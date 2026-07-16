How to watch 2026 Little League softball regionals on ESPN

The road to the 2026 Little League Softball World Series continues this week with ESPN's exclusive coverage of the United States region tournaments. More than 340 games will take place across ESPN platforms en route to crowning the 2026 champion.
Here are key facts about the Little League Softball U.S. region tournaments:
How can fans watch?
Fans can catch all of the action in the ESPN App and in the Little League Softball streaming hub.
What is the schedule?
*All times Eastern
Central: July 17-22 in Whitestown, Indiana
July 17
10 a.m.: Game 1 - Nebraska vs. Illinois
1 p.m.: Game 2 - Wisconsin vs. Iowa
4 p.m.: Game 3 - Kentucky vs. Michigan
7 p.m.: Game 4 - Missouri vs. Indiana
July 18
10 a.m.: Game 5 - TBA (W1) vs. Ohio
1 p.m.: Game 6 - Minnesota vs. TBA (W2)
4 p.m.: Game 7 - TBA (L3) vs. TBA (L2)
7 p.m.: Game 8 - TBA (L1) vs. TBA (L4)
July 19
10 a.m.: Game 9 - TBA (W7) vs. TBA (L5)
1 p.m.: Game 10 - TBA (L6) vs. TBA (W8)
4 p.m.: Game 11 - TBA (W3) vs. TBA (W5)
7 p.m.: Game 12 - TBA (W6) vs. TBA (W4)
July 20
10 a.m.: Game 13 - TBA (W10) vs. TBA (L11)
1 p.m.: Game 14 - TBA (L12) vs. TBA (W9)
4 p.m.: Game 15 - Semifinal 1 - TBA (W11) vs. TBA (W12)
7 p.m.: Game 16 - TBA (W14) vs. TBA (W13)
July 21
3:45 p.m.: Game 17 - Semifinal 2 - TBA (L15) vs. TBA (W16) on ESPN
July 22
Noon: Game 18 - Championship - TBA (W15) vs. TBA (W17) on ESPN
Southeast: July 17-22 in Warner Robins, Georgia
July 17
10 a.m.: Game 1 - South Carolina vs. West Virginia
1 p.m.: Game 2 - Florida vs. Georgia
4 p.m.: Game 3 - Virginia vs. Tennessee
7 p.m.: Game 4 - North Carolina vs. Alabama
July 18
10 a.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L2)
1 p.m.: Game 6 - TBA (L3) vs. TBA (L4)
4 p.m.: Game 7 - TBA (W1) vs. TBA (W2)
7 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)
July 19
10 a.m.: Game 9 - TBA (W6) vs. TBA (L7)
1 p.m.: Game 10 - TBA (W5) vs. TBA (L8)
July 20
10 a.m.: Game 11 - Semifinal 1 - TBA (W7) vs. TBA (W8)
1 p.m.: Game 12 - TBA (W9) vs. TBA (W10)
July 21
2 p.m.: Game 13 - Semifinal 2 - TBA (L11) vs. TBA (W12) on ESPN
July 22
10 a.m.: Game 14 - Championship - TBA (W11) vs. TBA (W13) on ESPN
Southwest: July 18-22 in Waco, Texas
July 18
11 a.m.: Game 1 - Texas East vs. Texas West
2 p.m.: Game 2 - New Mexico vs. Louisiana
July 19
11 a.m.: Game 3 - TBA (W1) vs. Oklahoma
2 p.m.: Game 4 - TBA (L1) vs. TBA (L2)
July 20
11 a.m.: Game 5 - TBA (W4) vs. TBA (L3)
2 p.m.: Game 6 - Semifinal 1 - TBA (W2) vs. TBA (W3)
July 21
5:30 p.m.: Game 7 - Semifinal 2 - TBA (L6) vs. TBA (W5) on ESPN
July 22
1:45 p.m.: Game 8 - Championship - TBA (W6) vs. TBA (W7) on ESPN
Mid-Atlantic: July 18-23 in Bristol, Connecticut
July 18
10 a.m.: Game 1 - Washington, D.C. vs. New Jersey
1 p.m.: Game 2 - Pennsylvania vs. New York
July 19
10 a.m.: Game 3 - Delaware vs. TBA (W1)
1 p.m.: Game 4 - TBA (W2) vs. Maryland
July 20
1 p.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)
7 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)
July 21
1 p.m.: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)
4 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)
July 22
7 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN2
July 23
3:30 p.m.: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN
New England: July 18-23 in Bristol, Connecticut
July 18
4 p.m.: Game 1 - Maine vs. Massachusetts
8 p.m.: Game 2 - New Hampshire vs. Vermont
July 19
4 p.m.: Game 3 - TBA (W1) vs. Connecticut
7 p.m.: Game 4 - TBA (W2) vs. Rhode Island
July 20
10 a.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)
4 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)
July 21
10 a.m.: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)
7 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)
July 22
3:30 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN
July 23
Noon: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN
Northwest: July 18-23 in San Bernardino, California
July 18
3 p.m.: Game 1 - Colorado vs. Alaska
9 p.m.: Game 2 - Montana vs. Oregon
July 19
3 p.m.: Game 3 - Idaho vs. TBA (W1)
6 p.m.: Game 4 - Washington vs. TBA (W2)
July 20
6 p.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)
9 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)
July 21
3 p.m.: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)
6 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)
July 22
5:15 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN
July 23
1:45 p.m.: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN
West: July 18-23 in San Bernardino, California
July 18
Noon: Game 1 - Nevada vs. Arizona
6 p.m.: Game 2 - Northern California vs. Southern California
July 19
Noon: Game 3 - Utah vs. TBA (W1)
6 p.m.: Game 4 - Hawai'i vs. TBA (W2)
July 20
Noon: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)
3 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)
July 21
Noon: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)
9 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)
July 22
8:45 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN2
July 23
5:15 p.m.: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN
When and where is the 2026 Little League Softball World Series?
The 2026 Little League Softball World Series will take place Aug. 2-9 in Greenville, North Carolina.
How can fans access more Little League softball coverage from ESPN?
Check out the ESPN Little League World Series hub page for the latest news, scores, schedules and more.