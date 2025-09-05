It's never too early for our analysts to stack their 2026 NFL draft boards. How do the top players at every position rank against each other?
We pulled together top-fives at every single position from three NFL draft analysts -- Jordan Reid, Matt Miller and Field Yates. How do their evaluations differ, and which players are the unanimous No. 1s at their positions? How do the analysts view LaNorris Sellers, Cade Klubnik, Garrett Nussmeier and the rest of the quarterback class? How does the wide receiver group fill out, and which schools dominate the front seven positions? Who are the top cornerbacks, and which rushers lead our analysts' running back rankings?
Get a side-by-side look at all three experts' positional breakdowns. Plus, we took each analyst's overall rankings, averaged them out and came up with a consensus top-10 ranking for the 2026 class. Who makes it onto the list?
CONSENSUS TOP-10 OVERALL RANKING
TOP PLAYERS AT EVERY POSITION
Note: Some prospects are listed under different positions for different analysts.
Last updated:
Miller: Aug. 30
Reid: Sept. 4
Yates: Sept. 3
Quarterbacks
Miller
1. LaNorris Sellers, South Carolina
2. Garrett Nussmeier, LSU
3. Sam Leavitt, Arizona State
4. Cade Klubnik, Clemson
5. Drew Allar, Penn State
Reid
1. LaNorris Sellers, South Carolina
2. Garrett Nussmeier, LSU
3. Drew Allar, Penn State
4. Cade Klubnik, Clemson
5. Fernando Mendoza, Indiana
Yates
1. LaNorris Sellers, South Carolina
2. Arch Manning, Texas
3. Cade Klubnik, Clemson
4. Sam Leavitt, Arizona State
5. Drew Allar, Penn State
Running backs
Miller
1. Jeremiyah Love, Notre Dame
2. Nicholas Singleton, Penn State
3. Makhi Hughes, Oregon
4. CJ Baxter, Texas
5. Demond Claiborne, Wake Forest
Reid
1. Jeremiyah Love, Notre Dame
2. Nicholas Singleton, Penn State
3. Jonah Coleman, Washington
4. Demond Claiborne, Wake Forest
5. Makhi Hughes, Oregon
Yates
1. Jeremiyah Love, Notre Dame
2. Makhi Hughes, Oregon
3. Darius Taylor, Minnesota
4. Nicholas Singleton, Penn State
5. Demond Claiborne, Wake Forest
Wide receivers
Miller
1. Jordyn Tyson, Arizona State
2. Makai Lemon, USC
3. Eric Singleton Jr., Auburn
4. Carnell Tate, Ohio State
5. Chris Bell, Louisville
Reid
1. Jordyn Tyson, Arizona State
2. Ja'Kobi Lane, USC
3. Makai Lemon, USC
4. Carnell Tate, Ohio State
5. Denzel Boston, Washington
Yates
1. Jordyn Tyson, Arizona State
2. Ja'Kobi Lane, USC
3. Germie Bernard, Alabama
4. Denzel Boston, Washington
5. Carnell Tate, Ohio State
Tight ends
Miller
1. Jack Endries, Texas
2. Max Klare, Ohio State
3. Kenyon Sadiq, Oregon
4. Eli Stowers, Vanderbilt
5. Joe Royer, Cincinnati
Reid
1. Kenyon Sadiq, Oregon
2. Eli Stowers, Vanderbilt
3. Jack Endries, Texas
4. Max Klare, Ohio State
5. Joe Royer, Cincinnati
Yates
1. Jack Endries, Texas
2. Kenyon Sadiq, Oregon
3. Max Klare, Ohio State
4. Joe Royer, Cincinnati
5. Oscar Delp, Georgia
Offensive tackles
Miller
1. Spencer Fano, Utah
2. Kadyn Proctor, Alabama
3. Francis Mauigoa, Miami
4. Xavier Chaplin, Auburn
5. Isaiah World, Oregon
Reid
1. Spencer Fano, Utah
2. Isaiah World, Oregon
3. Xavier Chaplin, Auburn
4. Caleb Lomu, Utah
5. Kadyn Proctor, Alabama
Yates
1. Spencer Fano, Utah
2. Austin Barber, Florida
