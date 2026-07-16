          How to watch 2026 Little League softball regionals on ESPN

          Scott Clarke/ESPN Images
          • Keith Jenkins
          Jul 16, 2026, 01:49 PM

          The road to the 2026 Little League Softball World Series continues this week with ESPN's exclusive coverage of the United States region tournaments. More than 340 games will take place across ESPN platforms en route to crowning the 2026 champion.

          Here are key facts about the Little League Softball U.S. region tournaments:

          How can fans watch?

          Fans can catch all of the action in the ESPN App and in the Little League Softball streaming hub.

          What is the schedule?

          *All times Eastern

          Central: July 17-22 in Whitestown, Indiana

          July 17

          10 a.m.: Game 1 - Nebraska vs. Illinois

          1 p.m.: Game 2 - Wisconsin vs. Iowa

          4 p.m.: Game 3 - Kentucky vs. Michigan

          7 p.m.: Game 4 - Missouri vs. Indiana

          July 18

          10 a.m.: Game 5 - TBA (W1) vs. Ohio

          1 p.m.: Game 6 - Minnesota vs. TBA (W2)

          4 p.m.: Game 7 - TBA (L3) vs. TBA (L2)

          7 p.m.: Game 8 - TBA (L1) vs. TBA (L4)

          July 19

          10 a.m.: Game 9 - TBA (W7) vs. TBA (L5)

          1 p.m.: Game 10 - TBA (L6) vs. TBA (W8)

          4 p.m.: Game 11 - TBA (W3) vs. TBA (W5)

          7 p.m.: Game 12 - TBA (W6) vs. TBA (W4)

          July 20

          10 a.m.: Game 13 - TBA (W10) vs. TBA (L11)

          1 p.m.: Game 14 - TBA (L12) vs. TBA (W9)

          4 p.m.: Game 15 - Semifinal 1 - TBA (W11) vs. TBA (W12)

          7 p.m.: Game 16 - TBA (W14) vs. TBA (W13)

          July 21

          3:45 p.m.: Game 17 - Semifinal 2 - TBA (L15) vs. TBA (W16) on ESPN

          July 22

          Noon: Game 18 - Championship - TBA (W15) vs. TBA (W17) on ESPN

          Southeast: July 17-22 in Warner Robins, Georgia

          July 17

          10 a.m.: Game 1 - South Carolina vs. West Virginia

          1 p.m.: Game 2 - Florida vs. Georgia

          4 p.m.: Game 3 - Virginia vs. Tennessee

          7 p.m.: Game 4 - North Carolina vs. Alabama

          July 18

          10 a.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L2)

          1 p.m.: Game 6 - TBA (L3) vs. TBA (L4)

          4 p.m.: Game 7 - TBA (W1) vs. TBA (W2)

          7 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)

          July 19

          10 a.m.: Game 9 - TBA (W6) vs. TBA (L7)

          1 p.m.: Game 10 - TBA (W5) vs. TBA (L8)

          July 20

          10 a.m.: Game 11 - Semifinal 1 - TBA (W7) vs. TBA (W8)

          1 p.m.: Game 12 - TBA (W9) vs. TBA (W10)

          July 21

          2 p.m.: Game 13 - Semifinal 2 - TBA (L11) vs. TBA (W12) on ESPN

          July 22

          10 a.m.: Game 14 - Championship - TBA (W11) vs. TBA (W13) on ESPN

          Southwest: July 18-22 in Waco, Texas

          July 18

          11 a.m.: Game 1 - Texas East vs. Texas West

          2 p.m.: Game 2 - New Mexico vs. Louisiana

          July 19

          11 a.m.: Game 3 - TBA (W1) vs. Oklahoma

          2 p.m.: Game 4 - TBA (L1) vs. TBA (L2)

          July 20

          11 a.m.: Game 5 - TBA (W4) vs. TBA (L3)

          2 p.m.: Game 6 - Semifinal 1 - TBA (W2) vs. TBA (W3)

          July 21

          5:30 p.m.: Game 7 - Semifinal 2 - TBA (L6) vs. TBA (W5) on ESPN

          July 22

          1:45 p.m.: Game 8 - Championship - TBA (W6) vs. TBA (W7) on ESPN

          Mid-Atlantic: July 18-23 in Bristol, Connecticut

          July 18

          10 a.m.: Game 1 - Washington, D.C. vs. New Jersey

          1 p.m.: Game 2 - Pennsylvania vs. New York

          July 19

          10 a.m.: Game 3 - Delaware vs. TBA (W1)

          1 p.m.: Game 4 - TBA (W2) vs. Maryland

          July 20

          1 p.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)

          7 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)

          July 21

          1 p.m.: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)

          4 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)

          July 22

          7 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN2

          July 23

          3:30 p.m.: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN

          New England: July 18-23 in Bristol, Connecticut

          July 18

          4 p.m.: Game 1 - Maine vs. Massachusetts

          8 p.m.: Game 2 - New Hampshire vs. Vermont

          July 19

          4 p.m.: Game 3 - TBA (W1) vs. Connecticut

          7 p.m.: Game 4 - TBA (W2) vs. Rhode Island

          July 20

          10 a.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)

          4 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)

          July 21

          10 a.m.: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)

          7 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)

          July 22

          3:30 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN

          July 23

          Noon: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN

          Northwest: July 18-23 in San Bernardino, California

          July 18

          3 p.m.: Game 1 - Colorado vs. Alaska

          9 p.m.: Game 2 - Montana vs. Oregon

          July 19

          3 p.m.: Game 3 - Idaho vs. TBA (W1)

          6 p.m.: Game 4 - Washington vs. TBA (W2)

          July 20

          6 p.m.: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)

          9 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)

          July 21

          3 p.m.: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)

          6 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)

          July 22

          5:15 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN

          July 23

          1:45 p.m.: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN

          West: July 18-23 in San Bernardino, California

          July 18

          Noon: Game 1 - Nevada vs. Arizona

          6 p.m.: Game 2 - Northern California vs. Southern California

          July 19

          Noon: Game 3 - Utah vs. TBA (W1)

          6 p.m.: Game 4 - Hawai'i vs. TBA (W2)

          July 20

          Noon: Game 5 - TBA (L1) vs. TBA (L4)

          3 p.m.: Game 6 - TBA (L2) vs. TBA (L3)

          July 21

          Noon: Game 7 - TBA (W5) vs. TBA (W6)

          9 p.m.: Game 8 - TBA (W3) vs. TBA (W4)

          July 22

          8:45 p.m.: Game 9 - TBA (L8) vs. TBA (W7) on ESPN2

          July 23

          5:15 p.m.: Game 10 - Championship - TBA (W8) vs. TBA (W9) on ESPN

          When and where is the 2026 Little League Softball World Series?

          The 2026 Little League Softball World Series will take place Aug. 2-9 in Greenville, North Carolina.

          How can fans access more Little League softball coverage from ESPN?

          Check out the ESPN Little League World Series hub page for the latest news, scores, schedules and more.