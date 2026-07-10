          2026 MLB draft tracker live updates: Picks and analysis

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          The power Vahn Lackey is looking to take to MLB (1:14)

          • ESPN
          Jul 10, 2026, 05:50 PM

          The 2026 MLB draft begins at 1 p.m. ET on Saturday, with the Chicago White Sox on the clock for the first overall pick.

          Will the White Sox take one of the shortstops (UCLA's Roch Cholowsky or Texas prep Grady Emerson) high on ESPN MLB draft analyst Kiley McDaniel's draft rankings, or will they opt for a catcher in Georgia Tech star Vahn Lackey?

          What will the Tampa Bay Rays, Minnesota Twins, San Francisco Giants and Pittsburgh Pirates do as they follow Chicago in the top five? And who will be the biggest steals -- and stretches -- of Day 1?

          Follow along for pick-by-pick coverage, with ESPN MLB experts David Schoenfield and Dan Mullen breaking down everything you need to know about who your favorite team took in the first round as the picks come off the board.

          Final mock draft | Top 250 | Big question for all 30 teams | Latest buzz

          Day 1 draft order

          First round

          1.Chicago White Sox
          2. Tampa Bay Rays
          3. Minnesota Twins
          4. San Francisco Giants
          5. Pittsburgh Pirates
          6. Kansas City Royals
          7. Baltimore Orioles
          8. Athletics
          9. Atlanta Braves
          10. Colorado Rockies
          11. Washington Nationals
          12. Los Angeles Angels
          13. St. Louis Cardinals
          14. Miami Marlins
          15. Arizona Diamondbacks
          16. Texas Rangers
          17. Houston Astros
          18. Cincinnati Reds
          19. Cleveland Guardians
          20. Boston Red Sox
          21. San Diego Padres
          22. Detroit Tigers
          23. Chicago Cubs
          24. Seattle Mariners
          25. Milwaukee Brewers

          Note: The Mets, Blue Jays, Yankees, Phillies and Dodgers all received a 10-pick penalty on their first pick for exceeding the second surcharge threshold of MLB's competitive balance tax.

          Prospect Promotion Incentive picks

          26. Atlanta Braves (For Drake Baldwin NL ROY win)
          27. New York Mets (10-pick CBT penalty)
          28. Houston Astros (For Hunter Brown top-three Cy Young finish)

          Competitive Balance Round A

          29. San Francisco Giants (Acquired from CLE)
          30. Kansas City Royals
          31. Arizona Diamondbacks
          32. St. Louis Cardinals
          33. Tampa Bay Rays (Acquired from BAL)
          34. Pittsburgh Pirates
          35. New York Yankees (10-pick CBT penalty)
          36. Philadelphia Phillies (10-pick CBT penalty)
          37. Colorado Rockies

          Second round

          38. Colorado Rockies
          39. Toronto Blue Jays (10-pick CBT penalty)
          40. Los Angeles Dodgers (10-pick CBT penalty)
          41. Chicago White Sox
          42. Washington Nationals
          43. Minnesota Twins
          44. Pittsburgh Pirates
          45. Los Angeles Angels
          46. Baltimore Orioles
          47. Athletics
          48. Atlanta Braves
          49. Tampa Bay Rays
          50. St. Louis Cardinals
          51. Pittsburgh Pirates
          52. Miami Marlins
          53. Arizona Diamondbacks
          54. Texas Rangers
          55. San Francisco Giants
          56. Kansas City Royals
          57. Houston Astros
          58. Cincinnati Reds
          59. Cleveland Guardians
          60. San Diego Padres
          61. Detroit Tigers
          62. Chicago Cubs
          63. New York Yankees
          64. Philadelphia Phillies
          65. Seattle Mariners
          66. Milwaukee Brewers

          Competitive Balance Round B

          67. Boston Red Sox
          68. St. Louis Cardinals
          69. Detroit Tigers
          70. Cincinnati Reds
          71. Miami Marlins
          72. St. Louis Cardinals
          73. Athletics
          74. Minnesota Twins

          Compensation picks

          75. Chicago Cubs (For Kyle Tucker)

          Third round

          76. Colorado Rockies
          77. Chicago White Sox
          78. Washington Nationals
          79. Minnesota Twins
          80. Pittsburgh Pirates
          81. Los Angeles Angels
          82. Baltimore Orioles
          83. Athletics
          84. Atlanta Braves
          85. Tampa Bay Rays
          86. St. Louis Cardinals
          87. Miami Marlins
          88. Arizona Diamondbacks
          89. Texas Rangers
          90. San Francisco Giants
          91. Kansas City Royals
          92. New York Mets
          93. Houston Astros
          94. Cincinnati Reds
          95. Cleveland Guardians
          96. Boston Red Sox
          97. San Diego Padres
          98. Chicago Cubs
          99. New York Yankees
          100. Philadelphia Phillies
          101. Seattle Mariners
          102. Milwaukee Brewers
          103. Toronto Blue Jays

          Fourth round

          104. Colorado Rockies
          105. Chicago White Sox
          106. Washington Nationals
          107. Minnesota Twins
          108. Pittsburgh Pirates
          109. Los Angeles Angels
          110. Baltimore Orioles
          111. Athletics
          112. Atlanta Braves
          113. Tampa Bay Rays
          114. St. Louis Cardinals
          115. Miami Marlins
          116. Arizona Diamondbacks
          117. Texas Rangers
          118. San Francisco Giants
          119. Kansas City Royals
          120. New York Mets
          121. Houston Astros
          122. Cincinnati Reds
          123. Cleveland Guardians
          124. San Diego Padres
          125. Detroit Tigers
          126. Chicago Cubs
          127. New York Yankees
          128. Philadelphia Phillies
          129. Seattle Mariners
          130. Milwaukee Brewers
          131. Toronto Blue Jays
          132. Los Angeles Dodgers

          Comp picks

          133. Houston Astros
          134. San Diego Padres
          135. Philadelphia Phillies