2026 MLB draft tracker live updates: Picks and analysis

The 2026 MLB draft begins at 1 p.m. ET on Saturday, with the Chicago White Sox on the clock for the first overall pick.
Will the White Sox take one of the shortstops (UCLA's Roch Cholowsky or Texas prep Grady Emerson) high on ESPN MLB draft analyst Kiley McDaniel's draft rankings, or will they opt for a catcher in Georgia Tech star Vahn Lackey?
What will the Tampa Bay Rays, Minnesota Twins, San Francisco Giants and Pittsburgh Pirates do as they follow Chicago in the top five? And who will be the biggest steals -- and stretches -- of Day 1?
Follow along for pick-by-pick coverage, with ESPN MLB experts David Schoenfield and Dan Mullen breaking down everything you need to know about who your favorite team took in the first round as the picks come off the board.
Final mock draft | Top 250 | Big question for all 30 teams | Latest buzz
Day 1 draft order
First round
1.Chicago White Sox
2. Tampa Bay Rays
3. Minnesota Twins
4. San Francisco Giants
5. Pittsburgh Pirates
6. Kansas City Royals
7. Baltimore Orioles
8. Athletics
9. Atlanta Braves
10. Colorado Rockies
11. Washington Nationals
12. Los Angeles Angels
13. St. Louis Cardinals
14. Miami Marlins
15. Arizona Diamondbacks
16. Texas Rangers
17. Houston Astros
18. Cincinnati Reds
19. Cleveland Guardians
20. Boston Red Sox
21. San Diego Padres
22. Detroit Tigers
23. Chicago Cubs
24. Seattle Mariners
25. Milwaukee Brewers
Note: The Mets, Blue Jays, Yankees, Phillies and Dodgers all received a 10-pick penalty on their first pick for exceeding the second surcharge threshold of MLB's competitive balance tax.
Prospect Promotion Incentive picks
26. Atlanta Braves (For Drake Baldwin NL ROY win)
27. New York Mets (10-pick CBT penalty)
28. Houston Astros (For Hunter Brown top-three Cy Young finish)
Competitive Balance Round A
29. San Francisco Giants (Acquired from CLE)
30. Kansas City Royals
31. Arizona Diamondbacks
32. St. Louis Cardinals
33. Tampa Bay Rays (Acquired from BAL)
34. Pittsburgh Pirates
35. New York Yankees (10-pick CBT penalty)
36. Philadelphia Phillies (10-pick CBT penalty)
37. Colorado Rockies
Second round
38. Colorado Rockies
39. Toronto Blue Jays (10-pick CBT penalty)
40. Los Angeles Dodgers (10-pick CBT penalty)
41. Chicago White Sox
42. Washington Nationals
43. Minnesota Twins
44. Pittsburgh Pirates
45. Los Angeles Angels
46. Baltimore Orioles
47. Athletics
48. Atlanta Braves
49. Tampa Bay Rays
50. St. Louis Cardinals
51. Pittsburgh Pirates
52. Miami Marlins
53. Arizona Diamondbacks
54. Texas Rangers
55. San Francisco Giants
56. Kansas City Royals
57. Houston Astros
58. Cincinnati Reds
59. Cleveland Guardians
60. San Diego Padres
61. Detroit Tigers
62. Chicago Cubs
63. New York Yankees
64. Philadelphia Phillies
65. Seattle Mariners
66. Milwaukee Brewers
Competitive Balance Round B
67. Boston Red Sox
68. St. Louis Cardinals
69. Detroit Tigers
70. Cincinnati Reds
71. Miami Marlins
72. St. Louis Cardinals
73. Athletics
74. Minnesota Twins
Compensation picks
75. Chicago Cubs (For Kyle Tucker)
Third round
76. Colorado Rockies
77. Chicago White Sox
78. Washington Nationals
79. Minnesota Twins
80. Pittsburgh Pirates
81. Los Angeles Angels
82. Baltimore Orioles
83. Athletics
84. Atlanta Braves
85. Tampa Bay Rays
86. St. Louis Cardinals
87. Miami Marlins
88. Arizona Diamondbacks
89. Texas Rangers
90. San Francisco Giants
91. Kansas City Royals
92. New York Mets
93. Houston Astros
94. Cincinnati Reds
95. Cleveland Guardians
96. Boston Red Sox
97. San Diego Padres
98. Chicago Cubs
99. New York Yankees
100. Philadelphia Phillies
101. Seattle Mariners
102. Milwaukee Brewers
103. Toronto Blue Jays
Fourth round
104. Colorado Rockies
105. Chicago White Sox
106. Washington Nationals
107. Minnesota Twins
108. Pittsburgh Pirates
109. Los Angeles Angels
110. Baltimore Orioles
111. Athletics
112. Atlanta Braves
113. Tampa Bay Rays
114. St. Louis Cardinals
115. Miami Marlins
116. Arizona Diamondbacks
117. Texas Rangers
118. San Francisco Giants
119. Kansas City Royals
120. New York Mets
121. Houston Astros
122. Cincinnati Reds
123. Cleveland Guardians
124. San Diego Padres
125. Detroit Tigers
126. Chicago Cubs
127. New York Yankees
128. Philadelphia Phillies
129. Seattle Mariners
130. Milwaukee Brewers
131. Toronto Blue Jays
132. Los Angeles Dodgers
Comp picks
133. Houston Astros
134. San Diego Padres
135. Philadelphia Phillies