The Open Championship 2026 -- Tee times for the first and second rounds

Open Extended Reactions

The 154th Open Championship will begin on Thursday. Here are the tee times for the first two rounds:

All times ET

(a) denotes amateur

First round

1:35 a.m. -- Matthew Baldwin, Thomas Detry, James Nicholas

1:46 a.m. -- Michael Kim, Daniel Hillier, Andy Sullivan

1:57 a.m. -- Ryan Fox, Andrew Novak, Matthew Jordan

2:08 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Joe Dean

2:19 a.m. -- Robert MacIntyre, Rickie Fowler, Alex Fitzpatrick

2:30 a.m. -- David Duval, Martin Couvra, Matthew Southgate

2:41 a.m. -- Sungjae Im, Daniel Brown, Fifa Laopakdee*

2:52 a.m. -- Gary Woodland, Jake Knapp, Jordan Smith

3:03 a.m. -- Francesco Molinari, Tom McKibbin, Lev Grinberg*

3:14 a.m. -- Hennie Du Plessis, Josele Ballester, Dan Bradbury

3:25 a.m. -- Angel Ayora, Victor Perez, Mateo Pulcini*

3:36 a.m. -- Stewart Cink, Scott Vincent, Joakim Lagergren

3:47 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Kota Kaneko, Travis Smyth

4:03 a.m. -- Alex Smalley, Sam Stevens, Ryo Hisatsune

4:14 a.m. -- Akshay Bhatia, Harris English, Rasmus Højgaard

4:25 a.m. -- Ben Griffin, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee

4:36 a.m. -- Russell Henley, Justin Rose, Viktor Hovland

4:47 a.m. -- Justin Thomas, Alex Noren, Jason Day

4:58 a.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau

5:09 a.m. -- Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Jon Rahm

5:20 a.m. -- Brian Harman, Si Woo Kim, Nick Taylor

5:31 a.m. -- Ryan Gerard, Maverick McNealy, David Puig

5:42 a.m. -- Kazuma Kobori, Thomas Sloman, David Howard*

5:53 a.m. -- Antoine Rozner, Ren Yonezawa, Caleb Surratt

6:04 a.m. -- M.J. Daffue, Frederic LaCroix, Jack McDonald

6:15 a.m. -- Jeong-Woo Ham, Ryutaro Nagano, Alejandro De Castro Piera*

6:41 a.m. -- John Parry, Eric Cole, Tiger Christensen

6:52 a.m. -- Eugenio Chacarra, Matt Wallace, Max Greyserman

7:03 a.m. -- Michael Brennan, Sahith Theegala, Laurie Canter

7:14 a.m. -- Cameron Smith, Keith Mitchell, Stuart Grehan*

7:25 a.m. -- Sepp Straka Joaquín Niemann, Kurt Kitayama

7:36 a.m. -- Sami Välimäki, Shaun Norris, Jackson Suber

7:47 a.m. -- Darren Clarke, Adrien Saddier, Bernd Wiesberger

7:58 a.m. -- Keegan Bradley, Corey Conners, Casey Jarvis

8:09 a.m. -- Matt McCarty, Harry Hall, Haotong Li

8:20 a.m. -- Padraig Harrington, Marco Penge, Michael Hollick

8:31 a.m. -- Tom Kim, Billy Horschel, Mason Howell*

8:42 a.m. -- Johnny Keefer, Pierceson Coody, Keita Nakajima

8:53 a.m. -- Aldrich Potgieter, Jesper Svensson, Jack Buchanan*

9:09 a.m. -- Bud Cauley, Jayden Schaper, Lucas Herbert

9:20 a.m. -- Kristoffer Reitan, Patrick Reed, J.T. Poston

9:31 a.m. -- Chris Gotterup, Sam Burns, Adam Scott

9:42 a.m. -- Collin Morikawa, J.J. Spaun, Nicolai Højgaard

9:53 a.m. -- Shane Lowry, Aaron Rai, Brooks Koepka

10:04 a.m. -- Cameron Young, Wyndham Clark, Ludvig Åberg

10:15 a.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick

10:26 a.m. -- Jacob Bridgeman, Rasmus Neergaard-Petersen, Tim Wiedemeyer*

10:37 a.m. -- Patrick Cantlay, Daniel Berger, Nico Echavarria

10:48 a.m. -- Peter Uihlein, Alistair Docherty, Francesco Laporta

10:59 a.m. -- Cameron John, Austen Truslow, Sam Bairstow

11:10 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Marcus Plunkett, Baard Skogen

