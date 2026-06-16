          U.S. Open 2026 -- Tee times for the first and second rounds

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          Is Shinnecock Hills a favorable a golf course for Scottie Scheffler? (0:50)

          • ESPN staffJun 16, 2026, 02:54 PM

          The first and second rounds of the 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Country Club (NY) will begin on Thursday. Here are the tee times for each round:

          All times ET

          (a) denotes amateur

          First round

          Tee No. 1

          6:35 a.m. -- James Nicholas, Taylor Montgomery, Caleb Surratt

          6:46 a.m. -- Ethan Fang (a), Jayden Schaper, Jackson Suber

          6:57 a.m. -- Chase Kyes (a), Matthew Jordan, Alejandro Tosti

          7:08 a.m. -- Carl Yuan, Brandon Wu, Jimmy Stanger

          7:19 a.m. -- Padraig Harrington, Miles Russell (a), Cameron Smith

          7:30 a.m. -- Brooks Koepka, Cameron Young, Chris Gotterup

          7:41 a.m. -- Daniel Berger, Keegan Bradley, Rickie Fowler

          7:52 a.m. -- Patrick Reed, Andrew Novak, Kurt Kitayama

          8:03 a.m. -- Harris English, Adam Scott, Nick Taylor

          8:14 a.m. -- Mason Howell (a), Scottie Scheffler, J.J. Spaun

          8:25 a.m. -- Sahith Theegala, Jackson Koivun (a), Michael Kim

          8:36 a.m. -- J.B. Holmes, Filippo Celli, Jackson Ormond (a)

          8:47 a.m. -- Jake Peacock, Vaughn Harber (a), Kaito Onishi

          12:30 p.m. -- Niklas Nørgaard, Rocco Repetto Taylor, Sudarshan Yellamaraju

          12:41 p.m. -- Laurie Canter, John Parry, Bryan Lee (a)

          12:52 p.m. -- Chris Kirk, Max McGreevy, Jake Knapp

          1:03 p.m. -- Harry Hall, Michael Brennan, Andrew Putnam

          1:14 p.m. -- Davis Thompson, Preston Stout (a), David Puig

          1:25 p.m. -- Ryo Hisatsune, Corey Conners, Ryan Fox

          1:36 p.m. -- Ryan Gerard, Russell Henley, Ben Griffin

          1:47 p.m. -- Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Xander Schauffele

          1:58 p.m. -- Nicolai Højgaard, Nico Echavarria, Robert MacIntyre

          2:09 p.m. -- J.T. Poston, Patrick Cantlay, Billy Horschel

          2:20 p.m. -- Arni Sveinsson (a), Taihei Sato, Marcelo Rozo

          2:31 p.m. -- Nick Hardy, Cole Hammer, Jack Schoenberger

          2:42 p.m. -- Marek Fleming (a), T.K. Kim, Giuseppe Puebla (a)

          Tee No. 10

          6:35 a.m. -- Chandler Phillips, Harry Higgs, Hamilton Coleman (a)

          6:46 a.m. -- Nathan Kimsey, Jackson Herrington (a), Cooper Dossey

          6:57 a.m. -- Peter Uihlein, Eric Lee (a), Sam Stevens

          7:08 a.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Ben Silverman, Emiliano Grillo

