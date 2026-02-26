        <
          NFLPA 2026 report cards: See the results for all 32 teams

          • Kalyn KahlerFeb 26, 2026, 09:55 PM
              Kalyn Kahler is a senior NFL writer at ESPN. Kalyn reports on a range of NFL topics. She reported about the influence of coaching agents on NFL hiring and found out what current and former Cowboys players really think about the tour groups of fans that roam about The Star every day. Before joining ESPN in July of 2024, Kalyn wrote for The Athletic, Defector, Bleacher Report and Sports Illustrated. She began her career at Sports Illustrated as NFL columnist Peter King's assistant. She is a graduate of Northwestern University, where she was a varsity cheerleader. In her free time, Kalyn takes Spanish classes and teaches Irish dance. You can reach out to Kalyn via email.
          ESPN obtained the results of the NFL Players Association's 2026 report cards, an annual survey that grades franchises from A-plus to F-minus on everything from ownership to treatment of families.

          Per the survey results obtained by ESPN, this year's report cards are based on responses from 1,759 players. All players who were on a 2025 roster at the time of the survey were eligible to participate, and it was conducted from Nov. 2 to Dec. 11.

          View the report card results for all 32 teams.

          Arizona Cardinals

          Treatment of Families: D+
          Home Game Field: B
          Food/Dining Area: C-
          Nutritionist/Dietician: B
          Locker Room: F-
          Training Room: D+
          Training Staff: B-
          Weight Room: D+
          Strength Coaches: B-
          Position Coaches: B+
          Offensive Coordinator: B-
          Defensive Coordinator: C+
          Special Teams Coordinator: B
          Team Travel: C+
          Head Coach: B+
          General Manager: B
          Team Ownership: F

          Atlanta Falcons

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: C-
          Food/Dining Area: A-
          Nutritionist/Dietician: A
          Locker Room: B
          Training Room: A-
          Training Staff: A
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B+
          Offensive Coordinator: C-
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: B+
          Head Coach: B+
          General Manager: B+
          Team Ownership: A

          Baltimore Ravens

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: A
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: B-
          Training Room: A
          Training Staff: B
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: B-
          Defensive Coordinator: B+
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: B-
          Head Coach: B
          General Manager: A-
          Team Ownership: A+

          Buffalo Bills

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: F
          Food/Dining Area: B-
          Nutritionist/Dietician: B-
          Locker Room: B
          Training Room: B+
          Training Staff: B+
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: A
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: B
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: B-
          Head Coach: A-
          General Manager: A-
          Team Ownership: A-

          Carolina Panthers

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: F
          Food/Dining Area: B+
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: D+
          Training Room: B
          Training Staff: A-
          Weight Room: B
          Strength Coaches: A-
          Position Coaches: A-
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: B
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: D
          Head Coach: A-
          General Manager: A
          Team Ownership: B-

          Chicago Bears

          Treatment of Families: C+
          Home Game Field: C
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: A
          Locker Room: B+
          Training Room: B
          Training Staff: B
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A-
          Position Coaches: B-
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: C+
          Special Teams Coordinator: B-
          Team Travel: B+
          Head Coach: A
          General Manager: A-
          Team Ownership: A-

          Cincinnati Bengals

          Treatment of Families: F-
          Home Game Field: D-
          Food/Dining Area: F-
          Nutritionist/Dietician: F
          Locker Room: A-
          Training Room: A-
          Training Staff: A-
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B-
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: B+
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: C-
          Head Coach: A-
          General Manager: C
          Team Ownership: D+

          Cleveland Browns

          Treatment of Families: D-
          Home Game Field: B-
          Food/Dining Area: D+
          Nutritionist/Dietician: C+
          Locker Room: F
          Training Room: C
          Training Staff: C+
          Weight Room: B+
          Strength Coaches: B+
          Position Coaches: B-
          Offensive Coordinator: D+
          Defensive Coordinator: A-
          Special Teams Coordinator: D
          Team Travel: D-
          Head Coach: C-
          General Manager: C
          Team Ownership: C

          Dallas Cowboys

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: C
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: B+
          Locker Room: B+
          Training Room: D
          Training Staff: C
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A-
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: A
          Defensive Coordinator: C
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: C
          Head Coach: A-
          General Manager: B
          Team Ownership: B

