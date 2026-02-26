NFLPA 2026 report cards: See the results for all 32 teams

ESPN obtained the results of the NFL Players Association's 2026 report cards, an annual survey that grades franchises from A-plus to F-minus on everything from ownership to treatment of families.
Per the survey results obtained by ESPN, this year's report cards are based on responses from 1,759 players. All players who were on a 2025 roster at the time of the survey were eligible to participate, and it was conducted from Nov. 2 to Dec. 11.
Arizona Cardinals
Treatment of Families: D+
Home Game Field: B
Food/Dining Area: C-
Nutritionist/Dietician: B
Locker Room: F-
Training Room: D+
Training Staff: B-
Weight Room: D+
Strength Coaches: B-
Position Coaches: B+
Offensive Coordinator: B-
Defensive Coordinator: C+
Special Teams Coordinator: B
Team Travel: C+
Head Coach: B+
General Manager: B
Team Ownership: F
Atlanta Falcons
Treatment of Families: B+
Home Game Field: C-
Food/Dining Area: A-
Nutritionist/Dietician: A
Locker Room: B
Training Room: A-
Training Staff: A
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: B+
Offensive Coordinator: C-
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: B+
Head Coach: B+
General Manager: B+
Team Ownership: A
Baltimore Ravens
Treatment of Families: B+
Home Game Field: A
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: B-
Training Room: A
Training Staff: B
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: B-
Defensive Coordinator: B+
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: B-
Head Coach: B
General Manager: A-
Team Ownership: A+
Buffalo Bills
Treatment of Families: B
Home Game Field: F
Food/Dining Area: B-
Nutritionist/Dietician: B-
Locker Room: B
Training Room: B+
Training Staff: B+
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: A
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: B
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: B-
Head Coach: A-
General Manager: A-
Team Ownership: A-
Carolina Panthers
Treatment of Families: B
Home Game Field: F
Food/Dining Area: B+
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: D+
Training Room: B
Training Staff: A-
Weight Room: B
Strength Coaches: A-
Position Coaches: A-
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: B
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: D
Head Coach: A-
General Manager: A
Team Ownership: B-
Chicago Bears
Treatment of Families: C+
Home Game Field: C
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: A
Locker Room: B+
Training Room: B
Training Staff: B
Weight Room: A
Strength Coaches: A-
Position Coaches: B-
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: C+
Special Teams Coordinator: B-
Team Travel: B+
Head Coach: A
General Manager: A-
Team Ownership: A-
Cincinnati Bengals
Treatment of Families: F-
Home Game Field: D-
Food/Dining Area: F-
Nutritionist/Dietician: F
Locker Room: A-
Training Room: A-
Training Staff: A-
Weight Room: A-
Strength Coaches: A
Position Coaches: B-
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: B+
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: C-
Head Coach: A-
General Manager: C
Team Ownership: D+
Cleveland Browns
Treatment of Families: D-
Home Game Field: B-
Food/Dining Area: D+
Nutritionist/Dietician: C+
Locker Room: F
Training Room: C
Training Staff: C+
Weight Room: B+
Strength Coaches: B+
Position Coaches: B-
Offensive Coordinator: D+
Defensive Coordinator: A-
Special Teams Coordinator: D
Team Travel: D-
Head Coach: C-
General Manager: C
Team Ownership: C
Dallas Cowboys
Treatment of Families: B
Home Game Field: C
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: B+
Locker Room: B+
Training Room: D
Training Staff: C
Weight Room: A-
Strength Coaches: A-
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: A
Defensive Coordinator: C
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: C
Head Coach: A-
General Manager: B
Team Ownership: B
Denver Broncos
Treatment of Families: B
Home Game Field: A
Food/Dining Area: A
Nutritionist/Dietician: B+
Locker Room: D
Training Room: A-
Training Staff: A
