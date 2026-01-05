Open Extended Reactions

The 2025 NFL regular season concluded Sunday, and the playoff field is set.

While the postseason continues, it's never too soon to look ahead to the fall, especially for the teams that failed to make the bracket. The 2026 regular season will kick off in September. Which opponents will your favorite team face?

Here are the home and away opponents for every team in the 2026 NFL regular season. Dates and times will be announced in the spring.

Jump to a division:

NFC East | NFC North | NFC South | NFC West

AFC East | AFC North | AFC South | AFC West

NFC EAST

Home: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens

Away: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers

Home: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints

Away: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions

Home: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers

Away: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears

Home: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons

Away: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings

NFC NORTH

Home: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles

Away: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks

Home: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants

Away: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals

Home: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys

Away: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams

Home: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders

Away: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers

NFC SOUTH

Home: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers

Away: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders

Home: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks

Away: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles

Home: Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals

Away: Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants

Home: Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams

Away: Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys

NFC WEST

Home: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions

Away: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints

Home: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers

Away: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers

Home: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings

Away: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons

Home: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears

Away: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers

AFC EAST

Home: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens

Away: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams

Home: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals

Away: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers

Home: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers

Away: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks

Home: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns

Away: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals

AFC NORTH

Home: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers

Away: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys

Home: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs

Away: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders

Home: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders

Away: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants

Home: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos

Away: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles

AFC SOUTH

Home: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills

Away: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers

Home: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins

Away: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings

Home: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots

Away: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears

Home: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets

Away: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions

AFC WEST

Home: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars

Away: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers

Home: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts

Away: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons

Home: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans

Away: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints

Home: Broncos, Chiefs, Raiders, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Texans

Away: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers