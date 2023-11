Open Extended Reactions

After some throwback heat in the past couple of weeks, traditional uniforms are making a comeback in Week 9 of the NFL season.

The Miami Dolphins will wear all white against the Kansas City Chiefs in Germany, while the Arizona Cardinals will do the same against the Cleveland Browns on Sunday. The Atlanta Falcons are wearing all black against the Minnesota Vikings. The Dallas Cowboys' matchup against the Philadelphia Eagles means a traditional look from both sides.

Here are the uniforms for all of the NFL teams in action, excluding the San Francisco 49ers, Denver Broncos, Detroit Lions and Jacksonville Jaguars, who are on a bye.

Arizona Cardinals

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Ready To Rock 🎸 pic.twitter.com/siSbQcOpvN — Arizona Cardinals (@AZCardinals) November 1, 2023

Atlanta Falcons

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Black x2 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) November 3, 2023

Helmet: Black

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: TBA

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: Navy blue

Helmet: Orange

Jersey: Black

Pants: White

Gonna be lookin' good for the home crowd 🔥 pic.twitter.com/FuJI5JxVtq — Cincinnati Bengals (@Bengals) October 31, 2023

Cleveland Browns

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: White

🟠🟤⚪️ got our threads ready for Sunday! pic.twitter.com/zQMtHRZdzO — Cleveland Browns (@Browns) November 3, 2023

Dallas Cowboys

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Yellow

Jersey: Dark green

Pants: Yellow

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Deep steel blue

Pants: Liberty white

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Kansas City Chiefs

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: Powder blue

Pants: TBA

Helmet: Blue/gold

Jersey: White

Pants: TBA

Miami Dolphins

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Our Frankfurt fit 👕🧳 pic.twitter.com/aBzFaCaS7A — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 2, 2023

Minnesota Vikings

Helmet: Purple

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Navy blue

Pants: Navy blue

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Dark blue

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: Black

Philadelphia Eagles

Helmet: Midnight green

Jersey: Midnight green

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: White

Our Week 9 uniform combo. pic.twitter.com/lD7v8m7Rvi — Seattle Seahawks (@Seahawks) November 1, 2023

Helmet: Grey

Jersey: White

Pants: White

Week 9 'fit ❄️ pic.twitter.com/ziVJuoH6nQ — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 2, 2023

Helmet: Burgundy

Jersey: White

Pants: TBA