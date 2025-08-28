        <
          Pro Kabaddi League 2025: PKL 12 News, Schedule, Scores, Results, Points table

          Haryana Steelers won PKL 11 after defeating Patna Pirates 32-23 in the final. PKL
          • ESPN staffAug 28, 2025, 02:50 PM

          Stay updated with the latest scores, results, schedule, points table and other news from the Pro Kabaddi League Season 12.

          Featuring 12 teams, the 2025 PKL season begins on National Sports Day, August 29 in Vishakhapatnam (Vizag) with home side Telugu Titans up against neighbours Tamil Thalaivas, which will be followed by a clash between former champs Bengaluru Bulls and Puneri Paltan at the Vishwanadh Sports Club.

          PKL will then travel to Jaipur, before going to Chennai, and ending the league stage in Delhi after 108 matches.

          Points Table

          PKL 12 Schedule

          VIZAG LEG: Vishwanadh Sports Club

          Aug 29, Friday

          Telugu Titans vs Tamil Thalaivas: 8 PM

          Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan: 9 PM

          Aug 30, Saturday

          Telugu Titans vs UP Yoddhas: 8PM

          U Mumba vs Gujarat Giants: 9 PM

          Aug 31, Sunday

          Tamil Thalaivas vs U Mumba: 8 PM

          Bengal Warriorz vs Haryana Steelers: 9 PM

          Sep 1, Monday

          Patna Pirates vs UP Yoddhas: 8 PM

          Puneri Paltan vs Gujarat Giants: 9 PM

          Sep 2, Tuesday

          Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls: 8 PM

          Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates: 9 PM

          Sep 3, Wednesday

          Puneri Paltan vs Bengal Warriorz: 8 PM

          Haryana Steelers vs U Mumba: 9 PM

          Sep 4, Thursday

          Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans: 8 PM

          Puneri Paltan vs Dabang Delhi: 9 PM

          Sep 5, Friday

          U Mumba vs Bengaluru Bulls: 8 PM

          Haryana Steelers vs UP Yoddhas: 9 PM

          Sep 6, Saturday

          Patna Pirates vs Bengaluru Bulls: 8 PM

          Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants: 9 PM

          Sep 7, Sunday

          Bengal Warriorz vs Telugu Titans: 8 PM

          Dabang Delhi vs Jaipur Pink Panthers: 9 PM

          Sep 8, Monday

          Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls, 8 PM

          Puneri Paltan vs Patna Pirates, 9 PM

          Sep 9, Tuesday

          Dabang Delhi vs Bengal Warriorz, 8 PM

          Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers, 9 PM

          Sep 10, Wednesday

          U Mumba vs Telugu Titans, 8 PM

          UP Yoddhas vs Puneri Paltan, 9 PM

          Sep 11, Thursday

          U Mumba vs Patna Pirates, 8 PM

          Dabang Delhi vs Gujarat Giants, 9 PM

          JAIPUR LEG: SMS Indoor Stadium

          Sep 12, Friday

          Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls, 8 PM

          Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz, 9 PM

          Sep 13, Saturday

          UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

          Puneri Paltan vs Telugu Titans, 9 PM

          Sep 15, Monday

          Gujarat Giants vs Haryana Steelers, 8 PM

          Bengaluru Bulls vs Telugu Titans, 9 PM

          Sep 16, Tuesday

          UP Yoddhas vs Bengal Warriorz, 8 PM

          Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls, 9 PM

          Sep 17, Wednesday

          Telugu Titans vs Dabang Delhi, 8 PM

          Haryana Steelers vs Patna Pirates, 9 PM

          Sep 18, Thursday

          Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz, 8 PM

          U Mumba vs Puneri Paltan, 9 PM

          Sep 19, Friday

          Puneri Paltan vs Haryana Steelers, 8 PM

          Tamil Thalaivas vs Telugu Titans, 9 PM

          Sep 20, Saturday

          Patna Pirates vs Dabang Delhi, 8 PM

          Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas, 9 PM

          Sep 22, Monday

          Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls, 8 PM

          Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas, 9 PM

          Sep 23, Tuesday

