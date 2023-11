Open Extended Reactions

Another week, another throwback uniform leading the way in Week 11 of the NFL season.

The Green Bay Packers are paying homage to the 1950s with their uniforms against the Los Angeles Chargers. The Washington Commanders and Miami Dolphins are wearing monochromatic looks. After going all red last week, the Arizona Cardinals will go all white against the Houston Texans, who will wear their color rush threads, marking the top uniform matchup of the week.

Here are the uniforms for all NFL teams in action Sunday and Monday (excluding the Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, New England Patriots and New Orleans Saints, who are on byes).

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Gonna be icy in Houston ๐Ÿฅถ pic.twitter.com/ttSGQrL79c โ€” Arizona Cardinals (@AZCardinals) November 16, 2023

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: Black

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: Orange

you asked for it, you got it...white facemasks return this week โšช๐Ÿ”ฅ pic.twitter.com/sQbfTI4EfK โ€” Cleveland Browns (@Browns) November 17, 2023

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Navy blue

Jersey: Navy blue

Pants: Navy blue

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: Blue

Helmet: Yellow

Jersey: White

Pants: Yellow

Helmet: Battle red

Jersey: Deep steel blue

Pants: Deep steel blue

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: White

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Blue/gold

Jersey: Blue

Pants: Blue

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Keep it cool, keep it fresh. โšช๏ธ combo for #LVvsMIA pic.twitter.com/gyvKRXCmRy โ€” Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 18, 2023

Helmet: Purple

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Dark blue

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: White

Headed to Buffalo in White on Green #NYJvsBUF pic.twitter.com/E5yQkujZAL โ€” Woody Johnson (@woodyjohnson4) November 17, 2023

Helmet: Midnight green

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Grey

Helmet: Grey

Jersey: White

Pants: Pewter

Week 11:



White โœ–๏ธ Pewter pic.twitter.com/soe7eQAYWL โ€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 16, 2023

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black