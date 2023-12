Open Extended Reactions

It's a throwback-heavy Week 16 of the NFL season during Christmas Eve and Day, plus a clean color rush look.

The Denver Broncos are returning their all-orange color rush uniforms paired with snowcapped helmets on Christmas Eve. The Miami Dolphins and San Francisco 49ers will wear throwback uniforms from earlier this season. The Chicago Bears will throw it back to 1936 with the season debut of their classic look.

Here are the uniforms for all NFL teams in action Saturday, Sunday or Monday:

Helmet: White

Jersey: Red

Pants: Red

heading to the windy city ๐Ÿ’จ pic.twitter.com/jI5Fphn6Eb โ€” Arizona Cardinals (@AZCardinals) December 20, 2023

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: TBA

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: Navy blue

Keepin' it classic this week ๐Ÿ‘Œ pic.twitter.com/aOENAYcs83 โ€” Chicago Bears (@ChicagoBears) December 20, 2023

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Black

Pittsburgh fit check โฌ‡๏ธ pic.twitter.com/ReyEcEzWSm โ€” Cincinnati Bengals (@Bengals) December 19, 2023

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Orange

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: White

Jersey: Orange

Pants: Orange

Reppin' the white helmets for #NEvsDEN ๐Ÿฅถ



Broncos to wear #Snowcapped helmets for Christmas Eve matchup ยป https://t.co/TZUugVy9Nu pic.twitter.com/bTqzadpYKq โ€” Denver Broncos (@Broncos) December 18, 2023

White end zones are back for #NEvsDEN ๐Ÿฅถ pic.twitter.com/7o8MeYTUh9 โ€” Denver Broncos (@Broncos) December 20, 2023

Helmet: Silver

Jersey: Honolulu blue

Pants: TBA

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Deep steel blue

Pants: Liberty white

Christmas Eve fit ๐ŸŽ pic.twitter.com/iLAcUKZXeM โ€” Houston Texans (@HoustonTexans) December 20, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: Powder blue

Pants: TBA

Helmet: White

Jersey: Aqua

Pants: White

Helmet: Purple

Jersey: White

Pants: White

WARNING: A Winter Whiteout is headed to Minnesota



12.24 ๐Ÿฅถ๐Ÿฅถ pic.twitter.com/FPGk4b5vR3 โ€” Minnesota Vikings (@Vikings) December 19, 2023

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Blue

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: Green

Helmet: Midnight green

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

Helmet: Pewter

Jersey: Red

Pants: Pewter

Red jerseys for Christmas Eve โ™ฅ๏ธ๐ŸŽ



You're welcome. pic.twitter.com/bUF01mpjnB โ€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 20, 2023

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Navy

๐ŸšจWardrobe check:๐Ÿšจ The #Titans will be decked out in all navy - jerseys, britches and socks - in Sunday's game vs the @Seahawks. #BritchesReport pic.twitter.com/GDdRDMls3g โ€” Jim Wyatt (@jwyattsports) December 20, 2023

Helmet: Burgundy

Jersey: White

Pants: TBA