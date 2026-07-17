          The Open Championship 2026 -- Tee times for the third round

          • ESPN staffJul 17, 2026, 10:07 PM

          The third round of the 154th Open Championship will begin Saturday. Here are the tee times:

          All times ET

          Third round

          4:10 a.m. - Jack McDonald, Russell Henley
          4:20 a.m. - Min Woo Lee, Ryo Hisatsune
          4:30 a.m. - Josele Ballester, Kazuki Higa
          4:40 a.m. - Marcus Plunkett, Naoyuki Kataoka
          4:50 a.m. - Peter Uihlein, Brooks Koepka
          5:00 a.m. - Aldrich Potgieter, Keegan Bradley
          5:10 a.m. - Alex Noren, Alex Smalley
          5:20 a.m. - Rickie Fowler, Max Homa
          5:30 a.m. - Ryan Fox, Xander Schauffele
          5:45 a.m. - Kristoffer Reitan, Marco Penge
          5:55 a.m. - Casey Jarvis, Kurt Kitayama
          6:05 a.m. - Laurie Canter, Sahith Theegala
          6:15 a.m. - Michael Brennan, Eugenio Chacarra
          6:25 a.m. - Eric Cole, MJ Daffue
          6:35 a.m. - Kazuma Kobori, Nick Taylor
          6:45 a.m. - Justin Thomas, Hideki Matsuyama
          6:55 a.m. - Ben Griffin, Hennie Du Plessis
          7:10 a.m. - Andy Sullivan, Patrick Cantlay
          7:20 a.m. - Jacob Bridgeman, Rory McIlroy
          7:30 a.m. - Jesper Svensson, Shaun Norris
          7:40 a.m. - John Parry, Michael Thorbjornsen
          7:50 a.m. - Jordan Smith, Sungjae Im
          8:00 a.m. - Matthew Southgate, Nico Echavarria
          8:10 a.m. - Rasmus Neergaard-Petersen, Collin Morikawa
          8:20 a.m. - Adam Scott, Chris Gotterup
          8:35 a.m. - Patrick Reed, Johnny Keefer
          8:45 a.m. - Corey Conners, Sepp Straka
          8:55 a.m. - Tyrrell Hatton, Victor Perez
          9:05 a.m. - Daniel Brown, Cameron John
          9:15 a.m. - Ludvig Åberg, Shane Lowry
          9:25 a.m. - J.J. Spaun, Pierceson Coody
          9:35 a.m. - Jon Rahm, Tommy Fleetwood
          9:45 a.m. - Scottie Scheffler, Francesco Molinari
          10:00 a.m. - Alex Fitzpatrick, Robert MacIntyre
          10:10 a.m. - Thomas Detry, Bud Cauley
          10:20 a.m. - Matt Wallace, Si Woo Kim
          10:30 a.m. - Bryson DeChambeau, Sam Burns
          10:40 a.m. - Ryan Gerard, Cameron Young
          10:50 a.m. - Jackson Suber, Lucas Herbert