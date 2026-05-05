Transfers, recruits and roster moves for key men's NCAA basketball teams

If it feels like Michigan's national championship game victory over UConn happened several months rather than four weeks ago, you're not alone.
Whether it's the transfer portal, the NBA draft, international commitments or high school reclassifications, player movement since the 2025-26 season closed its books has been dizzying. More than 2,700 players entered the portal in the two-week window after the season ended, and programs around the country have attempted to rebuild rosters faster than ever during the offseason.
It's borderline impossible to keep track of all the roster changes. But we're here to help, tracking key movement through the offseason, right until the 2026-27 season tips on Nov. 1.
Some of the classifications are self-explanatory, but here's a quick refresher.
Departed or expected to depart includes players who declared for the NBA draft without any intention of returning, players with no remaining eligibility and players who entered the transfer portal.
In limbo includes players whose status is up in the air -- in most cases, those who have entered the NBA draft but could still return to college. This category also includes players waiting for NCAA waivers on an additional year of eligibility.
Expected to return includes players who didn't enter the portal and have remaining eligibility.
Newcomer rankings are according to ESPN's recruiting database. "NR" indicates a recruit who was not ranked by ESPN.
I'm bound to make mistakes or miss decisions, so point out any errors to me on X at @jeffborzello.
ACC
Boston College Eagles
Departed or expected to depart: Fred Payne (15.8 PPG), Donald Hand Jr. (12.4 PPG), Boden Kapke (10.6 PPG), Jayden Hastings (6.7 PPG), Luka Toews (6.3 PPG), Chase Forte (6.0 PPG), Aidan Shaw (4.5 PPG), Caleb Steger (3.3 PPG), Jason Asemota (3.1 PPG), Marko Radunovic (2.2 PPG), Nick Petronio (redshirt), Akbar Waheed III (redshirt), Kany Tchanda
In limbo: None
Expected to return: Jack Bailey (redshirt)
Incoming transfers: Money Williams (20.6 PPG at Montana), Ernest Shelton (15.9 PPG at Merrimack), Brandon Benjamin (14.2 PPG at Fairfield), Andrija Bukumirovic (13.8 PPG at UT Martin), Armoni Zeigler (12.5 PPG at Ball State), Colby Duggan (9.3 PPG at Charleston), Luke Hunger (8.4 PPG at George Washington), JB Frankel (5.9 PPG at Northeastern), Jacob Furphy (0.4 PPG at UConn)
Incoming freshmen: Zak Smrekar (international)
Coach: Luke Murray
California Golden Bears
Departed or expected to depart: Dai Dai Ames (16.9 PPG), Chris Bell (14.2 PPG), Justin Pippen (14.2 PPG), John Camden (13.8 PPG), Rytis Petraitis (5.3 PPG), Semetri Carr (3.8 PPG), Milos Ilic (3.6 PPG), DeJuan Campbell (3.3 PPG), Nolan Dorsey (1.9 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Lee Dort (8.1 PPG), Mantas Kocanas (1.7 PPG), Sammie Yeanay (1.1 PPG), Dhiaukuei Manyiel Dut (0.4 PPG), Jovani Ruff (redshirt)
Incoming transfers: Michael Cooper (13.4 PPG at Wright State), Nojus Indrusaitis (9.1 PPG at Pitt), Jordan Ross (6.7 PPG at Georgia), Jake Wilkins (4.9 PPG at Georgia), Amier Ali (3.2 PPG at Mississippi State)
Incoming freshmen: Nicolas Mitrovic (four-star), Dionycius Bakare (NR)
Coach: Mark Madsen
Clemson Tigers
Departed or expected to depart: RJ Godfrey (12.0 PPG), Jestin Porter (9.6 PPG), Nick Davidson (9.1 PPG), Dillon Hunter (7.5 PPG), Butta Johnson (6.3 PPG), Jake Wahlin (5.3 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Carter Welling (10.2 PPG), Ace Buckner (8.3 PPG), Zac Foster (6.9 PPG), Chase Thompson (2.3 PPG), Dallas Thomas (2.2 PPG), Trent Steinour (1.0 PPG), Blake Davidson (redshirt)
Incoming transfers: Dylan Faulkner (17.2 PPG at Samford), Cole Certa (12.8 PPG at Notre Dame), Liutauras Lelevicius (8.0 PPG at TCU)
Incoming freshmen: William Stevens (four-star), Harris Reynolds (four-star), Amare James (NR)
Coach: Brad Brownell
Duke Blue Devils
Departed or expected to depart: Cameron Boozer (22.5 PPG), Isaiah Evans (15.0 PPG), Nikolas Khamenia (5.7 PPG), Maliq Brown (4.9 PPG), Darren Harris (3.3 PPG), Ifeanyi Ufochukwu (0.8 PPG), Cameron Sheffield (0.5 PPG), Jack Scott (0.5 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Patrick Ngongba II (10.1 PPG), Caleb Foster (8.3 PPG), Cayden Boozer (7.7 PPG), Dame Sarr (6.4 PPG), Sebastian Wilkins (redshirt)
Incoming transfers: John Blackwell (19.1 PPG at Wisconsin), Jacob Theodosiou (13.1 PPG at Loyola Maryland), Drew Scharnowski (10.7 PPG at Belmont)
Incoming freshmen: Cameron Williams (No. 4 in SC Next 100), Deron Rippey Jr. (No. 15 in SC Next 100), Bryson Howard (No. 26 in SC Next 100), Joaquim Boumtje Boumtje (five-star), Maxime Meyer (four-star)
Coach: Jon Scheyer
Florida State Seminoles
Departed or expected to depart: Robert McCray V (16.3 PPG), Chauncey Wiggins (13.3 PPG), Lajae Jones (12.7 PPG), Martin Somerville (8.0 PPG), Kobe MaGee (7.9 PPG), Alex Steen (6.8 PPG), Thomas Bassong (5.9 PPG), Cam Miles (5.4 PPG), Shah Muhammad (2.6 PPG), Alier Maluk (1.6 PPG)
In limbo: None
Expected to return: AJ Swinton (4.5 PPG)
Incoming transfers: Kameron Taylor (18.9 PPG at UNC Asheville), Sebastian Rancik (12.3 PPG at Colorado), Anthony Robinson II (8.9 PPG at Missouri), Shon Abaev (7.0 PPG at Cincinnati), Cooper Schwieger (5.1 PPG at Wake Forest), Amare Robinson (JUCO)
Incoming freshmen: Marcis Ponder (No. 40 in SC Next 100), Martay Barnes (No. 61 in SC Next 100), Brandon Bass Jr. (four-star), Collin Paul (four-star), Jasen Lopez (three-star), JD Jones (NR), Elisee Assui (international)
Coach: Luke Loucks
Georgia Tech Yellow Jackets
Departed or expected to depart: Kowacie Reeves Jr. (15.1 PPG), Baye Ndongo (11.8 PPG), Akai Fleming (10.4 PPG), Jaeden Mustaf (10.4 PPG), Mouhamed Sylla (9.6 PPG), Lamar Washington (9.6 PPG), Chas Kelley III (4.3 PPG), Peyton Marshall (3.3 PPG), Eric Chatfield Jr. (2.6 PPG), Davi Remagen (1.6 PPG), Brandon Stores Jr. (redshirt), Dyllan Thompson (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Kam Craft (7.3 PPG), Cole Kirouac (1.7 PPG)
Incoming transfers: Nasir Whitlock (20.5 PPG at Lehigh), Colby Garland (20.3 PPG at San Jose State), Victor Valdes (14.8 PPG at Troy), Tylis Jordan (redshirt at Ole Miss)
Incoming freshmen: Kayden Allen (No. 82 in SC Next 100), Kaiden Bailey (four-star), Moustapha Diop (four-star), Haiden Harper (NR)
Coach: Scott Cross
Louisville Cardinals
Departed or expected to depart: Ryan Conwell (18.8 PPG), Mikel Brown Jr. (18.2 PPG), J'Vonne Hadley (11.5 PPG), Isaac McKneely (10.9 PPG), Sananda Fru (9.0 PPG), Khani Rooths (5.3 PPG), Kobe Rodgers (3.3 PPG), Aly Khalifa (3.3 PPG), Vangelis Zougris (2.6 PPG), Kasean Pryor (2.2 PPG), Mouhamed Camara (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Adrian Wooley (8.7 PPG), London Johnson (redshirt)
Incoming transfers: Jackson Shelstad (15.6 PPG at Oregon), De'Shayne Montgomery (13.4 PPG at Dayton), Flory Bidunga (13.3 PPG at Kansas), Alvaro Folgueiras (8.4 PPG at Iowa), Karter Knox (8.1 PPG at Arkansas), Gabe Dynes (2.9 PPG at USC)
Incoming freshmen: Obinna Ekezie (No. 4 in SC Next 60 for 2027)
Coach: Pat Kelsey
Miami Hurricanes
Departed or expected to depart: Malik Reneau (18.9 PPG), Tre Donaldson (16.4 PPG), Tru Washington (11.9 PPG), Ernest Udeh Jr. (6.7 PPG), Timotej Malovec (4.2 PPG), Noam Dovrat (3.8 PPG), Salih Altuntas (1.6 PPG), John Laboy II (1.2 PPG), Treyvon Maddox (redshirt)
In limbo: Marcus Allen (5.3 PPG)
Expected to return: Shelton Henderson (13.8 PPG), Dante Allen (6.6 PPG)
Incoming transfers: DeSean Goode (15.2 PPG at Robert Morris), Brent Bland (13.9 PPG at Saint Peter's), Acaden Lewis (12.2 PPG at Villanova), Somtochukwu Cyril (9.3 PPG at Georgia), Nick Dorn (8.1 PPG at Indiana), Quin Berger (3.1 PPG at Bucknell)
Incoming freshmen: Caleb Gaskins (No. 10 in SC Next 100), Chris Birden (three-star)
Coach: Jai Lucas
NC State Wolfpack
Departed or expected to depart: Darrion Williams (14.0 PPG), Quadir Copeland (13.9 PPG), Ven-Allen Lubin (13.6 PPG), Tre Holloman (9.2 PPG), Matt Able (8.8 PPG), Jerry Deng (6.1 PPG), Alyn Breed (4.5 PPG), Terrance Arceneaux (3.8 PPG), Musa Sagnia (2.3 PPG), Scottie Ebube (1.1 PPG), Colt Langdon (0.3 PPG), Cole Cloer (redshirt), Jayme Kontuniemi (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Paul McNeil Jr. (13.8 PPG), Zymicah Wilkins (redshirt)
Incoming transfers: Preston Edmead (16.1 PPG at Hofstra), Christian Hammond (15.6 PPG at Santa Clara), Kyle Evans (12.1 PPG at UC Irvine), Darius Adams (10.8 PPG at Maryland), Eemeli Yalaho (10.1 PPG at Washington State), RJ Keene II (2.6 PPG at Boise State)
