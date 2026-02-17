How many titles has Ronda Rousey won? UFC, combat highlights

Before retiring from mixed martial arts in 2016, Ronda Rousey was among the most dominant fighters in UFC history, ultimately going 6-2 in the promotion. In February 2026, it was announced that Rousey will return to face Gina Carano on May 16, marking her first fight in almost a decade.
During Rousey's run, she amassed a number of records and accomplishments across MMA, judo and WWE. Check out her key stats and accolades below:
Background
MMA record: 12-2 (9 Sub, 3 KO/TKO)
Height: 5' 7"
Reach: 68"
Stance: Orthodox
Date of birth: Feb. 1, 1987
Nickname: Rowdy
Hometown: Riverside, California
MMA
Championships
UFC Women's Bantamweight Champion, 2012-15
Strikeforce Women's Bantamweight Championship, 2012
Judo
Medals
Gold
US National Championships Myrtle Beach, 2010
World Cup Budapest, 2008
US National Championships Virginia Beach, 2008
World Cup Vienna, 2007
USJA Winter Championships Ontario, 2007
Finnish Open Vantaa, 2007
US National Championships Miami, 2007
British Open London, 2007
Rendez-Vous Canada Montreal, 2007
US Open Duluth, 2007
Pan American Games Rio de Janeiro, 2007
US National Championships Houston, 2006
World Cup Birmingham, 2006
Belgian Ladies Open Arlon, 2006
USA Fall Classic Harlingen, 2006
Rendez-Vous Canada Montreal, 2006
Swedish Open Borås, 2006
US Open Miami, 2006
US National Championships Virginia Beach, 2005
Rendez-Vous Canada Montreal, 2005
US Open Fort Lauderdale, 2005
Ontario Open Toronto, 2005
Pan American Championships Caguas (PUR), 2005
US National Championships San Diego, 2004
Pan American Championships Isla Margarita, 2004
Ontario Open Toronto, 2004
World Championships Juniors Budapest, 2004
USA Fall Classic Indianapolis, 2003
Rendez-Vous Canada Montreal, 2003
USJA Juvenile C Championships Sacramento, 2002
Coupe Canada Cup, 2001
Silver
World Championships Rio de Janeiro, 2007
Jigoro Kano Cup Tokyo, 2007
Pan American Championships Buenos Aires, 2006
US Open Las Vegas, 2003
Bronze
Olympic Games Beijing
Belgian Ladies Open Arlon, 2008
Pan American Championships Montreal, 2007
German Open Braunschweig, 2007
World Championships Juniors Santo Domingo, 2006
Finnish Open Vantaa, 2006
Rendez-Vous Canada Montreal, 2004
US Open Las Vegas, 2004
WWE
Championships
WWE Women's Tag Team Champion, 2023
Two-time SmackDown Women's Champion, 2022
Raw Women's Champion, 2018
Other accomplishments
UFC Hall of Fame
11 of 12 MMA wins came in first round; eight wins in less than a minute
First ever UFC women's bantamweight champion
Final Strikeforce women's bantamweight champion
Has 2 of the 5 fastest finishes in UFC title fights (vs. Cat Zingano, vs. Alexis Davis)
Qualified for 2004 Athens Olympics
Won ESPY awards for Best Female Athlete and Best Fighter
WWE Slammy Award winner
