PGA Championship 2026: Tee times for the first and second rounds

The first and second rounds of the 108th PGA Championship at Aronimink Golf Club will begin in groups of three. Here are the tee times:
All times ET
First round
Tee No. 1
6:45 a.m. -- Braden Shattuck, Alex Fitzpatrick, Ben Griffin
6:56 a.m. -- Francisco Bidé, Harry Hall, Ryan Gerard
7:07 a.m. -- ohnny Keefer, Rico Hoey, Nicolai Højgaard
7:18 a.m. -- Shaun Micheel, Michael Brennan, Garrick Higgo
7:29 a.m. -- Y.E. Yang, Jhonattan Vegas, Matt McCarty
7:40 a.m. -- Lucas Glover, Tom McKibbin, Stephan Jaeger
7:51 a.m. -- Daniel Brown, Adrien Saddier, Harris English
8:02 a.m. -- Jacob Bridgeman, Bud Cauley, Alex Noren
8:13 a.m. -- Chris Kirk, Max Greyserman, Kristoffer Reitan
8:24 a.m. -- Maverick McNealy, Thomas Detry, Padraig Harrington
8:35 a.m. -- Ryan Lenahan, Ryan Fox, Kazuki Higa
8:46 a.m. -- Jared Jones, Michael Kim, Ryo Hisatsune
8:57 a.m. -- Tyler Collet, Kota Kaneko, Brandt Snedeker
12:15 p.m. -- Andrew Novak, John Parry, Jordan Gumberg
12:26 p.m. -- Ben Polland, Kurt Kitayama, Nico Echavarria
12:37 p.m. -- Akshay Bhatia, Ricky Castillo, Michael Thorbjornsen
12:48 p.m. -- Luke Donald, Jesse Droemer, Stewart Cink
12:59 p.m. -- Hideki Matsuyama, J.J. Spaun, Max Homa
1:10 p.m. -- Ben Kern, J.T. Poston, Russell Henley
1:21 p.m. -- Adam Scott, Corey Conners, Daniel Berger
1:32 p.m. -- Viktor Hovland, Collin Morikawa, Shane Lowry
1:43 p.m. -- Chris Gotterup, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood
1:54 p.m. -- Cameron Young, Keegan Bradley, Justin Thomas
2:05 p.m. -- Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick, Justin Rose
2:16 p.m. -- Zach Haynes, Alex Smalley, Chandler Blanchet
2:27 p.m. -- Bernd Wiesberger, Sudarshan Yellamaraju, Andy Sullivan
Tee No. 10
6:50 a.m. -- Aldrich Potgieter, David Puig, Denny McCarthy
7:01 a.m. -- William Mouw, Chris Gabriele, Taylor Pendrith
7:12 a.m. -- Tom Hoge, Bryce Fisher, Joaquín Niemann
7:23 a.m. -- Keith Mitchell, Billy Horschel, Ian Holt
7:34 a.m. -- Gary Woodland, Jason Day, Sam Burns
7:45 a.m. -- Wyndham Clark, Cameron Smith, Brian Harman
7:56 a.m. -- Patrick Cantlay, Min Woo Lee, Sahith Theegala
8:07 a.m. -- Si Woo Kim, Derek Berg, Joe Highsmith
8:18 a.m. -- Bryson DeChambeau, Ludvig Åberg, Rickie Fowler
8:29 a.m. -- Xander Schauffele, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton
8:40 a.m. -- Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jon Rahm
8:51 a.m. -- Daniel Hillier, Ryan Vermeer, Max McGreevy
9:02 a.m. -- Paul McClure, Mikael Lindberg, Angel Ayora
12:10 p.m. -- Michael Block, Rasmus Højgaard, Dustin Johnson
12:21 p.m. -- Mark Geddes, Steven Fisk, David Lipsky
12:32 p.m. -- Sungjae Im, Austin Hurt, Casey Jarvis
12:43 p.m. -- Andrew Putnam, Michael Kartrude, Matt Wallace
12:54 p.m. -- Martin Kaymer, Elvis Smylie, Davis Riley
1:05 p.m. -- Jason Dufner, Haotong Li, Jimmy Walker
1:16 p.m. -- Nick Taylor, Rasmus Neergaard-Petersen, Jordan Smith
1:27 p.m. -- Emiliano Grillo, Patrick Reed, Pierceson Coody
1:38 p.m. -- Brian Campbell, Adam Schenk, Christiaan Bezuidenhout
1:49 p.m. -- Marco Penge, Sepp Straka, Patrick Rodgers
2:00 p.m. -- Aaron Rai, Travis Smyth, Sami Välimäki
