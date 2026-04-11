          2026 Masters: Tee times for Sunday's fourth round

          • ESPN staffApr 11, 2026, 11:58 PM

          The fourth and final round of the 90th Masters at Augusta National will begin on in pairings. Here are the tee times:

          All times ET

          Fourth round

          Tee No. 1

          9:06 a.m. -- Aaron Rai, Charl Schwartzel

          9:17 a.m. -- Gary Woodland, Kurt Kitayama

          9:28 a.m. -- Jon Rahm, Sergio García

          9:39 a.m. -- Si Woo Kim, Rasmus Højgaard

          9:50 a.m. -- Keegan Bradley, Dustin Johnson

          10:01 a.m. -- Matt McCarty, Corey Conners

          10:12 a.m. -- Viktor Hovland, Justin Thomas

          10:23 a.m. -- Alex Noren, Maverick McNealy

          10:45 a.m. -- Adam Scott, Marco Penge

          10:56 a.m. -- Harris English, Sam Stevens

          11:07 a.m. -- Brian Harman, Jordan Spieth

          11:18 a.m. -- Sungjae Im, Hideki Matsuyama

          11:29 a.m. -- Sepp Straka, Jacob Bridgeman

          11:40 a.m. -- Chris Gotterup, Kristoffer Reitan

          11:51 a.m. -- Michael Brennan, Max Homa

          12:13 p.m. -- Nick Taylor, Matt Fitzpatrick

          12:24 p.m. -- Ludvig Åberg, Brian Campbell

          12:35 p.m. -- Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood

          12:46 p.m. -- Brooks Koepka, Wyndham Clark

          12:57 p.m. -- Ryan Gerard, Xander Schauffele

          1:08 p.m. -- Jake Knapp, Ben Griffin

          1:30 p.m. -- Patrick Reed, Collin Morikawa

          1:41 p.m. -- Patrick Cantlay, Russell Henley

          1:52 p.m. -- Scottie Scheffler, Haotong Li

          2:03 p.m. -- Jason Day, Justin Rose

          2:14 p.m. -- Sam Burns, Shane Lowry

          2:25 p.m. -- Cameron Young, Rory McIlroy