          7:19 a.m. -- Patrick Rodgers, Keith Mitchell, Graeme McDowell

          7:30 a.m. -- Sungjae Im, Lucas Herbert, Kristoffer Reitan

          7:41 a.m. -- Sam Burns, Tyrrell Hatton, Si Woo Kim

          7:52 a.m. -- Rory McIlroy, Ludvig Åberg, Tommy Fleetwood

          8:03 a.m. -- Alex Noren, Maverick McNealy, Sepp Straka

          8:14 a.m. -- Max Greyserman, Brian Harman, Jacob Bridgeman

          8:25 a.m. -- Alex Fitzpatrick, Tom Kim, Ben James

          8:36 a.m. -- Brandon Holtz (a), Ryuichi Oiwa, Dylan Wu

          8:47 a.m. -- Greyson Leach, Logan Reilly (a), Robbie Higgins

          12:30 p.m. -- William Mouw, Ryder Cowan (a), Hennie Du Plessis

          12:41 p.m. -- Adrien Saddier, Jackson Van Paris, Ugo Coussaud

          12:52 p.m. -- Neal Shipley, Matti Schmid, Bud Cauley

          1:03 p.m. -- Pierceson Coody, Zac Blair, Kevin Roy

          1:14 p.m. -- Aaron Rai, Collin Morikawa, Jason Day

          1:25 p.m. -- Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick

          1:36 p.m. -- Dustin Johnson, Wyndham Clark, Gary Woodland

          1:47 p.m. -- Joaquín Niemann, Alex Smalley, Shane Lowry

          1:58 p.m. -- Akshay Bhatia, Carlos Ortiz, Min Woo Lee

          2:09 p.m. -- Justin Rose, Jordan Spieth, Jon Rahm

          2:20 p.m. -- Ben Kohles, Johnny Keefer, Matt McCarty

          2:31 p.m. -- Angel Hidalgo, Mateo Pulcini (a), Spencer Tibbits

          2:42 p.m. -- Matthew Robles (a), Jake Sollon, Manav Shah

          Second round

          Tee No. 1

          6:35 a.m. -- William Mouw, Ryder Cowan (a), Hennie Du Plessis

          6:46 a.m. -- Adrien Saddier, Jackson Van Paris, Ugo Coussaud

          6:57 a.m. -- Neal Shipley, Matti Schmid, Bud Cauley

          7:08 a.m. -- Pierceson Coody, Zac Blair, Kevin Roy

          7:19 a.m. -- Aaron Rai, Collin Morikawa, Jason Day

          7:30 a.m. -- Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick

          7:41 a.m. -- Dustin Johnson, Wyndham Clark, Gary Woodland

          7:52 a.m. -- Joaquin Niemann, Alex Smalley, Shane Lowry

          8:03 a.m. -- Akshay Bhatia, Carlos Ortiz, Min Woo Lee

          8:14 a.m. -- Justin Rose, Jordan Spieth, Jon Rahm

          8:25 a.m. -- Ben Kohles, Johnny Keefer, Matt McCarty

          8:36 a.m. -- Angel Hidalgo, Mateo Pulcini (a), Spencer Tibbits

          8:47 a.m. -- Matthew Robles (a), Jake Sollon, Manav Shah

          12:30 p.m. -- Chandler Phillips, Harry Higgs, Hamilton Coleman (a)

          12:41 p.m. -- Nathan Kimsey, Jackson Herrington (a) , Cooper Dossey

          12:52 p.m. -- Peter Uihlein, Eric Lee (a), Sam Stevens

          1:03 p.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Ben Silverman, Emiliano Grillo

          1:14 p.m. -- Patrick Rodgers, Keith Mitchell, Graeme McDowell

          1:25 p.m. -- Sungjae Im, Lucas Herbert, Kristoffer Reitan

          1:36 p.m. -- Sam Burns, Tyrrell Hatton, Si Woo Kim

          1:47 p.m. -- Rory McIlroy, Ludvig Åberg, Tommy Fleetwood

          1:58 p.m. -- Alex Noren, Maverick McNealy, Sepp Straka

          2:09 p.m. -- Max Greyserman, Brian Harman, Jacob Bridgeman

          2:20 p.m. -- Alex Fitzpatrick, Tom Kim, Ben James

          2:31 p.m. -- Brandon Holtz(a), Ryuichi Oiwa, Dylan Wu

          2:42 p.m. -- Greyson Leach, Logan Reilly (a) , Robbie Higgins

          Tee No. 10

          6:35 a.m. -- Niklas Nørgaard, Rocco Repetto Taylor, Sudarshan Yellamaraju

          6:46 a.m. -- Laurie Canter, John Parry, Bryan Lee (a)

          6:57 a.m. -- Chris Kirk, Max McGreevy, Jake Knapp

          7:08 a.m. -- Harry Hall, Michael Brennan, Andrew Putnam

          7:19 a.m. -- Davis Thompson, Preston Stout (a), David Puig

          7:30 a.m. -- Ryo Hisatsune, Corey Conners, Ryan Fox

          7:41 a.m. -- Ryan Gerard, Russell Henley, Ben Griffin

          7:52 a.m. -- Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Xander Schauffele

          8:03 a.m. -- Nicolai Højgaard, Nico Echavarria, Robert MacIntyre

          8:14 a.m. -- J.T. Poston, Patrick Cantlay, Billy Horschel

          8:25 a.m. -- Arni Sveinsson (a), Taihei Sato, Marcelo Rozo

          8:36 a.m. -- Nick Hardy, Cole Hammer, Jack Schoenberger

          8:47 a.m. -- Marek Fleming (a) , T.K. Kim, Giuseppe Puebla (a)

          12:30 p.m. -- James Nicholas, Taylor Montgomery, Caleb Surratt

          12:41 p.m. -- Ethan Fang (a), Jayden Schaper, Jackson Suber

          12:52 p.m. -- Chase Kyes (a), Matthew Jordan, Alejandro Tosti

          1:03 p.m. -- Carl Yuan, Brandon Wu, Jimmy Stanger

          1:14 p.m. -- Padraig Harrington, Miles Russell (a) , Cameron Smith

          1:25 p.m. -- Brooks Koepka, Cameron Young, Chris Gotterup

          1:36 p.m. -- Daniel Berger, Keegan Bradley, Rickie Fowler

          1:47 p.m. -- Patrick Reed, Andrew Novak, Kurt Kitayama

          1:58 p.m. -- Harris English, Adam Scott, Nick Taylor

          2:09 p.m. -- Mason Howell (a), Scottie Scheffler, J.J. Spaun

          2:20 p.m. -- Sahith Theegala, Jackson Koivun (a), Michael Kim

          2:31 p.m. -- J.B. Holmes, Filippo Celli, Jackson Ormond (a)

          2:42 p.m. -- Jake Peacock, Vaughn Harber (a), Kaito Onishi