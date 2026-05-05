MMA divisional rankings: Prates on the rise after mowing down another ex-champion

Carlos Prates is a man on the move -- moving up to where the title contenders are. On Saturday, he scored the best victory of his career, knocking out former welterweight champion Jack Della Maddalena in a dominant performance at UFC Fight Night in Perth, Western Australia.
Perth happens to be Della Maddalena's hometown, so Prates traveled halfway around the world from Brazil to put the lights out on the city's native son. Della Maddalena is the second straight former UFC welterweight champion Prates has knocked out; in November, he finished
Leon Edwards.
As a result, Prates vaults all the way from No. 8 to No. 3 in ESPN's 170-pound rankings.
Two other divisions saw top-10 movement as a result of UFC fights from a week ago. At featherweight,
Aljamain Sterling rises one spot to No. 4 on the strength of finishing Youssef Zalal, who drops two spots to No. 9. And at women's bantamweight, Joselyn Edwards enters the rankings at No. 3 after she defeated the previous occupant of that position, Norma Dumont, who slips one spot. Here are the ESPN pound-for-pound MMA rankings and a list of current UFC champions in all weight classes. Results are current; rankings as of May 5. To be eligible for the rankings, a fighter must have competed over the past 12 months or must have an upcoming fight booked. Fighters who have been dropped for inactivity can be reinstated only after they compete. HEAVYWEIGHT (up to 265 pounds)
Record:
15-3, 1 NC
Last:
NC1 vs. Ciryl Gane, Oct. 25, 2025
Next:
TBA
Record:
13-2, 1 NC
Last:
NC1 vs. Tom Aspinall, Oct. 25, 2025
Next:
June 14 vs. Alex Pereira
Record:
40-11
Last:
W (UD) vs. Waldo Cortes-Acosta, May 9
Next:
TBA
Record:
20-3
Last:
W (UD) vs. Waldo Cortes-Acosta, Aug. 23, 2025
Next:
May 30 vs. Tallison Teixeira
Record:
17-3
Last:
L (UD) vs. Alexander Volkov, May 9
Next:
TBA
Record:
20-2
Last:
W (Sub1) vs. Renan Ferreira, Dec. 13, 2025
Next:
TBA
Record:
9-0
Last:
W (UD) vs. Curtis Blaydes, April 11
Next:
June 14 vs. Derrick Lewis
Record:
18-6
Last:
W (UD) vs. Ante Delija, Feb. 21
Next:
TBA
Record:
19-6, 1 NC
Last:
L (UD) vs. Josh Hokit, April 11
Next:
TBA
Record:
13-1-1, 1 NC
Last:
W (UD) vs. Jailton Almeida, Feb. 7
Next:
TBA
LIGHT HEAVYWEIGHT (up to 205 pounds)
Record:
13-3
Last:
W (TKO1) vs. Magomed Ankalaev, Oct. 4, 2025
Next:
June 14 vs. Ciryl Gane
