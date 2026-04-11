2026 Masters: Tee times for Saturday's third round

The third round of the 90th Masters at Augusta National will begin on in pairings. Here are the tee times:
All times ET
(a) denotes amateur
Third round
Tee No. 1
9:31 a.m. -- Kurt Kitayama, Alex Noren
9:42 a.m. -- Charl Schwartzel, Rasmus Højgaard
9:53 a.m. -- Jon Rahm, Si Woo Kim
10:04 a.m. -- Brian Harman, Corey Conners
10:15 a.m. -- Sergio García, Maverick McNealy
10:26 a.m. -- Keegan Bradley, Viktor Hovland
10:37 a.m. -- Justin Thomas, Gary Woodland
10:48 a.m. -- Sam Stevens, Adam Scott
11:10 a.m. -- Marco Penge, Matt McCarty
11:21 a.m. -- Jordan Spieth, Sepp Straka
11:32 a.m. -- Aaron Rai, Jacob Bridgeman
11:43 a.m. -- Patrick Cantlay, Sungjae Im
11:54 a.m. -- Dustin Johnson, Russell Henley
12:05 p.m. -- Harris English, Ryan Gerard
12:16 p.m. -- Ludvig Åberg, Scottie Scheffler
12:38 p.m. -- Collin Morikawa, Brian Campbell
12:49 p.m. -- Nick Taylor, Matt Fitzpatrick
1:00 p.m. -- Hideki Matsuyama, Michael Brennan
1:11 p.m. -- Jake Knapp, Xander Schauffele
1:22 p.m. -- Ben Griffin, Max Homa
1:33 p.m. -- Chris Gotterup, Brooks Koepka
1:55 p.m. -- Jason Day, Cameron Young
2:06 p.m. -- Haotong Li, Kristoffer Reitan
2:17 p.m. -- Wyndham Clark, Tyrrell Hatton
2:28 p.m. -- Shane Lowry, Tommy Fleetwood
2:39 p.m. -- Patrick Reed, Justin Rose
2:50 p.m. -- Rory McIlroy, Sam Burns