The trade deadline for the 2024-25 NHL season is 3 p.m. ET on March 7. But the deals have been flying since the start of the season.

You'll find information on every trade made since Oct. 6 here, including grades on all of the major ones. Follow along all the way through the deadline for the latest moves.

Trades are listed here, with the most recent ones first on the list.

March 5

Lightning gets:

C Yanni Gourde, RW Oliver Bjorkstrand, D Kyle Aucoin, 2026 fifth-round pick, retain 50% of Gourde's salary

Kraken get:

C Michael Eyssimont, 2025 second-round pick (TOR), 2026 first-round pick, 2027 first-round pick

Red Wings get:

Conditional 2025 fourth-round pick (TB or EDM), retain 25% of Gourde's salary

Panthers get:

G Vitek Vanecek

Sharks get:

F Patrick Giles

March 4

Oilers get:

F Trent Frederic, F Max Jones, rights to prospect Petr Hauser

Bruins get:

D Max Wanner, 2025 second-round pick, 2026 fourth-round pick

Devils get:

Rights to prospect Shane Lachance

March 1

Panthers get:

D Seth Jones, 2026 fourth-round pick

Blackhawks get:

G Spencer Knight, conditional 2026 first-round pick

Wild gets:

RW Gustav Nyquist

Predators get:

2026 second-round pick

Avalanche gets:

D Ryan Lindgren, LW Jimmy Vesey, rights to prospect Hank Kempf

Rangers get:

D Calvin de Haan, C Juuso Parssinen, 2025 second-round pick, 2025 fourth-round pick

Feb. 27

Wild get:

C Tyler Madden

Kings get:

D Joseph Cecconi

Feb. 26

Predators get:

RW Jesse Ylonen

Lightning get:

C Anthony Angello

Feb. 25

Ducks get:

G Ville Husso

Red Wings get:

Future considerations

Feb. 18

Predators get:

LW Grigori Denisenko

Golden Knights get:

Future considerations

Feb. 13

Blues get:

RW Corey Andonovski

Penguins get:

RW Mathias Laferriere

Feb. 7

Predators get:

D Mark Friedman

Canucks get:

Future considerations

Feb. 3

Hockey Club gets:

C Sammy Walker

Wild gets:

Future considerations

Feb. 1

Stars get:

C Mikael Granlund, D Cody Ceci

Sharks get:

2025 first-round pick, conditional 2025 third-round pick

Jan. 31

Canucks get:

LW Drew O'Connor, D Marcus Pettersson

Penguins get:

D Vincent Desharnais, LW Danton Heinen, RW Melvin Fernstrom, 2025 first-round pick (NYR, top-13 protected)

Rangers get:

C J.T. Miller, D Erik Brannstrom, D Jackson Dorrington

Canucks get:

C Filip Chytil, D Victor Mancini, 2025 first-round pick (top-13 protected)

Flames get:

LW Joel Farabee, C Morgan Frost

Flyers get:

LW Andrei Kuzmenko, LW Jakob Pelletier, 2025 second-round pick, 2028 seventh-round pick

Jan. 27

Islanders get:

D Scott Perunovich

Blues get:

2026 fifth-round pick

Jan. 25

Hurricanes get:

RW Mikko Rantanen, LW Taylor Hall, RW Nils Juntorp

Avalanche gets:

C Martin Necas, C Jack Drury, 2025 second-round pick, 2026 fourth-round pick

Blackhawks get:

2025 third-round pick (CAR)

Rangers get:

RW Lucas Edmonds

Lightning gets:

C Ryder Korczak

Jan. 22

Ducks get:

RW Justin Bailey

Sharks get:

LW Pavol Regenda

Jan. 15

Blackhawks get:

D Dmitry Kuzmin

Jets get:

D Isaak Phillips

Dec. 28

Avalanche gets:

C Juuso Parssinen, 2026 seventh-round pick

Predators get:

C Ondrej Pavel, 2027 third-round pick

Dec. 18

Canadiens get:

D Alexandre Carrier

Predators get:

D Justin Barron

Penguins get:

D Pierre-Olivier Joseph

Blues get:

Future considerations

Kraken get:

RW Kaapo Kakko

Rangers get:

D Will Borgen, 2025 third-round pick, 2025 sixth-round pick

Dec. 14

Blues get:

D Cam Fowler, 2027 fourth-round pick

Ducks get:

D Jeremie Biakabatuka, 2027 second-round pick

Dec. 9

Avalanche gets:

G Mackenzie Blackwood, RW Givani Smith, 2027 fifth-round pick

Sharks get:

G Alexandar Georgiev, RW Nikolai Kovalenko, 2025 fifth-round pick, 2026 second-round pick

Dec. 6

Rangers get:

D Urho Vaakanainen, 2025 fourth-round pick

Ducks get:

D Jacob Trouba

Canadiens get:

D Noel Hoefenmayer

Oilers get:

RW Jacob Perreault

Nov. 30

Wild gets:

D David Jiricek, 2025 fifth-round pick

Blue Jackets get:

D Daemon Hunt, 2025 first-round pick, 2026 third-round pick, 2026 fourth-round pick, 2027 second-round pick

Predators get:

G Justus Annunen, 2025 sixth-round pick

Avalanche gets:

G Scott Wedgewood

Nov. 27

Predators get:

RW Ryder Rolston

Blackhawks get:

Future considerations

Nov. 25

Penguins get:

C Philip Tomasino

Predators get:

2027 fourth-round pick

Nov. 12

Capitals get:

C Lars Eller

Penguins get:

2025 fifth-round pick, 2027 third-round pick

Nov. 10

Kraken get:

RW Daniel Sprong

Canucks get:

Future considerations

Nov. 4

Oilers get:

D Ronnie Attard

Flyers get:

D Ben Gleason

Oct. 31

Hockey Club gets:

D Olli Maatta

Red Wings get:

2025 third-round pick

Oct. 30

Sharks get:

D Timothy Liljegren

Maple Leafs get:

2025 third-round pick, 2026 sixth-round pick

Oct. 6

Avalanche gets:

D Tucker Poolman, 2025 fourth-round pick

Canucks get:

D Erik Brannstrom