11:21 a.m. -- Kazuki Higa, Jiho Yang, Nevill Ruiter*

Second round

1:35 a.m. -- John Parry, Eric Cole, Tiger Christensen

1:46 a.m. -- Eugenio Chacarra, Matt Wallace, Max Greyserman

1:57 a.m. -- Michael Brennan, Sahith Theegala, Laurie Canter

2:08 a.m. -- Cameron Smith, Keith Mitchell, Stuart Grehan*

2:19 a.m. -- Sepp Straka, Joaquín Niemann, Kurt Kitayama

2:30 a.m. -- Sami Välimäki, Shaun Norris, Jackson Suber

2:41 a.m. -- Darren Clarke, Adrien Saddier, Bernd Wiesberger

2:52 a.m. -- Keegan Bradley, Corey Conners, Casey Jarvis

3:03 a.m. -- Matt McCarty, Harry Hall, Haotong Li

3:14 a.m. -- Padraig Harrington, Marco Penge, Michael Hollick

3:25 a.m. -- Tom Kim, Billy Horschel, Mason Howell*

3:36 a.m. -- Johnny Keefer, Pierceson Coody, Keita Nakajima

3:47 a.m. -- Aldrich Potgieter, Jesper Svensson, Jack Buchanan*

4:03 a.m. -- Bud Cauley, Jayden Schaper, Lucas Herbert

4:14 a.m. -- Kristoffer Reitan, Patrick Reed, J.T. Poston

4:25 a.m. -- Chris Gotterup, Sam Burns, Adam Scott

4:36 a.m. -- Collin Morikawa, J.J. Spaun, Nicolai Højgaard

4:47 a.m. -- Shane Lowry, Aaron Rai, Brooks Koepka

4:58 a.m. -- Cameron Young, Wyndham Clark, Ludvig Åberg

5:09 a.m. -- Rory McIlroy, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick

5:20 a.m. -- Jacob Bridgeman, Rasmus Neergaard-Petersen, Tim Wiedemeyer*

5:31 a.m. -- Patrick Cantlay, Daniel Berger, Nico Echavarria

5:42 a.m. -- Peter Uihlein, Alistair Docherty, Francesco Laporta

5:53 a.m. -- Cameron John, Austen Truslow, Sam Bairstow

6:04 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Marcus Plunkett, Baard Skogen

6:15 a.m. -- Kazuki Higa, Jiho Yang, Nevill Ruiter*

6:41 a.m. -- Matthew Baldwin, Thomas Detry, James Nicholas

6:52 a.m. -- Michael Kim, Daniel Hillier, Andy Sullivan

7:03 a.m. -- Ryan Fox, Andrew Novak, Matthew Jordan

7:14 a.m. -- Henrik Stenson, Max Homa, Joe Dean

7:25 a.m. -- Robert MacIntyre, Rickie Fowler, Alex Fitzpatrick

7:36 a.m. -- David Duval, Martin Couvra, Matthew Southgate

7:47 a.m. -- Sungjae Im, Daniel Brown, Fifa Laopakdee*

7:58 a.m. -- Gary Woodland, Jake Knapp, Jordan Smith

8:09 a.m. -- Francesco Molinari, Tom McKibbin, Lev Grinberg*

8:20 a.m. -- Hennie Du Plessis, Josele Ballester, Dan Bradbury

8:31 a.m. -- Angel Ayora, Victor Perez, Mateo Pulcini*

8:42 a.m. -- Stewart Cink, Scott Vincent, Joakim Lagergren

8:53 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Kota Kaneko, Travis Smyth

9:09 a.m. -- Alex Smalley, Sam Stevens, Ryo Hisatsune

9:20 a.m. -- Akshay Bhatia, Harris English, Rasmus Højgaard

9:31 a.m. -- Ben Griffin, Hideki Matsuyama, Min Woo Lee

9:42 a.m. -- Russell Henley, Justin Rose, Viktor Hovland

9:53 a.m. -- Justin Thomas, Alex Noren, Jason Day

10:04 a.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau

10:15 a.m. -- Jordan Spieth, Tommy Fleetwood, Jon Rahm

10:26 a.m. -- Brian Harman, Si Woo Kim, Nick Taylor

10:37 a.m. -- Ryan Gerard, Maverick McNealy, David Puig

10:48 a.m. -- Kazuma Kobori, Thomas Sloman, David Howard*

10:59 a.m. -- Antoine Rozner, Ren Yonezawa, Caleb Surratt

11:10 a.m. -- M.J. Daffue, Frederic LaCroix, Jack McDonald

11:21 a.m. -- Jeong-Woo Ham, Ryutaro Nagano, Alejandro De Castro Piera*