U.S. Open 2026 -- Tee times for the third round

The third round of the 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Country Club (NY) will begin on Saturday. Here are the tee times for each grouping:
9 a.m. -- Dylan Wu, Jacob Bridgeman
9:11 a.m. -- Chris Gotterup, Eric Lee (a)
9:22 a.m. -- Peter Uihlein, Caleb Surratt
9:33 a.m. -- Marek Fleming (a), Robert MacIntyre
9:44 a.m. -- Nico Echavarria, Hideki Matsuyama
9:55 a.m. -- Bud Cauley, Neal Shipley
10:06 a.m. -- Laurie Canter, Michael Kim
10:17 a.m. -- Jackson Koivun (a), Miles Russell (a)
10:33 a.m. -- Patrick Rodgers, Emiliano Grillo
10:44 a.m. -- James Nicholas, Angel Hidalgo
10:55 a.m. -- Jordan Spieth, Joaquin Niemann
11:06 a.m. -- Russell Henley, Dustin Johnson
11:17 a.m. -- Ryan Fox, Michael Brennan
11:28 a.m. -- Pierceson Coody, Max Greyserman
11:39 a.m. -- Kurt Kitayama, Tyrrell Hatton
11:50 a.m. -- Cameron Young, Sungjae Im
12:06 p.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Spencer Tibbits
12:17 p.m. -- J.T. Poston, Ben Griffin
12:28 p.m. -- Andrew Putnam, John Parry
12:39 p.m. -- Jackson Van Paris, Ben James
12:50 p.m. -- Tommy Fleetwood, Ludvig Åberg
1:01 p.m. -- Keegan Bradley, Johnny Keefer
1:12 p.m. -- Ben Kohles, Justin Rose
1:28 p.m. -- Corey Conners, Aaron Rai
1:39 p.m. -- Zac Blair, Max McGreevy
1:50 p.m. -- Niklas Nørgaard, Alex Fitzpatrick
2:01 p.m. -- Scottie Scheffler, Brian Harman
2:12 p.m. -- Maverick McNealy, Rory McIlroy
2:23 p.m. -- Keith Mitchell, Akshay Bhatia
2:34 p.m. -- Gary Woodland, Ryo Hisatsune
2:50 p.m. -- Ryder Cowan (a), William Mouw
3:01 p.m. -- Sahitih Theegala, Sam Burns
3:12 p.m. -- Harry Higgs, Justin Thomas
3:23 p.m. -- Collin Morikawa, Tom Kim
3:34 p.m. -- Sam Stevens, Xander Schauffele
3:45 p.m. -- Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark
All times ET
(a) denotes amateur