          Gujarat Giants vs Telugu Titans, 8 PM

          Jaipur Pink Panthers vs U Mumba, 9 PM

          Sep 25, Thursday

          Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas, 8 PM

          Dabang Delhi vs U Mumba, 9 PM

          Sep 27, Saturday

          Patna Pirates vs Bengal Warriorz, 8 PM

          Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas, 9 PM

          CHENNAI LEG: SDAT Multi-Purpose Indoor Stadium

          Sep 29, Monday

          UP Yoddhas vs Gujarat Giants, 8 PM

          Dabang Delhi vs Haryana Steelers, 9 PM

          Sep 30, Tuesday

          Telugu Titans vs Patna Pirates, 8 PM

          Bengal Warriorz vs Puneri Paltan, 9 PM

          Oct 1, Wednesday

          Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

          U Mumba vs Tamil Thalaivas, 9 PM

          Oct 2, Thursday

          Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls, 8 PM

          Gujarat Giants vs U Mumba, 9 PM

          Oct 3, Friday

          Dabang Delhi vs UP Yoddhas, 8 PM

          Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers, 9 PM

          Oct 4, Saturday

          Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

          Gujarat Giants vs Bengal Warriorz, 9 PM

          Oct 5, Sunday

          UP Yoddhas vs Telugu Titans, 8 PM

          Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas, 9 PM

          Oct 6, Monday

          Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi, 8 PM

          UP Yoddhas vs Patna Pirates, 9 PM

          Oct 7, Tuesday

          Patna Pirates vs Tamil Thalaivas, 8 PM

          Haryana Steelers vs Dabang Delhi, 9 PM

          Oct 8, Wednesday

          Telugu Titans vs Haryana Steelers, 8 PM

          Puneri Paltan vs U Mumbai, 9 PM

          Oct 9, Thursday

          Bengal Warriorz vs Dabang Delhi, 8 PM

          Gujarat Giants vs Up Yoddhas, 9 PM

          Oct 10, Friday

          Gujarat Giants vs Dabang Delhi, 8 PM

          Bengal Warriorz vs U Mumba, 9 PM

          DELHI LEG: Thyagaraj Indoor Stadium

          Oct 11, Saturday

          Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

          Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan, 9 PM

          Oct 12, Sunday

          Dabang Delhi vs Puneri Paltan, 8 PM

          Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls, 9 PM

          Oct 13, Monday

          Patna Pirates vs Haryana Steelers, 8 PM

          U Mumba vs UP Yoddhas, 9 PM

          Oct 14, Tuesday

          Patna Pirates vs Gujarat Giants, 8 PM

          UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas, 9 PM

          Oct 15, Wednesday

          Telugu Titans vs Bengal Warriors, 7.30 PM

          Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan, 8.30 PM

          Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas, 9.30 PM

          Oct 16, Thursday

          Bengaluru Bulls vs Patna Pirates, 7.30 PM

          Telugu Titans vs U Mumba 8.30 PM

          UP Yoddhas vs Haryana Steelers, 9.30 PM

          Oct 17, Friday

          Bengal Warriorz vs Patna Pirates, 7.30 PM

          Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi, 8.30 PM

          Jaipur Pink Panthers vs UP Yodhas, 9.30 PM

          Oct 18, Saturday

          Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi, 7.30 PM

          Telugu Titans vs Puneri Paltan, 8.30 PM

          Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM

          Oct 19, Sunday

          Telugu Titans vs Gujarat Giants, 7.30 PM

          U Mumba vs Haryana Steelers, 8.30 PM

          Patna Pirates vs Puneri Paltan, 9.30 PM

          Oct 21, Tuesday

          Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas, 7.30 PM

          U Mumba vs Jaipur Pink Panthers, 8.30 PM

          Haryana Steelers vs Gujarat Giants, 9.30 PM

          Oct 22, Wednesday

          Haryana Steelers vs Telugu Titans, 7.30 PM

          Bengaluru Bulls vs Bengal Warriorz, 8.30 PM

          Dabang Delhi vs Patna Pirates, 9.30 PM

          Oct 23, Thursday

          Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants, 7.30 PM

          UP Yoddhas vs U Mumba, 8.30 PM

          Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM

