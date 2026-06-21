U.S. Open 2026 -- tee times for the final round

The final round of the 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Country Club (N.Y.) will begin Sunday. Here are the tee times for each grouping:
7:45 a.m. -- Dylan Wu, James Nicholas
7:56 a.m. -- Peter Uihlein, Russell Henley
8:07 a.m. -- Patrick Rodgers, (a) Eric Lee
8:18 a.m. -- Neal Shipley, Hideki Matsuyama
8:29 a.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Nico Echavarria
8:40 a.m. -- Caleb Surratt, Ben James
8:51 a.m. -- Jackson Van Paris, Spencer Tibbits
9:02 a.m. -- Kurt Kitayama, Max Greyserman
9:18 a.m. -- (a) Marek Fleming, Jacob Bridgeman
9:29 a.m. -- Johnny Keefer, Ludvig Åberg
9:40 a.m. -- Ryan Fox, Angel Hidalgo
9:51 a.m. -- (a) Miles Russell, (a) Jackson Koivun
10:02 a.m. -- Robert MacIntyre, Chris Gotterup
10:13 a.m. -- Harry Higgs, Andrew Putnam
10:24 a.m. -- Michael Brennan, Jordan Spieth
10:35 a.m. -- Bud Cauley, Ben Kohles
10:51 a.m. -- Cameron Young, Joaquín Niemann
11:02 a.m. -- Laurie Canter, Justin Thomas
11:13 a.m. -- William Mouw, Niklas Nørgaard
11:24 a.m. -- Max McGreevy, Justin Rose
11:35 a.m. -- Ben Griffin, Tyrrell Hatton
11:46 a.m. -- Pierceson Coody, Dustin Johnson
11:57 a.m. -- Ryo Hisatsune, Gary Woodland
12:13 p.m. -- Akshay Bhatia, Rory McIlroy
12:24 p.m. -- Maverick McNealy, Brian Harman
12:35 p.m. -- Zac Blair, Aaron Rai
12:46 p.m. -- John Parry, J.T. Poston
12:57 p.m. -- Sungjae Im, Michael Kim
1:08 p.m. -- (a) Ryder Cowan, Alex Fitzpatrick
1:19 p.m. -- Corey Conners, Keegan Bradley
1:35 p.m. -- Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa
1:46 p.m. -- Tommy Fleetwood, Xander Schauffele
1:57 p.m. -- Sam Burns, Keith Mitchell
2:08 p.m. -- Emiliano Grillo, Sam Stevens
2:19 p.m. -- Tom Kim, Sahith Theegala
2:30 p.m. -- Scottie Scheffler, Wyndham Clark
All times ET
(a) denotes amateur