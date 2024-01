Open Extended Reactions

The final week of the 2023 NFL regular season means the last of popular looks.

The Los Angeles Chargers are wearing their powder blue jerseys, while the Cincinnati Bengals bring back their black threads. The Arizona Cardinals have an all-red combination with white helmets for the seventh time this season. The Detroit Lions will rock alternate uniforms with a special helmet that includes their throwback logo from the 1960s.

Here are the Week 18 uniforms for every NFL team:

Arizona Cardinals

Helmet: White

Jersey: Red

Pants: Red

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Final fit of the regular season 🧊 β€” Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) January 4, 2024

Helmet: Black

Jersey: Purple

Pants: White

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: TBA

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Cincinnati Bengals

Helmet: Orange

Jersey: Black

Pants: White

Week 18 outfit deets. pic.twitter.com/mReqIqGIrG β€” Cincinnati Bengals (@Bengals) January 3, 2024

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Brown

season finale threads βšͺ🟀 pic.twitter.com/OATVCXhBIe β€” Cleveland Browns (@Browns) January 5, 2024

Helmet: Silver

Jersey: Navy blue

Pants: Silver

Rocking the road blues on Sunday πŸ’ͺ pic.twitter.com/iK5fIt76so β€” Rowdy (@RowdyCowboys) January 4, 2024

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: TBA

Detroit Lions

Helmet: Honolulu blue

Jersey: Gray

Pants: Gray

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Liberty white

Pants: Deep steel blue

Icy for Indy βšͺ️ pic.twitter.com/9s6IUPvplF β€” Houston Texans (@HoustonTexans) January 4, 2024

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Los Angeles Chargers

Helmet: White

Jersey: Powder blue

Pants: TBA

Helmet: Blue/gold

Jersey: White

Pants: Blue

First matchup of 2024. 😀 pic.twitter.com/5df7G2wOOv β€” x - Los Angeles Rams (@RamsNFL) January 5, 2024

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Navy

Pants: Navy

Game day eve. pic.twitter.com/ej3moQ6SsG β€” New England Patriots (@Patriots) January 6, 2024

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Midnight green

Jersey: White

Pants: Midnight green

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

We know them. They know us. pic.twitter.com/QoikqXqHnI β€” Pittsburgh Steelers (@steelers) January 2, 2024

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

The final regular season threads. 🧡 pic.twitter.com/hmWf4hTkta β€” Seattle Seahawks (@Seahawks) January 3, 2024

Helmet: Pewter

Jersey: White

Pants: Pewter

For the regular season finale...



White βœ–οΈ Pewter pic.twitter.com/uLzxCaQeJY β€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) January 4, 2024

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: White

🚨Wardrobe check:🚨 The #Titans will be decked out in navy blue jerseys with white britches and navy blue socks on Sunday vs the @Jaguars. πŸ‘–



Credit @TitanUpPod on the 🧦. #BritchesReport pic.twitter.com/gpesMOhvG5 β€” Jim Wyatt (@jwyattsports) January 3, 2024

Helmet: Burgundy

Jersey: White

Pants: TBA