Record:
21-2-1, 1 NC
Last:
L (TKO1) vs. Alex Pereira, Oct. 4, 2025
Next:
TBA
Record:
15-1
Last:
W (KO1) vs. Jirí Procházka, April 11
Next:
TBA
Record:
32-6-1
Last:
L (KO1) vs. Carlos Ulberg, April 11
Next:
TBA
Record:
14-7, 1 NC
Last:
L (KO3) vs. Jirí Procházka, Oct. 4, 2025
Next:
TBA
Record:
16-4
Last:
L (TKO3) vs. Azamat Murzakanov, April 11
Next:
TBA
Record:
16-1
Last:
L (TKO3) vs. Paulo Costa, April 11
Next:
TBA
Record:
16-5
Last:
W (SD) vs. Johnny Walker, April 11
Next:
TBA
Record:
14-6
Last:
L (TKO1) vs. Azamat Murzakanov, Oct. 25, 2025
Next:
TBA
Record:
12-4, 1 NC
Last:
L (UD) vs. Khalil Rountree Jr., June 21, 2025
Next:
TBA
MIDDLEWEIGHT (up to 185 pounds)
Record:
31-7
Last:
W (SD) vs. Khamzat Chimaev, May 9
Next:
TBA
Record:
15-1
Last:
L (SD) vs. Sean Strickland, May 9
Next:
TBA
Record:
23-3
Last:
L (UD) vs. Khamzat Chimaev, Aug. 16, 2025
Next:
TBA
Record:
17-4, 1 NC
Last:
W (US) vs. Caio Borralho, Sept. 6, 2025
Next:
TBA
Record:
18-2, 1 NC
Last:
W (UD) vs. Reinier de Ridder, March 7
Next:
TBA
Record:
15-3, 1 NC
Last:
L (TKO3) vs. Sean Strickland, Feb. 21
Next:
TBA
Record:
26-7
Last:
W (TKO4) vs. Reinier de Ridder, Oct. 18, 2025
Next:
June 6 vs. Edmen Shahbazyan
Record:
16-3
Last:
W (TKO2) vs. Israel Adesanya, March 28
Next:
TBA
Record:
24-6
Last:
L (TKO2) vs. Joe Pyfer, March 28
Next:
TBA
Record:
12-4, 1 NC
Last:
L (UD) vs. Caio Borralho, March 7
Next:
TBA
WELTERWEIGHT (up to 170 pounds)
Record:
28-1
Last:
W (UD) vs. Jack Della Maddalena, Nov. 15, 2025
Next:
TBA
Record:
17-1
Last:
W (UD) vs. Belal Muhammad, Nov. 22, 2025
Next:
TBA
Record:
24-7
Last:
W (TKO3) vs. Jack Della Maddalena, May 2
Next:
TBA
Record:
19-0
Last:
W (TKO1) vs. Sean Brady, Nov. 15, 2025
Next:
TBA
Record:
18-4
Last:
L (TKO3) vs. Carlos Prates, May 2
Next:
TBA
Record:
24-5, 1 NC
Last:
L (UD) vs. Ian Machado Garry, Nov. 22, 2025
Next:
June 6 vs. Gabriel Bonfim
Record:
19-2
Last:
W (UD) vs. Joaquin Buckley, May 9
Next:
TBA
Record:
21-4
Last:
W (UD) vs. Joaquin Buckley, June 14, 2025
Next:
TBA
Record:
21-8
Last:
L (UD) vs. Sean Brady, May 9
Next:
TBA
Record:
19-1
Last:
W (TKO2) vs. Randy Brown, Nov. 8, 2025
Next:
June 6 vs. Belal Muhammad
LIGHTWEIGHT (up to 155 pounds)
Record:
17-0
Last:
W (KO1) vs. Charles Oliveira, June 28, 2025
Next:
June 14 vs. Justin Gaethje
Record:
23-3
Last:
W (Sub2) vs. Dan Hooker, Nov. 22, 2025
Next:
TBA
Record:
37-11, 1 NC
Last:
W (UD) vs. Max Holloway, March 7
Next:
TBA
Record:
27-9
Last:
L (UD) vs. Charles Oliveira, March 7
Next:
TBA
Record:
