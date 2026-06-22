NFL training camp 2026: Team schedules, dates, locations

NFL training camps around the league will open in mid-July, ending the 2026 NFL offseason. The NFL has released the locations and reporting dates for rookies and veterans on every team.
How will No. 1 overall pick Fernando Mendoza look with the Raiders? What can the Steelers accomplish during what Aaron Rodgers says is his final season? How loaded are the all-in Rams? Is Jalen Hurts ready for a potential make-or-break season with the Eagles?
Those camps -- and the 28 others -- open soon. When and where? We get into all of that below.
Arizona Cardinals
Site: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Reporting date: July 22 (rookies and veterans)
Atlanta Falcons
Site: IBM Performance Field, Flowery Branch, Georgia
Reporting date: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
Baltimore Ravens
Site: Under Armour Performance Center, Owings Mills, Maryland
Reporting dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
Buffalo Bills
Site: St. John Fisher University, Rochester, New York
Reporting dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)
Carolina Panthers
Site: Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
Reporting dates: July 21 (rookies), July 22 (veterans)
Chicago Bears
Site: Halas Hall, Lake Forest, Illinois
Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Cincinnati Bengals
Site: Paycor Stadium, Cincinnati, Ohio
Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Cleveland Browns
Site: CrossCountry Mortgage Campus, Berea, Ohio
Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Dallas Cowboys
Site: River Ridge Staybridge Suites in Oxnard, California
Reporting date: July 28 (rookies and veterans)
Denver Broncos
Site: Broncos Park Powered by CommonSpirit, Englewood, Colorado
Reporting dates: July 22 (rookies), July 28 (veterans)
Detroit Lions
Site: Meijer Performance Center, Allen Park, Michigan
Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Green Bay Packers
Site: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin
Reporting dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)
Houston Texans
Site: Houston Methodist Training Center, Houston
Reporting date: July 21 (rookies), July 28 (veterans)
Indianapolis Colts
Site: Grand Park Sports Campus, Westfield, Indiana
Reporting date: July 27 (rookies), July 28 (veterans)
Jacksonville Jaguars
Site: Miller Electric Center, Jacksonville, Florida
Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Kansas City Chiefs
Site: Missouri Western State University, St. Joseph, Missouri
Reporting dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)
Las Vegas Raiders
Site: Intermountain Health Performance Center, Henderson, Nevada
Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Los Angeles Chargers
Site: The Bolt, El Segundo, California
Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Los Angeles Rams
Site: Loyola Marymount University, Los Angeles
Reporting date: July 25 (rookies and veterans)
Miami Dolphins
Site: Baptist Health Training Complex, Miami Gardens, Florida
Reporting dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)
Minnesota Vikings
Site: TCO Performance Center, Eagan, Minnesota
Reporting dates: July 26 (rookies), July 28 (veterans)
New England Patriots
Site: New Balance Athletics Center, Foxborough, Massachusetts
Reporting dates: July 21 (rookies), July 24 (veterans)
New Orleans Saints
Site: Ochsner Sports Performance Center, Metairie, Louisiana
Reporting dates: July 28 (rookies and veterans)
New York Giants
Site: Quest Diagnostics Training Facility, East Rutherford, New Jersey
Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
New York Jets
Site: Atlantic Health Jets Training Center, Florham Park, New Jersey
Reporting date: July 25 (rookies), July 28 (veterans)
Philadelphia Eagles
Site: Jefferson Health Training Complex, Philadelphia, Pennsylvania
Reporting date: July 28 (rookies and veterans)
Pittsburgh Steelers
Site: Saint Vincent College, Latrobe, Pennsylvania
Reporting date: July 28 (rookies and veterans)
San Francisco 49ers
Site: SAP Performance Facility, Santa Clara, California
Reporting dates: July 18 (rookies), July 25 (veterans)
Seattle Seahawks
Site: Virginia Mason Athletic Center, Renton, Washington
Reporting date: July 17 (rookies), July 24 (veterans)
Tampa Bay Buccaneers
Site: AdventHealth Training Center, Tampa, Florida
Reporting dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)
Tennessee Titans
Site: Vanderbilt Health Football Center, Nashville, Tennessee
Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)
Washington Commanders
Site: Commanders Park, Ashburn, Virginia
Reporting dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)