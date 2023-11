Open Extended Reactions

Throwback uniforms return in Week 10 of the NFL season after a break last week.

The Pittsburgh Steelers are wearing uniforms that feature block letters and numbers with a nod to the 1970s. Meanwhile, the Jacksonville Jaguars are going for a full teal look against the San Francisco 49ers. Arizona Cardinals QB Kyler Murray will make his season debut in an all-red uniform matched with a white helmet.

Here are the uniforms for all of the NFL teams in action Sunday and Monday (excluding the Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins and Philadelphia Eagles, who are on byes).

Helmet: White

Jersey: Red

Pants: Red

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

White



Black



Helmet: Black

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: Blue

Helmet: Orange/Black

Jersey: Black

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Orange

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Navy Blue

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Yellow

Jersey: White

Pants: Yellow

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Liberty white

Pants: Deep steel blue

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Teal

Pants: Teal

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: Powder blue

Pants: TBA

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Navy blue

Pants: Navy blue

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Dark blue

Jersey: Dark Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Grey

For the second time this season.



Helmet: Grey

Jersey: White

Pants: Grey

Suited to salute 🫑



Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Navy

Helmet: Burgundy

Jersey: White

Pants: TBA