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: A-
Head Coach: B
General Manager: A
Team Ownership: A+
Detroit Lions
Treatment of Families: B+
Home Game Field: B-
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: A
Training Room: A-
Training Staff: B+
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: A-
Offensive Coordinator: C-
Defensive Coordinator: B
Special Teams Coordinator: A
Team Travel: B
Head Coach: A
General Manager: A-
Team Ownership: A
Green Bay Packers
Treatment of Families: C+
Home Game Field: C+
Food/Dining Area: B+
Nutritionist/Dietician: B
Locker Room: A
Training Room: C
Training Staff: C
Weight Room: A-
Strength Coaches: B
Position Coaches: B+
Offensive Coordinator: C
Defensive Coordinator: A-
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: B-
Head Coach: B-
General Manager: B+
Team Ownership: A-
Houston Texans
Treatment of Families: B-
Home Game Field: C+
Food/Dining Area: A
Nutritionist/Dietician: A
Locker Room: B+
Training Room: A
Training Staff: A
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: B+
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: A
Team Travel: B-
Head Coach: A-
General Manager: A-
Team Ownership: A
Indianapolis Colts
Treatment of Families: B
Home Game Field: D
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: C+
Training Room: B
Training Staff: B+
Weight Room: B
Strength Coaches: A
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: B
Defensive Coordinator: B+
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: B-
Head Coach: A-
General Manager: A
Team Ownership: A
Jacksonville Jaguars
Treatment of Families: B+
Home Game Field: B+
Food/Dining Area: B+
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: A-
Training Room: A
Training Staff: A-
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: C
Offensive Coordinator: B+
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: A+
Team Travel: B+
Head Coach: A-
General Manager: A-
Team Ownership: A
Kansas City Chiefs
Treatment of Families: C
Home Game Field: A-
Food/Dining Area: C+
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: F
Training Room: C-
Training Staff: C
Weight Room: B
Strength Coaches: B+
Position Coaches: C+
Offensive Coordinator: C+
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: B
Team Travel: D-
Head Coach: A
General Manager: B+
Team Ownership: C+
Las Vegas Raiders
Treatment of Families: A
Home Game Field: A-
Food/Dining Area: A
Nutritionist/Dietician: A
Locker Room: A
Training Room: A
Training Staff: A
Weight Room: A+
Strength Coaches: A
Position Coaches: C+
Offensive Coordinator: F
Defensive Coordinator: C
Special Teams Coordinator: C-
Team Travel: B
Head Coach: C+
General Manager: A-
Team Ownership: A
Los Angeles Chargers
Treatment of Families: C+
Home Game Field: C
Food/Dining Area: B+
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: A-
Training Room: A-
Training Staff: A-
Weight Room: A-
Strength Coaches: B
Position Coaches: C+
Offensive Coordinator: D-
Defensive Coordinator: A+
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: B-
Head Coach: C+
General Manager: B+
Team Ownership: A-
Los Angeles Rams
Treatment of Families: C+
Home Game Field: C
Food/Dining Area: D
Nutritionist/Dietician: B
Locker Room: D
Training Room: B
Training Staff: A
Weight Room: B
Strength Coaches: A
Position Coaches: A
Offensive Coordinator: A
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: B
Head Coach: A+
General Manager: A
Team Ownership: B
Miami Dolphins
Treatment of Families: B+
Home Game Field: A-
Food/Dining Area: A
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: A-
Training Room: A
Training Staff: A
Weight Room: A+
Strength Coaches: A+
Position Coaches: A-
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: B
Team Travel: A
Head Coach: B
General Manager: A-
Team Ownership: A
Minnesota Vikings
Treatment of Families: A
Home Game Field: B
Food/Dining Area: B-
Nutritionist/Dietician: B+
Locker Room: A
Training Room: A-
Training Staff: A-
Weight Room: A-
Strength Coaches: A
Position Coaches: B+
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: B+
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: B+
Head Coach: A
General Manager: A
