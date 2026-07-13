The Open Championship 2026 -- Tee times for the first and second rounds

The 154th Open Championship will begin on Thursday. Here are the tee times for the first two rounds:
All times ET
(a) denotes amateur
First round
1:35 a.m. -- Matthew Baldwin, Thomas Detry, James Nicholas
1:46 a.m. -- Michael Kim, Daniel Hillier, Andy Sullivan
1:57 a.m. -- Ryan Fox, Andrew Novak, Matthew Jordan
2:08 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Joe Dean
2:19 a.m. -- Robert MacIntyre, Rickie Fowler, Alex Fitzpatrick
2:30 a.m. -- David Duval, Martin Couvra, Matthew Southgate
2:41 a.m. -- Sungjae Im, Daniel Brown, Fifa Laopakdee*
2:52 a.m. -- Gary Woodland, Jake Knapp, Jordan Smith
3:03 a.m. -- Francesco Molinari, Tom McKibbin, Lev Grinberg*
3:14 a.m. -- Hennie Du Plessis, Josele Ballester, Dan Bradbury
3:25 a.m. -- Angel Ayora, Victor Perez, Mateo Pulcini*
3:36 a.m. -- Stewart Cink, Scott Vincent, Joakim Lagergren
3:47 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Kota Kaneko, Travis Smyth
4:03 a.m. -- Alex Smalley, Sam Stevens, Ryo Hisatsune
4:14 a.m. -- Akshay Bhatia, Harris English, Rasmus Højgaard
4:25 a.m. -- Ben Griffin, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee
4:36 a.m. -- Russell Henley, Justin Rose, Viktor Hovland
4:47 a.m. -- Justin Thomas, Alex Noren, Jason Day
4:58 a.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau
5:09 a.m. -- Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Jon Rahm
5:20 a.m. -- Brian Harman, Si Woo Kim, Nick Taylor
5:31 a.m. -- Ryan Gerard, Maverick McNealy, David Puig
5:42 a.m. -- Kazuma Kobori, Thomas Sloman, David Howard*
5:53 a.m. -- Antoine Rozner, Ren Yonezawa, Caleb Surratt
6:04 a.m. -- M.J. Daffue, Frederic LaCroix, Jack McDonald
6:15 a.m. -- Jeong-Woo Ham, Ryutaro Nagano, Alejandro De Castro Piera*
6:41 a.m. -- John Parry, Eric Cole, Tiger Christensen
6:52 a.m. -- Eugenio Chacarra, Matt Wallace, Max Greyserman
7:03 a.m. -- Michael Brennan, Sahith Theegala, Laurie Canter
7:14 a.m. -- Cameron Smith, Keith Mitchell, Stuart Grehan*
7:25 a.m. -- Sepp Straka Joaquín Niemann, Kurt Kitayama
7:36 a.m. -- Sami Välimäki, Shaun Norris, Jackson Suber
7:47 a.m. -- Darren Clarke, Adrien Saddier, Bernd Wiesberger
7:58 a.m. -- Keegan Bradley, Corey Conners, Casey Jarvis
8:09 a.m. -- Matt McCarty, Harry Hall, Haotong Li
8:20 a.m. -- Padraig Harrington, Marco Penge, Michael Hollick
8:31 a.m. -- Tom Kim, Billy Horschel, Mason Howell*
8:42 a.m. -- Johnny Keefer, Pierceson Coody, Keita Nakajima
8:53 a.m. -- Aldrich Potgieter, Jesper Svensson, Jack Buchanan*
9:09 a.m. -- Bud Cauley, Jayden Schaper, Lucas Herbert
9:20 a.m. -- Kristoffer Reitan, Patrick Reed, J.T. Poston
9:31 a.m. -- Chris Gotterup, Sam Burns, Adam Scott
9:42 a.m. -- Collin Morikawa, J.J. Spaun, Nicolai Højgaard
9:53 a.m. -- Shane Lowry, Aaron Rai, Brooks Koepka
10:04 a.m. -- Cameron Young, Wyndham Clark, Ludvig Åberg
10:15 a.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick
10:26 a.m. -- Jacob Bridgeman, Rasmus Neergaard-Petersen, Tim Wiedemeyer*
10:37 a.m. -- Patrick Cantlay, Daniel Berger, Nico Echavarria
10:48 a.m. -- Peter Uihlein, Alistair Docherty, Francesco Laporta
10:59 a.m. -- Cameron John, Austen Truslow, Sam Bairstow
