Longest MLB home runs since 2015

Since Major League Baseball fully introduced Statcast tracking technology in
all 30 ballparks in 2015, the state-of-the-art tracking system has been able to provide more precise home run distances. The longest home run in that span was hit by the Texas Rangers' Nomar Mazara, who hit one 505 feet in 2019. The most recent additions to the list were Nick Kurtz (493 feet) and Mike Trout (485 feet) in September of 2025.
Here's a look at the longest home runs hit in the Statcast era (since 2015).
Longest HR in Statcast Era (since 2015)
Rank Name Team Date Opponent Distance 1 Nomar Mazara Texas Rangers 6/21/2019 Chicago White Sox 505 2 C.J. Cron Colorado Rockies 9/9/2022 Arizona Diamondbacks 504 3 Giancarlo Stanton Miami Marlins 8/6/2016 Colorado Rockies 504 4 Christian Yelich Milwaukee Brewers 9/6/2022 Colorado Rockies 499 5 Miguel Sanó Minnesota Twins 9/17/2019 Chicago White Sox 496 6 Jesús Sánchez Miami Marlins 5/30/2022 Colorado Rockies 496 7 Aaron Judge New York Yankees 9/30/2017 Toronto Blue Jays 496 8 Ronald Acuña Jr. Atlanta Braves 9/25/2020 Boston Red Sox 495 9 Aaron Judge New York Yankees 6/11/2017 Baltimore Orioles 495 10 Miguel Sanó Minnesota Twins 8/25/2021 Boston Red Sox 495 11 Ryan McMahon Colorado Rockies 8/9/2022 St. Louis Cardinals 495 12 Joey Gallo Texas Rangers 7/20/2018 Cleveland Guardians 495 13 Nick Kurtz Athletics 9/13/2025 Cincinnati Reds 493 14 Gary Sánchez New York Yankees 8/22/2017 Detroit Tigers 493 15 Shohei Ohtani Los Angeles Angels 6/30/2023 Arizona Diamondbacks 493 16 Michael A. Taylor Washington Nationals 8/20/2015 Colorado Rockies 493 17 Nomar Mazara Texas Rangers 5/25/2016 Los Angeles Angels 491 18 Joey Gallo Texas Rangers 9/17/2017 Los Angeles Angels 490 19 Mike Trout Los Angeles Angels 10/5/2022 Oakland Athletics 490 20 Franchy Cordero San Diego Padres 4/20/2018 Arizona Diamondbacks 489 21 Pete Alonso New York Mets 7/17/2019 Minnesota Twins 489 22 Trevor Story Colorado Rockies 9/5/2018 San Francisco Giants 487 23 Rangel Ravelo St. Louis Cardinals 9/12/2019 Colorado Rockies 487 24 Paul DeJong St. Louis Cardinals 4/12/2018 Cincinnati Reds 486 25 Mike Trout Los Angeles Angels 9/5/2019 Oakland Athletics 486 26 C.J. Cron Colorado Rockies 6/17/2022 San Diego Padres 486 27 Ian Desmond Colorado Rockies 6/10/2019 Chicago Cubs 486 28 Tommy Pham San Diego Padres 8/17/2021 Colorado Rockies 486 29 Avisaíl García Tampa Bay Rays 5/14/2019 Miami Marlins 485 30 Mike Trout Los Angeles Angels 9/20/2025 Colorado Rockies 485 31 Yermín Mercedes Chicago White Sox 4/8/2021 Kansas City Royals 485 32 Giancarlo Stanton New York Yankees 4/2/2023 San Francisco Giants 485
Check out the
ESPN MLB hub page for scores, standings and more.