Incoming freshmen: Kingston Whitty (four-star), Trevon Carter-Givens (four-star)
Coach: Justin Gainey
North Carolina Tar Heels
Departed or expected to depart: Caleb Wilson (19.8 PPG), Henri Veesaar (17.0 PPG), Seth Trimble (14.0 PPG), Luka Bogavac (9.8 PPG), Derek Dixon (6.5 PPG), Jonathan Powell (4.8 PPG), Kyan Evans (4.0 PPG), Zayden High (3.4 PPG), James Brown (1.2 PPG), Ivan Matlekovic (0.5 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Jarin Stevenson (8.1 PPG), Isaiah Denis (1.9 PPG), Jaydon Young (1.8 PPG)
Incoming transfers: Terrence Brown (19.9 PPG at Utah), Neoklis Avdalas (12.1 PPG at Virginia Tech), Matt Able (8.8 PPG at NC State), Cade Bennerman (redshirt at Northwestern)
Incoming freshmen: Maximo Adams (No. 21 in SC Next 100), Sayon Keita (five-star), Malloy Smith (three-star)
Coach: Michael Malone
Notre Dame Fighting Irish
Departed or expected to depart: Markus Burton (18.5 PPG), Jalen Haralson (16.2 PPG), Cole Certa (12.8 PPG), Carson Towt (5.9 PPG), Sir Mohammed (5.7 PPG), Garrett Sundra (3.5 PPG), Ryder Frost (2.7 PPG), Kebba Njie (2.5 PPG), Matthew MacLellan (1.9 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Braeden Shrewsberry (11.9 PPG), Brady Koehler (5.6 PPG), Logan Imes (4.7 PPG), Tommy Ahneman (redshirt
Incoming transfers: Logan Duncomb (18.3 PPG at Winthrop), Ethan Roberts (16.9 PPG at Penn), Devin Brown (6.4 PPG at Davidson), Braeden Smith (5.1 PPG at Gonzaga), Bryce Dortch (2.1 PPG at Rutgers)
Incoming freshmen: Jon Sanderson (No. 68 in SC Next 100), Gan-Erdene Solongo (three-star), Nick Shrewsberry (NR)
Coach: Micah Shrewsberry
Pittsburgh Panthers
Departed or expected to depart: Cameron Corhen (13.6 PPG), Barry Dunning Jr. (12.5 PPG), Brandin Cummings (12.5 PPG), Roman Siulepa (10.0 PPG), Nojus Indrusaitis (9.1 PPG), Damarco Minor (8.5 PPG), Omari Witherspoon (7.5 PPG), Papa Amadou Kante (2.8 PPG), Kieran Mullen (0.8 PPG), Henry Lau, Amdy Ndiaye
In limbo: None
Expected to return: Macari Moore (1.4 PPG)
Incoming transfers: A'lahn Sumler (18.9 PPG at Charleston Southern), Armani Mighty (13.2 PPG at Mercer), Baye Ndongo (11.8 PPG at Georgia Tech), Naithan George (10.9 PPG at Syracuse), Colin Hawkins (8.2 PPG at Gardner-Webb), Jonathan Powell (4.8 PPG at North Carolina), Jalil Bethea (3.9 PPG at Alabama), Dominique Diomande (1.9 PPG at BYU)
Incoming freshmen: Chase Foster (No. 37 in SC Next 100), Jermal Jones (four-star)
Coach: Jeff Capel
SMU Mustangs
Departed or expected to depart: Boopie Miller (19.1 PPG), Jaron Pierre Jr. (17.6 PPG), B.J. Edwards (12.7 PPG), Corey Washington (11.4 PPG), Samet Yigitoglu (10.7 PPG), Sam Walters (2.6 PPG), Mitchell Holmes (1.7 PPG), B.J. Davis-Ray (1.3 PPG), Chance Puryear (0.3 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Jaden Toombs (8.3 PPG), Jermaine O'Neal Jr. (4.5 PPG), Nigel Walls, Billy White III (redshirt)
Incoming transfers: Rowan Brumbaugh (19.2 PPG at Tulane), David Terrell Jr. (13.5 PPG at North Texas), Johan Munch (7.9 PPG at Oregon State), Jaylin Stewart (4.2 PPG at UConn), Nic Codie (4.1 PPG at Texas)
Incoming freshmen: Cameron Lomax (four-star)
Coach: Andy Enfield
Stanford Cardinal
Departed or expected to depart: Chisom Okpara (13.9 PPG), Benny Gealer (10.9 PPG), Jeremy Dent-Smith (8.2 PPG), AJ Rohosy (7.6 PPG), Ryan Agarwal (5.9 PPG), Oskar Giltay (3.3 PPG), Jaylen Thompson (2.3 PPG), Cameron Grant (2.2 PPG)
In limbo: Ebuka Okorie (23.2 PPG)
Expected to return: Aidan Cammann (6.5 PPG), Donavin Young (2.5 PPG), Evan Stinson (1.8 PPG), Kristers Skrinda (0.8 PPG), Tallis Toure, Anthony Batson Jr. (redshirt), Myles Jones (redshirt)
Incoming transfers: None
Incoming freshmen: Aziz Olajuwon (No. 67 in SC Next 100), Julius Price (four-star), Isaiah Rogers (four-star), Elias Obenyah (four-star), Drew Anderson (four-star)
Coach: Kyle Smith
Syracuse Orange
Departed or expected to depart: Donnie Freeman (16.5 PPG), Nate Kingz (12.2 PPG), J.J. Starling (10.9 PPG), Naithan George (10.9 PPG), William Kyle III (8.4 PPG), Tyler Betsey (6.7 PPG), Luke Fennell (1.1 PPG), Ibrahim Souare (0.9 PPG), Bryce Zephir (0.8 PPG), Tiefing Diawara, Aaron Womack (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Kiyan Anthony (8.0 PPG), Sadiq White Jr. (6.1 PPG)
Incoming transfers: Gavin Doty (18.0 PPG at Siena), Aiden Tobiason (15.3 PPG at Temple), Francis Folefac (11.3 PPG at Siena), Luke Wilson (10.7 PPG at Appalachian State), Tasman Goodrick (9.7 PPG at Siena), Garwey Dual (8.4 PPG at McNeese)
Incoming freshmen: Ryan Moesch (four-star), Mark Morano Mahmutovic (international), Abdramane Siby (international)
Coach: Gerry McNamara
Virginia Cavaliers
Departed or expected to depart: Malik Thomas (12.4 PPG), Jacari White (9.4 PPG), Ugonna Onyenso (6.5 PPG), Dallin Hall (5.9 PPG), Devin Tillis (4.1 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Thijs De Ridder (15.6 PPG), Sam Lewis (10.6 PPG), Chance Mallory (9.3 PPG), Johann Grunloh (7.1 PPG), Elijah Gertrude (1.7 PPG), Martin Carrere (0.8 PPG), Silas Barksdale (redshirt)
Incoming transfers: Jurian Dixon (15.7 PPG at UC Irvine)
Incoming freshmen: None
Coach: Ryan Odom
Virginia Tech Hokies
Departed or expected to depart: Tobi Lawal (12.3 PPG), Neoklis Avdalas (12.1 PPG), Jailen Bedford (11.3 PPG), Jaden Schutt (7.7 PPG), Christian Gurdak (5.6 PPG), Antonio Dorn (2.6 PPG), Izaiah Pasha (2.0 PPG), Brett Freeman
In limbo: None
Expected to return: Amani Hansberry (14.3 PPG), Ben Hammond (13.2 PPG), Tyler Johnson (8.0 PPG), Sin'Cere Jones (0.6 PPG), Solomon Davis (redshirt)
Incoming transfers: Isaiah Elohim (12.4 PPG at Florida Atlantic), Kuol Atak (7.0 PPG at Oklahoma), Miles Heide (5.6 PPG at San Diego State), Ned Hull (4.5 PPG at Elon)
Incoming freshmen: None
Coach: Mike Young
Wake Forest Demon Deacons
Departed or expected to depart: Juke Harris (21.4 PPG), Myles Colvin (11.6 PPG), Tre'Von Spillers (11.2 PPG), Nate Calmese (10.3 PPG), Mekhi Mason (7.4 PPG), Omaha Biliew (6.3 PPG), Sebastian Akins (5.3 PPG), Cooper Schwieger (5.1 PPG), Jaylen Cross (1.8 PPG), Marqus Marion (1.5 PPG), Dimitrije Kovacevic (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Isaac Carr (2.2 PPG)
Incoming transfers: Kevair Kennedy (18.4 PPG at Merrimack), Justin Ray (11.3 PPG at Monmouth), Ring Nyeri (8.5 PPG at Northern Colorado), Xander Pintelon (6.2 PPG at Florida Atlantic), Jamari McDowell (3.3 PPG at Kansas), Antonio Dorn (2.6 PPG at Virginia Tech), Vincent Chaudhri (redshirt at George Washington)
Incoming freshmen: Gallagher Placide (No. 85 in SC Next 100), Gavin Placide (No. 92 in SC Next 100)
Coach: Steve Forbes
Big East
Butler Bulldogs
Departed or expected to depart: Finley Bizjack (17.1 PPG), Michael Ajayi (16.4 PPG), Jamie Kaiser Jr. (9.5 PPG), Yohan Traore (8.3 PPG), Evan Haywood (7.2 PPG), Azavier Robinson (6.1 PPG), Efeosa Oliogu-Elabor (5.0 PPG), Yame Butler (4.2 PPG), Jack McCaffery (2.8 PPG), Jackson Keith (2.0 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Jalen Jackson (9.5 PPG in six games), Drayton Jones (6.3 PPG), Ethan McComb (0.3 PPG), Bryson Cardinal (redshirt), Kevin Ndzie (redshirt)
Incoming transfers: Jordan Ellerbee (13.1 PPG at Florida Gulf Coast), Christian Moore (11.2 PPG at The Citadel), Treyson Anderson (10.4 PPG at North Dakota State), Eduardo Klafke (4.6 PPG at Ole Miss), Samis Calderon (0.4 PPG at Kansas)
Incoming freshmen: Herly Brutus (four-star), Baron Walker (NR), Asim Djulovic (international), Samu Adler (international), Marko Maric (international)
Coach: Ronald Nored
Creighton Bluejays
Departed or expected to depart: Josh Dix (13.2 PPG), Nik Graves (10.9 PPG), Blake Harper (7.7 PPG), Fedor Zugic (5.2 PPG), Owen Freeman (5.0 PPG), Kerem Konan (2.6 PPG), Ty Davis (1.2 PPG), Josh Townley-Thomas, Liam McChesney, Aleksa Dimitrijevic (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Austin Swartz (10.9 PPG), Jasen Green (10.5 PPG), Jackson McAndrew (6.8 PPG in four games), Isaac Traudt (10.5 PPG), Hudson Greer (4.7 PPG), Shane Thomas (0.8 PPG)
Incoming transfers: Wes Enis (16.4 PPG at South Florida), BJ Davis (10.8 PPG at San Diego State), Oswin Erhunmwunse (6.9 PPG at Providence), Kayden Edwards (3.2 PPG at TCU), Wesly Rosa (JUCO)
Incoming freshmen: Katrelle Harmon (No. 61 in SC Next 100)
Coach: Alan Huss
DePaul Blue Demons
Departed or expected to depart: CJ Gunn (13.1 PPG), NJ Benson (11.7 PPG), Brandon Maclin (10.5 PPG), RJ Smith (6.6 PPG), Kaleb Banks (5.6 PPG), Jeremy Lorenz (2.2 PPG), Ilija Milijaaevic (2.1 PPG), Khaman Maker (1.3 PPG), Isaiah Medina (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Layden Blocker (11.1 PPG), Kruz McClure (5.0 PPG), Théo Pierre-Justin (4.0 PPG), Fabián Flores (2.9 PPG), Amsal Delalic (3.8 PPG at Pitt in 2024-25)
