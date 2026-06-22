          NFL training camp 2026: Team schedules, dates, locations

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          Will this really be Aaron Rodgers' final season? (1:13)

          • ESPN staffJun 22, 2026, 04:45 PM

          NFL training camps around the league will open in mid-July, ending the 2026 NFL offseason. The NFL has released the locations and reporting dates for rookies and veterans on every team.

          How will No. 1 overall pick Fernando Mendoza look with the Raiders? What can the Steelers accomplish during what Aaron Rodgers says is his final season? How loaded are the all-in Rams? Is Jalen Hurts ready for a potential make-or-break season with the Eagles?

          Those camps -- and the 28 others -- open soon. When and where? We get into all of that below.

          Arizona Cardinals

          Site: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
          Reporting date: July 22 (rookies and veterans)

          Atlanta Falcons

          Site: IBM Performance Field, Flowery Branch, Georgia
          Reporting date: July 24 (rookies), July 28 (veterans)

          Baltimore Ravens

          Site: Under Armour Performance Center, Owings Mills, Maryland
          Reporting dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)

          Buffalo Bills

          Site: St. John Fisher University, Rochester, New York
          Reporting dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)

          Carolina Panthers

          Site: Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
          Reporting dates: July 21 (rookies), July 22 (veterans)

          Chicago Bears

          Site: Halas Hall, Lake Forest, Illinois
          Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)

          Cincinnati Bengals

          Site: Paycor Stadium, Cincinnati, Ohio
          Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)

          Cleveland Browns

          Site: CrossCountry Mortgage Campus, Berea, Ohio
          Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)

          Dallas Cowboys

          Site: River Ridge Staybridge Suites in Oxnard, California
          Reporting date: July 28 (rookies and veterans)

          Denver Broncos

          Site: Broncos Park Powered by CommonSpirit, Englewood, Colorado
          Reporting dates: July 22 (rookies), July 28 (veterans)

          Detroit Lions

          Site: Meijer Performance Center, Allen Park, Michigan
          Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)

          Green Bay Packers

          Site: Lambeau Field, Green Bay, Wisconsin
          Reporting dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)

          Houston Texans

          Site: Houston Methodist Training Center, Houston
          Reporting date: July 21 (rookies), July 28 (veterans)

          Indianapolis Colts

          Site: Grand Park Sports Campus, Westfield, Indiana
          Reporting date: July 27 (rookies), July 28 (veterans)

          Jacksonville Jaguars

          Site: Miller Electric Center, Jacksonville, Florida
          Reporting dates: July 25 (rookies), July 28 (veterans)

          Kansas City Chiefs

          Site: Missouri Western State University, St. Joseph, Missouri
          Reporting dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)

          Las Vegas Raiders

          Site: Intermountain Health Performance Center, Henderson, Nevada
          Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)

          Los Angeles Chargers

          Site: The Bolt, El Segundo, California
          Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)

          Los Angeles Rams

          Site: Loyola Marymount University, Los Angeles
          Reporting date: July 25 (rookies and veterans)

          Miami Dolphins

          Site: Baptist Health Training Complex, Miami Gardens, Florida
          Reporting dates: July 21 (rookies), July 28 (veterans)

          Minnesota Vikings

          Site: TCO Performance Center, Eagan, Minnesota
          Reporting dates: July 26 (rookies), July 28 (veterans)

          New England Patriots

          Site: New Balance Athletics Center, Foxborough, Massachusetts
          Reporting dates: July 21 (rookies), July 24 (veterans)

          New Orleans Saints

          Site: Ochsner Sports Performance Center, Metairie, Louisiana
          Reporting dates: July 28 (rookies and veterans)

          New York Giants

          Site: Quest Diagnostics Training Facility, East Rutherford, New Jersey
          Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)

          New York Jets

          Site: Atlantic Health Jets Training Center, Florham Park, New Jersey
          Reporting date: July 25 (rookies), July 28 (veterans)

          Philadelphia Eagles

          Site: Jefferson Health Training Complex, Philadelphia, Pennsylvania
          Reporting date: July 28 (rookies and veterans)

          Pittsburgh Steelers

          Site: Saint Vincent College, Latrobe, Pennsylvania
          Reporting date: July 28 (rookies and veterans)

          San Francisco 49ers

          Site: SAP Performance Facility, Santa Clara, California
          Reporting dates: July 18 (rookies), July 25 (veterans)

          Seattle Seahawks

          Site: Virginia Mason Athletic Center, Renton, Washington
          Reporting date: July 17 (rookies), July 24 (veterans)

          Tampa Bay Buccaneers

          Site: AdventHealth Training Center, Tampa, Florida
          Reporting dates: July 27 (rookies), July 28 (veterans)

          Tennessee Titans

          Site: Vanderbilt Health Football Center, Nashville, Tennessee
          Reporting dates: July 23 (rookies), July 28 (veterans)

          Washington Commanders

          Site: Commanders Park, Ashburn, Virginia
          Reporting dates: July 24 (rookies), July 28 (veterans)