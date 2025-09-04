        <
          2025 NFL predictions: Experts pick Super Bowl winner, MVP

          • ESPN staffSep 4, 2025, 08:15 PM

          The 2025 NFL season begins Thursday with the reigning Super Bowl champion Eagles taking on the Cowboys. Will Philadelphia repeat, or is another team destined to win Super Bowl LX at Levi's Stadium?

          We asked ESPN's NFL analysts, writers, commentators, columnists and pundits to make their picks for the NFL season. More than 60 experts weighed in with their predicted winners for AFC conference champion, NFC conference champion, Super Bowl LX champion and regular-season MVP.

          Here's a breakdown of their picks. And check out all of our NFL season preview content for more news and analysis ahead of Week 1.

          AFC winner

          Todd Archer, Cowboys reporter: Bills
          Ben Baby, Bengals reporter: Chiefs
          Sarah Barshop, Rams reporter: Ravens
          Michelle Beisner-Buck, NFL features reporter: Bills
          Tedy Bruschi, NFL analyst: Chiefs
          Joe Buck, commentator: Bills
          Mike Chase, rules analyst: Bills
          Rich Cimini, Jets reporter: Ravens
          Ryan Clark, NFL analyst: Ravens
          Kevin Clark, NFL analyst: Ravens
          "Stanford Steve" Coughlin, commentator and betting analyst: Ravens
          Courtney Cronin, Bears reporter: Bills
          Jeff Darlington, national NFL reporter: Chiefs
          Turron Davenport, Titans reporter: Ravens
          Rob Demovsky, Packers reporter: Ravens
          Michael DiRocco, Jaguars reporter: Bills
          Herm Edwards, NFL analyst: Bills
          Jeremy Fowler, national NFL reporter: Ravens
          Katie George, sideline reporter: Ravens
          Alaina Getzenberg, Bills reporter: Bills
          Dan Graziano, national NFL reporter: Bills
          Mike Greenberg, host: Bills
          Tim Hasselback, NFL analyst: Ravens
          Andrew Hawkins, NFL analyst: Ravens
          Brady Henderson, Seahawks reporter: Ravens
          Jamison Hensley, Ravens reporter: Ravens
          Stephen Holder, Colts reporter: Chiefs
          Kalyn Kahler, national NFL reporter: Bills
          John Keim, Commanders reporter: Bills
          Mina Kimes, NFL analyst: Ravens
          Mel Kiper Jr., NFL draft analyst: Ravens
          Jenna Laine, Buccaneers reporter: Bills
          Marcel Louis-Jacques, Dolphins reporter: Ravens
          Kimberley Martin, national NFL reporter: Bills
          Jason McCourty, NFL analyst: Ravens
          Ryan McFadden, Raiders reporter: Ravens
          Booger McFarland, NFL and college football analyst: Bills
          Tim McManus, Eagles reporter: Ravens
          Matt Miller, NFL draft analyst: Chiefs
          David Newton, Panthers reporter: Bills
          Dan Orlovsky, NFL analyst: Ravens
          Daniel Oyefusi, Browns reporter: Chiefs
          Sal Paolantonio, national NFL reporter: Bills
          Brooke Pryor, Steelers reporter: Ravens
          Jordan Raanan, Giants reporter: Bills
          Marc Raimondi, Falcons reporter: Ravens
          Jordan Reid, NFL draft analyst: Chiefs
          Mike Reiss, Patriots reporter: Bills
          Kris Rhim, Chargers reporter: Ravens
          Louis Riddick, NFL and college football analyst: Chiefs
          Laura Rutledge, host and reporter: Ravens
          Rex Ryan, NFL analyst: Ravens
          Jeff Saturday, NFL analyst: Ravens
          Adam Schefter, senior NFL insider: Ravens
          Peter Schrager, NFL analyst: Bills
          Kevin Seifert, Vikings reporter: Bills
          Ben Solak, NFL analyst: Ravens
          Marcus Spears, NFL analyst: Ravens
          Mike Tannenbaum, NFL analyst: Chiefs
          Nate Taylor, Chiefs reporter: Chiefs
          Katherine Terrell, Saints reporter: Ravens
          Lindsey Thiry, national NFL reporter: Bills
          Scott Van Pelt, commentator: Ravens
          Nick Wagoner, 49ers reporter: Bills
          Josh Weinfuss, Cardinals reporter: Bills
          Eric Woodyard, Lions reporter: Ravens
          Field Yates, NFL/NFL draft analyst: Ravens
          Russell Yurk, rules analyst: Broncos