Incoming transfers: Kahmare Holmes (19.5 PPG at Wofford), Koree Cotton (13.9 PPG at UTRGV), Ade Popoola (10.8 PPG at Tulsa), Magoon Gwath (8.9 PPG at San Diego State), Wilson Jacques (8.8 PPG at Fresno State), Noah Meeusen (5.9 PPG at Arizona State)
Incoming freshmen: Noah Smith (four-star), Mason Lockett (NR), Andrew Jensen (NR)
Coach: Chris Holtmann
Georgetown Hoyas
Departed or expected to depart: KJ Lewis (14.9 PPG), Malik Mack (13.6 PPG), Vince Iwuchukwu (11.6 PPG), Julius Halaifonua (9.6 PPG), Jeremiah Williams (5.9 PPG), DeShawn Harris-Smith (5.2 PPG), Isaiah Abraham (4.8 PPG), Jayden Fort (3.3 PPG), Langston Love (3.1 PPG), Austin Montgomery, Hashem Asadallah
In limbo: None
Expected to return: Caleb Williams (8.8 PPG), Kayvaun Mulready (5.4 PPG), Seal Diouf (0.6 PPG), Gabriel Landeira (redshirt)
Incoming transfers: Josiah Parker (9.6 PPG at Florida Atlantic), Chol Machot (8.9 PPG at Charleston), Jaland Lowe (8.0 PPG at Kentucky), Elmarko Jackson (4.8 PPG at Kansas)
Incoming freshmen: Justin Caldwell (four-star)
Coach: Ed Cooley
Marquette Golden Eagles
Departed or expected to depart: Chase Ross (14.3 PPG), Zaide Lowery (8.1 PPG), Ben Gold 8.0 PPG), Sean Jones (6.3 PPG), Tre Norman (2.2 PPG), Sheek Pearson (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Nigel James Jr. (16.4 PPG), Royce Parham (12.5 PPG), Adrien Stevens (7.9 PPG), Damarius Owens (4.8 PPG), Caedin Hamilton (2.9 PPG), Michael Phillips II (2.1 PPG), Joshua Clark (1.3 PPG), Ian Miletic (redshirt), Nash Walker (redshirt)
Incoming transfers: Nolan Minessale (19.8 PPG at St. Thomas-Minnesota), Sananda Fru (9.0 PPG at Louisville)
Incoming freshmen: Alex Egbuonu (No. 74 in SC Next 100), Ethan Johnston (four-star)
Coach: Shaka Smart
Providence Friars
Departed or expected to depart: Jaylin Sellers (18.3 PPG), Jason Edwards (16.5 PPG), Stefan Vaaks (15.8 PPG), Jamier Jones (11.9 PPG), Corey Floyd Jr. (7.6 PPG), Rich Barron (5.2 PPG in 2024-25), Duncan Powell (4.6 PPG), Jaylen Harrell (3.7 PPG), Nilavan Daniels (2.0 PPG), Cole Hargrove (1.8 PPG), Peteris Pinnis (0.8 PPG), Daquan Davis (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Ryan Mela (9.9 PPG)
Incoming transfers: Ryan Sabol (18.8 PPG at Buffalo), Devin Vanterpool (15.8 PPG at Florida Atlantic), Malik Mack (13.6 PPG at Georgetown), Miles Byrd (10.4 PPG at San Diego State), Arrinten Page (10.2 PPG at Northwestern), Samson Aletan (7.8 PPG at Yale), Gavin Hightower (4.1 PPG)
Incoming freshmen: Dink Pate (16.0 PPG for Westchester Knicks), Leonardo Marangon (international)
Coach: Bryan Hodgson
Seton Hall Pirates
Departed or expected to depart: Adam Clark (12.7 PPG), AJ Staton-McCray (11.8 PPG), Tajuan Simpkins (9.7 PPG), Mike Williams (7.0 PPG), Elijah Fisher (6.6 PPG), Najai Hines (6.5 PPG), Stephon Payne (5.9 PPG), Josh Rivera (3.3 PPG), Jacob Dar (3.2 PPG), Jahseem Felton (1.7 PPG), Godswill Erheriene (0.8 PPG), Patrick Suemnick, Assane Mbaye
In limbo: None
Expected to return: Trey Parker (4.3 PPG)
Incoming transfers: Del Jones (17.2 PPG at Radford), Kareem Thomas (15.9 PPG at Dartmouth), Rodney Brown Jr. (14.0 PPG at Loyola Marymount), Roddie Anderson III (10.9 PPG at Xavier), Simeon Wilcher (5.6 PPG at Texas)
Incoming freshmen: Darien Moore (four-star), Nathan Mariano (2.4 PPG for Valley Suns)
Coach: Shaheen Holloway
St. John's Red Storm
Departed or expected to depart: Zuby Ejiofor (16.3 PPG), Bryce Hopkins (13.6 PPG), Oziyah Sellers (10.3 PPG), Dillon Mitchell (8.3 PPG), Joson Sanon (7.9 PPG), Dylan Darling (6.9 PPG), Sadiku Ibine Ayo (1.8 PPG), Kelvin Odih (1.5 PPG), Handje Tamba (0.6 PPG), Imran Suljanovic (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Ian Jackson (9.6 PPG), Ruben Prey (4.1 PPG), Lefteris Liotopoulos (2.9 PPG), Casper Pohto (0.3 PPG)
Incoming transfers: Donnie Freeman (16.5 PPG at Syracuse), Avery Brown (4.3 PPG at Columbia)
Incoming freshmen: Quinn Ellis (international), Djordije Jovanovic (international), Lazar Stojkovic (international)
Coach: Rick Pitino
UConn Huskies
Departed or expected to depart: Tarris Reed Jr. (14.7 PPG), Alex Karaban (13.2 PPG), Eric Reibe (5.9 PPG), Jaylin Stewart (4.2 PPG), Malachi Smith (3.6 PPG), Dwayne Koroma (1.4 PPG), Alec Millender (0.6 PPG), Jacob Furphy (0.4 PPG), Uroa Paunovic (0.1 PPG), Rrezon Elezaj
In limbo: None
Expected to return: Braylon Mullins (12.0 PPG), Silas Demary Jr. (10.6 PPG), Jayden Ross (4.8 PPG), Jacob Ross (redshirt), Solo Ball (13.0 PPG - redshirting 2026-27)
Incoming transfers: Nils Machowski (17.2 PPG at Wofford), Nikolas Khamenia (5.7 PPG at Duke), Najai Hines (5.5 PPG at Seton Hall), Oskar Giltay (3.3 PPG at Stanford)
Incoming freshmen: Colben Landrew (No. 32 in SC Next 100), Junior County (No. 39 in SC Next 100)
Coach: Dan Hurley
Villanova Wildcats
Departed or expected to depart: Duke Brennan (12.4 PPG), Bryce Lindsay (12.3 PPG), Acaden Lewis (12.2 PPG), Devin Askew (9.8 PPG), Malachi Palmer (4.6 PPG), Chris Jeffrey (3.0 PPG), Tafara Gapare (2.9 PPG), Zion Stanford (1.3 PPG), Braden Pierce (1.2 PPG), Malcolm Flaggs
In limbo: None
Expected to return: Tyler Perkins (13.7 PPG), Matt Hodge (9.2 PPG), Nico Onyekwere (redshirt)
Incoming transfers: Jake Fiegen (17.1 PPG at Cornell), Darryl Simmons II (16.4 PPG at St. Bonaventure), Elijah Crawford (14.1 PPG at UIC), Devin Royal (13.7 PPG at Ohio State), Kwame Evans Jr. (13.3 PPG at Oregon)
Incoming freshmen: Adam Oumiddoch (No. 59 in SC Next 100)
Coach: Kevin Willard
Xavier Musketeers
Departed or expected to depart: Tre Carroll (17.8 PPG), Malik Messina-Moore (10.9 PPG), Roddie Anderson III (10.9 PPG), Filip Borovicanin (10.8 PPG), All Wright (7.5 PPG), Isaiah Walker (4.7 PPG), Anthony Robinson (2.3 PPG), Pape N'Diaye (2.0 PPG), Mier Panoam (0.9 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Jovan Milicevic (12.4 PPG), Gabriel Pozzato (14.9 PPG at Evansville in 2024-25), Kason Westphal (redshirt)
Incoming transfers: Chance Westry (15.5 PPG at UAB), Mike Nwoko (13.4 PPG at LSU), Tru Washington (11.9 PPG at Miami), Nikolaos Chitikoudis (11.3 PPG at Robert Morris), Rubén Dominguez (10.2 PPG at Texas A&M), Rolyns Aligbe (9.5 PPG at Southern Illinois)
Incoming freshmen: Kalek House (No. 65 in SC Next 100), Asher Elson (three-star), Gedeon Basson (NR)
Coach: Richard Pitino
Big Ten
Illinois Fighting Illini
Departed or expected to depart: Keaton Wagler (17.9 PPG), Kylan Boswell (12.3 PPG), Ben Humrichous (5.8 PPG), Brandon Lee (1.7 PPG), Mihailo Petrovic (1.6 PPG), Ty Rodgers (redshirt), Toni Bilic (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: David Mirkovic (13.6 PPG), Andrej Stojakovic (13.5 PPG), Tomislav Ivisic (10.2 PPG), Zvonimir Ivisic (6.4 PPG), Jake Davis (5.6 PPG), Jason Jakstys (1.3 PPG), Blake Fagbemi (0.2 PPG)
Incoming transfers: Stefan Vaaks (15.8 PPG at Providence)
Incoming freshmen: Quentin Coleman (No. 22 in SC Next 100), Lucas Morillo (No. 52 in SC Next 100), Landon Davis (three-star), Ethan Brown (three-star), Zavier Zens (three-star)
Coach: Brad Underwood
Indiana Hoosiers
Departed or expected to depart: Lamar Wilkerson (20.9 PPG), Tucker DeVries (13.7 PPG), Tayton Conerway (9.5 PPG), Sam Alexis (8.8 PPG), Reed Bailey (8.3 PPG), Nick Dorn (8.1 PPG), Conor Enright (4.6 PPG), Jasai Miles (1.6 PPG), Aleksa Ristic (0.5 PPG), Jason Drake, Andrej Acimovic
In limbo: None
Expected to return: Trent Sisley (4.2 PPG)
Incoming transfers: Markus Burton (18.5 PPG at Notre Dame), Bryce Lindsay (12.3 PPG at Villanova), Aiden Sherrell (11.1 PPG at Alabama), Samet Yigitoglu (10.7 PPG at SMU), Jaeden Mustaf (10.4 PPG at Georgia Tech), Darren Harris (3.3 PPG at Duke)
Incoming freshmen: Vaughn Karvala (No. 43 in SC Next 100), Trevor Manhertz (No. 70 in SC Next 100), Prince-Alexander Moody (four-star)
Coach: Darian DeVries
Iowa Hawkeyes
Departed or expected to depart: Bennett Stirtz (19.8 PPG), Tavion Banks (10.2 PPG), Alvaro Folgueiras (8.4 PPG), Brendan Hausen (4.0 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Cooper Koch (7.8 PPG), Cam Manyawu (6.9 PPG), Kael Combs (6.2 PPG), Tate Sage (5.6 PPG), Isaia Howard (5.1 PPG), Trevin Jirak (3.4 PPG), Joey Matteoni (1.5 PPG), Trey Thompson (redshirt), Peyton McCollum (redshirt)
Incoming transfers: Ty'Reek Coleman (10.0 PPG at Illinois State), Andrew McKeever (8.2 PPG at Saint Mary's)
Incoming freshmen: Ethan Harris (four-star), Jaidyn Coon (three-star)
Coach: Ben McCollum
Maryland Terrapins