11:10 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Marcus Plunkett, Baard Skogen
11:21 a.m. -- Kazuki Higa, Jiho Yang, Nevill Ruiter*
Second round
1:35 a.m. -- John Parry, Eric Cole, Tiger Christensen
1:46 a.m. -- Eugenio Chacarra, Matt Wallace, Max Greyserman
1:57 a.m. -- Michael Brennan, Sahith Theegala, Laurie Canter
2:08 a.m. -- Cameron Smith, Keith Mitchell, Stuart Grehan*
2:19 a.m. -- Sepp Straka, Joaquín Niemann, Kurt Kitayama
2:30 a.m. -- Sami Välimäki, Shaun Norris, Jackson Suber
2:41 a.m. -- Darren Clarke, Adrien Saddier, Bernd Wiesberger
2:52 a.m. -- Keegan Bradley, Corey Conners, Casey Jarvis
3:03 a.m. -- Matt McCarty, Harry Hall, Haotong Li
3:14 a.m. -- Padraig Harrington, Marco Penge, Michael Hollick
3:25 a.m. -- Tom Kim, Billy Horschel, Mason Howell*
3:36 a.m. -- Johnny Keefer, Pierceson Coody, Keita Nakajima
3:47 a.m. -- Aldrich Potgieter, Jesper Svensson, Jack Buchanan*
4:03 a.m. -- Bud Cauley, Jayden Schaper, Lucas Herbert
4:14 a.m. -- Kristoffer Reitan, Patrick Reed, J.T. Poston
4:25 a.m. -- Chris Gotterup, Sam Burns, Adam Scott
4:36 a.m. -- Collin Morikawa, J.J. Spaun, Nicolai Højgaard
4:47 a.m. -- Shane Lowry, Aaron Rai, Brooks Koepka
4:58 a.m. -- Cameron Young, Wyndham Clark, Ludvig Åberg
5:09 a.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick
5:20 a.m. -- Jacob Bridgeman, Rasmus Neergaard-Petersen, Tim Wiedemeyer*
5:31 a.m. -- Patrick Cantlay, Daniel Berger, Nico Echavarria
5:42 a.m. -- Peter Uihlein, Alistair Docherty, Francesco Laporta
5:53 a.m. -- Cameron John, Austen Truslow, Sam Bairstow
6:04 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Marcus Plunkett, Baard Skogen
6:15 a.m. -- Kazuki Higa, Jiho Yang, Nevill Ruiter*
6:41 a.m. -- Matthew Baldwin, Thomas Detry, James Nicholas
6:52 a.m. -- Michael Kim, Daniel Hillier, Andy Sullivan
7:03 a.m. -- Ryan Fox, Andrew Novak, Matthew Jordan
7:14 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Joe Dean
7:25 a.m. -- Robert MacIntyre, Rickie Fowler, Alex Fitzpatrick
7:36 a.m. -- David Duval, Martin Couvra, Matthew Southgate
7:47 a.m. -- Sungjae Im, Daniel Brown, Fifa Laopakdee*
7:58 a.m. -- Gary Woodland, Jake Knapp, Jordan Smith
8:09 a.m. -- Francesco Molinari, Tom McKibbin, Lev Grinberg*
8:20 a.m. -- Hennie Du Plessis, Josele Ballester, Dan Bradbury
8:31 a.m. -- Angel Ayora, Victor Perez, Mateo Pulcini*
8:42 a.m. -- Stewart Cink, Scott Vincent, Joakim Lagergren
8:53 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Kota Kaneko, Travis Smyth
9:09 a.m. -- Alex Smalley, Sam Stevens, Ryo Hisatsune
9:20 a.m. -- Akshay Bhatia, Harris English, Rasmus Højgaard
9:31 a.m. -- Ben Griffin, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee
9:42 a.m. -- Russell Henley, Justin Rose, Viktor Hovland
9:53 a.m. -- Justin Thomas, Alex Noren, Jason Day
10:04 a.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau
10:15 a.m. -- Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Jon Rahm
10:26 a.m. -- Brian Harman, Si Woo Kim, Nick Taylor
10:37 a.m. -- Ryan Gerard, Maverick McNealy, David Puig
10:48 a.m. -- Kazuma Kobori, Thomas Sloman, David Howard*
10:59 a.m. -- Antoine Rozner, Ren Yonezawa, Caleb Surratt
11:10 a.m. -- M.J. Daffue, Frederic LaCroix, Jack McDonald
11:21 a.m. -- Jeong-Woo Ham, Ryutaro Nagano, Alejandro De Castro Piera*