2026 NFL draft rankings: Scouts Inc.'s full board, grades

Mel Kiper Jr. and Tim Hasselbeck weigh in on whether Jeremiyah Love should be a top-10 NFL draft pick.

Open Extended Reactions

Round 1 of the 2026 NFL draft will take place on April 23 in Pittsburgh, Pennsylvania. Rounds 2 and 3 will take place on April 24, while Rounds 4 through 7 are April 25.

Who are this year's top prospects? Scouts Inc. powers ESPN's DraftCast rankings, and their board goes 200 prospects deep. Here is the full list, along with each prospect's grade in parentheses.

Go to DraftCast

1. Jeremiyah Love, RB, Notre Dame (93)

2. Caleb Downs, S, Ohio State (93)

3. Arvell Reese, LB, Ohio State (92)

4. Fernando Mendoza, QB, Indiana (92)

5. Sonny Styles, LB, Ohio State (92)

6. Olaivavega Ioane, OG, Penn State (92)

7. David Bailey, EDGE, Texas Tech (91)

8. Francis Mauigoa, OT, Miami (90)

9. Spencer Fano, OT, Utah (90)

10. Kenyon Sadiq, TE, Oregon (90)

11. Carnell Tate, WR, Ohio State (90)

12. Jordyn Tyson, WR, Arizona State (89)

13. Makai Lemon, WR, USC (89)

14. Monroe Freeling, OT, Georgia (89)

15. Mansoor Delane, CB, LSU (89)

16. Rueben Bain Jr., EDGE, Miami (89)

17. T.J. Parker, EDGE, Clemson (89)

18. Avieon Terrell, CB, Clemson (88)

19. Denzel Boston, WR, Washington (88)

20. Dillon Thieneman, S, Oregon (88)

21. Kayden McDonald, DT, Ohio State (88)

22. Keldric Faulk, EDGE, Auburn (87)

23. Omar Cooper Jr., WR, Indiana (87)

24. Akheem Mesidor, EDGE, Miami (87)

25. Caleb Lomu, OT, Utah (87)

26. Emmanuel McNeil-Warren, S, Toledo (87)

27. Peter Woods, DT, Clemson (87)

28. Kadyn Proctor, OT, Alabama (87)

29. Jermod McCoy, CB, Tennessee (86)

30. Zion Young, EDGE, Missouri (86)

31. CJ Allen, LB, Georgia (86)

32. Blake Miller, OT, Clemson (86)

33. Germie Bernard, WR, Alabama (86)

34. Colton Hood, CB, Tennessee (86)

35. Ty Simpson, QB, Alabama (86)

36. Lee Hunter, DT, Texas Tech (86)

37. Anthony Hill Jr., LB, Texas (86)

38. Caleb Banks, DT, Florida (86)

39. Zachariah Branch, WR, Georgia (85)

40. KC Concepcion, WR, Texas A&M (85)

41. R Mason Thomas, EDGE, Oklahoma (85)

42. D'Angelo Ponds, CB, Indiana (85)

43. Brandon Cisse, CB, South Carolina (85)

44. Gabe Jacas, EDGE, Illinois (85)

45. Cashius Howell, EDGE, Texas A&M (85)

46. Eli Stowers, TE, Vanderbilt (85)

47. Chris Johnson, CB, San Diego State (84)

48. Keionte Scott, CB, Miami (84)

49. Emmanuel Pregnon, OG, Oregon (84)

50. Chris Brazzell II, WR, Tennessee (84)

51. Jacob Rodriguez, LB, Texas Tech (84)

52. De'Zhaun Stribling, WR, Ole Miss (84)

53. Malachi Fields, WR, Notre Dame (83)

54. Jake Golday, LB, Cincinnati (83)

55. Davison Igbinosun, CB, Ohio State (83)

56. Ted Hurst, WR, Georgia State (83)

57. Keylan Rutledge, OG, Georgia Tech (82)

58. Max Iheanachor, OT, Arizona State (82)

59. Gracen Halton, DT, Oklahoma (82)

60. Jake Slaughter, C, Florida (82)

61. Gennings Dunker, OT, Iowa (82)

62. Antonio Williams, WR, Clemson (81)

63. Derrick Moore, EDGE, Michigan (81)

64. Chase Bisontis, OG, Texas A&M (81)

65. Christen Miller, DT, Georgia (81)

66. Eli Raridon, TE, Notre Dame (80)

67. Bud Clark, S, TCU (80)

68. Chris Bell, WR, Louisville (80)

69. Drew Shelton, OT, Penn State (80)

70. Chandler Rivers, CB, Duke (79)

71. Jadarian Price, RB, Notre Dame (79)

72. Logan Jones, C, Iowa (78)

73. Daylen Everette, CB, Georgia (78)

74. Malachi Lawrence, EDGE, UCF (78)

75. A.J. Haulcy, S, LSU (78)

76. Joe Royer, TE, Cincinnati (77)

77. Treydan Stukes, S, Arizona (77)

78. Austin Barber, OT, Florida (77)

79. Malik Muhammad, CB, Texas (76)

80. Justin Joly, TE, NC State (76)

81. Ja'Kobi Lane, WR, USC (76)

82. Garrett Nussmeier, QB, LSU (75)

83. Keyron Crawford, EDGE, Auburn (75)

84. Sam Hecht, C, Kansas State (75)

85. Elijah Sarratt, WR, Indiana (74)

86. Billy Schrauth, OG, Notre Dame (74)

87. Zakee Wheatley, S, Penn State (74)

88. Dametrious Crownover, OT, Texas A&M (73)

89. Mike Washington Jr., RB, Arkansas (73)

90. Taylen Green, QB, Arkansas (73)

91. Domani Jackson, CB, Alabama (73)

92. Max Klare, TE, Ohio State (72)

93. Jalon Kilgore, S, South Carolina (72)

94. Josiah Trotter, LB, Missouri (71)

95. Kamari Ramsey, S, USC (71)

96. Joshua Josephs, EDGE, Tennessee (71)

97. Genesis Smith, S, Arizona (71)

98. Dallen Bentley, TE, Utah (70)

99. Carson Beck, QB, Miami (70)

100. Rayshaun Benny, DT, Michigan (70)

101. Deion Burks, WR, Oklahoma (70)

102. Deontae Lawson, LB, Alabama (70)

103. VJ Payne, S, Kansas State (70)

104. Nicholas Singleton, RB, Penn State (69)

105. Jaeden Roberts, OG, Alabama (69)

106. LT Overton, EDGE, Alabama (69)

107. Jalen Farmer, OG, Kentucky (69)

108. Tacario Davis, CB, Washington (69)

109. Jadon Canady, S, Oregon (68)

110. Bryce Lance, WR, North Dakota State (68)

111. Kyle Louis, LB, Pittsburgh (68)

112. Domonique Orange, DT, Iowa State (68)

113. Jack Endries, TE, Texas (68)

114. Keith Abney II, CB, Arizona State (68)

115. Markel Bell, OT, Miami (68)

116. Isaiah World, OT, Oregon (68)

117. Brian Parker II, OG, Duke (67)

118. Darrell Jackson Jr., DT, Florida State (67)

119. Roman Hemby, RB, Indiana (67)

120. Charles Demmings, CB, Stephen F. Austin (67)

121. Julian Neal, CB, Arkansas (66)

122. Chris McClellan, DT, Missouri (65)

123. Justin Jefferson, LB, Alabama (65)

124. Michael Trigg, TE, Baylor (65)

125. Quintayvious Hutchins, EDGE, Boston College (65)

126. Demond Claiborne, RB, Wake Forest (65)

127. Josh Cameron, WR, Baylor (65)

128. Trey Moore, EDGE, Texas (64)

129. J. Michael Sturdivant, WR, Florida (64)