Departed or expected to depart: David Coit (13.5 PPG), Darius Adams (10.8 PPG), Solomon Washington (9.8 PPG), Elijah Saunders (9.0 PPG), Myles Rice (5.6 PPG), Isaiah Watts (4.3 PPG), Aleks Alston (1.4 PPG), Collin Metcalf (1.3 PPG)
In limbo: Pharrel Payne (17.5 PPG)
Expected to return: Andre Mills (12.2 PPG), Guillermo Del Pino (1.5 PPG), George Turkson Jr. (1.3 PPG), Rakease Passmore (0.7 PPG)
Incoming transfers: Michael McNair (16.9 PPG at Boston University), Tomislav Buljan (10.3 PPG at New Mexico), Maban Jabriel (7.7 PPG at Queens), D.J. Wagner (7.4 PPG at Arkansas), Bishop Boswell (6.2 PPG at Tennessee), Robert Jennings II (3.7 PPG at Oklahoma State)
Incoming freshmen: Babatunde Oladotun (No. 8 in SC Next 100), Kaden House (No. 55 in SC Next 100), Austin Brown (four-star), Adama Tambedou (four-star)
Coach: Buzz Williams
Michigan Wolverines
Departed or expected to depart: Yaxel Lendeborg (15.1 PPG), Morez Johnson Jr. (13.1 PPG), Aday Mara (12.1 PPG), Nimari Burnett (8.2 PPG), Roddy Gayle Jr. (7.3 PPG), Will Tschetter (3.5 PPG), Winters Grady (2.9 PPG), Malick Kordel (1.2 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Elliot Cadeau (10.1 PPG), Trey McKenney (9.5 PPG), L.J. Cason (8.4 PPG), Oscar Goodman (1.4 PPG), Ricky Liburd (redshirt)
Incoming transfers: Moustapha Thiam (12.8 PPG at Cincinnati), J.P. Estrella (10.0 PPG at Tennessee), Jalen Reed (9.5 PPG at LSU)
Incoming freshmen: Brandon McCoy (No. 17 in SC Next 100), Quinn Costello (No. 29 in SC Next 100), Lincoln Cosby (No. 48 in SC Next 100), Joseph Hartman (No. 94 in SC Next 100), Malachi Brown (three-star), Marcus Moller (international)
Coach: Dusty May
Michigan State Spartans
Departed or expected to depart: Jaxon Kohler (12.5 PPG), Carson Cooper (11.1 PPG), Divine Ugochukwu (5.1 PPG), Trey Fort (4.2 PPG), Denham Wojcik (0.5 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Jeremy Fears Jr. (15.3 PPG), Coen Carr (12.0 PPG), Kur Teng (7.5 PPG), Jordan Scott (5.9 PPG), Cam Ward (5.2 PPG), Kaleb Glenn (12.5 PPG at Florida Atlantic in 2024-25), Jesse McCulloch (redshirt)
Incoming transfers: Anton Bonke (10.6 PPG at Charlotte)
Incoming freshmen: Jasiah Jervis (No. 25 in SC Next 100), Ethan Taylor (No. 35 in SC Next 100), Carlos Medlock Jr. (No. 50 in SC Next 100), Julius Avent (No. 91 in SC Next 100)
Coach: Tom Izzo
Minnesota Golden Gophers
Departed or expected to depart: Langston Reynolds (11.6 PPG), Cade Tyson (19.6 PPG), Chansey Willis Jr. (6.3 PPG in seven games), Robert Vaihola (5.0 PPG in five games), BJ Omot (10.8 PPG at California in 2024-25), Chance Stephens, Nehemiah Turner, Maximus Gizzi
In limbo: None
Expected to return: Jaylen Crocker-Johnson (13.4 PPG), Isaac Asuma (10.9 PPG), Bobby Durkin (10.2 PPG), Grayson Grove (4.0 PPG), Kai Shinholster (1.8 PPG)
Incoming transfers: Malachi Palmer (4.6 PPG at Villanova), Kyan Evans (4.0 PPG at North Carolina), Winters Grady (2.9 PPG at Michigan), Malick Kordel (1.2 PPG at Michigan), Nolan Groves (0.9 PPG at Texas Tech)
Incoming freshmen: Chadrack Mpoyi (four-star), Cedric Tomes (NR), Nolen Anderson (NR)
Coach: Niko Medved
Nebraska Cornhuskers
Departed or expected to depart: Rienk Mast (13.3 PPG), Jamarques Lawrence (9.8 PPG), Sam Hoiberg (9.3 PPG), Ugnius Jarusevicius (7.0 PPG in one game), Berke Buyuktuncel (6.5 PPG), Jared Garcia (3.0 PPG), Kendall Blue (0.7 PPG), Quentin Rhymes
In limbo: None
Expected to return: Pryce Sandfort (17.9 PPG), Braden Frager (11.7 PPG), Connor Essegian (5.4 PPG in seven games), Cale Jacobsen (4.6 PPG), Leo Curtis (1.6 PPG), Will Cooper (redshirt)
Incoming transfers: Damon Wilkinson (13.9 PPG at South Dakota State), Sam Orme (12.7 PPG at Belmont), Trevan Leonhardt (11.9 PPG at Utah Valley), Boden Kapke (10.6 PPG at Boston College), Taj DeGourville (5.5 PPG at San Diego State), Kadyn Betts (3.1 PPG at Montana)
Incoming freshmen: Colin Rice (No. 97 in SC Next 100), Jacob Lanier (four-star)
Coach: Fred Hoiberg
Northwestern Wildcats
Departed or expected to depart: Nick Martinelli (23.0 PPG), Arrinten Page (10.2 PPG), Jayden Reid (10.1 PPG), Tre Singleton (7.6 PPG), Max Green (4.3 PPG), Jordan Clayton (3.9 PPG), K.J. Windham (3.5 PPG), Justin Mullins (3.2 PPG), Tyler Kropp (3.1 PPG), Cade Bennerman (redshirt), Blake Smith, Gus Hurlburt
In limbo: None
Expected to return: Angelo Ciaravino (6.3 PPG), Jake West (5.3 PPG), Phoenix Gill
Incoming transfers: Jack Karasinski (21.7 PPG at Bellarmine), LA Pratt (17.0 PPG at Northeastern), Colin Smith (11.9 PPG at UC Santa Barbara), Luke McEldon (11.7 PPG at Mount St. Mary's), Okku Federiko (8.6 PPG at Drake), Aleksej Kostic (4.4 PPG at BYU)
Incoming freshmen: Jayden Hodge (No. 90 in SC Next 100), Symon Ghai (four-star)
Coach: Chris Collins
Ohio State Buckeyes
Departed or expected to depart: Bruce Thornton (19.9 PPG), Devin Royal (13.7 PPG), Christoph Tilly (11.0 PPG), Brandon Noel (6.6 PPG), Taison Chatman (4.3 PPG), Puff Johnson (2.3 PPG), Gabe Cupps (1.7 PPG), Colin White (0.9 PPG), Mathieu Grujicic
In limbo: None
Expected to return: John Mobley Jr. (15.7 PPG), Amare Bynum (9.7 PPG), Josh Ojianwuna (7.4 PPG at Baylor in 2024-25), Ivan Njegovan (2.6 PPG), Myles Herro (redshirt)
Incoming transfers: Jimmie Williams (15.1 PPG at Duquesne), Justin Pippen (14.2 PPG at California), Curtis Givens III (9.4 PPG at Memphis), Andrija Jelavic (5.5 PPG at Kentucky)
Incoming freshmen: Anthony Thompson (No. 11 in SC Next 100), Alex Smith (four-star)
Coach: Jake Diebler
Oregon Ducks
Departed or expected to depart: Nate Bittle (16.8 PPG), Jackson Shelstad (15.6 PPG), Kwame Evans Jr. (13.3 PPG), Takai Simpkins (12.5 PPG), Wei Lin (6.6 PPG), Dezdrick Lindsay (5.3 PPG), Devon Pryor (2.9 PPG), Jamari Phillips (2.7 PPG), Oleksandr Kobzystyi (2.7 PPG), Drew Carter (2.6 PPG), Ege Demir (2.2 PPG), JJ Frakes (redshirt), Efe Vatan
In limbo: None
Expected to return: Sean Stewart (6.5 PPG)
Incoming transfers: Fred Payne (15.8 PPG at Boston College), Tyrone Riley IV (12.2 PPG at San Francisco), Andrew Meadow (12.1 PPG at Boise State), Pharaoh Compton (7.5 PPG at San Diego State), Taylor Bol Bowen (6.3 PPG at Alabama), Jasper Johnson (4.9 PPG at Kentucky), Jerry Easter II (4.4 PPG at USC)
Incoming freshmen: Tajh Ariza (No. 36 in SC Next 100), Kendre Harrison (No. 82 in SC Next 100), Seven Spurlock (four-star SF)
Coach: Dana Altman
Penn State Nittany Lions
Departed or expected to depart: Freddie Dilione V (14.0 PPG), Kayden Mingo (13.7 PPG), Josh Reed (11.5 PPG), Melih Tunca (7.8 PPG), Eli Rice (6.7 PPG), Dominick Stewart (6.6 PPG), Tibor Mirtic (3.7 PPG), Mason Blackwood (2.6 PPG), Saaa Ciani (2.1 PPG), Justin Houser (1.4 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Ivan Juric (10.2 PPG), Reggie Grodin (redshirt)
Incoming transfers: Brant Byers (14.2 PPG at Miami Ohio), Thomas Allard (13.7 PPG at Alabama-Huntsville - D-II), Roberts Blums (12.4 PPG at Davidson), Jay Rodgers (11.0 PPG at Central Connecticut State), Tim Oboh (8.5 PPG at Buffalo)
Incoming freshmen: Roko Prkacin (international), Francois Wibaut (international)
Coach: Mike Rhoades
Purdue Boilermakers
Departed or expected to depart: Braden Smith (14.3 PPG), Trey Kaufman-Renn (14.2 PPG), Fletcher Loyer (14.1 PPG), Oscar Cluff (10.6 PPG), Liam Murphy (2.3 PPG)
In limbo: None
Expected to return: C.J. Cox (8.5 PPG), Daniel Jacobsen (5.8 PPG), Omer Mayer (5.5 PPG), Gicarri Harris (4.6 PPG), Jack Benter (4.4 PPG), Raleigh Burgess (1.9 PPG), Antione West Jr. (redshirt)
Incoming transfers: Caden Pierce (11.2 PPG at Princeton)
Incoming freshmen: Luke Ertel (No. 49 in SC Next 100), Sinan Huan (No. 72 in SC Next 100), Jacob Webber (No. 73 in SC Next 100), Rivers Knight (four-star)
Coach: Matt Painter
Rutgers Scarlet Knights
Departed or expected to depart: Dylan Grant (9.5 PPG), Harun Zrno (6.5 PPG), Emmanuel Ogbole (4.7 PPG), Denis Badalau (3.1 PPG), Chris Nwuli (2.2 PPG), Bryce Dortch (2.1 PPG), Baye Fall (0.6 PPG), Dorian Jones
In limbo: None
Expected to return: Tariq Francis (17.0 PPG), Darren Buchanan Jr. (8.1 PPG), Jamichael Davis (7.5 PPG), Kaden Powers (6.1 PPG), Lino Mark (5.9 PPG), Gevonte Ware (0.3 PPG)
Incoming transfers: Darin Smith Jr. (20.7 PPG at Central Connecticut State), Christian Gurdak (5.6 PPG at Virginia Tech), Will Sydnor (13.9 PPG at Manhattan), Dorin Buca (3.2 PPG at Kansas State)
Incoming freshmen: Imahri Wooten (four-star), Lewis Duarte (8.9 PPG in Dominican Republic)
Coach: Steve Pikiell
UCLA Bruins
Departed or expected to depart: Tyler Bilodeau (17.6 PPG), Donovan Dent (13.3 PPG), Skyy Clark (11.5 PPG), Jamar Brown (3.8 PPG), Steven Jamerson II (1.9 PPG), Anthony Peoples Jr.
In limbo: None
Expected to return: Trent Perry (12.6 PPG), Eric Dailey (11.6 PPG), Xavier Booker (7.3 PPG), Brandon Williams (2.6 PPG), Eric Freeny (2.0 PPG), Markell Alston (redshirt)
Incoming transfers: Jaylen Petty (9.9 PPG at Texas Tech), Filip Jovic (6.3 PPG at Auburn), Azavier Robinson (6.1 PPG at Butler), Sergej Macura (5.0 PPG at Mississippi State)
Incoming freshmen: Joe Philon (No. 42 in SC Next 100), Javonte Floyd (three-star)
Coach: Mick Cronin
USC Trojans
Departed or expected to depart: Chad Baker-Mazara (18.5 PPG), Ezra Ausar (14.8 PPG), Kam Woods (8.8 PPG), Jordan Marsh (7.3 PPG), Jaden Brownell (5.1 PPG), Amarion Dickerson (4.6 PPG), Jerry Easter II (4.4 PPG), Gabe Dynes (2.9 PPG), Ryan Cornish (2.4 PPG), Terrance Williams II (2.2 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Rodney Rice (20.3 PPG in six games), Alijah Arenas (14.1 PPG), Jacob Cofie (9.9 PPG)
Incoming transfers: Jalen Cox (17.9 PPG at Colgate), KJ Lewis (14.9 PPG at Georgetown), Joshua Hughes (9.3 PPG at Evansville), Aaron Hunkin-Claytor (6.0 PPG at Hawai'i), Eric Reibe (5.9 PPG at UConn)
Incoming freshmen: Christian Collins (No. 5 in SC Next 100), Adonis Ratliff (No. 21 in SC Next 100), Darius Ratliff (No. 31 in SC Next 100)
Coach: Eric Musselman
Washington Huskies
Departed or expected to depart: Hannes Steinbach (18.5 PPG), Zoom Diallo (15.7 PPG), Desmond Claude (13.3 PPG), Quimari Peterson (9.2 PPG), Franck Kepnang (6.2 PPG), Bryson Tucker (5.7 PPG), JJ Mandaquit (5.2 PPG), Courtland Muldrew (3.3 PPG), Jacob Ognacevic (3.1 PPG), Cristian Nitu (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Wesley Yates III (12.7 PPG), Lathan Sommerville (4.3 PPG), Jasir Rencher (3.0 PPG), Nikola Dzepina (2.6 PPG), Mady Traore (redshirt)
Incoming transfers: Ryan Beasley (13.6 PPG at San Francisco), LeJuan Watts (11.8 PPG at Texas Tech), Parker Friedrichsen (10.8 PPG at Davidson), Steele Venters (5.0 PPG at Gonzaga)
Incoming freshmen: Lattimore Ford (NR)
Coach: Danny Sprinkle
Wisconsin Badgers
Departed or expected to depart: Nick Boyd (20.7 PPG), John Blackwell (19.1 PPG), Braeden Carrington (8.3 PPG), Andrew Rohde (5.7 PPG), Aleksas Bieliauskas (4.9 PPG), Jack Robison (1.0 PPG), Riccardo Greppi
In limbo: None
Expected to return: Nolan Winter (13.1 PPG), Austin Rapp (9.7 PPG), Jack Janicki (2.2 PPG), Hayden Jones (1.7 PPG), Zach Kinziger (1.3 PPG), Will Garlock (1.1 PPG)
Incoming transfers: Eian Elmer (12.7 PPG at Miami Ohio), Trey Autry (11.0 PPG at George Washington), Victory Onuetu (4.7 PPG at Hofstra)
Incoming freshmen: Owen Foxwell (international), Isaac Riddle (international), Jackson Ball (international), LaTrevion Henderson (NR), Josh Manchester (NR)
Coach: Greg Gard
Big 12
Arizona Wildcats
Departed or expected to depart: Brayden Burries (16.0 PPG), Jaden Bradley (13.3 PPG), Tobe Awaka (9.3 PPG), Anthony Dell'Orso (8.8 PPG), Dwayne Aristode (4.1 PPG), Sidi Gueye (1.3 PPG), Evan Nelson (0.6 PPG)
In limbo: Koa Peat (13.7 PPG)
Expected to return: Motiejus Krivas (10.4 PPG), Ivan Kharchenkov (10.2 PPG), Bryce James (redshirt), Mabil Mawut (redshirt)
Incoming transfers: Derek Dixon (8.5 PPG at North Carolina), JJ Mandaquit (5.2 PPG at Washington)
Incoming freshmen: Caleb Holt (No. 3 in SC Next 100), Cameron Holmes (No. 53 in SC Next 100)
Coach: Tommy Lloyd
Arizona State Sun Devils
Departed or expected to depart: Maurice Odum (16.4 PPG), Massamba Diop (13.6 PPG), Anthony Johnson (13.2 PPG), Santiago Trouet (8.1 PPG), Andrija Grbovic (6.8 PPG), Noah Meeusen (5.9 PPG), Allen Mukeba (5.5 PPG), Marcus Adams Jr. (3.6 PPG), Trevor Best (1.3 PPG), Adante' Holiman (16.9 PPG at Georgia Southern in 2024-25), Kash Polk, Quentin McCoy, Dame Salane (redshirt), Jovan Icitovic (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Bryce Ford (6.9 PPG), Vijay Wallace (redshirt)
Incoming transfers: Paulius Murauskas (18.4 PPG at Saint Mary's), Joel Foxwell (15.6 PPG at Portland), Ben Defty (15.1 PPG at Boston University), Dillan Shaw (7.5 PPG at Saint Mary's), Emmanuel Innocenti (6.0 PPG at Gonzaga), Nate Garcia (2.4 PPG at Cal Baptist), Marcus Vaughn (redshirt at LSU)
Incoming freshmen: JRob Croy (four-star)
Coach: Randy Bennett
Baylor Bears
Departed or expected to depart: Cameron Carr (18.9 PPG), Tounde Yessoufou (17.8 PPG), Obi Agbim (10.7 PPG), Dan Skillings Jr. (9.4 PPG), Michael Rataj (7.2 PPG), Caden Powell (6.9 PPG), James Nnaji (1.4 PPG), JJ White (13.7 PPG at Omaha in 2024-25)
In limbo: None
Expected to return: Isaac Williams IV (10.4 PPG), Juslin Bodo Bodo (5.3 PPG at High Point in 2024-25), Andre Iguodala II (redshirt), Maikcol Perez (redshirt), Mayo Soyoye (redshirt)
Incoming transfers: Brett Decker Jr. (16.9 PPG at Liberty), Kayden Mingo (13.7 PPG at Penn State), Isaac Celiscar (13.2 PPG at Yale), Evan Chatman (8.8 PPG at UAB)
Incoming freshmen: Dylan Mingo (No. 9 in SC Next 100), Elijah Williams (No. 33 in SC Next 100)
Coach: Scott Drew
BYU Cougars
Departed or expected to depart: AJ Dybantsa (25.5 PPG), Richie Saunders (18.0 PPG), Kennard Davis Jr. 8.5 PPG), Keba Keita (6.2 PPG), Aleksej Kostic (4.4 PPG), Mihailo Boakovic (3.0 PPG), Tyler Mrus (2.0 PPG), Dominique Diomande (1.9 PPG), Abdullah Ahmed (1.3 PPG), Xavion Staton (0.6 PPG), KJ Perry (redshirt)
In limbo: Dawson Baker (7.5 PPG)
Expected to return: Robert Wright III (18.1 PPG), Khadim Mboup (2.2 PPG), Brody Kozlowski (redshirt), Nate Pickens (9.8 PPG at UC Riverside in 2024-25)
Incoming transfers: Collin Chandler (9.7 PPG at Kentucky), Tyler Betsey (6.7 PPG at Syracuse), Jake Wahlin (5.3 PPG at Clemson), Adam Stewart (four games at TCU)
Incoming freshmen: Bruce Branch III (No. 6 in SC Next 100), Dean Rueckert (No. 84 in SC Next 100), Brooks Bahr (returning from mission)
Coach: Kevin Young
Cincinnati Bearcats
Departed or expected to depart: Baba Miller (13.0 PPG), Moustapha Thiam (12.8 PPG), Day Day Thomas (11.5 PPG), Jizzle James (10.9 PPG), Jalen Celestine (8.6 PPG), Shon Abaev (7.0 PPG), Kerr Kriisa (5.8 PPG), Sencire Harris (5.7 PPG), Keyshuan Tillery (3.8 PPG), Jordi Rodriguez (2.3 PPG), Halvine Dzellat (2.1 PPG), Tyler McKinley (1.8 PPG), Jalen Haynes (14.1 PPG at George Mason in 2024-25), Bryson Buckingham
In limbo: None
Expected to return: None
Incoming transfers: Tyler Tejada (17.7 PPG at Towson), Tylen Riley (15.0 PPG at Tulsa), Riley Allenspach (13.6 PPG at George Mason), Trevian Carson (11.9 PPG at North Dakota State), Myles Colvin (11.6 PPG at Wake Forest), Eric Mahaffey (7.8 PPG at Akron), Jayden Hastings (6.7 PPG at Boston College), Adlan Elamin (6.7 PPG at Utah State), Elijah Perryman (4.4 PPG at Utah State), David Iweze (redshirt at Utah State)
Incoming freshmen: None
Coach: Jerrod Calhoun
Colorado Buffaloes
Departed or expected to depart: Isaiah Johnson (16.9 PPG), Sebastian Rancik (12.3 PPG), Bangot Dak (11.5 PPG), Alon Michaeli (7.1 PPG), Felix Kossaras (4.6 PPG), Elijah Malone (4.3 PPG), Andrew Crawford (1.4 PPG), Fawaz Ifaola (0.7 PPG), Leonardo Van Elswyk, Jon Mani
In limbo: None
Expected to return: Barrington Hargress (14.7 PPG), Jalin Holland (4.9 PPG), Josiah Sanders (4.4 PPG), Ian Inman (4.1 PPG)
Incoming transfers: Justin Neely (17.9 PPG at UNC Greensboro), Noah Feddersen (9.3 PPG at North Dakota State), David Gomez (5.0 PPG at Charlotte)
Incoming freshmen: Rider Portela (NR), Goc Malual (international), Alex Dickeson (international)
Coach: Tad Boyle
Houston Cougars
Departed or expected to depart: Kingston Flemings (16.2 PPG), Emanuel Sharp (15.4 PPG), Milos Uzan (11.3 PPG), Chris Cenac Jr. (9.6 PPG), Isiah Harwell (3.6 PPG), Kalifa Sakho (2.5 PPG), Ramon Walker Jr. (2.3 PPG), Cedric Lath (0.5 PPG), Jacob McFarland
In limbo: None
Expected to return: Joseph Tugler (8.5 PPG), Mercy Miller (5.2 PPG), Chase McCarty (4.0 PPG), Bryce Jackson (redshirt), Kordel Jefferson (redshirt)
Incoming transfers: Corey Hadnot II (20.4 PPG at Purdue Fort Wayne), Delrecco Gillespie (17.7 PPG at Kent State), Dedan Thomas Jr. (15.3 PPG at LSU), Braden East (12.8 PPG at Lamar)