          Totals: Baltimore Ravens (33), Buffalo Bills (24), Kansas City Chiefs (10), Denver Broncos (1)

          NFC winner

          Archer: Packers
          Baby: Packers
          Barshop: Packers
          Beisner-Buck: Packers
          Bruschi: Lions
          Buck: Eagles
          Chase: Lions
          Cimini: Commanders
          Ryan Clark: Packers
          Kevin Clark: Packers
          Coughlin: Rams
          Cronin: Packers
          Darlington: Lions
          Davenport: Packers
          Demovsky: Packers
          DiRocco: Eagles
          Edwards: Eagles
          Fowler: Buccaneers
          George: Eagles
          Getzenberg: Lions
          Graziano: Packers
          Greenberg: Lions
          Hasselback: Lions
          Hawkins: Eagles
          Henderson: Eagles
          Hensley: Packers
          Holder: Eagles
          Kahler: Eagles
          Keim: Packers
          Kimes: Packers
          Kiper: Packers
          Laine: Buccaneers
          Louis-Jacques: Bills
          Martin: Eagles
          McCourty: Packers
          McFadden: Eagles
          McFarland: Packers
          McManus: Lions
          Miller: Eagles
          Newton: Packers
          Orlovsky: Eagles
          Oyefusi: 49ers
          Paolantonio: Eagles
          Pryor: Packers
          Raanan: Vikings
          Raimondi: Commanders
          Reid: Eagles
          Reiss: 49ers
          Rhim: Eagles
          Riddick: Buccaneers
          Rutledge: Eagles
          Ryan: Eagles
          Saturday: Eagles
          Schefter: Buccaneers
          Schrager: Eagles
          Seifert: Packers
          Solak: Buccaneers
          Spears: Eagles
          Tannenbaum: Packers
          Taylor: Packers
          Terrell: Eagles
          Thiry: Packers
          Van Pelt: Eagles
          Wagoner: Eagles
          Weinfuss: Eagles
          Woodyard: Lions
          Yates: Eagles
          Yurk: 49ers

          Totals: Philadelphia Eagles (26), Green Bay Packers (22), Detroit Lions (8), Tampa Bay Buccaneers (5), San Francisco 49ers (3), Washington Commanders (2), Minnesota Vikings (1), Los Angeles Rams (1)

          Super Bowl LX champion

          Archer: Bills
          Baby: Chiefs
          Barshop: Ravens
          Beisner-Buck: Bills
          Bruschi: Lions
          Buck: Bills
          Chase: Bills
          Cimini: Ravens
          Ryan Clark: Ravens
          Kevin Clark: Ravens
          Coughlin: Ravens
          Cronin: Bills
          Darlington: Chiefs
          Davenport: Ravens
          Demovsky: Packers
          DiRocco: Bills
          Edwards: Eagles
          Fowler: Ravens
          George: Eagles
          Getzenberg: Bills
          Graziano: Bills
          Greenberg: Lions
          Hasselback: Ravens
          Hawkins: Ravens
          Henderson: Ravens
          Hensley: Ravens
          Holder: Chiefs
          Kahler: Bills
          Keim: Bills
          Kimes: Ravens
          Kiper: Ravens
          Laine: Buccaneers
          Louis-Jacques: Ravens
          Martin: Bills
          McCourty: Ravens
          McFadden: Ravens
          McFarland: Packers
          McManus: Ravens
          Miller: Chiefs
          Newton: Bills
          Orlovsky: Ravens
          Oyefusi: Chiefs
          Paolantonio: Eagles
          Pryor: Ravens
          Raanan: Bills
          Raimondi: Ravens
          Reid: Eagles
          Reiss: Bills
          Rhim: Eagles
          Riddick: Chiefs
          Rutledge: Ravens
          Ryan: Ravens
          Saturday: Ravens
          Schefter: Ravens
          Schrager: Bills
          Seifert: Bills
          Solak: Ravens
          Spears: Ravens
          Tannenbaum: Chiefs
          Taylor: Packers
          Terrell: Ravens
          Thiry: Bills
          Van Pelt: Ravens
          Wagoner: Bills
          Weinfuss: Bills
          Woodyard: Lions
          Yates: Ravens
          Yurk: Broncos

