergio García, Aaron Rai, Jacob Bridgeman
12:44 p.m. -- Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan
12:56 p.m. -- J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton
1:08 p.m. -- Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg
1:20 p.m. -- Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka
1:32 p.m. -- Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas
1:44 p.m. -- Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland
1:56 p.m. -- Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim
Second round (Friday)
Tee No. 1
7:40 a.m. -- Samuel Stevens, Sungjae Im
7:50 a.m. -- Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell
8:02 a.m. -- Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (a)
8:14 a.m. -- Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard
8:26 a.m. -- Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (A)
8:38 a.m. -- Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman
8:50 a.m. -- Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (a)
9:02 a.m. -- Sergio Garcia, Aaron Rai, Jacob Bridgeman
9:19 a.m. -- Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan
9:31 a.m. -- J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrrell Hatton
9:43 a.m. -- Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg
9:55 a.m. -- Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka
10:07 a.m. -- Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas
10:19 a.m. -- Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland
10:31 a.m. -- Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim
10:51 a.m. -- John Keefer, Haotong Li
11:03 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz
11:15 a.m. -- José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter
11:27 a.m. -- Angel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington (a)
11:39 a.m. -- Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox
11:51 a.m. -- Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard
12:03 p.m. -- Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis
12:15 p.m. -- Bubba Watson, Nicolas Echavarria, Brandon Holtz (a)
12:32 p.m. -- Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp
12:44 p.m. -- Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor
12:56 p.m. -- Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day
1:08 p.m. -- Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia
1:20 p.m. -- Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele
1:32 p.m. -- Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley
1:44 p.m. -- Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (a)
1:56 p.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren