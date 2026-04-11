2026 Masters: Tee times for Sunday's fourth round

The fourth and final round of the 90th Masters at Augusta National will begin on in pairings. Here are the tee times:
All times ET
Fourth round
Tee No. 1
9:06 a.m. -- Aaron Rai, Charl Schwartzel
9:17 a.m. -- Gary Woodland, Kurt Kitayama
9:28 a.m. -- Jon Rahm, Sergio García
9:39 a.m. -- Si Woo Kim, Rasmus Højgaard
9:50 a.m. -- Keegan Bradley, Dustin Johnson
10:01 a.m. -- Matt McCarty, Corey Conners
10:12 a.m. -- Viktor Hovland, Justin Thomas
10:23 a.m. -- Alex Noren, Maverick McNealy
10:45 a.m. -- Adam Scott, Marco Penge
10:56 a.m. -- Harris English, Sam Stevens
11:07 a.m. -- Brian Harman, Jordan Spieth
11:18 a.m. -- Sungjae Im, Hideki Matsuyama
11:29 a.m. -- Sepp Straka, Jacob Bridgeman
11:40 a.m. -- Chris Gotterup, Kristoffer Reitan
11:51 a.m. -- Michael Brennan, Max Homa
12:13 p.m. -- Nick Taylor, Matt Fitzpatrick
12:24 p.m. -- Ludvig Åberg, Brian Campbell
12:35 p.m. -- Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood
12:46 p.m. -- Brooks Koepka, Wyndham Clark
12:57 p.m. -- Ryan Gerard, Xander Schauffele
1:08 p.m. -- Jake Knapp, Ben Griffin
1:30 p.m. -- Patrick Reed, Collin Morikawa
1:41 p.m. -- Patrick Cantlay, Russell Henley
1:52 p.m. -- Scottie Scheffler, Haotong Li
2:03 p.m. -- Jason Day, Justin Rose
2:14 p.m. -- Sam Burns, Shane Lowry
2:25 p.m. -- Cameron Young, Rory McIlroy