2:11 p.m. -- Sam Stevens, Jayden Schaper, Garrett Sapp
2:22 p.m. -- Timothy Wiseman, Matti Schmid, Austin Smotherman
Second round
Tee No. 1
6:45 a.m. -- Michael Block, Rasmus Højgaard, Dustin Johnson
6:56 a.m. -- Mark Geddes, Steven Fisk, David Lipsky
7:07 a.m. -- Sungjae Im, Austin Hurt, Casey Jarvis
7:18 a.m. -- Andrew Putnam, Michael Kartrude, Matt Wallace
7:29 a.m. -- Martin Kaymer, Elvis Smylie, Davis Riley
7:40 a.m. -- Jason Dufner, Haotong Li, Jimmy Walker
7:51 a.m. -- Nick Taylor, Rasmus Neergaard-Petersen, Jordan Smith
8:02 a.m. -- Emiliano Grillo, Patrick Reed, Pierceson Coody
8:13 a.m. -- Brian Campbell, Adam Schenk, Christiaan Bezuidenhout
8:24 a.m. -- Marco Penge, Sepp Straka, Patrick Rodgers
8:35 a.m. -- Aaron Rai, Travis Smyth, Sami Valimaki
8:46 a.m. -- Sam Stevens, Jayden Schaper, Garrett Sapp
8:57 a.m. -- Timothy Wiseman, Matti Schmid, Austin Smotherman
12:15 p.m. -- Aldrich Potgieter, David Puig, Denny McCarthy
12:26 p.m. -- William Mouw, Chris Gabriele, Taylor Pendrith
12:37 p.m. -- Tom Hoge, Bryce Fisher, Joaquin Niemann
12:48 p.m. -- Keith Mitchell, Billy Horschel, Ian Holt
12:59 p.m. -- Gary Woodland, Jason Day, Sam Burns
1:10 p.m. -- Wyndham Clark, Cameron Smith, Brian Harman
1:21 p.m. -- Patrick Cantlay, Min Woo Lee, Sahith Theegala
1:32 p.m. -- Si Woo Kim, Derek Berg, Joe Highsmith
1:43 p.m. -- Bryson DeChambeau, Ludvig Aberg, Rickie Fowler
1:54 p.m. -- Xander Schauffele, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton
2:05 p.m. -- Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jon Rahm
2:16 p.m. -- Daniel Hillier, Ryan Vermeer, Max McGreevy
2:27 p.m. -- Paul McClure, Mikael Lindberg, Angel Ayora
Tee No. 10
6:50 a.m. -- Andrew Novak, John Parry, Jordan Gumberg
7:01 a.m. -- Ben Polland, Kurt Kitayama, Nico Echavarria
7:12 a.m. -- Akshay Bhatia, Ricky Castillo, Michael Thorbjornsen
7:23 a.m. -- Luke Donald, Jesse Droemer, Stewart Cink
7:34 a.m. -- Hideki Matsuyama, J.J. Spaun, Max Homa
7:45 a.m. -- Ben Kern, J.T. Poston, Russell Henley
7:56 a.m. -- Adam Scott, Corey Conners, Daniel Berger
8:07 a.m. -- Viktor Hovland, Collin Morikawa, Shane Lowry
8:18 a.m. -- Chris Gotterup, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood
8:29 a.m. -- Cameron Young, Keegan Bradley, Justin Thomas
8:40 a.m. -- Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick, Justin Rose
8:51 a.m. -- Zach Haynes, Alex Smalley, Chandler Blanchet
9:02 a.m. -- Bernd Wiesberger, Sudarshan Yellamaraju, Andy Sullivan
12:10 p.m. -- Braden Shattuck, Alex Fitzpatrick, Ben Griffin
12:21 p.m. -- Francisco Bide, Harry Hall, Ryan Gerard
12:32 p.m. -- Johnny Keefer, Rico Hoey, Nicolai Højgaard
12:43 p.m. -- Shaun Micheel, Michael Brennan, Garrick Higgo
12:54 p.m. -- Y.E. Yang, Jhonattan Vegas, Matt McCarty
1:05 p.m. -- Lucas Glover, Tom McKibbin, Stephan Jaeger
1:16 p.m. -- Daniel Brown, Adrien Saddier, Harris English
1:27 p.m. -- Jacob Bridgeman, Bud Cauley, Alex Noren
1:38 p.m. -- Chris Kirk, Max Greyserman, Kristoffer Reitan
1:49 p.m. -- Maverick McNealy, Thomas Detry, Padraig Harrington
2:00 p.m. -- Ryan Lenahan, Ryan Fox, Kazuki Higa
2:11 p.m. -- Jared Jones, Michael Kim, Ryo Hisatsune
2:22 p.m. -- Tyler Collet, Kota Kaneko, Brandt Snedeker