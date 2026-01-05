        <
          2026 NFL regular-season opponents for all 32 teams

          Jan 5, 2026, 05:15 AM

          The 2025 NFL regular season concluded Sunday, and the playoff field is set.

          While the postseason continues, it's never too soon to look ahead to the fall, especially for the teams that failed to make the bracket. The 2026 regular season will kick off in September. Which opponents will your favorite team face?

          Here are the home and away opponents for every team in the 2026 NFL regular season. Dates and times will be announced in the spring.

          Jump to a division:
          NFC East | NFC North | NFC South | NFC West
          AFC East | AFC North | AFC South | AFC West

          NFC EAST

          Dallas Cowboys

          Home: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens

          Away: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers

          New York Giants

          Home: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints

          Away: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions

          Philadelphia Eagles

          Home: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers

          Away: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears

          Washington Commanders

          Home: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons

          Away: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings

          NFC NORTH

          Chicago Bears

          Home: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles

          Away: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks

          Detroit Lions

          Home: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants

          Away: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals

          Green Bay Packers

          Home: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys

          Away: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams

          Minnesota Vikings

          Home: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders

          Away: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers

          NFC SOUTH

          Atlanta Falcons

          Home: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers

          Away: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders

          Carolina Panthers

          Home: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks

          Away: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles

          New Orleans Saints

          Home: Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals

          Away: Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants

          Tampa Bay Buccaneers

          Home: Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams

          Away: Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys

          NFC WEST

          Arizona Cardinals

          Home: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions

          Away: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints

          Los Angeles Rams

          Home: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers

          Away: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers

          San Francisco 49ers

          Home: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings

          Away: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons

          Seattle Seahawks

          Home: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears

          Away: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers

          AFC EAST

          Buffalo Bills

          Home: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens

          Away: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams

          Miami Dolphins

          Home: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals

          Away: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers

          New England Patriots

          Home: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers

          Away: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks

          New York Jets

          Home: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns

          Away: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals

          AFC NORTH

          Baltimore Ravens

          Home: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers

          Away: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys

          Cincinnati Bengals

          Home: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs

          Away: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders

          Cleveland Browns

          Home: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders

          Away: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants

          Pittsburgh Steelers

          Home: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos

          Away: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles

          AFC SOUTH

          Houston Texans

          Home: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills

          Away: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers

          Indianapolis Colts

          Home: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins

          Away: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings

          Jacksonville Jaguars

          Home: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots

          Away: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears

          Tennessee Titans

          Home: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets

          Away: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions

          AFC WEST

          Denver Broncos

          Home: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars

          Away: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers

          Kansas City Chiefs

          Home: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts

          Away: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons

          Las Vegas Raiders

          Home: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans

          Away: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints

          Los Angeles Chargers

          Home: Broncos, Chiefs, Raiders, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Texans

          Away: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers