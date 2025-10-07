        <
        >

          NHL 2025-26 season picks: Stanley Cup, division winners, awards

          play
          Bettman marvels at longevity of Crosby and Ovechkin (1:17)

          NHL commissioner Gary Bettman talks about how impressive it is that Sidney Crosby and Alex Ovechkin are still producing at a high level entering the 21st year of their careers. (1:17)

          • ESPN staffOct 7, 2025, 01:43 PM

          The 2025-26 NHL season begins Tuesday with a tripleheader on ESPN: Chicago Blackhawks-Florida Panthers at 5 p.m. ET (including the Stanley Cup banner-raising), Pittsburgh Penguins-New York Rangers at 8 p.m., and Colorado Avalanche-Los Angeles Kings at 10:30 p.m.

          But we're looking beyond those contests.

          Will the Panthers three-peat as Stanley Cup champions? Which teams will finish the season atop the division standings? And which players will take home the major individual awards?

          We've gathered our cross-platform ESPN hockey family together to predict the winners of each division, along with the Stanley Cup champion and the players who will win all of the hardware.

          Atlantic Division

          Sean Allen: Maple Leafs
          John Buccigross: Lightning
          Stormy Buonantony: Lightning
          Cassie Campbell-Pascall: Maple Leafs
          Sach Chandan: Lightning
          Meghan Chayka: Lightning
          Ryan S. Clark: Lightning
          Ray Ferraro: Lightning
          Emily Kaplan: Senators
          Tim Kavanagh: Senators
          Rachel Kryshak: Lightning
          Peter Lawrence-Riddell: Lightning
          Steve Levy: Maple Leafs
          Vince Masi: Lightning
          Victoria Matiash: Lightning
          Sean McDonough: Lightning
          AJ Mleczko: Lightning
          Mike Monaco: Lightning
          Arda Öcal: Lightning
          T.J. Oshie: Lightning
          Kristen Shilton: Maple Leafs
          P.K. Subban: Lightning
          John Tortorella: Panthers
          Bob Wischusen: Lightning
          Greg Wyshynski: Lightning

          Totals: Lightning (18), Maple Leafs (4), Senators (2), Panthers

          Metropolitan Division

          Sean Allen: Devils
          John Buccigross: Hurricanes
          Stormy Buonantony: Hurricanes
          Cassie Campbell-Pascall: Hurricanes
          Sach Chandan: Devils
          Meghan Chayka: Hurricanes
          Ryan S. Clark: Hurricanes
          Ray Ferraro: Hurricanes
          Emily Kaplan: Hurricanes
          Tim Kavanagh: Devils
          Rachel Kryshak: Hurricanes
          Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes
          Steve Levy: Devils
          Vince Masi: Hurricanes
          Victoria Matiash: Devils
          Sean McDonough: Rangers
          AJ Mleczko: Hurricanes
          Mike Monaco: Hurricanes
          Arda Öcal: Devils
          T.J. Oshie: Capitals
          Kristen Shilton: Hurricanes
          P.K. Subban: Capitals
          John Tortorella: Devils
          Bob Wischusen: Hurricanes
          Greg Wyshynski: Hurricanes

          Totals: Hurricanes (15), Devils (7), Capitals (2), Rangers (1)

          Central Division

          Sean Allen: Stars
          John Buccigross: Avalanche
          Stormy Buonantony: Avalanche
          Cassie Campbell-Pascall: Avalanche
          Sach Chandan: Avalanche
          Meghan Chayka: Avalanche
          Ryan S. Clark: Avalanche
          Ray Ferraro: Stars
          Emily Kaplan: Avalanche
          Tim Kavanagh: Avalanche
          Rachel Kryshak: Stars
          Peter Lawrence-Riddell: Stars
          Steve Levy: Stars
          Vince Masi: Avalanche
          Victoria Matiash: Stars
          Sean McDonough: Stars
          AJ Mleczko: Stars
          Mike Monaco: Avalanche
          Arda Öcal: Stars
          T.J. Oshie: Stars
          Kristen Shilton: Stars
          P.K. Subban: Wild
          John Tortorella: Wild
          Bob Wischusen: Avalanche
          Greg Wyshynski: Avalanche

          Totals: Avalanche (12), Stars (11), Wild (2)

          Pacific Division

          Sean Allen: Oilers
          John Buccigross: Oilers
          Stormy Buonantony: Golden Knights
          Cassie Campbell-Pascall: Golden Knights
          Sach Chandan: Golden Knights
          Meghan Chayka: Golden Knights
          Ryan S. Clark: Golden Knights
          Ray Ferraro: Golden Knights
          Emily Kaplan: Golden Knights
          Tim Kavanagh: Golden Knights
          Rachel Kryshak: Oilers
          Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights
          Steve Levy: Kings
          Vince Masi: Golden Knights
          Victoria Matiash: Golden Knights
          Sean McDonough: Oilers
          AJ Mleczko: Golden Knights
          Mike Monaco: Oilers
          Arda Öcal: Golden Knights
          T.J. Oshie: Golden Knights
          Kristen Shilton: Golden Knights
          P.K. Subban: Oilers
          John Tortorella: Golden Knights
          Bob Wischusen: Golden Knights
          Greg Wyshynski: Oilers

          Totals: Golden Knights (17), Oilers (7), Kings (1)

          Stanley Cup

          Sean Allen: Panthers
          John Buccigross: Hurricanes
          Stormy Buonantony: Golden Knights
          Cassie Campbell-Pascall: Jets
          Sach Chandan: Avalanche
          Meghan Chayka: Avalanche
          Ryan S. Clark: Stars
          Ray Ferraro: Golden Knights
          Emily Kaplan: Panthers
          Tim Kavanagh: Stars
          Rachel Kryshak: Stars
          Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights
          Steve Levy: Kings
          Vince Masi: Avalanche
          Victoria Matiash: Golden Knights
          Sean McDonough: Oilers
          AJ Mleczko: Avalanche
          Mike Monaco: Oilers
          Arda Öcal: Maple Leafs
          T.J. Oshie: Oilers
          Kristen Shilton: Stars
          John Tortorella: Devils
          Bob Wischusen: Panthers
          Greg Wyshynski: Avalanche

          Totals: Avalanche (5), Golden Knights (4), Stars (4), Panthers (3), Oilers (3), Hurricanes (1), Jets (1), Kings (1), Maple Leafs (1), Devils (1)

          Hart Trophy (MVP)

          Sean Allen: Kirill Kaprizov
          John Buccigross: Connor McDavid
          Stormy Buonantony: Jack Eichel
          Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid
          Sach Chandan: Nathan MacKinnon
          Meghan Chayka: Nathan MacKinnon
          Ryan S. Clark: Kirill Kaprizov
          Ray Ferraro: Nikita Kucherov
          Emily Kaplan: Nathan MacKinnon
          Tim Kavanagh: Nathan MacKinnon
          Rachel Kryshak: Connor McDavid
          Peter Lawrence-Riddell: Nikita Kucherov
          Steve Levy: Connor McDavid
          Vince Masi: Connor McDavid
          Victoria Matiash: Nikita Kucherov
          Sean McDonough: Connor McDavid
          AJ Mleczko: Connor McDavid
          Mike Monaco: Connor McDavid
          Arda Öcal: Connor McDavid
          T.J. Oshie: Connor McDavid
          Kristen Shilton: Auston Matthews
          P.K. Subban: Kirill Kaprizov
          John Tortorella: Kirill Kaprizov
          Bob Wischusen: Connor McDavid
          Greg Wyshynski: Nathan MacKinnon

          Totals: McDavid (11), MacKinnon (5), Kaprizov (4), Kucherov (3), Eichel (1), Matthews (1)

          Art Ross Trophy (points leader)

          Sean Allen: Connor McDavid
          John Buccigross: Connor McDavid
          Stormy Buonantony: Nikita Kucherov
          Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid
          Sach Chandan: Nikita Kucherov
          Meghan Chayka: Connor McDavid
          Ryan S. Clark: Mitch Marner
          Ray Ferraro: Connor McDavid
          Emily Kaplan: Nathan MacKinnon
          Tim Kavanagh: Nikita Kucherov
          Rachel Kryshak: Connor McDavid
          Peter Lawrence-Riddell: Nikita Kucherov
          Steve Levy: Kirill Kaprizov
          Vince Masi: Connor McDavid
          Victoria Matiash: Nikita Kucherov
          Sean McDonough: Connor McDavid
          AJ Mleczko: Mitch Marner
          Mike Monaco: Connor McDavid
          Arda Öcal: Connor McDavid
          T.J. Oshie: Nikita Kucherov
          Kristen Shilton: Nathan MacKinnon
          P.K. Subban: Connor McDavid
          John Tortorella: Kirill Kaprizov
          Bob Wischusen: Connor McDavid
          Greg Wyshynski: Nathan MacKinnon