          Denver Broncos

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: A
          Food/Dining Area: A
          Nutritionist/Dietician: B+
          Locker Room: D
          Training Room: A-
          Training Staff: A
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: A-
          Head Coach: B
          General Manager: A
          Team Ownership: A+

          Detroit Lions

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: B-
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: A
          Training Room: A-
          Training Staff: B+
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: A-
          Offensive Coordinator: C-
          Defensive Coordinator: B
          Special Teams Coordinator: A
          Team Travel: B
          Head Coach: A
          General Manager: A-
          Team Ownership: A

          Green Bay Packers

          Treatment of Families: C+
          Home Game Field: C+
          Food/Dining Area: B+
          Nutritionist/Dietician: B
          Locker Room: A
          Training Room: C
          Training Staff: C
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: B
          Position Coaches: B+
          Offensive Coordinator: C
          Defensive Coordinator: A-
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: B-
          Head Coach: B-
          General Manager: B+
          Team Ownership: A-

          Houston Texans

          Treatment of Families: B-
          Home Game Field: C+
          Food/Dining Area: A
          Nutritionist/Dietician: A
          Locker Room: B+
          Training Room: A
          Training Staff: A
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B+
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: A
          Team Travel: B-
          Head Coach: A-
          General Manager: A-
          Team Ownership: A

          Indianapolis Colts

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: D
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: C+
          Training Room: B
          Training Staff: B+
          Weight Room: B
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: B
          Defensive Coordinator: B+
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: B-
          Head Coach: A-
          General Manager: A
          Team Ownership: A

          Jacksonville Jaguars

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: B+
          Food/Dining Area: B+
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: A-
          Training Room: A
          Training Staff: A-
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: C
          Offensive Coordinator: B+
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: A+
          Team Travel: B+
          Head Coach: A-
          General Manager: A-
          Team Ownership: A

          Kansas City Chiefs

          Treatment of Families: C
          Home Game Field: A-
          Food/Dining Area: C+
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: F
          Training Room: C-
          Training Staff: C
          Weight Room: B
          Strength Coaches: B+
          Position Coaches: C+
          Offensive Coordinator: C+
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: B
          Team Travel: D-
          Head Coach: A
          General Manager: B+
          Team Ownership: C+

          Las Vegas Raiders

          Treatment of Families: A
          Home Game Field: A-
          Food/Dining Area: A
          Nutritionist/Dietician: A
          Locker Room: A
          Training Room: A
          Training Staff: A
          Weight Room: A+
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: C+
          Offensive Coordinator: F
          Defensive Coordinator: C
          Special Teams Coordinator: C-
          Team Travel: B
          Head Coach: C+
          General Manager: A-
          Team Ownership: A

          Los Angeles Chargers

          Treatment of Families: C+
          Home Game Field: C
          Food/Dining Area: B+
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: A-
          Training Room: A-
          Training Staff: A-
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: B
          Position Coaches: C+
          Offensive Coordinator: D-
          Defensive Coordinator: A+
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: B-
          Head Coach: C+
          General Manager: B+
          Team Ownership: A-

          Los Angeles Rams

          Treatment of Families: C+
          Home Game Field: C
          Food/Dining Area: D
          Nutritionist/Dietician: B
          Locker Room: D
          Training Room: B
          Training Staff: A
          Weight Room: B
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: A
          Offensive Coordinator: A
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: B
          Head Coach: A+
          General Manager: A
          Team Ownership: B

          Miami Dolphins

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: A-
          Food/Dining Area: A
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: A-
          Training Room: A
          Training Staff: A
          Weight Room: A+
          Strength Coaches: A+
          Position Coaches: A-
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: B
          Team Travel: A
          Head Coach: B
          General Manager: A-
          Team Ownership: A

          Minnesota Vikings

          Treatment of Families: A
          Home Game Field: B
          Food/Dining Area: B-
          Nutritionist/Dietician: B+
          Locker Room: A
          Training Room: A-
          Training Staff: A-
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B+
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: B+
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: B+
          Head Coach: A
          General Manager: A
          Team Ownership: A+

          New England Patriots

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: D
          Food/Dining Area: D+
          Nutritionist/Dietician: B
          Locker Room: C-
          Training Room: C-
          Training Staff: B
          Weight Room: C-
          Strength Coaches: A-
          Position Coaches: B-
          Offensive Coordinator: A
          Defensive Coordinator: B
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: F
          Head Coach: A
          General Manager: B+
          Team Ownership: B-

