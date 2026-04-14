          2026 NBA playoff picks: Experts predict the play-in tournament and first-round matchups

          Stephen A.: Lakers beating the Rockets is pretty close to impossible

          Stephen A. Smith shares why he believes the Rockets will handle the Lakers in four or five games.

          Apr 14, 2026, 11:00 AM

          The 2026 NBA postseason tips off Tuesday, when the Charlotte Hornets host the Miami Heat and Phoenix Suns host the Portland Trail Blazers in night one of the play-in tournament. Which East team will get one step closer to the 8-seed, and which West contender will secure a matchup with the 2-seeded San Antonio Spurs?

          Our NBA experts are picking Tuesday's games, plus every play-in showdown and first-round series.

          Play-in tournament

          Philadelphia 76ers (7) vs. Orlando Magic (8)

          Jerry Bembry: Magic

          Jamal Collier: 76ers

          Vincent Goodwill: 76ers

          Baxter Holmes: 76ers

          Zach Kram: Magic

          Tim MacMahon: 76ers

          Dave McMenamin: 76ers

          Anthony Slater: 76ers

          Ramona Shelburne: Magic

          Marc J. Spears: 76ers

          Michael C. Wright: Magic

          Ohm Youngmisuk: Magic

          Eric Moody: Magic

          Final Tally: 76ers 7, Magic 6

          Charlotte Hornets (9) vs. Miami Heat (10)

          Jerry Bembry: Heat

          Jamal Collier: Hornets

          Vincent Goodwill: Heat

          Baxter Holmes: Hornets

          Zach Kram: Hornets

          Tim MacMahon: Hornets

          Dave McMenamin: Hornets

          Anthony Slater: Hornets

          Ramona Shelburne: Hornets

          Marc J. Spears: Heat

          Michael C. Wright: Hornets

          Ohm Youngmisuk: Hornets

          Eric Moody: Hornets

          Final Tally: Hornets 10, Heat 3

          Phoenix Suns (7) vs. Portland Trail Blazers (8)

          Jerry Bembry: Suns

          Jamal Collier: Trail Blazers

          Vincent Goodwill: Suns

          Baxter Holmes: Trail Blazers

          Zach Kram: Trail Blazers

          Tim MacMahon: Suns

          Dave McMenamin: Suns

          Anthony Slater: Suns

          Ramona Shelburne: Suns

          Marc J. Spears: Suns

          Michael C. Wright: Suns

          Ohm Youngmisuk: Suns

          Eric Moody: Suns

          Final Tally: Suns 10, Trail Blazers 3

          LA Clippers (9) vs. Golden State Warriors (10)

          Jerry Bembry: Clippers

          Jamal Collier: Clippers

          Vincent Goodwill: Clippers

          Baxter Holmes: Clippers

          Zach Kram: Clippers

          Tim MacMahon: Clippers

          Dave McMenamin: Clippers

          Anthony Slater: Warriors

          Ramona Shelburne: Clippers

          Marc J. Spears: Warriors

          Michael C. Wright: Clippers

          Ohm Youngmisuk: Clippers

          Eric Moody: Clippers

          Final Tally: Clippers 11, Warriors 2

          Eastern Conference first round

          New York Knicks (3) vs. Atlanta Hawks (6)

          Jerry Bembry: Knicks in 6

          Vincent Goodwill: Knicks in 6

          Baxter Holmes: Knicks in 6

          Zach Kram: Knicks in 7

          Tim MacMahon: Knicks in 6

          Dave McMenamin: Knicks in 6

          Anthony Slater: Knicks in 6

          Ramona Shelburne: Knicks in 5

          Marc J. Spears: Knicks in 6

          Michael C. Wright: Knicks in 7

          Ohm Youngmisuk: Knicks in 6

          Eric Moody: Knicks in 6

          Final Tally: Knicks 12, Hawks 0

          Cleveland Cavaliers (4) vs. Toronto Raptors (5)

          Jerry Bembry: Cavaliers in 6

          Vincent Goodwill: Cavaliers in 7

          Baxter Holmes: Cavaliers in 6

          Zach Kram: Cavaliers in 5

          Tim MacMahon: Cavaliers in 6

          Dave McMenamin: Cavaliers in 6

          Anthony Slater: Cavaliers in 6

          Ramona Shelburne: Cavaliers in 6

          Marc J. Spears: Cavaliers in 6

          Michael C. Wright: Cavaliers in 7

          Ohm Youngmisuk: Cavaliers in 6

          Eric Moody: Cavaliers in 5

          Final Tally: Cavaliers 12, Raptors 0

          Western Conference first round

          Denver Nuggets (3) vs. Minnesota Timberwolves (6)

          Jerry Bembry: Nuggets in 7

          Vincent Goodwill: Nuggets in 7

          Baxter Holmes: Nuggets in 6

          Zach Kram: Nuggets in 5

          Tim MacMahon: Nuggets in 7

          Dave McMenamin: Nuggets in 7

          Anthony Slater: Nuggets in 7

          Ramona Shelburne: Nuggets in 5

          Marc J. Spears: Nuggets in 6

          Michael C. Wright: Nuggets in 7

          Ohm Youngmisuk: Nuggets in 7

          Eric Moody: Nuggets in 6

          Final Tally: Nuggets 12, Timberwolves 0

          Los Angeles Lakers (4) vs. Houston Rockets (5)

          Jerry Bembry: Rockets in 7

          Vincent Goodwill: Rockets in 5

          Baxter Holmes: Rockets in 6

          Zach Kram: Rockets in 6

          Tim MacMahon: Rockets in 6

          Dave McMenamin: Rockets in 6

          Anthony Slater: Rockets in 5

          Ramona Shelburne: Rockets in 6

          Marc J. Spears: Lakers in 6

          Michael C. Wright: Rockets in 7

          Ohm Youngmisuk: Rockets in 7

          Eric Moody: Rockets in 5

          Final Tally: Rockets 11, Lakers 1