27-5
Last:
W (UD) vs. Paddy Pimblett, Jan. 24
Next:
June 14 vs. Ilia Topuria
Record:
21-0, 1 NC
Last:
W (TechSub3) vs. Alfie Davis, Feb. 7
Next:
TBA
Record:
17-3, 1 NC
Last:
W (TKO2) vs. Dan Hooker, Jan. 31
Next:
TBA
Record:
13-2
Last:
W (TKO2) vs. Rafael Fiziev, Jan. 31
Next:
June 14 vs. Michael Chandler
Record:
26-4, 1 NC
Last:
W (Sub2) vs. Esteban Ribovics, April 11
Next:
TBA
Record:
23-4
Last:
L (UD) vs. Justin Gaethje, Jan. 24
Next:
TBA
FEATHERWEIGHT (up to 145 pounds)
Record:
28-4
Last:
W (UD) vs. Diego Lopes, Jan. 31
Next:
TBA
Record:
20-0
Last:
W (MD) vs. Lerone Murphy, March 21
Next:
TBA
Record:
27-8
Last:
L (UD) vs. Alexander Volkanovski, Jan. 31
Next:
June 14 vs. Steve Garcia
Record:
26-5
Last:
W (UD) vs. Youssef Zalal, April 25
Next:
TBA
Record:
17-1-1
Last:
L (MD) vs. Movsar Evloev, March 21
Next:
TBA
Record:
17-3
Last:
W (UD) vs. Arnold Allen, Jan. 24
Next:
TBA
Record:
19-5
Last:
W (TKO1) vs. David Onama, Nov. 1, 2025
Next:
June 14 vs. Diego Lopes
Record:
18-1
Last:
W (TKO1) vs. Josh Emmett, March 14
Next:
TBA
Record:
18-6-1
Last:
L (UD) vs. Aljamain Sterling, April 25
Next:
TBA
Record:
20-4
Last:
L (UD) vs. Jean Silva, Jan. 24
Next:
May 16 vs. Melquizael Costa
MEN'S BANTAMWEIGHT (up to 135 pounds)
1. Petr Yan, UFC champion Record:
20-5
Last:
W (UD) vs. Merab Dvalishvili, Dec. 6, 2025
Next:
TBA
Record:
21-5
Last:
L (UD) vs. Petr Yan, Dec. 6, 2025
Next:
TBA
Record:
19-3, 1 NC
Last:
W (UD) vs. Song Yadong, Jan. 24
Next:
June 14 vs. Aiemann Zahabi
Record:
20-1
Last:
W (UD) vs. Deiveson Figueiredo, Jan. 24
Next:
TBA
Record:
18-6
Last:
L (UD) vs. Merab Dvalishvili, Oct. 4, 2025
Next:
TBA
Record:
17-3
Last:
W (Sub2) vs. Vinicius Oliveira, Feb. 7
Next:
TBA
Record:
22-8-1, 1 NC
Last:
L (UD) vs. Sean O'Malley, Jan. 24
Next:
May 30 vs. Deiveson Figueiredo
Record:
25-6-1
Last:
L (UD) vs. Umar Nurmagomedov, Jan. 24
Next:
May 30 vs. Song Yadong
Record:
14-2
Last:
W (SD) vs. Marlon Vera, Oct. 18, 2025
Next:
June 14 vs. Sean O'Malley
Record:
14-1
Last:
W (UD) vs. Marlon Vera, Feb. 28
Next:
TBA
MEN'S FLYWEIGHT (up to 125 pounds)
Record:
17-2
Last:
W (TKO5) vs. Tatsuro Taira, May 9
Next:
TBA
Record:
30-6
Last:
L (TKO1) vs. Joshua Van, Dec. 6, 2025
Next:
TBA
Record:
18-2
Last:
L (TKO5) vs. Joshua Van, May 9
Next:
TBA
Record:
22-7
Last:
W (KO1) vs. Brandon Royval, Dec. 13, 2025
Next:
June 20 vs. Kyoji Horiguchi
Record:
17-9
Last:
L (KO1) vs. Manel Kape, Dec. 13, 2025
Next:
TBA
Record:
36-5, 1 NC
Last:
. W (UD) vs. Amir Albazi, Feb. 7
Next:
June 20 vs. Manel Kape
