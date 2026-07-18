          The Open Championship 2026: Tee times for the final round

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          Ryan Fox on tying major single-round record: 'Didn't think it would be 62' (0:36)

          • ESPN staffJul 18, 2026, 08:16 PM

          The final round of the 154th Open Championship will begin in pairs. Here are the tee times:

          All times Eastern

          Final round

          Tee No. 1

          2:40 a.m. -- Jesper Svensson, Keegan Bradley

          2:50 a.m. -- Matthew Southgate, Laurie Canter

          3:00 a.m. -- Jack McDonald, Ben Griffin

          3:10 a.m. -- Peter Uihlein, Kazuki Higa

          3:20 a.m. -- Sepp Straka, John Parry

          3:30 a.m. -- Andy Sullivan, Aldrich Potgieter

          3:40 a.m. -- Marcus Plunkett, Ryo Hisatsune

          3:50 a.m. -- Min Woo Lee, Tyrrell Hatton

          4:00 a.m. -- Nick Taylor, MJ Daffue

          4:15 a.m. -- Eugenio Chacarra, Rickie Fowler

          4:25 a.m. -- Naoyuki Kataoka, Thomas Detry

          4:35 a.m. -- J.J. Spaun, Victor Perez

          4:45 a.m. -- Chris Gotterup, Patrick Cantlay

          4:55 a.m. -- Michael Brennan, Kurt Kitayama

          5:05 a.m. -- Brooks Koepka, Bud Cauley

          5:15 a.m. -- Alex Fitzpatrick, Pierceson Coody

          5:25 a.m. -- Corey Conners, Johnny Keefer

          5:40 a.m. -- Patrick Reed, Adam Scott

          5:50 a.m. -- Michael Thorbjornsen, Shaun Norris

          6:00 a.m. -- Marco Penge, Alex Noren

          6:10 a.m. -- Russell Henley, Matt Wallace

          6:20 a.m. -- Francesco Molinari, Collin Morikawa

          6:30 a.m. -- Jordan Smith, Rory McIlroy

          6:40 a.m. -- Hennie Du Plessis, Sahith Theegala

          6:50 a.m. -- Casey Jarvis, Kristoffer Reitan

          7:05 a.m. -- Cameron Young, Robert MacIntyre

          7:15 a.m. -- Nico Echavarria, Sungjae Im

          7:25 a.m. -- Jacob Bridgeman, Justin Thomas

          7:35 a.m. -- Max Homa, Alex Smalley

          7:45 a.m. -- Josele Ballester, Scottie Scheffler

          7:55 a.m. -- Jon Rahm, Shane Lowry

          8:05 a.m. -- Cameron John, Daniel Brown

          8:15 a.m. -- Hideki Matsuyama, Kazuma Kobori

          8:30 a.m. -- Eric Cole, Xander Schauffele

          8:40 a.m. -- Tommy Fleetwood, Rasmus Neergaard-Petersen

          8:50 a.m. -- Jackson Suber, Bryson DeChambeau

          9:00 a.m. -- Ludvig Åberg, Lucas Herbert

          9:10 a.m. -- Ryan Gerard, Si Woo Kim

          9:20 a.m. -- Ryan Fox, Sam Burns