        <
        >

          How many titles has Ronda Rousey won? UFC, combat highlights

          Ronda Rousey captured multiple titles across UFC, judo and WWE. Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
          • ESPN
          Feb 17, 2026, 08:11 PM

          Before retiring from mixed martial arts in 2016, Ronda Rousey was among the most dominant fighters in UFC history, ultimately going 6-2 in the promotion. In February 2026, it was announced that Rousey will return to face Gina Carano on May 16, marking her first fight in almost a decade.

          During Rousey's run, she amassed a number of records and accomplishments across MMA, judo and WWE. Check out her key stats and accolades below:

          Background

          • MMA record: 12-2 (9 Sub, 3 KO/TKO)

          • Height: 5' 7"

          • Reach: 68"

          • Stance: Orthodox

          • Date of birth: Feb. 1, 1987

          • Nickname: Rowdy

          • Hometown: Riverside, California

          MMA

          Championships

          • UFC Women's Bantamweight Champion, 2012-15

          • Strikeforce Women's Bantamweight Championship, 2012

          Judo

          Medals

          Gold

          • US National Championships Myrtle Beach, 2010

          • World Cup Budapest, 2008

          • US National Championships Virginia Beach, 2008

          • World Cup Vienna, 2007

          • USJA Winter Championships Ontario, 2007

          • Finnish Open Vantaa, 2007

          • US National Championships Miami, 2007

          • British Open London, 2007

          • Rendez-Vous Canada Montreal, 2007

          • US Open Duluth, 2007

          • Pan American Games Rio de Janeiro, 2007

          • US National Championships Houston, 2006

          • World Cup Birmingham, 2006

          • Belgian Ladies Open Arlon, 2006

          • USA Fall Classic Harlingen, 2006

          • Rendez-Vous Canada Montreal, 2006

          • Swedish Open Borås, 2006

          • US Open Miami, 2006

          • US National Championships Virginia Beach, 2005

          • Rendez-Vous Canada Montreal, 2005

          • US Open Fort Lauderdale, 2005

          • Ontario Open Toronto, 2005

          • Pan American Championships Caguas (PUR), 2005

          • US National Championships San Diego, 2004

          • Pan American Championships Isla Margarita, 2004

          • Ontario Open Toronto, 2004

          • World Championships Juniors Budapest, 2004

          • USA Fall Classic Indianapolis, 2003

          • Rendez-Vous Canada Montreal, 2003

          • USJA Juvenile C Championships Sacramento, 2002

          • Coupe Canada Cup, 2001

          Silver

          • World Championships Rio de Janeiro, 2007

          • Jigoro Kano Cup Tokyo, 2007

          • Pan American Championships Buenos Aires, 2006

          • US Open Las Vegas, 2003

          Bronze

          • Olympic Games Beijing

          • Belgian Ladies Open Arlon, 2008

          • Pan American Championships Montreal, 2007

          • German Open Braunschweig, 2007

          • World Championships Juniors Santo Domingo, 2006

          • Finnish Open Vantaa, 2006

          • Rendez-Vous Canada Montreal, 2004

          • US Open Las Vegas, 2004

          WWE

          Championships

          • WWE Women's Tag Team Champion, 2023

          • Two-time SmackDown Women's Champion, 2022

          • Raw Women's Champion, 2018

          Other accomplishments

          • UFC Hall of Fame

          • 11 of 12 MMA wins came in first round; eight wins in less than a minute

          • First ever UFC women's bantamweight champion

          • Final Strikeforce women's bantamweight champion

          • Has 2 of the 5 fastest finishes in UFC title fights (vs. Cat Zingano, vs. Alexis Davis)

          • Qualified for 2004 Athens Olympics

          • Won ESPY awards for Best Female Athlete and Best Fighter

          • WWE Slammy Award winner

          For more information, check out the ESPN MMA hub page.