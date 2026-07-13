          The Open Championship 2026 -- Tee times for the first and second rounds

          play
          Rory McIlroy declares 'I'm so bad at golf' on this shot (0:21)

          • ESPN staffJul 13, 2026, 05:57 PM

          The 154th Open Championship will begin on Thursday. Here are the tee times for the first two rounds:

          All times ET

          (a) denotes amateur

          First round

          1:35 a.m. -- Matthew Baldwin, Thomas Detry, James Nicholas

          1:46 a.m. -- Michael Kim, Daniel Hillier, Andy Sullivan

          1:57 a.m. -- Ryan Fox, Andrew Novak, Matthew Jordan

          2:08 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Joe Dean

          2:19 a.m. -- Robert MacIntyre, Rickie Fowler, Alex Fitzpatrick

          2:30 a.m. -- David Duval, Martin Couvra, Matthew Southgate

          2:41 a.m. -- Sungjae Im, Daniel Brown, Fifa Laopakdee*

          2:52 a.m. -- Gary Woodland, Jake Knapp, Jordan Smith

          3:03 a.m. -- Francesco Molinari, Tom McKibbin, Lev Grinberg*

          3:14 a.m. -- Hennie Du Plessis, Josele Ballester, Dan Bradbury

          3:25 a.m. -- Angel Ayora, Victor Perez, Mateo Pulcini*

          3:36 a.m. -- Stewart Cink, Scott Vincent, Joakim Lagergren

          3:47 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Kota Kaneko, Travis Smyth

          4:03 a.m. -- Alex Smalley, Sam Stevens, Ryo Hisatsune

          4:14 a.m. -- Akshay Bhatia, Harris English, Rasmus Højgaard

          4:25 a.m. -- Ben Griffin, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee

          4:36 a.m. -- Russell Henley, Justin Rose, Viktor Hovland

          4:47 a.m. -- Justin Thomas, Alex Noren, Jason Day

          4:58 a.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau

          5:09 a.m. -- Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Jon Rahm

          5:20 a.m. -- Brian Harman, Si Woo Kim, Nick Taylor

          5:31 a.m. -- Ryan Gerard, Maverick McNealy, David Puig

          5:42 a.m. -- Kazuma Kobori, Thomas Sloman, David Howard*

          5:53 a.m. -- Antoine Rozner, Ren Yonezawa, Caleb Surratt

          6:04 a.m. -- M.J. Daffue, Frederic LaCroix, Jack McDonald

          6:15 a.m. -- Jeong-Woo Ham, Ryutaro Nagano, Alejandro De Castro Piera*

          6:41 a.m. -- John Parry, Eric Cole, Tiger Christensen

          6:52 a.m. -- Eugenio Chacarra, Matt Wallace, Max Greyserman

          7:03 a.m. -- Michael Brennan, Sahith Theegala, Laurie Canter

          7:14 a.m. -- Cameron Smith, Keith Mitchell, Stuart Grehan*

          7:25 a.m. -- Sepp Straka Joaquín Niemann, Kurt Kitayama

          7:36 a.m. -- Sami Välimäki, Shaun Norris, Jackson Suber

          7:47 a.m. -- Darren Clarke, Adrien Saddier, Bernd Wiesberger

          7:58 a.m. -- Keegan Bradley, Corey Conners, Casey Jarvis

          8:09 a.m. -- Matt McCarty, Harry Hall, Haotong Li

          8:20 a.m. -- Padraig Harrington, Marco Penge, Michael Hollick

          8:31 a.m. -- Tom Kim, Billy Horschel, Mason Howell*

          8:42 a.m. -- Johnny Keefer, Pierceson Coody, Keita Nakajima

          8:53 a.m. -- Aldrich Potgieter, Jesper Svensson, Jack Buchanan*

          9:09 a.m. -- Bud Cauley, Jayden Schaper, Lucas Herbert

          9:20 a.m. -- Kristoffer Reitan, Patrick Reed, J.T. Poston

          9:31 a.m. -- Chris Gotterup, Sam Burns, Adam Scott

          9:42 a.m. -- Collin Morikawa, J.J. Spaun, Nicolai Højgaard

          9:53 a.m. -- Shane Lowry, Aaron Rai, Brooks Koepka

          10:04 a.m. -- Cameron Young, Wyndham Clark, Ludvig Åberg

          10:15 a.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick

          10:26 a.m. -- Jacob Bridgeman, Rasmus Neergaard-Petersen, Tim Wiedemeyer*

          10:37 a.m. -- Patrick Cantlay, Daniel Berger, Nico Echavarria

          10:48 a.m. -- Peter Uihlein, Alistair Docherty, Francesco Laporta

          10:59 a.m. -- Cameron John, Austen Truslow, Sam Bairstow

          11:10 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Marcus Plunkett, Baard Skogen

