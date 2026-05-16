PGA Championship 2026: Tee times for the final round

The fourth round of the 108th PGA Championship at Aronimink Golf Club will begin in pairings. Here are the tee times:
All times ET
Tee No. 1
7:40 a.m. -- Casey Jarvis, Brian Campbell
7:49 a.m. -- Luke Donald, Ben Kern
7:58 a.m. -- Collin Morikawa, Elvis Smylie
8:07 a.m. -- Kurt Kitayama, Rasmus Neergaard-Petersen
8:16 a.m. -- Ryan Gerard, Jason Day
8:25 a.m. -- Alex Fitzpatrick, Matt Wallace
8:34 a.m. -- Rasmus Højgaard, Sami Välimäki
8:43 a.m. -- Shane Lowry, John Parry
8:52 a.m. -- Christiaan Bezuidenhout, William Mouw
9:01 a.m. -- Patrick Cantlay, Alex Noren
9:10 a.m. -- Corey Conners, Ryo Hisatsune
9:19 a.m. -- Matt Fitzpatrick, Sahith Theegala
9:28 a.m. -- Keith Mitchell, Sam Stevens
9:37 a.m. -- Daniel Berger, Daniel Brown
9:46 a.m. -- Michael Brennan, Johnny Keefer
9:55 a.m. -- Ryan Fox, Jhonattan Vegas
10:15 a.m. -- Denny McCarthy, Chandler Blanchet
10:25 a.m. -- Haotong Li, Kazuki Higa
10:35 a.m. -- Jordan Spieth, Rico Hoey
10:45 a.m. -- Stephan Jaeger, Taylor Pendrith
10:55 a.m. -- Justin Thomas, Aldrich Potgieter
11:05 a.m. -- Si Woo Kim, Cameron Young
11:15 a.m. -- Andrew Putnam, Andrew Novak
11:25 a.m. -- Dustin Johnson, Daniel Hillier
11:35 a.m. -- Padraig Harrington, Tom Hoge
11:45 a.m. -- Nicolai Højgaard, Michael Kim
12:05 p.m. -- Scottie Scheffler, David Puig
12:15 p.m. -- Rickie Fowler, Harris English
12:25 p.m. -- Sam Burns, Brooks Koepka
12:35 p.m. -- Brian Harman, Mikael Lindberg
12:45 p.m. -- Hideki Matsuyama, Chris Gotterup
12:55 p.m. -- Min Woo Lee, Max Greyserman
1:05 p.m. -- Ben Griffin, Cameron Smith
1:25 p.m. -- Justin Rose, Joaquín Niemann
1:35 p.m. -- Kristoffer Reitan, Chris Kirk
1:55 p.m. -- Patrick Reed, Maverick McNealy
2:05 p.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele
2:15 p.m. -- Aaron Rai, Ludvig Åberg
2:25 p.m. -- Nick Taylor, Jon Rahm
2:35 p.m. -- Alex Smalley, Matti Schmid