Incoming freshmen: Arafan Diane (No. 30 in SC Next 100), Ikenna Alozie (No. 40 in SC Next 100), Djafar Silimana (NR)
Coach: Kelvin Sampson
Iowa State Cyclones
Departed or expected to depart: Milan Momcilovic (16.9 PPG), Joshua Jefferson (16.4 PPG), Tamin Lipsey (13.5 PPG), Nate Heise (5.7 PPG), Dominick Nelson (3.7 PPG), Eric Mulder (1.0 PPG), Cade Kelderman (0.9 PPG), Mason Williams (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Killyan Toure (8.6 PPG), Blake Buchanan (8.5 PPG), Jamarion Batemon (6.8 PPG), Dominykas Pleta (4.5 PPG), Xzavion Mitchell (1.0 PPG)
Incoming transfers: Jaquan Johnson (16.9 PPG at Bradley), Ryan Prather Jr. (15.7 PPG at Robert Morris), Leon Bond III (11.9 PPG at Northern Iowa), Tre Singleton (7.6 PPG at Northwestern), Taj Manning (4.2 PPG at Kansas State)
Incoming freshmen: Jackson Kiss (four-star), Christian Wiggins (four-star), Yusef Gray Jr. (four-star), Dorian Rinaldo-Komlan (NR)
Coach: T.J. Otzelberger
Kansas Jayhawks
Departed or expected to depart: Darryn Peterson (20.1 PPG), Tre White (13.8 PPG), Flory Bidunga (13.3 PPG), Melvin Council Jr. (12.6 PPG), Bryson Tiller (8.1 PPG), Elmarko Jackson (4.8 PPG), Jamari McDowell (3.4 PPG), Jayden Dawson (2.1 PPG), Nginyu Ngala (1.3 PPG), Samis Calderon (0.4 PPG), Corbin Allen (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Kohl Rosario (3.3 PPG), Paul Mbiya (1.1 PPG)
Incoming transfers: Leroy Blyden Jr. (16.5 PPG at Toledo), Keanu Dawes (12.5 PPG at Utah), Christian Reeves (11.1 PPG at Charleston)
Incoming freshmen: Tyran Stokes (No. 1 in SC Next 100), Taylen Kinney (No. 20 in SC Next 100), Davion Adkins (No. 64 in SC Next 100), Trent Perry (No. 89 in SC Next 100), Luke Barnett (four-star), Grant Mordini (NR)
Coach: Bill Self
Kansas State Wildcats
Departed or expected to depart: P.J. Haggerty (23.4 PPG), Abdi Bashir Jr. (13.2 PPG), Nate Johnson (12.8 PPG), David Castillo (10.3 PPG), Khamari McGriff (9.7 PPG), Taj Manning (4.2 PPG), Elias Rapieque (3.7 PPG), C.J. Jones (3.6 PPG), Dorin Buca (3.2 PPG), Marcus Johnson (2.5 PPG), Mobi Ikegwuruka (1.9 PPG), Stephen Osei (0.7 PPG), Exavier Wilson
In limbo: None
Expected to return: Andrej Kostic (5.2 PPG)
Incoming transfers: Brandon Rechsteiner (12.0 PPG at Colorado State), Montana Wheeler (8.5 PPG at Bradley), Jaden Schutt (7.7 PPG at Virginia Tech), JT Rock (6.2 PPG at New Mexico), Dezdrick Lindsay (5.3 PPG at Oregon), Isaiah Abraham (4.8 PPG at Georgetown), Timotej Malovec (4.2 PPG at Miami), Pape N'Diaye (2.0 PPG at Xavier), Brock Vice (2.0 PPG at Murray State), Matt Gilhool (redshirt at LSU)
Incoming freshmen: Devin Hutcherson (NR), Jaylen Alexander (NR)
Coach: Casey Alexander
Oklahoma State Cowboys
Departed or expected to depart: Anthony Roy (16.9 PPG), Parsa Fallah (14.7 PPG), Vyctorius Miller (10.8 PPG), Christian Coleman (10.3 PPG), Jaylen Curry (10.1 PPG), Isaiah Coleman (6.4 PPG), Andrija Vukovic (5.3 PPG), Lefteris Mantzoukas (4.4 PPG), Robert Jennings II (3.7 PPG), Daniel Guetta (2.0 PPG), Kirk Cole (0.9 PPG)
In limbo: Kashie Natt (10.8 PPG at Sam Houston)
Expected to return: Kanye Clary (10.6 PPG), Benjamin Ahmed (4.9 PPG), Ryan Crotty (2.5 PPG), Mekhi Ragland (1.4 PPG)
Incoming transfers: Jacob Walker (11.5 PPG at Sam Houston), Luka Bogavac (9.8 PPG at North Carolina), Julius Halaifonua (9.5 PPG at Georgetown), Andrija Grbovic (6.8 PPG at Arizona State)
Incoming freshmen: Latrell Allmond (No. 37 in SC Next 100), Anthony Felesi (No. 45 in SC Next 100), Jalen Montonati (No. 88 in SC Next 100), Parker Robinson (four-star)
Coach: Steve Lutz
TCU Horned Frogs
Departed or expected to depart: David Punch (14.1 PPG), Jayden Pierre (10.1 PPG), Liutauras Lelevicius (8.0 PPG), Jace Posey (4.6 PPG), Kayden Edwards (3.2 PPG), RJ Jones (2.6 PPG), Vianney Salatchoum (1.1 PPG), Ashton Simmons, Adam Stewart, Malick Diallo (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Xavier Edmonds (12.7 PPG), Micah Robinson (10.9 PPG), Brock Harding (8.0 PPG), Tanner Toolson (7.7 PPG)
Incoming transfers: Gavin Sykes (19.4 PPG at Long Beach State), DJ Thomas (6.6 PPG at West Virginia), Trent Lincoln (JUCO), Ryan Hunt (JUCO)
Incoming freshmen: Milos Sojic (international)
Coach: Jamie Dixon
Texas Tech Red Raiders
Departed or expected to depart: Christian Anderson (18.5 PPG), Donovan Atwell (13.5 PPG), LeJuan Watts (11.8 PPG), Jaylen Petty (9.9 PPG), Luke Bamgboye (4.5 PPG), Tyeree Bryan (3.5 PPG), Leon Horner (2.7 PPG), Nolan Groves (0.9 PPG), Jazz Henderson (0.8 PPG)
In limbo: None
Expected to return: JT Toppin (21.8 PPG), Josiah Moseley (5.5 PPG), Marial Akuentok (1.1 PPG), LaTrell Hoover (redshirt)
Incoming transfers: Dra Gibbs-Lawhorn (20.7 PPG at UNLV), Cruz Davis (20.1 PPG at Hofstra), Damarion Dennis (11.2 PPG at Wyoming)
Incoming freshmen: Dakari Spear (No. 24 in SC Next 100)
Coach: Grant McCasland
UCF Knights
Departed or expected to depart: Riley Kugel (14.4 PPG), Themus Fulks (14.0 PPG), Jordan Burks (13.3 PPG), Chris Johnson (6.2 PPG), Devan Cambridge (5.4 PPG), George Beale Jr. (3.7 PPG), Jeremy Foumena (3.5 PPG), Kris Parker (1.7 PPG), Jamichael Stillwell (11.6 PPG), Poohpha Warakulnukroh (0.5 PPG), Zach Johnson
In limbo: None
Expected to return: John Bol (5.9 PPG), Carmelo Pacheco (4.6 PPG), Elijah Hulsewe (1.1 PPG), Tanner Jones (redshirt)
Incoming transfers: Dior Johnson (24.0 PPG at Tarleton State), Lewis Walker (18.9 PPG at North Carolina A&T), Isaiah Malone (10.5 PPG at Florida Gulf Coast), Cayden Vasko (10.4 PPG at Wofford), Mister Dean (10.3 PPG at Charleston), Churchill Abass (8.4 PPG at New Orleans), Jason Asemota (3.1 PPG at Boston College)
Incoming freshmen: Donovan Williams (four-star)
Coach: Johnny Dawkins
Utah Utes
Departed or expected to depart: Terrence Brown (19.9 PPG), Don McHenry (17.0 PPG), Keanu Dawes (12.5 PPG), Seydou Traore (9.0 PPG), Jacob Patrick (7.2 PPG), Kendyl Sanders (5.2 PPG), James Okonkwo (2.9 PPG), Josh Hayes (2.8 PPG), Obomate Abbey (2.5 PPG), Jahki Howard (1.3 PPG), Ibrahima Traore (1.3 PPG), Elijah Moore, Alvin Jackson III, Ayomide Bamisile
In limbo: None
Expected to return: Lucas Langarita (2.6 PPG), Babacar Faye (redshirt)
Incoming transfers: Jackson Holcombe (16.0 PPG at Utah Valley), TJ Burch (12.4 PPG at Wright State), Malek Gomma (8.0 PPG at Weber State), Taison Chatman (4.3 PPG at Ohio State), Zati Loubaki (JUCO)
Incoming freshmen: Styles Clemmons (three-star), Noam Yaacov (international), Simeon Suguturaga (NR), Jaxon Johnson (returning from mission), Alec Anigbata (international), David Katoa (returning from mission), Fynn Schott (international)
Coach: Alex Jensen
West Virginia Mountaineers
Departed or expected to depart: Honor Huff (16.5 PPG), Brenen Lorient (11.9 PPG), Chance Moore (10.6 PPG), Treysen Eaglestaff (9.8 PPG), Jasper Floyd (7.0 PPG), DJ Thomas (6.6 PPG), Harlan Obioha (5.1 PPG), Jackson Fields (4.3 PPG), Morris Ugusuk (1.3 PPG), Jayden Forsythe, Abraham Oyeadier
In limbo: Javan Buchanan (12.6 PPG at Boise State)
Expected to return: Amir Jenkins (3.4 PPG), Evans Barning Jr. (redshirt)
Incoming transfers: Finley Bizjack (17.1 PPG at Butler), Mouhamed Sylla (9.6 PPG at Georgia Tech), Seydou Traore (9.0 PPG at Utah), Martin Somerville (8.0 PPG at Florida State), Joson Sanon (7.9 PPG at St. John's)
Incoming freshmen: Miles Sadler (No. 16 in SC Next 100), Amadou Seini (No. 75 in SC Next 100), Aliou Dioum (four-star), Keonte Greybear (four-star)
Coach: Ross Hodge
SEC
Alabama Crimson Tide
Departed or expected to depart: Labaron Philon Jr. (22.0 PPG), Latrell Wrightsell (13.2 PPG), Aiden Sherrell (11.2 PPG), Charles Bediako (10.0 PPG in five games), Houston Mallette (6.6 PPG), Taylor Bol Bowen (6.3 PPG), Jalil Bethea (3.9 PPG), Davion Hannah (3.3 PPG), Noah Williamson (1.3 PPG)
In limbo: Aden Holloway (16.8 PPG), Amari Allen (11.6 PPG)
Expected to return: London Jemison (6.2 PPG), Keitenn Bristow (3.6 PPG), Collins Onyejiaka (redshirt)
Incoming transfers: Drew Fielder (14.7 PPG at Boise State), Brandon Garrison (4.7 PPG at Kentucky), Jamarion Davis-Fleming (3.7 PPG at Mississippi State), Cole Cloer (redshirt at NC State)
Incoming freshmen: Jaxon Richardson (No. 18 in SC Next 100), Qayden Samuels (No. 27 in SC Next 100), Tarris Bouie (No. 33 in SC Next 100)
Coach: Nate Oats
Arkansas Razorbacks
Departed or expected to depart: Darius Acuff Jr. (23.3 PPG), Trevon Brazile (13.2 PPG), Malique Ewin (9.9 PPG), Karter Knox (8.1 PPG), D.J. Wagner (7.4 PPG), Nick Pringle (4.6 PPG), Elmir Dzafic (0.4 PPG), Karim Rtail (redshirt)
In limbo: Meleek Thomas (15.6 PPG)
Expected to return: Billy Richmond III (11.1 PPG), Isaiah Sealy (2.9 PPG), Paulo Semedo (redshirt)
Incoming transfers: Jeremiah Wilkinson (17.4 PPG at Georgia), Cooper Bowser (13.8 PPG at Fuman)
Incoming freshmen: Jordan Smith (No. 2 in SC Next 100), JaShawn Andrews (No. 12 in SC Next 100), Abdou Toure (No. 14 in SC Next 100), Miikka Muurinen (five-star)
Coach: John Calipari
Auburn Tigers
Departed or expected to depart: Keyshawn Hall (19.3 PPG), KeShawn Murphy (10.7 PPG), Elyjah Freeman (9.2 PPG), Sebastian Williams-Adams (7.0 PPG), Filip Jovic (6.3 PPG), Emeka Opurum (3.8 PPG), Kaden Magwood (3.6 PPG), Abdul Bashir (2.0 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Tahaad Pettiford (15.4 PPG), Kevin Overton (14.1 PPG), Simon Walker (2.5 PPG)
Incoming transfers: Adam Olsen (16.7 PPG at South Alabama), Thomas Dowd (14.4 PPG at Troy), Bukky Oboye (7.9 PPG at Santa Clara), Owen Freeman (5.0 PPG at Creighton), George Kimble III (Redshirt at Vanderbilt)
Incoming freshmen: Caleb Williams (three-star), Narcisee Ngoy (international)
Coach: Steven Pearl
Florida Gators
Departed or expected to depart: Xaivian Lee (11.4 PPG), Micah Handlogten (4.2 PPG), Olivier Rioux (0.6 PPG)
In limbo: Denzel Aberdeen (13.5 PPG at Kentucky)
Expected to return: Thomas Haugh (17.0 PPG), Alex Condon (14.9 PPG), Boogie Fland (11.7 PPG), Rueben Chinyelu (11.2 PPG), Urban Klavzar (9.7 PPG), Isaiah Brown (5.6 PPG), CJ Ingram (2.2 PPG), Viktor Mikic (1.3 PPG), Alex Lloyd (1.2 PPG), Alex Kovatchev (0.5 PPG), AJ Brown (13.2 PPG at Ohio in 2024-25)
Incoming transfers: Nonw
Incoming freshmen: Jones Lay (three-star), Arturas Butajevas (international), Domen Petrovic (international)
Coach: Todd Golden
Georgia Bulldogs
Departed or expected to depart: Jeremiah Wilkinson (17.4 PPG), Somtochukwu Cyril (9.3 PPG), Jordan Ross (6.7 PPG), Jake Wilkins (4.9 PPG), Dylan James (4.5 PPG), Justin Bailey (4.2 PPG), Justin Abson (2.9 PPG), Jackson McVey (redshirt), Jaden Newell
In limbo: None
Expected to return: Blue Cain (13.1 PPG), Marcus Millender (12.0 PPG), Kanon Catchings (11.6 PPG), Kareem Stagg (4.8 PPG)
Incoming transfers: Freddie Dilione V (14.0 PPG at Penn State), Brady Dunlap (7.0 PPG at Saint Louis), James Scott (3.9 PPG at Ole Miss), Andrew Osasuyi (3.7 PPG at St. Bonaventure), Kemo Millender (JUCO)
Incoming freshmen: David Ugonna Ike (international)
Coach: Mike White
Kentucky Wildcats
Departed or expected to depart: Otega Oweh (18.6 PPG), Denzel Aberdeen (13.5 PPG), Collin Chandler (9.7 PPG), Mouhamed Dioubate (8.8 PPG), Jaland Lowe (8.0 PPG), Andrija Jelavic (5.5 PPG), Jayden Quaintance (5.0 PPG), Jasper Johnson (4.9 PPG), Brandon Garrison (4.7 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Malachi Moreno (7.8 PPG), Kam Williams (6.0 PPG), Trent Noah (3.0 PPG), Braydon Hawthorne (redshirt), Reece Potter (6.5 PPG at Miami Ohio in 2024-25)
Incoming transfers: Alex Wilkins (17.8 PPG at Furman), Zoom Diallo (15.7 PPG at Washington, Justin McBride (15.3 PPG at James Madison), Jerone Morton (7.8 PPG at Washington State)
Incoming freshmen: Ousmane N'Diaye (international), Mason Williams (four-star), Zyon Hawthorne (NR)
Coach: Mark Pope
LSU Tigers
Departed or expected to depart: Max Mackinnon (15.7 PPG), Dedan Thomas Jr. (15.3 PPG), Mike Nwoko (13.4), Marquel Sutton (13.1 PPG), Jalen Reed (9.5 PPG in six games), Pablo Tamba (7.9 PPG), Robert Miller III (6.1 PPG), Jalen Reece (5.8 PPG), Rashad King (5.8 PPG), PJ Carter (4.0 PPG), Ron Zipper (2.2 PPG), Mazi Mosley (1.8 PPG), Matt Gilhool (redshirt), Marcus Vaughn (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: None
Incoming transfers: Mouhamed Dioubate (8.8 PPG at Kentucky)
Incoming freshmen: None
Coach: Will Wade
Mississippi State Bulldogs
Departed or expected to depart: Jayden Epps (13.7 PPG), Ja'Borri McGhee (8.4 PPG), Quincy Ballard (6.5 PPG), Achor Achor (6.2 PPG), Shawn Jones Jr. (5.3 PPG), Sergej Macura (5.0 PPG), Brandon Walker (4.7 PPG), Jamarion Davis-Fleming (3.7 PPG), Amier Ali (3.2 PPG), Dellquan Warren (1.2 PPG), Gai Chol (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Josh Hubbard (22.1 PPG), King Grace (5.1 PPG), Tee Bartlett (redshirt), Cameren Paul (redshirt)
Incoming transfers: RJ Johnson (14.5 PPG at Kennesaw State), Tajuan Simpkins (9.7 PPG at Seton Hall), Thomas Bassong (5.9 PPG at Florida State), Kendyl Sanders (5.2 PPG Utah)
Incoming freshmen: Tristan Reed (No. 66 in SC Next 100), Willie Burnett III (No. 77 in SC Next 100), Jalyn Collingwood (four-star)
Coach: Chris Jans
Missouri Tigers
Departed or expected to depart: Mark Mitchell (18.3 PPG), Jayden Stone (13.5 PPG), Anthony Robinson II (8.9 PPG), T.O. Barrett (8.6 PPG), Jacob Crews (8.4 PPG), Shawn Phillips Jr. (7.6 PPG), Sebastian Mack (7.0 PPG), Jevon Porter (6.2 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Trent Pierce (10.4 PPG), Luke Northweather (3.0 PPG), Annor Boateng (2.7 PPG), Trent Burns (2.0 PPG), Nicholas Randall (0.7 PPG), Aaron Rowe (redshirt)
Incoming transfers: Jamier Jones (11.9 PPG at Providence), Kennard Davis Jr. (8.5 PPG at BYU), Bryson Tiller (7.9 PPG at Kansas), Jaylen Carey (7.4 PPG at Tennessee)
Incoming freshmen: Jason Crowe (No. 7 in SC Next 100), Toni Bryant (No. 13 in SC Next 100), Aiden Chronister (No. 94 in SC Next 100)
Coach: Dennis Gates
Oklahoma Sooners
Departed or expected to depart: Nijel Pack (16.8 PPG), Tae Davis (13.0 PPG), Kuol Atak (7.0 PPG), Mohamed Wague (6.9 PPG), Jadon Jones (5.7 PPG), Kirill Elatontsev (4.1 PPG), Jeff Nwankwo (2.9 PPG), Jake Hansen, Andreas Holst (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Xzayvier Brown (15.4 PPG), Derrion Reid (11.7 PPG), Dayton Forsythe (5.3 PPG), Kai Rogers (1.6 PPG)
Incoming transfers: Tyler Hendricks (11.8 PPG at Utah Valley), Pop Isaacs (9.8 PPG at Texas A&M), Yaak Yaak (6.6 PPG at Oregon State), Khani Rooths (5.3 PPG at Louisville)
Incoming freshmen: Gage Mayfield (No. 75 in SC Next 100), Akoldah Gak (7.5 PPG for Capital City Go-Go)
Coach: Porter Moser
Ole Miss Rebels
Departed or expected to depart: AJ Storr (15.5 PPG), Malik Dia (14.5 PPG), Kezza Giffa (5.9 PPG), Travis Perry (5.3 PPG), Eduardo Klafke (4.6 PPG), James Scott (3.9 PPG), Corey Chest (2.6 PPG), Augusto Cassiá (2.2 PPG), Koren Johnson (1.8 PPG), Niko Bundalo (0.5 PPG), Tylis Jordan (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Ilias Kamardine (11.3 PPG), Patton Pinkins (9.3 PPG)
Incoming transfers: Adam Clark (12.7 PPG at Seton Hall), Dasear Haskins (11.1 PPG at Saint Joseph's), ND Okafor (11.0 PPG at Washington State), Roman Siulepa (10.0 PPG at Pitt), Stefan Cicic (4.5 PPG at Pepperdine), Christian Brown (3.0 PPG at James Madison), TJ Clark (10.1 PPG for Hermosillo in Mexico)
Incoming freshmen: Jaron Saulsberry (four-star), Yohance Cnnor (four-star), Daniel Patton (NR)
Coach: Chris Beard
South Carolina Gamecocks
Departed or expected to depart: Meechie Johnson (17.2 PPG), Mike Sharavjamts (10.9 PPG), Kobe Knox (10.8 PPG), Elijah Strong (10.0 PPG), Eli Ellis (8.6 PPG), Myles Stute (5.6 PPG), Nordin Kapic (3.9 PPG), EJ Walker (2.9 PPG), Jordan Butler (2.8 PPG), Christ Essandoko (2.0 PPG), Cam Scott (redshirt), Abu Yarmah (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Grant Polk (3.8 PPG), Hayden Assemian (2.4 PPG)