          New Orleans Saints

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: C
          Food/Dining Area: A-
          Nutritionist/Dietician: B+
          Locker Room: B
          Training Room: A
          Training Staff: A
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B-
          Offensive Coordinator: B-
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: A-
          Head Coach: A-
          General Manager: B
          Team Ownership: A-

          New York Giants

          Treatment of Families: B-
          Home Game Field: F-
          Food/Dining Area: B+
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: D
          Training Room: B-
          Training Staff: B+
          Weight Room: B
          Strength Coaches: B+
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: C+
          Defensive Coordinator: D+
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: C
          Head Coach: C
          General Manager: D+
          Team Ownership: B

          New York Jets

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: F-
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: A
          Locker Room: A-
          Training Room: B
          Training Staff: B+
          Weight Room: B+
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: B-
          Defensive Coordinator: B+
          Special Teams Coordinator: A
          Team Travel: B+
          Head Coach: A
          General Manager: A-
          Team Ownership: B

          Philadelphia Eagles

          Treatment of Families: C+
          Home Game Field: A
          Food/Dining Area: A
          Nutritionist/Dietician: B+
          Locker Room: D
          Training Room: B-
          Training Staff: A
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A-
          Position Coaches: A-
          Offensive Coordinator: C+
          Defensive Coordinator: A+
          Special Teams Coordinator: A
          Team Travel: F
          Head Coach: A
          General Manager: B
          Team Ownership: B

          Pittsburgh Steelers

          Treatment of Families: F
          Home Game Field: F-
          Food/Dining Area: B-
          Nutritionist/Dietician: B
          Locker Room: F-
          Training Room: C
          Training Staff: B+
          Weight Room: B
          Strength Coaches: B-
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: B+
          Defensive Coordinator: C
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: F
          Head Coach: A
          General Manager: C+
          Team Ownership: D-

          San Francisco 49ers

          Treatment of Families: B
          Home Game Field: A-
          Food/Dining Area: A
          Nutritionist/Dietician: B+
          Locker Room: B
          Training Room: C-
          Training Staff: C-
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: A-
          Offensive Coordinator: A-
          Defensive Coordinator: A
          Special Teams Coordinator: B+
          Team Travel: C+
          Head Coach: A-
          General Manager: A-
          Team Ownership: A-

          Seattle Seahawks

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: F
          Food/Dining Area: A-
          Nutritionist/Dietician: A
          Locker Room: B+
          Training Room: A-
          Training Staff: A
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: A-
          Offensive Coordinator: A
          Defensive Coordinator: A+
          Special Teams Coordinator: A
          Team Travel: A-
          Head Coach: A
          General Manager: A
          Team Ownership: A

          Tampa Bay Buccaneers

          Treatment of Families: D
          Home Game Field: F-
          Food/Dining Area: D+
          Nutritionist/Dietician: B-
          Locker Room: D-
          Training Room: C
          Training Staff: C+
          Weight Room: A-
          Strength Coaches: A
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: B
          Defensive Coordinator: A-
          Special Teams Coordinator: C+
          Team Travel: F
          Head Coach: B
          General Manager: A-
          Team Ownership: D

          Tennessee Titans

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: F-
          Food/Dining Area: B
          Nutritionist/Dietician: B
          Locker Room: D+
          Training Room: B-
          Training Staff: B+
          Weight Room: B
          Strength Coaches: B
          Position Coaches: B
          Offensive Coordinator: C
          Defensive Coordinator: B-
          Special Teams Coordinator: A+
          Team Travel: C+
          Head Coach: B-
          General Manager: B+
          Team Ownership: C

          Washington Commanders

          Treatment of Families: B+
          Home Game Field: B+
          Food/Dining Area: A-
          Nutritionist/Dietician: A-
          Locker Room: B
          Training Room: A-
          Training Staff: A
          Weight Room: A
          Strength Coaches: A+
          Position Coaches: B+
          Offensive Coordinator: B+
          Defensive Coordinator: B-
          Special Teams Coordinator: A-
          Team Travel: B-
          Head Coach: A+
          General Manager: A
          Team Ownership: A+