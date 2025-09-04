The 2025 NFL season begins Thursday with the reigning Super Bowl champion Eagles taking on the Cowboys. Will Philadelphia repeat, or is another team destined to win Super Bowl LX at Levi's Stadium?
We asked ESPN's NFL analysts, writers, commentators, columnists and pundits to make their picks for the NFL season. More than 60 experts weighed in with their predicted winners for AFC conference champion, NFC conference champion, Super Bowl LX champion and regular-season MVP.
Here's a breakdown of their picks. And check out all of our NFL season preview content for more news and analysis ahead of Week 1.
Jump to:
AFC winner | NFC winner
Super Bowl LX champ | 2025 MVP
AFC winner
Todd Archer, Cowboys reporter: Bills
Ben Baby, Bengals reporter: Chiefs
Sarah Barshop, Rams reporter: Ravens
Michelle Beisner-Buck, NFL features reporter: Bills
Tedy Bruschi, NFL analyst: Chiefs
Joe Buck, commentator: Bills
Mike Chase, rules analyst: Bills
Rich Cimini, Jets reporter: Ravens
Ryan Clark, NFL analyst: Ravens
Kevin Clark, NFL analyst: Ravens
"Stanford Steve" Coughlin, commentator and betting analyst: Ravens
Courtney Cronin, Bears reporter: Bills
Jeff Darlington, national NFL reporter: Chiefs
Turron Davenport, Titans reporter: Ravens
Rob Demovsky, Packers reporter: Ravens
Michael DiRocco, Jaguars reporter: Bills
Herm Edwards, NFL analyst: Bills
Jeremy Fowler, national NFL reporter: Ravens
Katie George, sideline reporter: Ravens
Alaina Getzenberg, Bills reporter: Bills
Dan Graziano, national NFL reporter: Bills
Mike Greenberg, host: Bills
Tim Hasselback, NFL analyst: Ravens
Andrew Hawkins, NFL analyst: Ravens
Brady Henderson, Seahawks reporter: Ravens
Jamison Hensley, Ravens reporter: Ravens
Stephen Holder, Colts reporter: Chiefs
Kalyn Kahler, national NFL reporter: Bills
John Keim, Commanders reporter: Bills
Mina Kimes, NFL analyst: Ravens
Mel Kiper Jr., NFL draft analyst: Ravens
Jenna Laine, Buccaneers reporter: Bills
Marcel Louis-Jacques, Dolphins reporter: Ravens
Kimberley Martin, national NFL reporter: Bills
Jason McCourty, NFL analyst: Ravens
Ryan McFadden, Raiders reporter: Ravens
Booger McFarland, NFL and college football analyst: Bills
Tim McManus, Eagles reporter: Ravens
Matt Miller, NFL draft analyst: Chiefs
David Newton, Panthers reporter: Bills
Dan Orlovsky, NFL analyst: Ravens
Daniel Oyefusi, Browns reporter: Chiefs
Sal Paolantonio, national NFL reporter: Bills
Brooke Pryor, Steelers reporter: Ravens
Jordan Raanan, Giants reporter: Bills
Marc Raimondi, Falcons reporter: Ravens
Jordan Reid, NFL draft analyst: Chiefs
Mike Reiss, Patriots reporter: Bills
Kris Rhim, Chargers reporter: Ravens
Louis Riddick, NFL and college football analyst: Chiefs
Laura Rutledge, host and reporter: Ravens
Rex Ryan, NFL analyst: Ravens
Jeff Saturday, NFL analyst: Ravens
Adam Schefter, senior NFL insider: Ravens
Peter Schrager, NFL analyst: Bills
Kevin Seifert, Vikings reporter: Bills
Ben Solak, NFL analyst: Ravens
Marcus Spears, NFL analyst: Ravens
Mike Tannenbaum, NFL analyst: Chiefs
Nate Taylor, Chiefs reporter: Chiefs
Katherine Terrell, Saints reporter: Ravens
Lindsey Thiry, national NFL reporter: Bills
Scott Van Pelt, commentator: Ravens
Nick Wagoner, 49ers reporter: Bills
Josh Weinfuss, Cardinals reporter: Bills
Eric Woodyard, Lions reporter: Ravens
Field Yates, NFL/NFL draft analyst: Ravens
Russell Yurk, rules analyst: Broncos
Totals: Baltimore Ravens (33), Buffalo Bills (24), Kansas City Chiefs (10), Denver Broncos (1)
NFC winner
Archer: Packers
Baby: Packers
Barshop: Packers
Beisner-Buck: Packers
Bruschi: Lions
Buck: Eagles
Chase: Lions
Cimini: Commanders
Ryan Clark: Packers
Kevin Clark: Packers
Coughlin: Rams
Cronin: Packers
Darlington: Lions
Davenport: Packers
Demovsky: Packers
DiRocco: Eagles
Edwards: Eagles
Fowler: Buccaneers
George: Eagles
Getzenberg: Lions
Graziano: Packers
