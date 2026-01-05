The 2025 NFL regular season concluded Sunday, and the playoff field is set.
While the postseason continues, it's never too soon to look ahead to the fall, especially for the teams that failed to make the bracket. The 2026 regular season will kick off in September. Which opponents will your favorite team face?
Here are the home and away opponents for every team in the 2026 NFL regular season. Dates and times will be announced in the spring.
Jump to a division:
NFC East | NFC North | NFC South | NFC West
AFC East | AFC North | AFC South | AFC West
NFC EAST
Dallas Cowboys
Home: Giants, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Buccaneers, Ravens
Away: Giants, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Packers
New York Giants
Home: Cowboys, Eagles, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Browns, Saints
Away: Cowboys, Eagles, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Lions
Philadelphia Eagles
Home: Cowboys, Giants, Commanders, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Steelers, Panthers
Away: Cowboys, Giants, Commanders, Cardinals, Jaguars, 49ers, Titans, Bears
Washington Commanders
Home: Cowboys, Giants, Eagles, Texans, Colts, Rams, Seahawks, Bengals, Falcons
Away: Cowboys, Giants, Eagles, Cardinals, Jaguars, Titans, 49ers, Vikings
NFC NORTH
Chicago Bears
Home: Lions, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Jaguars, Eagles
Away: Lions, Packers, Vikings, Bills, Dolphins, Falcons, Panthers, Seahawks
Detroit Lions
Home: Bears, Packers, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Titans, Giants
Away: Bears, Packers, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Cardinals
Green Bay Packers
Home: Bears, Lions, Vikings, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Texans, Cowboys
Away: Bears, Lions, Vikings, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, Rams
Minnesota Vikings
Home: Bears, Lions, Packers, Falcons, Bills, Panthers, Dolphins, Colts, Commanders
Away: Bears, Lions, Packers, Patriots, Saints, Jets, Buccaneers, 49ers
NFC SOUTH
Atlanta Falcons
Home: Panthers, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Chiefs, 49ers
Away: Panthers, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Commanders
Carolina Panthers
Home: Falcons, Saints, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Broncos, Seahawks
Away: Falcons, Saints, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Eagles
New Orleans Saints
Home: Falcons, Panthers, Buccaneers, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Raiders, Cardinals
Away: Falcons, Panthers, Buccaneers, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Giants
Tampa Bay Buccaneers
Home: Falcons, Panthers, Saints, Browns, Packers, Vikings, Steelers, Chargers, Rams
Away: Falcons, Panthers, Saints, Ravens, Bears, Bengals, Lions, Cowboys
NFC WEST
Arizona Cardinals
Home: Rams, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Jets, Lions
Away: Rams, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Saints
Los Angeles Rams
Home: Cardinals, 49ers, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Bills, Packers
Away: Cardinals, 49ers, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Buccaneers
San Francisco 49ers
Home: Cardinals, Rams, Seahawks, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Dolphins, Vikings
Away: Cardinals, Rams, Seahawks, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Falcons
Seattle Seahawks
Home: Cardinals, Rams, 49ers, Cowboys, Chiefs, Chargers, Giants, Patriots, Bears
Away: Cardinals, Rams, 49ers, Broncos, Raiders, Eagles, Commanders, Panthers
AFC EAST
Buffalo Bills
Home: Dolphins, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Ravens
Away: Dolphins, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Texans, Rams
Miami Dolphins
Home: Bills, Patriots, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Bengals
Away: Bills, Patriots, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Colts, 49ers
New England Patriots
Home: Bills, Dolphins, Jets, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Steelers
Away: Bills, Dolphins, Jets, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Jaguars, Seahawks
New York Jets
Home: Bills, Dolphins, Patriots, Broncos, Packers, Raiders, Vikings, Browns
Away: Bills, Dolphins, Patriots, Bears, Lions, Chiefs, Chargers, Titans, Cardinals
AFC NORTH
Baltimore Ravens
Home: Bengals, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chargers
Away: Bengals, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Bills, Cowboys
Cincinnati Bengals
Home: Ravens, Browns, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Chiefs
Away: Ravens, Browns, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Dolphins, Commanders
Cleveland Browns
Home: Ravens, Bengals, Steelers, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Raiders
Away: Ravens, Bengals, Steelers, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Jets, Giants
Pittsburgh Steelers
Home: Ravens, Bengals, Browns, Falcons, Panthers, Texans, Colts, Broncos
Away: Ravens, Bengals, Browns, Jaguars, Saints, Buccaneers, Titans, Patriots, Eagles
AFC SOUTH
Houston Texans
Home: Colts, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Bills
Away: Colts, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chargers, Packers
Indianapolis Colts
Home: Texans, Jaguars, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Dolphins
Away: Texans, Jaguars, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Chiefs, Vikings
Jacksonville Jaguars
Home: Texans, Colts, Titans, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Patriots
Away: Texans, Colts, Titans, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Broncos, Bears
Tennessee Titans
Home: Texans, Colts, Jaguars, Browns, Eagles, Steelers, Commanders, Jets
Away: Texans, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Cowboys, Giants, Raiders, Lions
AFC WEST
Denver Broncos
Home: Chiefs, Raiders, Chargers, Buffalo, Rams, Dolphins, Seahawks, Jaguars
Away: Chiefs, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Panthers, Steelers
Kansas City Chiefs
Home: Broncos, Raiders, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Colts
Away: Broncos, Raiders, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Bengals, Falcons
Las Vegas Raiders
Home: Broncos, Chiefs, Chargers, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Titans
Away: Broncos, Chiefs, Chargers, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Browns, Saints
Los Angeles Chargers
Home: Broncos, Chiefs, Raiders, Cardinals, Patriots, Jets, 49ers, Texans
Away: Broncos, Chiefs, Raiders, Bills, Rams, Dolphins, Seahawks, Ravens, Buccaneers