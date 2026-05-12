        <
        >

          PGA Championship 2026: Tee times for the first and second rounds

          • ESPN staffMay 12, 2026, 07:49 PM

          The first and second rounds of the 108th PGA Championship at Aronimink Golf Club will begin in groups of three. Here are the tee times:

          All times ET

          First round

          Tee No. 1

          6:45 a.m. -- Braden Shattuck, Alex Fitzpatrick, Ben Griffin

          6:56 a.m. -- Francisco Bidé, Harry Hall, Ryan Gerard

          7:07 a.m. -- ohnny Keefer, Rico Hoey, Nicolai Højgaard

          7:18 a.m. -- Shaun Micheel, Michael Brennan, Garrick Higgo

          7:29 a.m. -- Y.E. Yang, Jhonattan Vegas, Matt McCarty

          7:40 a.m. -- Lucas Glover, Tom McKibbin, Stephan Jaeger

          7:51 a.m. -- Daniel Brown, Adrien Saddier, Harris English

          8:02 a.m. -- Jacob Bridgeman, Bud Cauley, Alex Noren

          8:13 a.m. -- Chris Kirk, Max Greyserman, Kristoffer Reitan

          8:24 a.m. -- Maverick McNealy, Thomas Detry, Padraig Harrington

          8:35 a.m. -- Ryan Lenahan, Ryan Fox, Kazuki Higa

          8:46 a.m. -- Jared Jones, Michael Kim, Ryo Hisatsune

          8:57 a.m. -- Tyler Collet, Kota Kaneko, Brandt Snedeker

          12:15 p.m. -- Andrew Novak, John Parry, Jordan Gumberg

          12:26 p.m. -- Ben Polland, Kurt Kitayama, Nico Echavarria

          12:37 p.m. -- Akshay Bhatia, Ricky Castillo, Michael Thorbjornsen

          12:48 p.m. -- Luke Donald, Jesse Droemer, Stewart Cink

          12:59 p.m. -- Hideki Matsuyama, J.J. Spaun, Max Homa

          1:10 p.m. -- Ben Kern, J.T. Poston, Russell Henley

          1:21 p.m. -- Adam Scott, Corey Conners, Daniel Berger

          1:32 p.m. -- Viktor Hovland, Collin Morikawa, Shane Lowry

          1:43 p.m. -- Chris Gotterup, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood

          1:54 p.m. -- Cameron Young, Keegan Bradley, Justin Thomas

          2:05 p.m. -- Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick, Justin Rose

          2:16 p.m. -- Zach Haynes, Alex Smalley, Chandler Blanchet

          2:27 p.m. -- Bernd Wiesberger, Sudarshan Yellamaraju, Andy Sullivan

          Tee No. 10

          6:50 a.m. -- Aldrich Potgieter, David Puig, Denny McCarthy

          7:01 a.m. -- William Mouw, Chris Gabriele, Taylor Pendrith

          7:12 a.m. -- Tom Hoge, Bryce Fisher, Joaquín Niemann

          7:23 a.m. -- Keith Mitchell, Billy Horschel, Ian Holt

          7:34 a.m. -- Gary Woodland, Jason Day, Sam Burns

          7:45 a.m. -- Wyndham Clark, Cameron Smith, Brian Harman

          7:56 a.m. -- Patrick Cantlay, Min Woo Lee, Sahith Theegala

          8:07 a.m. -- Si Woo Kim, Derek Berg, Joe Highsmith

          8:18 a.m. -- Bryson DeChambeau, Ludvig Åberg, Rickie Fowler

          8:29 a.m. -- Xander Schauffele, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton

          8:40 a.m. -- Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jon Rahm

          8:51 a.m. -- Daniel Hillier, Ryan Vermeer, Max McGreevy

          9:02 a.m. -- Paul McClure, Mikael Lindberg, Angel Ayora

          12:10 p.m. -- Michael Block, Rasmus Højgaard, Dustin Johnson

          12:21 p.m. -- Mark Geddes, Steven Fisk, David Lipsky

          12:32 p.m. -- Sungjae Im, Austin Hurt, Casey Jarvis

          12:43 p.m. -- Andrew Putnam, Michael Kartrude, Matt Wallace

          12:54 p.m. -- Martin Kaymer, Elvis Smylie, Davis Riley

          1:05 p.m. -- Jason Dufner, Haotong Li, Jimmy Walker

          1:16 p.m. -- Nick Taylor, Rasmus Neergaard-Petersen, Jordan Smith

          1:27 p.m. -- Emiliano Grillo, Patrick Reed, Pierceson Coody

          1:38 p.m. -- Brian Campbell, Adam Schenk, Christiaan Bezuidenhout

          1:49 p.m. -- Marco Penge, Sepp Straka, Patrick Rodgers

          2:00 p.m. -- Aaron Rai, Travis Smyth, Sami Välimäki

          2:11 p.m. -- Sam Stevens, Jayden Schaper, Garrett Sapp

          2:22 p.m. -- Timothy Wiseman, Matti Schmid, Austin Smotherman

          Second round

          Tee No. 1

          6:45 a.m. -- Michael Block, Rasmus Højgaard, Dustin Johnson

          6:56 a.m. -- Mark Geddes, Steven Fisk, David Lipsky

          7:07 a.m. -- Sungjae Im, Austin Hurt, Casey Jarvis

          7:18 a.m. -- Andrew Putnam, Michael Kartrude, Matt Wallace

          7:29 a.m. -- Martin Kaymer, Elvis Smylie, Davis Riley

          7:40 a.m. -- Jason Dufner, Haotong Li, Jimmy Walker

          7:51 a.m. -- Nick Taylor, Rasmus Neergaard-Petersen, Jordan Smith

          8:02 a.m. -- Emiliano Grillo, Patrick Reed, Pierceson Coody

          8:13 a.m. -- Brian Campbell, Adam Schenk, Christiaan Bezuidenhout

          8:24 a.m. -- Marco Penge, Sepp Straka, Patrick Rodgers

          8:35 a.m. -- Aaron Rai, Travis Smyth, Sami Valimaki

          8:46 a.m. -- Sam Stevens, Jayden Schaper, Garrett Sapp

          8:57 a.m. -- Timothy Wiseman, Matti Schmid, Austin Smotherman

          12:15 p.m. -- Aldrich Potgieter, David Puig, Denny McCarthy

          12:26 p.m. -- William Mouw, Chris Gabriele, Taylor Pendrith

          12:37 p.m. -- Tom Hoge, Bryce Fisher, Joaquin Niemann

          12:48 p.m. -- Keith Mitchell, Billy Horschel, Ian Holt

          12:59 p.m. -- Gary Woodland, Jason Day, Sam Burns

          1:10 p.m. -- Wyndham Clark, Cameron Smith, Brian Harman

          1:21 p.m. -- Patrick Cantlay, Min Woo Lee, Sahith Theegala

          1:32 p.m. -- Si Woo Kim, Derek Berg, Joe Highsmith

          1:43 p.m. -- Bryson DeChambeau, Ludvig Aberg, Rickie Fowler

          1:54 p.m. -- Xander Schauffele, Brooks Koepka, Tyrrell Hatton

          2:05 p.m. -- Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jon Rahm

          2:16 p.m. -- Daniel Hillier, Ryan Vermeer, Max McGreevy

          2:27 p.m. -- Paul McClure, Mikael Lindberg, Angel Ayora

          Tee No. 10

          6:50 a.m. -- Andrew Novak, John Parry, Jordan Gumberg

          7:01 a.m. -- Ben Polland, Kurt Kitayama, Nico Echavarria

          7:12 a.m. -- Akshay Bhatia, Ricky Castillo, Michael Thorbjornsen

          7:23 a.m. -- Luke Donald, Jesse Droemer, Stewart Cink

          7:34 a.m. -- Hideki Matsuyama, J.J. Spaun, Max Homa

          7:45 a.m. -- Ben Kern, J.T. Poston, Russell Henley

          7:56 a.m. -- Adam Scott, Corey Conners, Daniel Berger

          8:07 a.m. -- Viktor Hovland, Collin Morikawa, Shane Lowry

          8:18 a.m. -- Chris Gotterup, Robert MacIntyre, Tommy Fleetwood

          8:29 a.m. -- Cameron Young, Keegan Bradley, Justin Thomas

          8:40 a.m. -- Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick, Justin Rose

          8:51 a.m. -- Zach Haynes, Alex Smalley, Chandler Blanchet

          9:02 a.m. -- Bernd Wiesberger, Sudarshan Yellamaraju, Andy Sullivan

          12:10 p.m. -- Braden Shattuck, Alex Fitzpatrick, Ben Griffin

          12:21 p.m. -- Francisco Bide, Harry Hall, Ryan Gerard

          12:32 p.m. -- Johnny Keefer, Rico Hoey, Nicolai Højgaard

          12:43 p.m. -- Shaun Micheel, Michael Brennan, Garrick Higgo

          12:54 p.m. -- Y.E. Yang, Jhonattan Vegas, Matt McCarty

          1:05 p.m. -- Lucas Glover, Tom McKibbin, Stephan Jaeger

          1:16 p.m. -- Daniel Brown, Adrien Saddier, Harris English

          1:27 p.m. -- Jacob Bridgeman, Bud Cauley, Alex Noren

          1:38 p.m. -- Chris Kirk, Max Greyserman, Kristoffer Reitan

          1:49 p.m. -- Maverick McNealy, Thomas Detry, Padraig Harrington

          2:00 p.m. -- Ryan Lenahan, Ryan Fox, Kazuki Higa

          2:11 p.m. -- Jared Jones, Michael Kim, Ryo Hisatsune

          2:22 p.m. -- Tyler Collet, Kota Kaneko, Brandt Snedeker