          11:21 a.m. -- Kazuki Higa, Jiho Yang, Nevill Ruiter*

          Second round

          1:35 a.m. -- John Parry, Eric Cole, Tiger Christensen

          1:46 a.m. -- Eugenio Chacarra, Matt Wallace, Max Greyserman

          1:57 a.m. -- Michael Brennan, Sahith Theegala, Laurie Canter

          2:08 a.m. -- Cameron Smith, Keith Mitchell, Stuart Grehan*

          2:19 a.m. -- Sepp Straka, Joaquín Niemann, Kurt Kitayama

          2:30 a.m. -- Sami Välimäki, Shaun Norris, Jackson Suber

          2:41 a.m. -- Darren Clarke, Adrien Saddier, Bernd Wiesberger

          2:52 a.m. -- Keegan Bradley, Corey Conners, Casey Jarvis

          3:03 a.m. -- Matt McCarty, Harry Hall, Haotong Li

          3:14 a.m. -- Padraig Harrington, Marco Penge, Michael Hollick

          3:25 a.m. -- Tom Kim, Billy Horschel, Mason Howell*

          3:36 a.m. -- Johnny Keefer, Pierceson Coody, Keita Nakajima

          3:47 a.m. -- Aldrich Potgieter, Jesper Svensson, Jack Buchanan*

          4:03 a.m. -- Bud Cauley, Jayden Schaper, Lucas Herbert

          4:14 a.m. -- Kristoffer Reitan, Patrick Reed, J.T. Poston

          4:25 a.m. -- Chris Gotterup, Sam Burns, Adam Scott

          4:36 a.m. -- Collin Morikawa, J.J. Spaun, Nicolai Højgaard

          4:47 a.m. -- Shane Lowry, Aaron Rai, Brooks Koepka

          4:58 a.m. -- Cameron Young, Wyndham Clark, Ludvig Åberg

          5:09 a.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick

          5:20 a.m. -- Jacob Bridgeman, Rasmus Neergaard-Petersen, Tim Wiedemeyer*

          5:31 a.m. -- Patrick Cantlay, Daniel Berger, Nico Echavarria

          5:42 a.m. -- Peter Uihlein, Alistair Docherty, Francesco Laporta

          5:53 a.m. -- Cameron John, Austen Truslow, Sam Bairstow

          6:04 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Marcus Plunkett, Baard Skogen

          6:15 a.m. -- Kazuki Higa, Jiho Yang, Nevill Ruiter*

          6:41 a.m. -- Matthew Baldwin, Thomas Detry, James Nicholas

          6:52 a.m. -- Michael Kim, Daniel Hillier, Andy Sullivan

          7:03 a.m. -- Ryan Fox, Andrew Novak, Matthew Jordan

          7:14 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Joe Dean

          7:25 a.m. -- Robert MacIntyre, Rickie Fowler, Alex Fitzpatrick

          7:36 a.m. -- David Duval, Martin Couvra, Matthew Southgate

          7:47 a.m. -- Sungjae Im, Daniel Brown, Fifa Laopakdee*

          7:58 a.m. -- Gary Woodland, Jake Knapp, Jordan Smith

          8:09 a.m. -- Francesco Molinari, Tom McKibbin, Lev Grinberg*

          8:20 a.m. -- Hennie Du Plessis, Josele Ballester, Dan Bradbury

          8:31 a.m. -- Angel Ayora, Victor Perez, Mateo Pulcini*

          8:42 a.m. -- Stewart Cink, Scott Vincent, Joakim Lagergren

          8:53 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Kota Kaneko, Travis Smyth

          9:09 a.m. -- Alex Smalley, Sam Stevens, Ryo Hisatsune

          9:20 a.m. -- Akshay Bhatia, Harris English, Rasmus Højgaard

          9:31 a.m. -- Ben Griffin, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee

          9:42 a.m. -- Russell Henley, Justin Rose, Viktor Hovland

          9:53 a.m. -- Justin Thomas, Alex Noren, Jason Day

          10:04 a.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau

          10:15 a.m. -- Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Jon Rahm

          10:26 a.m. -- Brian Harman, Si Woo Kim, Nick Taylor

          10:37 a.m. -- Ryan Gerard, Maverick McNealy, David Puig

          10:48 a.m. -- Kazuma Kobori, Thomas Sloman, David Howard*

          10:59 a.m. -- Antoine Rozner, Ren Yonezawa, Caleb Surratt

          11:10 a.m. -- M.J. Daffue, Frederic LaCroix, Jack McDonald

          11:21 a.m. -- Jeong-Woo Ham, Ryutaro Nagano, Alejandro De Castro Piera*