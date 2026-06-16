U.S. Open 2026 -- Tee times for the first and second rounds

The first and second rounds of the 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Country Club (NY) will begin on Thursday. Here are the tee times for each round:
All times ET
(a) denotes amateur
First round
Tee No. 1
6:35 a.m. -- James Nicholas, Taylor Montgomery, Caleb Surratt
6:46 a.m. -- Ethan Fang (a), Jayden Schaper, Jackson Suber
6:57 a.m. -- Chase Kyes (a), Matthew Jordan, Alejandro Tosti
7:08 a.m. -- Carl Yuan, Brandon Wu, Jimmy Stanger
7:19 a.m. -- Padraig Harrington, Miles Russell (a), Cameron Smith
7:30 a.m. -- Brooks Koepka, Cameron Young, Chris Gotterup
7:41 a.m. -- Daniel Berger, Keegan Bradley, Rickie Fowler
7:52 a.m. -- Patrick Reed, Andrew Novak, Kurt Kitayama
8:03 a.m. -- Harris English, Adam Scott, Nick Taylor
8:14 a.m. -- Mason Howell (a), Scottie Scheffler, J.J. Spaun
8:25 a.m. -- Sahith Theegala, Jackson Koivun (a), Michael Kim
8:36 a.m. -- J.B. Holmes, Filippo Celli, Jackson Ormond (a)
8:47 a.m. -- Jake Peacock, Vaughn Harber (a), Kaito Onishi
12:30 p.m. -- Niklas Nørgaard, Rocco Repetto Taylor, Sudarshan Yellamaraju
12:41 p.m. -- Laurie Canter, John Parry, Bryan Lee (a)
12:52 p.m. -- Chris Kirk, Max McGreevy, Jake Knapp
1:03 p.m. -- Harry Hall, Michael Brennan, Andrew Putnam
1:14 p.m. -- Davis Thompson, Preston Stout (a), David Puig
1:25 p.m. -- Ryo Hisatsune, Corey Conners, Ryan Fox
1:36 p.m. -- Ryan Gerard, Russell Henley, Ben Griffin
1:47 p.m. -- Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Xander Schauffele
1:58 p.m. -- Nicolai Højgaard, Nico Echavarria, Robert MacIntyre
2:09 p.m. -- J.T. Poston, Patrick Cantlay, Billy Horschel
2:20 p.m. -- Arni Sveinsson (a), Taihei Sato, Marcelo Rozo
2:31 p.m. -- Nick Hardy, Cole Hammer, Jack Schoenberger
2:42 p.m. -- Marek Fleming (a), T.K. Kim, Giuseppe Puebla (a)
Tee No. 10
6:35 a.m. -- Chandler Phillips, Harry Higgs, Hamilton Coleman (a)
6:46 a.m. -- Nathan Kimsey, Jackson Herrington (a), Cooper Dossey
6:57 a.m. -- Peter Uihlein, Eric Lee (a), Sam Stevens
7:08 a.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Ben Silverman, Emiliano Grillo
7:19 a.m. -- Patrick Rodgers, Keith Mitchell, Graeme McDowell
7:30 a.m. -- Sungjae Im, Lucas Herbert, Kristoffer Reitan
7:41 a.m. -- Sam Burns, Tyrrell Hatton, Si Woo Kim
7:52 a.m. -- Rory McIlroy, Ludvig Åberg, Tommy Fleetwood
8:03 a.m. -- Alex Noren, Maverick McNealy, Sepp Straka
8:14 a.m. -- Max Greyserman, Brian Harman, Jacob Bridgeman
8:25 a.m. -- Alex Fitzpatrick, Tom Kim, Ben James
8:36 a.m. -- Brandon Holtz (a), Ryuichi Oiwa, Dylan Wu
8:47 a.m. -- Greyson Leach, Logan Reilly (a), Robbie Higgins
12:30 p.m. -- William Mouw, Ryder Cowan (a), Hennie Du Plessis
12:41 p.m. -- Adrien Saddier, Jackson Van Paris, Ugo Coussaud
12:52 p.m. -- Neal Shipley, Matti Schmid, Bud Cauley
1:03 p.m. -- Pierceson Coody, Zac Blair, Kevin Roy
1:14 p.m. -- Aaron Rai, Collin Morikawa, Jason Day
1:25 p.m. -- Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick
1:36 p.m. -- Dustin Johnson, Wyndham Clark, Gary Woodland
1:47 p.m. -- Joaquín Niemann, Alex Smalley, Shane Lowry
1:58 p.m. -- Akshay Bhatia, Carlos Ortiz, Min Woo Lee
2:09 p.m. -- Justin Rose, Jordan Spieth, Jon Rahm
2:20 p.m. -- Ben Kohles, Johnny Keefer, Matt McCarty
2:31 p.m. -- Angel Hidalgo, Mateo Pulcini (a), Spencer Tibbits
2:42 p.m. -- Matthew Robles (a), Jake Sollon, Manav Shah
Second round
Tee No. 1
6:35 a.m. -- William Mouw, Ryder Cowan (a), Hennie Du Plessis
6:46 a.m. -- Adrien Saddier, Jackson Van Paris, Ugo Coussaud
6:57 a.m. -- Neal Shipley, Matti Schmid, Bud Cauley
7:08 a.m. -- Pierceson Coody, Zac Blair, Kevin Roy
7:19 a.m. -- Aaron Rai, Collin Morikawa, Jason Day
7:30 a.m. -- Bryson DeChambeau, Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick
7:41 a.m. -- Dustin Johnson, Wyndham Clark, Gary Woodland
7:52 a.m. -- Joaquin Niemann, Alex Smalley, Shane Lowry
8:03 a.m. -- Akshay Bhatia, Carlos Ortiz, Min Woo Lee
8:14 a.m. -- Justin Rose, Jordan Spieth, Jon Rahm
8:25 a.m. -- Ben Kohles, Johnny Keefer, Matt McCarty
8:36 a.m. -- Angel Hidalgo, Mateo Pulcini (a), Spencer Tibbits
8:47 a.m. -- Matthew Robles (a), Jake Sollon, Manav Shah
12:30 p.m. -- Chandler Phillips, Harry Higgs, Hamilton Coleman (a)
12:41 p.m. -- Nathan Kimsey, Jackson Herrington (a) , Cooper Dossey
12:52 p.m. -- Peter Uihlein, Eric Lee (a), Sam Stevens
1:03 p.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Ben Silverman, Emiliano Grillo
1:14 p.m. -- Patrick Rodgers, Keith Mitchell, Graeme McDowell
1:25 p.m. -- Sungjae Im, Lucas Herbert, Kristoffer Reitan
1:36 p.m. -- Sam Burns, Tyrrell Hatton, Si Woo Kim
1:47 p.m. -- Rory McIlroy, Ludvig Åberg, Tommy Fleetwood
1:58 p.m. -- Alex Noren, Maverick McNealy, Sepp Straka
2:09 p.m. -- Max Greyserman, Brian Harman, Jacob Bridgeman
2:20 p.m. -- Alex Fitzpatrick, Tom Kim, Ben James
2:31 p.m. -- Brandon Holtz(a), Ryuichi Oiwa, Dylan Wu
2:42 p.m. -- Greyson Leach, Logan Reilly (a) , Robbie Higgins
Tee No. 10
6:35 a.m. -- Niklas Nørgaard, Rocco Repetto Taylor, Sudarshan Yellamaraju
6:46 a.m. -- Laurie Canter, John Parry, Bryan Lee (a)
6:57 a.m. -- Chris Kirk, Max McGreevy, Jake Knapp
7:08 a.m. -- Harry Hall, Michael Brennan, Andrew Putnam
7:19 a.m. -- Davis Thompson, Preston Stout (a), David Puig
7:30 a.m. -- Ryo Hisatsune, Corey Conners, Ryan Fox
7:41 a.m. -- Ryan Gerard, Russell Henley, Ben Griffin
7:52 a.m. -- Justin Thomas, Hideki Matsuyama, Xander Schauffele
8:03 a.m. -- Nicolai Højgaard, Nico Echavarria, Robert MacIntyre
8:14 a.m. -- J.T. Poston, Patrick Cantlay, Billy Horschel
8:25 a.m. -- Arni Sveinsson (a), Taihei Sato, Marcelo Rozo
8:36 a.m. -- Nick Hardy, Cole Hammer, Jack Schoenberger
8:47 a.m. -- Marek Fleming (a) , T.K. Kim, Giuseppe Puebla (a)
12:30 p.m. -- James Nicholas, Taylor Montgomery, Caleb Surratt
12:41 p.m. -- Ethan Fang (a), Jayden Schaper, Jackson Suber
12:52 p.m. -- Chase Kyes (a), Matthew Jordan, Alejandro Tosti
1:03 p.m. -- Carl Yuan, Brandon Wu, Jimmy Stanger
1:14 p.m. -- Padraig Harrington, Miles Russell (a) , Cameron Smith
1:25 p.m. -- Brooks Koepka, Cameron Young, Chris Gotterup
1:36 p.m. -- Daniel Berger, Keegan Bradley, Rickie Fowler
1:47 p.m. -- Patrick Reed, Andrew Novak, Kurt Kitayama
1:58 p.m. -- Harris English, Adam Scott, Nick Taylor
2:09 p.m. -- Mason Howell (a), Scottie Scheffler, J.J. Spaun
2:20 p.m. -- Sahith Theegala, Jackson Koivun (a), Michael Kim
2:31 p.m. -- J.B. Holmes, Filippo Celli, Jackson Ormond (a)
2:42 p.m. -- Jake Peacock, Vaughn Harber (a), Kaito Onishi