Pro Kabaddi League 2025: PKL 12 News, Schedule, Scores, Results, Points table

Stay updated with the latest scores, results, schedule, points table and other news from the Pro Kabaddi League Season 12.
Featuring 12 teams, the 2025 PKL season begins on National Sports Day, August 29 in Vishakhapatnam (Vizag) with home side Telugu Titans up against neighbours Tamil Thalaivas, which will be followed by a clash between former champs Bengaluru Bulls and Puneri Paltan at the Vishwanadh Sports Club.
PKL will then travel to Jaipur, before going to Chennai, and ending the league stage in Delhi after 108 matches.
Points Table
PKL 12 Schedule
VIZAG LEG: Vishwanadh Sports Club
Aug 29, Friday
Telugu Titans vs Tamil Thalaivas: 8 PM
Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan: 9 PM
Aug 30, Saturday
Telugu Titans vs UP Yoddhas: 8PM
U Mumba vs Gujarat Giants: 9 PM
Aug 31, Sunday
Tamil Thalaivas vs U Mumba: 8 PM
Bengal Warriorz vs Haryana Steelers: 9 PM
Sep 1, Monday
Patna Pirates vs UP Yoddhas: 8 PM
Puneri Paltan vs Gujarat Giants: 9 PM
Sep 2, Tuesday
Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls: 8 PM
Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates: 9 PM
Sep 3, Wednesday
Puneri Paltan vs Bengal Warriorz: 8 PM
Haryana Steelers vs U Mumba: 9 PM
Sep 4, Thursday
Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans: 8 PM
Puneri Paltan vs Dabang Delhi: 9 PM
Sep 5, Friday
U Mumba vs Bengaluru Bulls: 8 PM
Haryana Steelers vs UP Yoddhas: 9 PM
Sep 6, Saturday
Patna Pirates vs Bengaluru Bulls: 8 PM
Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants: 9 PM
Sep 7, Sunday
Bengal Warriorz vs Telugu Titans: 8 PM
Dabang Delhi vs Jaipur Pink Panthers: 9 PM
Sep 8, Monday
Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Puneri Paltan vs Patna Pirates, 9 PM
Sep 9, Tuesday
Dabang Delhi vs Bengal Warriorz, 8 PM
Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers, 9 PM
Sep 10, Wednesday
U Mumba vs Telugu Titans, 8 PM
UP Yoddhas vs Puneri Paltan, 9 PM
Sep 11, Thursday
U Mumba vs Patna Pirates, 8 PM
Dabang Delhi vs Gujarat Giants, 9 PM
JAIPUR LEG: SMS Indoor Stadium
Sep 12, Friday
Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz, 9 PM
Sep 13, Saturday
UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
Puneri Paltan vs Telugu Titans, 9 PM
Sep 15, Monday
Gujarat Giants vs Haryana Steelers, 8 PM
Bengaluru Bulls vs Telugu Titans, 9 PM
Sep 16, Tuesday
UP Yoddhas vs Bengal Warriorz, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls, 9 PM
Sep 17, Wednesday
Telugu Titans vs Dabang Delhi, 8 PM
Haryana Steelers vs Patna Pirates, 9 PM
Sep 18, Thursday
Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz, 8 PM
U Mumba vs Puneri Paltan, 9 PM
Sep 19, Friday
Puneri Paltan vs Haryana Steelers, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Telugu Titans, 9 PM
Sep 20, Saturday
Patna Pirates vs Dabang Delhi, 8 PM
Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Sep 22, Monday
Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas, 9 PM
Sep 23, Tuesday
Gujarat Giants vs Telugu Titans, 8 PM
Jaipur Pink Panthers vs U Mumba, 9 PM
Sep 25, Thursday
Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas, 8 PM
Dabang Delhi vs U Mumba, 9 PM
Sep 27, Saturday
Patna Pirates vs Bengal Warriorz, 8 PM
Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas, 9 PM
CHENNAI LEG: SDAT Multi-Purpose Indoor Stadium
Sep 29, Monday
UP Yoddhas vs Gujarat Giants, 8 PM