3. Francis Mauigoa, Miami
4. Kadyn Proctor, Alabama
5. Jude Bowry, Boston College
Guards
Miller
1. Olaivavega Ioane, Penn State
2. Cayden Green, Missouri
3. Billy Schrauth, Notre Dame
4. DJ Campbell, Texas
5. Jaeden Roberts, Alabama
Reid
1. Francis Mauigoa, Miami
2. Olaivavega Ioane, Penn State
3. Emmanuel Pregnon, Oregon
4. Chase Bisontis, Texas A&M
5. DJ Campbell, Texas
Yates
1. Billy Schrauth, Notre Dame
2. Chase Bisontis, Texas A&M
3. Jaeden Roberts, Alabama
4. Emmanuel Pregnon, Oregon
5. Joshua Braun, Kentucky
Centers
Miller
1. Connor Lew, Auburn
2. Parker Brailsford, Alabama
3. Logan Jones, Iowa
4. Iapani Laloulu, Oregon
5. Bryce Foster, Kansas
Reid
1. Connor Lew, Auburn
2. Logan Jones, Iowa
3. Jake Slaughter, Florida
4. Parker Brailsford, Alabama
5. Iapani Laloulu, Oregon
Yates
1. Jake Slaughter, Florida
2. Iapani Laloulu, Oregon
3. Logan Jones, Iowa
4. Pat Coogan, Indiana
5. Parker Brailsford, Alabama
Edge rushers
Miller
1. Anthony Hill Jr., Texas
2. T.J. Parker, Clemson
3. Keldric Faulk, Auburn
4. Matayo Uiagalelei, Oregon
5. LT Overton, Alabama
6. Rueben Bain Jr., Miami
7. Dani Dennis-Sutton, Penn State
8. Kenyatta Jackson Jr., Ohio State
Reid
1. Keldric Faulk, Auburn
2. Rueben Bain Jr., Miami
3. T.J. Parker, Clemson
4. Dani Dennis-Sutton, Penn State
5. David Bailey, Texas Tech
6. Matayo Uiagalelei, Oregon
7. Gabe Jacas, Illinois
8. LT Overton, Alabama
Yates
1. Keldric Faulk, Auburn
2. T.J. Parker, Clemson
3. Rueben Bain Jr., Miami
4. Matayo Uiagalelei, Oregon
5. Dani Dennis-Sutton, Penn State
6. Anto Saka, Northwestern
7. David Bailey, Texas Tech
8. Tyreak Sapp, Florida
Defensive tackles
Miller
1. Peter Woods, Clemson
2. Caleb Banks, Florida
3. Christen Miller, Georgia
4. Darrell Jackson Jr., Florida State
5. David Oke, Arkansas
Reid
1. Peter Woods, Clemson
2. Caleb Banks, Florida
3. Christen Miller, Georgia
4. A'Mauri Washington, Oregon
5. Zane Durant, Penn State
Yates
1. Peter Woods, Clemson
2. Caleb Banks, Florida
3. Christen Miller, Georgia
4. Darrell Jackson Jr., Florida State
5. Zane Durant, Penn State
Linebackers
Miller
1. CJ Allen, Georgia
2. Sonny Styles, Ohio State
3. Whit Weeks, LSU
4. Jaishawn Barham, Michigan
5. Deontae Lawson, Alabama
Reid
1. Anthony Hill Jr., Texas
2. CJ Allen, Georgia
3. Sonny Styles, Ohio State
4. Deontae Lawson, Alabama
5. Whit Weeks, LSU
Yates
1. Anthony Hill Jr., Texas
2. Sonny Styles, Ohio State
3. CJ Allen, Georgia
4. Jaishawn Barham, Michigan
5. Deontae Lawson, Alabama
Cornerbacks
Miller
1. Jermod McCoy, Tennessee
2. Avieon Terrell, Clemson
3. DJ McKinney, Colorado
4. Daylen Everette, Georgia
5. Will Lee III, Texas A&M
Reid
1. Jermod McCoy, Tennessee
2. A.J. Harris, Penn State
3. Avieon Terrell, Clemson
4. DJ McKinney, Colorado
5. Chandler Rivers, Duke
Yates
1. Avieon Terrell, Clemson
2. Jermod McCoy, Tennessee
3. Chandler Rivers, Duke
4. Daylen Everette, Georgia
5. A.J. Harris, Penn State
Safeties
Miller
1. Caleb Downs, Ohio State
2. Kamari Ramsey, USC
3. Dillon Thieneman, Oregon
4. Michael Taaffe, Texas
5. Keon Sabb, Alabama
Reid
1. Caleb Downs, Ohio State
2. Kamari Ramsey, USC
3. Dillon Thieneman, Oregon
4. Michael Taaffe, Texas
5. Isaiah Nwokobia, SMU
Yates
1. Caleb Downs, Ohio State
2. Kamari Ramsey, USC
3. Dillon Thieneman, Oregon
4. Keon Sabb, Alabama
5. Michael Taaffe, Texas