Team Ownership: A+
New England Patriots
Treatment of Families: B
Home Game Field: D
Food/Dining Area: D+
Nutritionist/Dietician: B
Locker Room: C-
Training Room: C-
Training Staff: B
Weight Room: C-
Strength Coaches: A-
Position Coaches: B-
Offensive Coordinator: A
Defensive Coordinator: B
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: F
Head Coach: A
General Manager: B+
Team Ownership: B-
New Orleans Saints
Treatment of Families: B
Home Game Field: C
Food/Dining Area: A-
Nutritionist/Dietician: B+
Locker Room: B
Training Room: A
Training Staff: A
Weight Room: A-
Strength Coaches: A
Position Coaches: B-
Offensive Coordinator: B-
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: A-
Head Coach: A-
General Manager: B
Team Ownership: A-
New York Giants
Treatment of Families: B-
Home Game Field: F-
Food/Dining Area: B+
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: D
Training Room: B-
Training Staff: B+
Weight Room: B
Strength Coaches: B+
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: C+
Defensive Coordinator: D+
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: C
Head Coach: C
General Manager: D+
Team Ownership: B
New York Jets
Treatment of Families: B+
Home Game Field: F-
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: A
Locker Room: A-
Training Room: B
Training Staff: B+
Weight Room: B+
Strength Coaches: A
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: B-
Defensive Coordinator: B+
Special Teams Coordinator: A
Team Travel: B+
Head Coach: A
General Manager: A-
Team Ownership: B
Philadelphia Eagles
Treatment of Families: C+
Home Game Field: A
Food/Dining Area: A
Nutritionist/Dietician: B+
Locker Room: D
Training Room: B-
Training Staff: A
Weight Room: A-
Strength Coaches: A-
Position Coaches: A-
Offensive Coordinator: C+
Defensive Coordinator: A+
Special Teams Coordinator: A
Team Travel: F
Head Coach: A
General Manager: B
Team Ownership: B
Pittsburgh Steelers
Treatment of Families: F
Home Game Field: F-
Food/Dining Area: B-
Nutritionist/Dietician: B
Locker Room: F-
Training Room: C
Training Staff: B+
Weight Room: B
Strength Coaches: B-
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: B+
Defensive Coordinator: C
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: F
Head Coach: A
General Manager: C+
Team Ownership: D-
San Francisco 49ers
Treatment of Families: B
Home Game Field: A-
Food/Dining Area: A
Nutritionist/Dietician: B+
Locker Room: B
Training Room: C-
Training Staff: C-
Weight Room: A
Strength Coaches: A
Position Coaches: A-
Offensive Coordinator: A-
Defensive Coordinator: A
Special Teams Coordinator: B+
Team Travel: C+
Head Coach: A-
General Manager: A-
Team Ownership: A-
Seattle Seahawks
Treatment of Families: B+
Home Game Field: F
Food/Dining Area: A-
Nutritionist/Dietician: A
Locker Room: B+
Training Room: A-
Training Staff: A
Weight Room: A-
Strength Coaches: A
Position Coaches: A-
Offensive Coordinator: A
Defensive Coordinator: A+
Special Teams Coordinator: A
Team Travel: A-
Head Coach: A
General Manager: A
Team Ownership: A
Tampa Bay Buccaneers
Treatment of Families: D
Home Game Field: F-
Food/Dining Area: D+
Nutritionist/Dietician: B-
Locker Room: D-
Training Room: C
Training Staff: C+
Weight Room: A-
Strength Coaches: A
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: B
Defensive Coordinator: A-
Special Teams Coordinator: C+
Team Travel: F
Head Coach: B
General Manager: A-
Team Ownership: D
Tennessee Titans
Treatment of Families: B+
Home Game Field: F-
Food/Dining Area: B
Nutritionist/Dietician: B
Locker Room: D+
Training Room: B-
Training Staff: B+
Weight Room: B
Strength Coaches: B
Position Coaches: B
Offensive Coordinator: C
Defensive Coordinator: B-
Special Teams Coordinator: A+
Team Travel: C+
Head Coach: B-
General Manager: B+
Team Ownership: C
Washington Commanders
Treatment of Families: B+
Home Game Field: B+
Food/Dining Area: A-
Nutritionist/Dietician: A-
Locker Room: B
Training Room: A-
Training Staff: A
Weight Room: A
Strength Coaches: A+
Position Coaches: B+
Offensive Coordinator: B+
Defensive Coordinator: B-
Special Teams Coordinator: A-
Team Travel: B-
Head Coach: A+
General Manager: A
Team Ownership: A+