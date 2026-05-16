          PGA Championship 2026: Tee times for the final round

          Alex Smalley birdies holes 13 and 15 for outright lead (0:33)

          • ESPN staffMay 16, 2026, 11:53 PM

          The fourth round of the 108th PGA Championship at Aronimink Golf Club will begin in pairings. Here are the tee times:

          All times ET

          Tee No. 1

          7:40 a.m. -- Casey Jarvis, Brian Campbell

          7:49 a.m. -- Luke Donald, Ben Kern

          7:58 a.m. -- Collin Morikawa, Elvis Smylie

          8:07 a.m. -- Kurt Kitayama, Rasmus Neergaard-Petersen

          8:16 a.m. -- Ryan Gerard, Jason Day

          8:25 a.m. -- Alex Fitzpatrick, Matt Wallace

          8:34 a.m. -- Rasmus Højgaard, Sami Välimäki

          8:43 a.m. -- Shane Lowry, John Parry

          8:52 a.m. -- Christiaan Bezuidenhout, William Mouw

          9:01 a.m. -- Patrick Cantlay, Alex Noren

          9:10 a.m. -- Corey Conners, Ryo Hisatsune

          9:19 a.m. -- Matt Fitzpatrick, Sahith Theegala

          9:28 a.m. -- Keith Mitchell, Sam Stevens

          9:37 a.m. -- Daniel Berger, Daniel Brown

          9:46 a.m. -- Michael Brennan, Johnny Keefer

          9:55 a.m. -- Ryan Fox, Jhonattan Vegas

          10:15 a.m. -- Denny McCarthy, Chandler Blanchet

          10:25 a.m. -- Haotong Li, Kazuki Higa

          10:35 a.m. -- Jordan Spieth, Rico Hoey

          10:45 a.m. -- Stephan Jaeger, Taylor Pendrith

          10:55 a.m. -- Justin Thomas, Aldrich Potgieter

          11:05 a.m. -- Si Woo Kim, Cameron Young

          11:15 a.m. -- Andrew Putnam, Andrew Novak

          11:25 a.m. -- Dustin Johnson, Daniel Hillier

          11:35 a.m. -- Padraig Harrington, Tom Hoge

          11:45 a.m. -- Nicolai Højgaard, Michael Kim

          12:05 p.m. -- Scottie Scheffler, David Puig

          12:15 p.m. -- Rickie Fowler, Harris English

          12:25 p.m. -- Sam Burns, Brooks Koepka

          12:35 p.m. -- Brian Harman, Mikael Lindberg

          12:45 p.m. -- Hideki Matsuyama, Chris Gotterup

          12:55 p.m. -- Min Woo Lee, Max Greyserman

          1:05 p.m. -- Ben Griffin, Cameron Smith

          1:25 p.m. -- Justin Rose, Joaquín Niemann

          1:35 p.m. -- Kristoffer Reitan, Chris Kirk

          1:55 p.m. -- Patrick Reed, Maverick McNealy

          2:05 p.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele

          2:15 p.m. -- Aaron Rai, Ludvig Åberg

          2:25 p.m. -- Nick Taylor, Jon Rahm

          2:35 p.m. -- Alex Smalley, Matti Schmid