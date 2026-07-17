The Open Championship 2026 -- Tee times for the third round

The third round of the 154th Open Championship will begin Saturday. Here are the tee times:
All times ET
Third round
4:10 a.m. - Jack McDonald, Russell Henley
4:20 a.m. - Min Woo Lee, Ryo Hisatsune
4:30 a.m. - Josele Ballester, Kazuki Higa
4:40 a.m. - Marcus Plunkett, Naoyuki Kataoka
4:50 a.m. - Peter Uihlein, Brooks Koepka
5:00 a.m. - Aldrich Potgieter, Keegan Bradley
5:10 a.m. - Alex Noren, Alex Smalley
5:20 a.m. - Rickie Fowler, Max Homa
5:30 a.m. - Ryan Fox, Xander Schauffele
5:45 a.m. - Kristoffer Reitan, Marco Penge
5:55 a.m. - Casey Jarvis, Kurt Kitayama
6:05 a.m. - Laurie Canter, Sahith Theegala
6:15 a.m. - Michael Brennan, Eugenio Chacarra
6:25 a.m. - Eric Cole, MJ Daffue
6:35 a.m. - Kazuma Kobori, Nick Taylor
6:45 a.m. - Justin Thomas, Hideki Matsuyama
6:55 a.m. - Ben Griffin, Hennie Du Plessis
7:10 a.m. - Andy Sullivan, Patrick Cantlay
7:20 a.m. - Jacob Bridgeman, Rory McIlroy
7:30 a.m. - Jesper Svensson, Shaun Norris
7:40 a.m. - John Parry, Michael Thorbjornsen
7:50 a.m. - Jordan Smith, Sungjae Im
8:00 a.m. - Matthew Southgate, Nico Echavarria
8:10 a.m. - Rasmus Neergaard-Petersen, Collin Morikawa
8:20 a.m. - Adam Scott, Chris Gotterup
8:35 a.m. - Patrick Reed, Johnny Keefer
8:45 a.m. - Corey Conners, Sepp Straka
8:55 a.m. - Tyrrell Hatton, Victor Perez
9:05 a.m. - Daniel Brown, Cameron John
9:15 a.m. - Ludvig Åberg, Shane Lowry
9:25 a.m. - J.J. Spaun, Pierceson Coody
9:35 a.m. - Jon Rahm, Tommy Fleetwood
9:45 a.m. - Scottie Scheffler, Francesco Molinari
10:00 a.m. - Alex Fitzpatrick, Robert MacIntyre
10:10 a.m. - Thomas Detry, Bud Cauley
10:20 a.m. - Matt Wallace, Si Woo Kim
10:30 a.m. - Bryson DeChambeau, Sam Burns
10:40 a.m. - Ryan Gerard, Cameron Young
10:50 a.m. - Jackson Suber, Lucas Herbert