Record:
10-1
Last:
W (UD) vs. Brandon Moreno, Feb. 28
Next:
TBA
Record:
23-10-2
Last:
L (UD) vs. Lone'er Kavanagh, Feb. 28
Next:
TBA
Record:
25-12, 1 NC
Last:
L (Sub3) vs. Alexandre Pantoja, June 28, 2025
Next:
TBA
Record:
15-0, 1 NC
Last:
W (TKO2) vs. Gerard Burns, Nov. 7, 2025
Next:
TBA
WOMEN'S BANTAMWEIGHT (up to 135 pounds)
Record:
19-1
Last:
W (TechSub2) vs. Julianna Peña, June 7, 2025
Next:
TBA
Record:
12-6
Last:
L (TechSub2) vs. Kayla Harrison, June 7, 2025
Next:
TBA
Record:
18-6
Last:
W (UD) vs. Norma Dumont, April 25
Next:
TBA
Record:
13-3
Last:
L (UD) vs. Joselyn Edwards, April 25
Next:
TBA
Record:
15-5
Last:
L (SD) vs. Norma Dumont, Nov. 1, 2025
Next:
May 16 vs. Jacqueline Cavalcanti
Record:
13-2
Last:
W (UD) vs. Macy Chiasson, Feb. 28
Next:
TBA
Record:
17-8, 1 NC
Last:
W (UD) vs. Macy Chiasson, Oct. 4, 2025
Next:
TBA
Record:
11-6
Last:
L (UD) vs. Ailin Perez, Feb. 28
Next:
TBA
Record:
19-7
Last:
W (UD) vs. Nora Cornolle Aug. 2, 2025
Next:
TBA
Record:
10-1
Last:
W (UD) vs. Mayra Bueno Silva, Nov. 8, 2025
Next:
May 16 vs. Ketlen Vieira
WOMEN'S FLYWEIGHT (up to 125 pounds)
Record:
26-4-1
Last:
W (UD) vs. Zhang Weili, Nov. 15, 2025
Next:
TBA
Record:
13-2
Last:
W (TKO1) vs. Jasmine Jasudavicius, Oct. 18, 2025
Next:
TBA
Record:
20-5-1
Last:
W (UD) vs. Rose Namajunas, Jan. 24
Next:
TBA
Record:
14-2
Last:
W (Sub2) vs. Tracy Cortez, Nov. 15, 2025
Next:
TBA
Record:
17-5-1
Last:
W (KO1) vs. Maycee Barber, March 28
Next:
TBA
Record:
15-0
Last:
W (UD) vs. Sumiko Inaba, July 19, 2025
Next:
TBA
Record:
15-3
Last:
L (KO1) vs. Alexa Grasso, March 28
Next:
TBA
Record:
15-4
Last:
W (UD) vs. Karine Silva, April 18
Next:
TBA
Record:
15-8
Last:
L (UD) vs. Natalia Silva, Jan. 24
Next:
TBA
Record:
25-8
Last:
W (TKO3) vs. Jena Bishop, Aug. 15, 2025
Next:
TBA
STRAWWEIGHT (up to 115 pounds)
Record:
26-4
Last:
L (UD) vs. Valentina Shevchenko, Nov. 15, 2025
Next:
TBA
Record:
16-5
Last:
W (UD) vs. Virna Jandiroba, Oct. 25, 2025
Next:
TBA
Record:
23-4
Last:
W (UD) vs. Tabatha Ricci, April 4
Next:
TBA
Record:
13-1
Last:
W (Sub2) vs. Loopy Godinez, April 11
Next:
TBA
Record:
17-8
Last:
W (UD) vs. Amanda Lemos, March 14
Next:
TBA
Record:
15-6-1
Last:
L (UD) vs. Gillian Robertson, March 14
Next:
TBA
Record:
14-6
Last:
L (Sub2) vs. Tatiana Suarez, April 11
Next:
TBA
Record:
18-6
Last:
W (UD) vs. Angela Hill, Aug. 9, 2025
Next:
TBA
Record:
12-4
Last:
L (UD) vs. Virna Jandiroba, April 4
Next:
TBA
Record:
12-7
Last:
L (TKO2) vs. Tabatha Ricci, July 26, 2025
Next:
TBA