130. Connor Lew, C, Auburn (64)

131. Aamil Wagner, OT, Notre Dame (64)

132. Bryson Eason, DT, Tennessee (63)

133. Will Lee III, CB, Texas A&M (63)

134. Zane Durant, DT, Penn State (63)

135. Dani Dennis-Sutton, EDGE, Penn State (62)

136. Michael Taaffe, S, Texas (62)

137. Albert Regis, DT, Texas A&M (62)

138. Dae'Quan Wright, TE, Ole Miss (62)

139. George Gumbs Jr., EDGE, Florida (61)

140. Bauer Sharp, TE, LSU (61)

141. Jaishawn Barham, EDGE, Michigan (61)

142. Scooby Williams, LB, Texas A&M (61)

143. Toriano Pride Jr., CB, Missouri (61)

144. Dontay Corleone, DT, Cincinnati (61)

145. Louis Moore, S, Indiana (60)

146. Kaytron Allen, RB, Penn State (60)

147. Aiden Fisher, LB, Indiana (60)

148. Jeff Caldwell, WR, Cincinnati (60)

149. Sam Roush, TE, Stanford (60)

150. Adam Randall, RB, Clemson (60)

151. Ar'Maj Reed-Adams, OG, Texas A&M (60)

152. Jonah Coleman, RB, Washington (59)

153. Skyler Bell, WR, UConn (59)

154. Zxavian Harris, DT, Ole Miss (59)

155. Parker Brailsford, C, Alabama (58)

156. Kaleb Elarms-Orr, LB, TCU (58)

157. Caleb Douglas, WR, Texas Tech (58)

158. Brenen Thompson, WR, Mississippi State (58)

159. Trey Zuhn III, C, Texas A&M (58)

160. Matt Gulbin, C, Michigan State (57)

161. Cameron Ball, DT, Arkansas (57)

162. Jude Bowry, OT, Boston College (57)

163. Jeremiah Wright, OG, Auburn (57)

164. Fernando Carmona, OG, Arkansas (57)

165. Devin Moore, CB, Florida (57)

166. Drew Allar, QB, Penn State (56)

167. Tim Keenan III, DT, Alabama (56)

168. Alex Harkey, OG, Oregon (56)

169. John Michael Gyllenborg, TE, Wyoming (56)

170. Colbie Young, WR, Georgia (56)

171. Le'Veon Moss, RB, Texas A&M (56)

172. Kam Dewberry, OG, Alabama (56)

173. Cole Payton, QB, North Dakota State (55)

174. Kevin Coleman Jr., WR, Missouri (55)

175. Bryce Boettcher, LB, Oregon (55)

176. DeMonte Capehart, DT, Clemson (55)

177. Nick Barrett, DT, South Carolina (54)

178. Jam Miller, RB, Alabama (54)

179. Kaleb Proctor, DT, SE Louisiana (54)

180. Romello Height, EDGE, Texas Tech (54)

181. Pat Coogan, C, Indiana (54)

182. Lander Barton, LB, Utah (54)

183. Nate Boerkircher, TE, Texas A&M (53)

184. Kaelon Black, RB, Indiana (53)

185. Harrison Wallace III, WR, Ole Miss (53)

186. Seth McGowan, RB, Kentucky (52)

187. Lake McRee, TE, USC (52)

188. Caleb Tiernan, OT, Northwestern (52)

189. Emmett Johnson, RB, Nebraska (51)

190. Robert Spears-Jennings, S, Oklahoma (51)

191. Matthew Hibner, TE, SMU (51)

192. Aaron Anderson, WR, LSU (51)

193. Owen Heinecke, LB, Oklahoma (51)

194. Marlin Klein, TE, Michigan (51)

195. Will Kacmarek, TE, Ohio State (50)

196. Patrick Payton, EDGE, (50)

197. Barion Brown, WR, LSU (50)

198. Jack Kelly, LB, BYU (50)

199. Malik Benson, WR, Oregon (49)

200. Skyler Gill-Howard, DT, Texas Tech (49)