          Totals: Baltimore Ravens (30), Buffalo Bills (19), Kansas City Chiefs (8), Philadelphia Eagles (5), Detroit Lions (3), Denver Broncos (1), Tampa Bay Buccaneers (1), Green Bay Packers (1)

          Regular-season MVP winner

          Archer: Josh Allen
          Baby: Lamar Jackson
          Barshop: Joe Burrow
          Beisner-Buck: Josh Allen
          Bruschi: Joe Burrow
          Buck: Joe Burrow
          Chase: Joe Burrow
          Cimini: Jayden Daniels
          Kevin Clark: Patrick Mahomes
          Ryan Clark: Joe Burrow
          Coughlin: Jahmyr Gibbs
          Cronin: Jordan Love
          Darlington: Patrick Mahomes
          Davenport: Lamar Jackson
          Demovsky: Jayden Daniels
          DiRocco: Joe Burrow
          Edwards: Josh Allen
          Fowler: Joe Burrow
          George: Lamar Jackson
          Getzenberg: Patrick Mahomes
          Graziano: Patrick Mahomes
          Greenberg: Joe Burrow
          Hasselback: Lamar Jackson
          Hawkins: Jalen Hurts
          Henderson: Joe Burrow
          Hensley: Lamar Jackson
          Holder: Lamar Jackson
          Kahler: Joe Burrow
          Keim: Jayden Daniels
          Kimes: Lamar Jackson
          Kiper: Lamar Jackson
          Laine: Jayden Daniels
          Louis-Jacques: Lamar Jackson
          Martin: Joe Burrow
          McCourty: Jalen Hurts
          McFadden: Joe Burrow
          McFarland: Jayden Daniels
          McManus: Lamar Jackson
          Miller: Lamar Jackson
          Newton: Josh Allen
          Orlovsky: Jordan Love
          Oyefusi: Josh Allen
          Paolantonio: Joe Burrow
          Pryor: Lamar Jackson
          Raanan: Justin Jefferson
          Raimondi: Lamar Jackson
          Reid: Lamar Jackson
          Reiss: Joe Burrow
          Rhim: Joe Burrow
          Riddick: Patrick Mahomes
          Rutledge: Lamar Jackson
          Ryan: Joe Burrow
          Saturday: Joe Burrow
          Schefter: Lamar Jackson
          Schrager: Joe Burrow
          Seifert: Josh Allen
          Solak: Joe Burrow
          Spears: Lamar Jackson
          Tannenbaum: Joe Burrow
          Taylor: Patrick Mahomes
          Terrell: Lamar Jackson
          Thiry: Josh Allen
          Van Pelt: Lamar Jackson
          Wagoner: Joe Burrow
          Weinfuss: Jalen Hurts
          Woodyard: Lamar Jackson
          Yates: Lamar Jackson
          Yurk: Josh Allen

          Totals: Lamar Jackson (22), Joe Burrow (20), Josh Allen (8), Patrick Mahomes (6), Jayden Daniels (5), Jalen Hurts (3), Jordan Love (2), Jahmyr Gibbs (1), Justin Jefferson (1)