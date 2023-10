Teams are starting to get creative with their uniforms in Week 4 of the 2023 NFL season.

The Jacksonville Jaguars are going dark for their London game against the Atlanta Falcons. The Houston Texans are bringing back their popular red jersey and helmet combination as they face the Pittsburgh Steelers. But none may top the icy white Arizona Cardinals uniforms.

Here are the Week 4 uniforms for all 32 NFL teams:

Arizona Cardinals

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Battle in the West. pic.twitter.com/0VGNHEd7yc β€” Arizona Cardinals (@AZCardinals) September 27, 2023

Atlanta Falcons

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: White

Suitcase also includes a cowboy hat and boots 🀠pic.twitter.com/E1HidC02kZ β€” Cincinnati Bengals (@Bengals) September 27, 2023

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: Orange

brown and seemingly orange for Sunday pic.twitter.com/yVupCY9uCv β€” Cleveland Browns (@Browns) September 29, 2023

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Dark blue

Jersey: White

Pants: White

Houston Texans

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White

Breaking out the Battle Reds πŸ”₯ pic.twitter.com/FYV5GCVVIG β€” Houston Texans (@HoustonTexans) September 27, 2023

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

On our turf tomorrow. pic.twitter.com/qptCIffpxU β€” Indianapolis Colts (@Colts) September 30, 2023

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: Gray

Helmet: White

Jersey: Powder blue

Pants: Yellow

Helmet: Blue/gold

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Aqua

Helmet: Purple

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Gold

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Legacy uniforms for Sunday Night Football #KCvsNYJ pic.twitter.com/ZKcvy50fMG β€” Woody Johnson (@woodyjohnson4) September 26, 2023

Helmet: Gray

Jersey: Navy

Pants: Navy

Pittsburgh Steelers

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: White

White on white for Monday Night. pic.twitter.com/bhQULBzd3q β€” Seattle Seahawks (@Seahawks) September 28, 2023

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Dark Blue

Jersey: Dark Blue

Pants: Dark Blue

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: White