Dabang Delhi vs Haryana Steelers, 9 PM
Sep 30, Tuesday
Telugu Titans vs Patna Pirates, 8 PM
Bengal Warriorz vs Puneri Paltan, 9 PM
Oct 1, Wednesday
Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
U Mumba vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Oct 2, Thursday
Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Gujarat Giants vs U Mumba, 9 PM
Oct 3, Friday
Dabang Delhi vs UP Yoddhas, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers, 9 PM
Oct 4, Saturday
Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
Gujarat Giants vs Bengal Warriorz, 9 PM
Oct 5, Sunday
UP Yoddhas vs Telugu Titans, 8 PM
Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Oct 6, Monday
Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi, 8 PM
UP Yoddhas vs Patna Pirates, 9 PM
Oct 7, Tuesday
Patna Pirates vs Tamil Thalaivas, 8 PM
Haryana Steelers vs Dabang Delhi, 9 PM
Oct 8, Wednesday
Telugu Titans vs Haryana Steelers, 8 PM
Puneri Paltan vs U Mumbai, 9 PM
Oct 9, Thursday
Bengal Warriorz vs Dabang Delhi, 8 PM
Gujarat Giants vs Up Yoddhas, 9 PM
Oct 10, Friday
Gujarat Giants vs Dabang Delhi, 8 PM
Bengal Warriorz vs U Mumba, 9 PM
DELHI LEG: Thyagaraj Indoor Stadium
Oct 11, Saturday
Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan, 9 PM
Oct 12, Sunday
Dabang Delhi vs Puneri Paltan, 8 PM
Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls, 9 PM
Oct 13, Monday
Patna Pirates vs Haryana Steelers, 8 PM
U Mumba vs UP Yoddhas, 9 PM
Oct 14, Tuesday
Patna Pirates vs Gujarat Giants, 8 PM
UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Oct 15, Wednesday
Telugu Titans vs Bengal Warriors, 7.30 PM
Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan, 8.30 PM
Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas, 9.30 PM
Oct 16, Thursday
Bengaluru Bulls vs Patna Pirates, 7.30 PM
Telugu Titans vs U Mumba 8.30 PM
UP Yoddhas vs Haryana Steelers, 9.30 PM
Oct 17, Friday
Bengal Warriorz vs Patna Pirates, 7.30 PM
Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi, 8.30 PM
Jaipur Pink Panthers vs UP Yodhas, 9.30 PM
Oct 18, Saturday
Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi, 7.30 PM
Telugu Titans vs Puneri Paltan, 8.30 PM
Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM
Oct 19, Sunday
Telugu Titans vs Gujarat Giants, 7.30 PM
U Mumba vs Haryana Steelers, 8.30 PM
Patna Pirates vs Puneri Paltan, 9.30 PM
Oct 21, Tuesday
Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas, 7.30 PM
U Mumba vs Jaipur Pink Panthers, 8.30 PM
Haryana Steelers vs Gujarat Giants, 9.30 PM
Oct 22, Wednesday
Haryana Steelers vs Telugu Titans, 7.30 PM
Bengaluru Bulls vs Bengal Warriorz, 8.30 PM
Dabang Delhi vs Patna Pirates, 9.30 PM
Oct 23, Thursday
Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants, 7.30 PM
UP Yoddhas vs U Mumba, 8.30 PM
Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM
Season 12 coverage:
Pro Kabaddi League Season 12 auction 2025 - Full list of players bought and for what price
PKL Player Auction report card: How all 12 teams fared
Best of season 11
Manpreet's golden dream achieved: Haryana Steelers' diamond Shadloui brings home first PKL trophy
Season 11: Full coverage
Season 10: Full coverage
Season 9: Full coverage
Season 8: Full coverage
Season 7: Full coverage
Season 6: Full coverage
Season 5: Full coverage
Background reading
PKL @10: A gamechanger for the sport, challenge is to build on the success
Kabaddi 101: Raid, defend, revive, repeat