          All-time sweeps at the NBA Finals

          Stephen Curry of the Golden State Warriors reacts during Game One of the 2017 NBA Finals against the Cleveland Cavaliers. Andrew D. Bernstein/NBAE/Getty Images
          • ESPN staffJun 4, 2026, 01:11 PM

          Will a sweep take place at the 2026 NBA Finals?

          Here's how often sweeps happen in Finals history.

          2017-18: Golden State Warriors vs. Cleveland Cavaliers

          Champion: Golden State Warriors

          Finals MVP: Kevin Durant (35.2 / 8.2 / 5.4)

          Playoff leaders:

          PTS: LeBron James (591)

          REB: Kevin Love (191)

          AST: LeBron James (141)

          2006-07: San Antonio Spurs vs. Cleveland Cavaliers

          Champion: San Antonio Spurs

          Finals MVP: Tony Parker (24.5 / 5.0 / 3.3)

          Playoff leaders:

          PTS: LeBron James (501)

          REB: Tim Duncan (229)

          AST: LeBron James (159)

          2001-02 Los Angeles Lakers vs. New Jersey Nets

          Champion: Los Angeles Lakers

          Finals MVP: Shaquille O'Neal (36.3 / 12.3 / 3.8)

          Playoff leaders:

          PTS: Shaquille O'Neal (541)

          REB: Shaquille O'Neal (239)

          AST: Jason Kidd (182)

          1994-95 Houston Rockets vs. Orlando Magic

          Champion: Houston Rockets

          Finals MVP: Hakeem Olajuwon (32.8 / 11.5 / 5.5)

          Playoff leaders:

          PTS: Hakeem Olajuwon (725)

          REB: Shaquille O'Neal (250)

          AST: Anfernee Hardaway (162)

          1988-89 Detroit Pistons vs. Los Angeles Lakers

          Champion: Detroit Pistons

          Finals MVP: Joe Dumars (27.3 / 1.8 / 6.0)

          Playoff leaders:

          PTS: Michael Jordan (591)

          TRB: Dennis Rodman (170)

          AST: Magic Johnson (165)

          1982-83 Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers

          Champion: Philadelphia 76ers

          Finals MVP: Moses Malone (25.8 / 18.0 / 2.0)

          Playoff leaders:

          PTS: Kareem Abdul-Jabbar (406)

          REB: Moses Malone (206)

          AST: Magic Johnson (192)

          1974-75 Golden State Warriors vs. Washington Bullets

          Champion: Golden State Warriors

          Finals MVP: Rick Barry (29.5 / 4.0 / 5.0)

          Playoff leaders:

          PTS: Rick Barry (479)

          REB: Wes Unseld (276)

          AST: Kevin Porter (124)

          1970-71 Milwaukee Bucks vs. Baltimore Bullets

          Champion: Milwaukee Bucks

          Finals MVP: Kareem Abdul-Jabbar (27.0 / 18.5 / 2.8)

          Playoff leaders:

          PTS: Earl Monroe (397)

          TRB: Wes Unseld (339)

          AST: Oscar Robertson (124)

          1958-59 Boston Celtics vs. Minneapolis Lakers

          Champion: Boston Celtics

          Playoff leaders:

          PTS: Elgin Baylor (331)

          REB: Bill Russell (305)

          AST: Bob Cousy (119)

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