Greenberg: Lions
Hasselback: Lions
Hawkins: Eagles
Henderson: Eagles
Hensley: Packers
Holder: Eagles
Kahler: Eagles
Keim: Packers
Kimes: Packers
Kiper: Packers
Laine: Buccaneers
Louis-Jacques: Bills
Martin: Eagles
McCourty: Packers
McFadden: Eagles
McFarland: Packers
McManus: Lions
Miller: Eagles
Newton: Packers
Orlovsky: Eagles
Oyefusi: 49ers
Paolantonio: Eagles
Pryor: Packers
Raanan: Vikings
Raimondi: Commanders
Reid: Eagles
Reiss: 49ers
Rhim: Eagles
Riddick: Buccaneers
Rutledge: Eagles
Ryan: Eagles
Saturday: Eagles
Schefter: Buccaneers
Schrager: Eagles
Seifert: Packers
Solak: Buccaneers
Spears: Eagles
Tannenbaum: Packers
Taylor: Packers
Terrell: Eagles
Thiry: Packers
Van Pelt: Eagles
Wagoner: Eagles
Weinfuss: Eagles
Woodyard: Lions
Yates: Eagles
Yurk: 49ers
Totals: Philadelphia Eagles (26), Green Bay Packers (22), Detroit Lions (8), Tampa Bay Buccaneers (5), San Francisco 49ers (3), Washington Commanders (2), Minnesota Vikings (1), Los Angeles Rams (1)
Super Bowl LX champion
Archer: Bills
Baby: Chiefs
Barshop: Ravens
Beisner-Buck: Bills
Bruschi: Lions
Buck: Bills
Chase: Bills
Cimini: Ravens
Ryan Clark: Ravens
Kevin Clark: Ravens
Coughlin: Ravens
Cronin: Bills
Darlington: Chiefs
Davenport: Ravens
Demovsky: Packers
DiRocco: Bills
Edwards: Eagles
Fowler: Ravens
George: Eagles
Getzenberg: Bills
Graziano: Bills
Greenberg: Lions
Hasselback: Ravens
Hawkins: Ravens
Henderson: Ravens
Hensley: Ravens
Holder: Chiefs
Kahler: Bills
Keim: Bills
Kimes: Ravens
Kiper: Ravens
Laine: Buccaneers
Louis-Jacques: Ravens
Martin: Bills
McCourty: Ravens
McFadden: Ravens
McFarland: Packers
McManus: Ravens
Miller: Chiefs
Newton: Bills
Orlovsky: Ravens
Oyefusi: Chiefs
Paolantonio: Eagles
Pryor: Ravens
Raanan: Bills
Raimondi: Ravens
Reid: Eagles
Reiss: Bills
Rhim: Eagles
Riddick: Chiefs
Rutledge: Ravens
Ryan: Ravens
Saturday: Ravens
Schefter: Ravens
Schrager: Bills
Seifert: Bills
Solak: Ravens
Spears: Ravens
Tannenbaum: Chiefs
Taylor: Packers
Terrell: Ravens
Thiry: Bills
Van Pelt: Ravens
Wagoner: Bills
Weinfuss: Bills
Woodyard: Lions
Yates: Ravens
Yurk: Broncos
Totals: Baltimore Ravens (30), Buffalo Bills (19), Kansas City Chiefs (8), Philadelphia Eagles (5), Detroit Lions (3), Denver Broncos (1), Tampa Bay Buccaneers (1), Green Bay Packers (1)
Regular-season MVP winner
Archer: Josh Allen
Baby: Lamar Jackson
Barshop: Joe Burrow
Beisner-Buck: Josh Allen
Bruschi: Joe Burrow
Buck: Joe Burrow
Chase: Joe Burrow
Cimini: Jayden Daniels
Kevin Clark: Patrick Mahomes
Ryan Clark: Joe Burrow
Coughlin: Jahmyr Gibbs
Cronin: Jordan Love
Darlington: Patrick Mahomes
Davenport: Lamar Jackson
Demovsky: Jayden Daniels
DiRocco: Joe Burrow
Edwards: Josh Allen
Fowler: Joe Burrow
George: Lamar Jackson
Getzenberg: Patrick Mahomes
Graziano: Patrick Mahomes
Greenberg: Joe Burrow
Hasselback: Lamar Jackson
Hawkins: Jalen Hurts
Henderson: Joe Burrow
Hensley: Lamar Jackson
Holder: Lamar Jackson
Kahler: Joe Burrow
Keim: Jayden Daniels
Kimes: Lamar Jackson
Kiper: Lamar Jackson
Laine: Jayden Daniels
Louis-Jacques: Lamar Jackson
Martin: Joe Burrow
McCourty: Jalen Hurts
McFadden: Joe Burrow
McFarland: Jayden Daniels
McManus: Lamar Jackson
Miller: Lamar Jackson
Newton: Josh Allen
Orlovsky: Jordan Love
Oyefusi: Josh Allen
Paolantonio: Joe Burrow
Pryor: Lamar Jackson
Raanan: Justin Jefferson
Raimondi: Lamar Jackson
Reid: Lamar Jackson
Reiss: Joe Burrow
Rhim: Joe Burrow
Riddick: Patrick Mahomes
Rutledge: Lamar Jackson
Ryan: Joe Burrow
Saturday: Joe Burrow
Schefter: Lamar Jackson
Schrager: Joe Burrow
Seifert: Josh Allen
Solak: Joe Burrow
Spears: Lamar Jackson
Tannenbaum: Joe Burrow
Taylor: Patrick Mahomes
Terrell: Lamar Jackson
Thiry: Josh Allen
Van Pelt: Lamar Jackson
Wagoner: Joe Burrow
Weinfuss: Jalen Hurts
Woodyard: Lamar Jackson
Yates: Lamar Jackson
Yurk: Josh Allen
Totals: Lamar Jackson (22), Joe Burrow (20), Josh Allen (8), Patrick Mahomes (6), Jayden Daniels (5), Jalen Hurts (3), Jordan Love (2), Jahmyr Gibbs (1), Justin Jefferson (1)