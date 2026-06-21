          U.S. Open 2026 -- tee times for the final round

          • ESPN staffJun 21, 2026, 12:48 AM

          The final round of the 126th U.S. Open at Shinnecock Hills Country Club (N.Y.) will begin Sunday. Here are the tee times for each grouping:

          7:45 a.m. -- Dylan Wu, James Nicholas

          7:56 a.m. -- Peter Uihlein, Russell Henley

          8:07 a.m. -- Patrick Rodgers, (a) Eric Lee

          8:18 a.m. -- Neal Shipley, Hideki Matsuyama

          8:29 a.m. -- Adrien Dumont de Chassart, Nico Echavarria

          8:40 a.m. -- Caleb Surratt, Ben James

          8:51 a.m. -- Jackson Van Paris, Spencer Tibbits

          9:02 a.m. -- Kurt Kitayama, Max Greyserman

          9:18 a.m. -- (a) Marek Fleming, Jacob Bridgeman

          9:29 a.m. -- Johnny Keefer, Ludvig Åberg

          9:40 a.m. -- Ryan Fox, Angel Hidalgo

          9:51 a.m. -- (a) Miles Russell, (a) Jackson Koivun

          10:02 a.m. -- Robert MacIntyre, Chris Gotterup

          10:13 a.m. -- Harry Higgs, Andrew Putnam

          10:24 a.m. -- Michael Brennan, Jordan Spieth

          10:35 a.m. -- Bud Cauley, Ben Kohles

          10:51 a.m. -- Cameron Young, Joaquín Niemann

          11:02 a.m. -- Laurie Canter, Justin Thomas

          11:13 a.m. -- William Mouw, Niklas Nørgaard

          11:24 a.m. -- Max McGreevy, Justin Rose

          11:35 a.m. -- Ben Griffin, Tyrrell Hatton

          11:46 a.m. -- Pierceson Coody, Dustin Johnson

          11:57 a.m. -- Ryo Hisatsune, Gary Woodland

          12:13 p.m. -- Akshay Bhatia, Rory McIlroy

          12:24 p.m. -- Maverick McNealy, Brian Harman

          12:35 p.m. -- Zac Blair, Aaron Rai

          12:46 p.m. -- John Parry, J.T. Poston

          12:57 p.m. -- Sungjae Im, Michael Kim

          1:08 p.m. -- (a) Ryder Cowan, Alex Fitzpatrick

          1:19 p.m. -- Corey Conners, Keegan Bradley

          1:35 p.m. -- Matt Fitzpatrick, Collin Morikawa

          1:46 p.m. -- Tommy Fleetwood, Xander Schauffele

          1:57 p.m. -- Sam Burns, Keith Mitchell

          2:08 p.m. -- Emiliano Grillo, Sam Stevens

          2:19 p.m. -- Tom Kim, Sahith Theegala

          2:30 p.m. -- Scottie Scheffler, Wyndham Clark

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