          2026 Masters: Tee times for Saturday's third round

          Rory McIlroy birdies final four holes of Round 2 to take commanding lead  (1:14)

          • ESPN staffApr 11, 2026, 12:04 AM

          The third round of the 90th Masters at Augusta National will begin on in pairings. Here are the tee times:

          All times ET

          (a) denotes amateur

          Third round

          Tee No. 1

          9:31 a.m. -- Kurt Kitayama, Alex Noren

          9:42 a.m. -- Charl Schwartzel, Rasmus Højgaard

          9:53 a.m. -- Jon Rahm, Si Woo Kim

          10:04 a.m. -- Brian Harman, Corey Conners

          10:15 a.m. -- Sergio García, Maverick McNealy

          10:26 a.m. -- Keegan Bradley, Viktor Hovland

          10:37 a.m. -- Justin Thomas, Gary Woodland

          10:48 a.m. -- Sam Stevens, Adam Scott

          11:10 a.m. -- Marco Penge, Matt McCarty

          11:21 a.m. -- Jordan Spieth, Sepp Straka

          11:32 a.m. -- Aaron Rai, Jacob Bridgeman

          11:43 a.m. -- Patrick Cantlay, Sungjae Im

          11:54 a.m. -- Dustin Johnson, Russell Henley

          12:05 p.m. -- Harris English, Ryan Gerard

          12:16 p.m. -- Ludvig Åberg, Scottie Scheffler

          12:38 p.m. -- Collin Morikawa, Brian Campbell

          12:49 p.m. -- Nick Taylor, Matt Fitzpatrick

          1:00 p.m. -- Hideki Matsuyama, Michael Brennan

          1:11 p.m. -- Jake Knapp, Xander Schauffele

          1:22 p.m. -- Ben Griffin, Max Homa

          1:33 p.m. -- Chris Gotterup, Brooks Koepka

          1:55 p.m. -- Jason Day, Cameron Young

          2:06 p.m. -- Haotong Li, Kristoffer Reitan

          2:17 p.m. -- Wyndham Clark, Tyrrell Hatton

          2:28 p.m. -- Shane Lowry, Tommy Fleetwood

          2:39 p.m. -- Patrick Reed, Justin Rose

          2:50 p.m. -- Rory McIlroy, Sam Burns