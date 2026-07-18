The Open Championship 2026: Tee times for the final round

The final round of the 154th Open Championship will begin in pairs. Here are the tee times:
All times Eastern
Final round
Tee No. 1
2:40 a.m. -- Jesper Svensson, Keegan Bradley
2:50 a.m. -- Matthew Southgate, Laurie Canter
3:00 a.m. -- Jack McDonald, Ben Griffin
3:10 a.m. -- Peter Uihlein, Kazuki Higa
3:20 a.m. -- Sepp Straka, John Parry
3:30 a.m. -- Andy Sullivan, Aldrich Potgieter
3:40 a.m. -- Marcus Plunkett, Ryo Hisatsune
3:50 a.m. -- Min Woo Lee, Tyrrell Hatton
4:00 a.m. -- Nick Taylor, MJ Daffue
4:15 a.m. -- Eugenio Chacarra, Rickie Fowler
4:25 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Thomas Detry
4:35 a.m. -- J.J. Spaun, Victor Perez
4:45 a.m. -- Chris Gotterup, Patrick Cantlay
4:55 a.m. -- Michael Brennan, Kurt Kitayama
5:05 a.m. -- Brooks Koepka, Bud Cauley
5:15 a.m. -- Alex Fitzpatrick, Pierceson Coody
5:25 a.m. -- Corey Conners, Johnny Keefer
5:40 a.m. -- Patrick Reed, Adam Scott
5:50 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Shaun Norris
6:00 a.m. -- Marco Penge, Alex Noren
6:10 a.m. -- Russell Henley, Matt Wallace
6:20 a.m. -- Francesco Molinari, Collin Morikawa
6:30 a.m. -- Jordan Smith, Rory McIlroy
6:40 a.m. -- Hennie Du Plessis, Sahith Theegala
6:50 a.m. -- Casey Jarvis, Kristoffer Reitan
7:05 a.m. -- Cameron Young, Robert MacIntyre
7:15 a.m. -- Nico Echavarria, Sungjae Im
7:25 a.m. -- Jacob Bridgeman, Justin Thomas
7:35 a.m. -- Max Homa, Alex Smalley
7:45 a.m. -- Josele Ballester, Scottie Scheffler
7:55 a.m. -- Jon Rahm, Shane Lowry
8:05 a.m. -- Cameron John, Daniel Brown
8:15 a.m. -- Hideki Matsuyama, Kazuma Kobori
8:30 a.m. -- Eric Cole, Xander Schauffele
8:40 a.m. -- Tommy Fleetwood, Rasmus Neergaard-Petersen
8:50 a.m. -- Jackson Suber, Bryson DeChambeau
9:00 a.m. -- Ludvig Åberg, Lucas Herbert
9:10 a.m. -- Ryan Gerard, Si Woo Kim