Incoming transfers: Kory Mincy (14.3 PPG at George Mason), Shane Blakeney (14.2 PPG at Drexel), Jakub Necas (6.9 PPG at Duquesne), Camden Heide (5.9 PPG at Texas), Aleksas Bieliauskas (4.9 PPG at Wisconsin), Davion Hannah (3.3 PPG at Alabama)
Incoming freshmen: Marcus Johnson (No. 56 in SC Next 100)
Coach: Lamont Paris
Tennessee Volunteers
Departed or expected to depart: Ja'Kobi Gillespie (18.4 PPG), Nate Ament (16.7 PPG), J.P. Estrella (10.0 PPG), Felix Okpara (8.0 PPG), Jaylen Carey (7.4 PPG), Bishop Boswell (6.2 PPG), Amari Evans (4.1 PPG), Cade Phillips (3.8 PPG), Amaree Abram (3.2 PPG), Ethan Burg (2.5 PPG), Clarence Massamba
In limbo: None
Expected to return: DeWayne Brown II (4.8 PPG), Troy Henderson (1.8 PPG)
Incoming transfers: Juke Harris (21.4 PPG at Wake Forest), Dai Dai Ames (16.9 PPG at California), Jalen Haralson (16.2 PPG at Notre Dame), Tyler Lundblade (15.6 PPG at Belmont), Terrence Hill Jr. (15.0 PPG at VCU), Miles Rubin (11.3 PPG at Loyola Chicago), Braedan Lue (10.9 PPG at Kennesaw State)
Incoming freshmen: Chris Washington Jr. (No. 57 in SC Next 100), Ralph Scott (No. 62 in SC Next 100), Manny Green (four-star), Marquis Clark (three-star)
Coach: Rick Barnes
Texas Longhorns
Departed or expected to depart: Dailyn Swain (17.3 PPG), Tramon Mark (14.0 PPG), Jordan Pope (13.1 PPG), Camden Heide (5.9 PPG), Chendall Weaver (5.8 PPG), Simeon Wilcher (5.6 PPG), Nic Codie (4.1 PPG), Lassina Traore (3.4 PPG), Declan Duru Jr. (1.3 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Matas Vokietaitis (15.6 PPG), John Clark (redshirt), Lewis Obiorah (redshirt)
Incoming transfers: Isaiah Johnson (16.9 PPG at Colorado), David Punch (14.1 PPG at TCU), Mikey Lewis (13.9 PPG at Saint Mary's), Elyjah Freeman (9.2 PPG at Auburn), Amari Evans (4.1 PPG at Tennessee)
Incoming freshmen: Austin Goosby (No. 19 in SC Next 100), Bo Ogden (No. 43 in SC Next 100), Joe Sterling (four-star), Coleman Elkins (three-star)
Coach: Sean Miller
Texas A&M Aggies
Departed or expected to depart: Rashaun Agee (14.6 PPG), Rylan Griffen (11.2 PPG), Marcus Hill (10.3 PPG), Rubén Dominguez (10.2 PPG), Pop Isaacs (9.8 PPG), Jacari Lane (6.1 PPG), Ali Dibba (5.7 PPG), Josh Holloway (4.6 PPG), Federiko Federiko (1.8 PPG), Noah Shelby (1.1 PPG)
In limbo: None
Expected to return: Mackenzie Mgbako (10.4 PPG), Zach Clemence (6.9 PPG), Jamie Vinson (3.5 PPG), Jeremiah Green (0.9 PPG), Chris McDermott (0.7 PPG)
Incoming transfers: P.J. Haggerty (23.4 PPG at Kansas State), Tyshawn Archie (14.3 PPG at McNeese), Jalen Shelley (13.7 PPG at Loyola Marymount), Jalen Reece (5.8 PPG at LSU), Cade Phillips (3.8 PPG at Tennessee)
Incoming freshmen: Neiko Mundey (No. 91 in SC Next 100), Josh Irving (No. 98 in SC Next 100), Bryson Warren (19.8 PPG for Westchester Knicks)
Coach: Bucky McMillan
Vanderbilt Commodores
Departed or expected to depart: Duke Miles (16.1 PPG), Tyler Nickel (13.5 PPG), Devin McGlockton (9.5 PPG), Jalen Washington (8.9 PPG), Frankie Collins (7.8 PPG), Tyler Harris (5.5 PPG), Mike James (1.5 PPG), George Kimble III (redshirt)
In limbo: Tyler Tanner (19.5 PPG), AK Okereke (9.6 PPG)
Expected to return: Chandler Bing (3.6 PPG), Jayden Leverett (1.0 PPG)
Incoming transfers: Ace Glass (16.4 PPG at Washington State), Bangot Dak (11.5 PPG at Colorado), T.O. Barrett (8.6 PPG at Missouri), Sebastian Williams-Adams (7.0 PPG at Auburn), Berke Buyuktuncel (5.5 PPG at Nebraska)
Incoming freshmen: Anthony Brown (No. 80 in SC Next 100), Ethan Mgbako (No. 95 in SC Next 100), Jackson Sheffield (No. 97 in SC Next 100), Mavrick Hawkins (NR), Baylor Allen (NR), Chase Byington (NR)
Coach: Mark Byington
OTHER NOTABLES
Gonzaga Bulldogs
Departed or expected to depart: Graham Ike (19.9 PPG), Tyon Grant-Foster (11.1 PPG), Adam Miller (7.3 PPG), Jalen Warley (7.1 PPG), Emmanuel Innocenti (6.0 PPG), Braeden Smith (5.1 PPG), Steele Venters (5.0 PPG), Noah Haaland (2.0 PPG), Ismaila Diagne (1.1 PPG), Joaquim ArauzMoore, Cade Orness
In limbo: None
Expected to return: Braden Huff (17.8 PPG), Davis Fogle (8.6 PPG), Mario Saint-Supery (8.6 PPG), Parker Jefferson (redshirt)
Incoming transfers: Massamba Diop (13.6 PPG at Arizona State), Isiah Harwell (3.6 PPG at Houston)
Incoming freshmen: Luca Foster (No. 55 in SC Next 100), Sam Funches (four-star), Jack Kayil (four-star)
Coach: Mark Few
Saint Louis Billikens
Departed or expected to depart: Robbie Avila (12.8 PPG), Dion Brown (11.3 PPG), Brady Dunlap (7.0 PPG), Paul Otieno (5.3 PPG), Kalu Anya (redshirt), Dylan Warlick (redshirt)
In limbo: None
Expected to return: Trey Green (10.7 PPG), Amari McCottry (10.5 PPG), Kellen Thames (9.7 PPG), Quentin Jones (9.1 PPG), Ishan Sharma (9.1 PPG), Jax Kerr (2.8 PPG), Cam Hutson (1.8 PPG), Luke Laczkowski, Badara Diakite
Incoming transfers: Elijah Strong (10.0 PPG at South Carolina), Alon Michaeli (7.1 PPG at Colorado), Sheek Pearson (redshirt at Marquette)
Incoming freshmen: Jermel Thomas (four-star), Jamison White (four-star), Yousaf Ahmad (NR)
Coach: Josh Schertz
Saint Mary's Gaels
Departed or expected to depart: Paulius Murauskas (18.4 PPG), Mikey Lewis (13.9 PPG), Andrew McKeever (8.2 PPG), Dillan Shaw (7.5 PPG), Liam Campbell (4.9 PPG), Harry Wessels (4.8 PPG), Tony Duckett (3.1 PPG), Cade Bennett (1.0 PPG), Oliver Faubert
In limbo: None
Expected to return: Joshua Dent (13.2 PPG), Rory Hawke (2.4 PPG), Mantas Juzenas (2.1 PPG), Kevin Gad (1.4 PPG), Jazz Gardner (redshirt), Trent MacLean (redshirt)
Incoming transfers: Myles Che (12.1 PPG at UNLV), Thomas Ndong (4.9 PPG at Cal Baptist), Vangelis Zougris (2.6 PPG at Louisville), Luke Fennell (1.1 PPG at Syracuse)
Incoming freshmen: Flynn Pavely (international)
Coach: Mickey McConnell
New Mexico Lobos
Departed or expected to depart: Tomislav Buljan (13.1 PPG), Deyton Albury (11.7 PPG), Luke Haupt (7.8 PPG), Antonio Chol (7.7 PPG), JT Rock (6.2 PPG), Tajavis Miller (5.6 PPG), Milos Vicentic (3.1 PPG), Kevin Patton Jr. (2.6 PPG), Timéo Pons (2.6 PPG), Sir Marius Jones, Kallai Patton
In limbo: None
Expected to return: Jake Hall (16.4 PPG), Uriah Tenette (10.6 PPG), Chris Howell (5.5 PPG)
Incoming transfers: Tunde Vahlberg Fasasi (11.9 PPG at William & Mary), Hudson Mayes (11.1 PPG at UC San Diego), Rytis Petraitis (5.3 PPG at California), Imran Suljanovic (redshirt at St. John's)
Incoming freshmen: Dax Hall (NR), Fynn Lastring (international), Benjamin Schuch (international)
Coach: Eric Olen
VCU Rams
Departed or expected to depart: Terrence Hill Jr. (15.0 PPG), Jadrian Tracey (9.6 PPG), Barry Evans (7.2 PPG), Keyshawn Mitchell (3.2 PPG), Jordann Dumont (0.9 PPG), Christian Fermin (0.8 PPG), Obinnaya Okafor
In limbo: None
Expected to return: Lazar Djokovic (13.2 PPG), Brandon Jennings (8.5 PPG), Nyk Lewis (8.7 PPG), Michael Belle (7.3 PPG), Tyrell Ward (5.7 PPG), Ahmad Nowell (4.5 PPG), Jordan Tillery (4.3 PPG)
Incoming transfers: Nyle Ralph-Beyer (14.2 PPG at Sacred Heart), Torey Alston (13.1 PPG at Middle Tennessee), Blake Harper (7.7 PPG at Creighton)
Incoming freshmen: Sammy Jackson (No. 78 in SC Next 100), Collin Ross (four-star), Stefan Plisnic (NR)
Coach: Phil Martelli Jr.
Grand Canyon Lopes
Departed or expected to depart: Jaden Henley (17.7 PPG), Brian Moore Jr. (9.5 PPG), Nana Owusu-Anane (9.3 PPG), Dusty Stromer (6.4 PPG), Wilhelm Breidenbach (2.7 PPG), Dennis Evans (2.6 PPG), Kaleb Smith (1.4 PPG), Evan Boisdur (1.1 PPG), Cole Pepe, Braylon Johnson
In limbo: None
Expected to return: Makaih Williams (14.0 PPG), Efe Demirel (8.5 PPG), Caleb Shaw (7.8 PPG), Luke Shaw, Jack Sawyer
Incoming transfers: Jaden Zimmerman (15.1 PPG at Quinnipiac), Blake Barkley (14.6 PPG at East Tennessee State), Micah Tucker (13.5 PPG at Georgia State), Dylan Darling (6.9 PPG at St. John's), Tyler Behrend (6.5 PPG at Tulsa), Omaha Biliew (6.3 PPG at Wake Forest), Amarion Dickerson (4.6 PPG at USC)
Incoming freshmen: None
Coach: Bryce Drew