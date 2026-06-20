          U.S. Open 2026 -- Tee times for the third round

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          Wyndham Clark felt like a 'zombie' after quick turnaround at U.S. Open (2:07)

          • ESPN staffJun 20, 2026, 01:41 AM

          The third round of the 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Country Club (NY) will begin on Saturday. Here are the tee times for each grouping:

          9 a.m. -- Dylan Wu, Jacob Bridgeman

          9:11 a.m. -- Chris Gotterup, Eric Lee (a)

          9:22 a.m. -- Peter Uihlein, Caleb Surratt

          9:33 a.m. -- Marek Fleming (a), Robert MacIntyre

          9:44 a.m. -- Nico Echavarria, Hideki Matsuyama

          9:55 a.m. -- Bud Cauley, Neal Shipley

          10:06 a.m. -- Laurie Canter, Michael Kim

          10:17 a.m. -- Jackson Koivun (a), Miles Russell (a)

          10:33 a.m. -- Patrick Rodgers, Emiliano Grillo

          10:44 a.m. -- James Nicholas, Angel Hidalgo

          10:55 a.m. -- Jordan Spieth, Joaquin Niemann

          11:06 a.m. -- Russell Henley, Dustin Johnson

          11:17 a.m. -- Ryan Fox, Michael Brennan

          11:28 a.m. -- Pierceson Coody, Max Greyserman

          11:39 a.m. -- Kurt Kitayama, Tyrrell Hatton

          11:50 a.m. -- Cameron Young, Sungjae Im

          12:06 p.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Spencer Tibbits

          12:17 p.m. -- J.T. Poston, Ben Griffin

          12:28 p.m. -- Andrew Putnam, John Parry

          12:39 p.m. -- Jackson Van Paris, Ben James

          12:50 p.m. -- Tommy Fleetwood, Ludvig Åberg

          1:01 p.m. -- Keegan Bradley, Johnny Keefer

          1:12 p.m. -- Ben Kohles, Justin Rose

          1:28 p.m. -- Corey Conners, Aaron Rai

          1:39 p.m. -- Zac Blair, Max McGreevy

          1:50 p.m. -- Niklas Nørgaard, Alex Fitzpatrick

          2:01 p.m. -- Scottie Scheffler, Brian Harman

          2:12 p.m. -- Maverick McNealy, Rory McIlroy

          2:23 p.m. -- Keith Mitchell, Akshay Bhatia

          2:34 p.m. -- Gary Woodland, Ryo Hisatsune

          2:50 p.m. -- Ryder Cowan (a), William Mouw

          3:01 p.m. -- Sahitih Theegala, Sam Burns

          3:12 p.m. -- Harry Higgs, Justin Thomas

          3:23 p.m. -- Collin Morikawa, Tom Kim

          3:34 p.m. -- Sam Stevens, Xander Schauffele

          3:45 p.m. -- Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark

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