          Totals: McDavid (12), Kucherov (6), MacKinnon (3), Marner (2), Kaprizov (2)

          Rocket Richard Trophy (goals leader)

          Sean Allen: Auston Matthews
          John Buccigross: Auston Matthews
          Stormy Buonantony: Connor McDavid
          Cassie Campbell-Pascall: Auston Matthews
          Sach Chandan: Leon Draisaitl
          Meghan Chayka: Leon Draisaitl
          Ryan S. Clark: Nikita Kucherov
          Ray Ferraro: Leon Draisaitl
          Emily Kaplan: Leon Draisaitl
          Tim Kavanagh: Kirill Kaprizov
          Rachel Kryshak: Leon Draisaitl
          Peter Lawrence-Riddell: Auston Matthews
          Steve Levy: Leon Draisaitl
          Vince Masi: Brayden Point
          Victoria Matiash: Auston Matthews
          Sean McDonough: Leon Draisaitl
          AJ Mleczko: Auston Matthews
          Mike Monaco: Auston Matthews
          Arda Öcal: Auston Matthews
          T.J. Oshie: Leon Draisaitl
          Kristen Shilton: Auston Matthews
          P.K. Subban: Jake Guentzel
          John Tortorella: Connor McDavid
          Bob Wischusen: Auston Matthews
          Greg Wyshynski: Leon Draisaitl

          Totals: Matthews (10), Draisaitl (9), McDavid (2), Kucherov (1), Kaprizov (1), Point (1), Guentzel (1)

          Norris Trophy (best defenseman)

          Sean Allen: Cale Makar
          John Buccigross: Cale Makar
          Stormy Buonantony: Shea Theodore
          Cassie Campbell-Pascall: Cale Makar
          Sach Chandan: Zach Werenski
          Meghan Chayka: Cale Makar
          Ryan S. Clark: Cale Makar
          Ray Ferraro: Quinn Hughes
          Emily Kaplan: Zach Werenski
          Tim Kavanagh: Quinn Hughes
          Rachel Kryshak: Cale Makar
          Peter Lawrence-Riddell: Cale Makar
          Steve Levy: Quinn Hughes
          Vince Masi: Quinn Hughes
          Victoria Matiash: Quinn Hughes
          Sean McDonough: Cale Makar
          AJ Mleczko: Quinn Hughes
          Mike Monaco: Cale Makar
          Arda Öcal: Cale Makar
          T.J. Oshie: Cale Makar
          Kristen Shilton: Quinn Hughes
          P.K. Subban: Lane Hutson
          John Tortorella: Quinn Hughes
          Bob Wischusen: Cale Makar
          Greg Wyshynski: Rasmus Dahlin

          Totals: Cale Makar (12), Hughes (8), Werenski (2), Theodore (1), Hutson (1), Dahlin (1)

          Vezina Trophy (best goaltender)

          Sean Allen: Jake Oettinger
          John Buccigross: Jake Oettinger
          Stormy Buonantony: Jake Oettinger
          Cassie Campbell-Pascall: Connor Hellebuyck
          Sach Chandan: Andrei Vasilevskiy
          Meghan Chayka: Andrei Vasilevskiy
          Ryan S. Clark: Andrei Vasilevskiy
          Ray Ferraro: Andrei Vasilevskiy
          Emily Kaplan: Jake Oettinger
          Tim Kavanagh: Jacob Markstrom
          Rachel Kryshak: Igor Shesterkin
          Peter Lawrence-Riddell: Andrei Vasilevskiy
          Steve Levy: Jake Oettinger
          Vince Masi: Linus Ullmark
          Victoria Matiash: Andrei Vasilevskiy
          Sean McDonough: Igor Shesterkin
          AJ Mleczko: Jake Oettinger
          Mike Monaco: Jake Oettinger
          Arda Öcal: Andrei Vasilevskiy
          T.J. Oshie: Connor Hellebuyck
          Kristen Shilton: Igor Shesterkin
          P.K. Subban: Andrei Vasilevskiy
          John Tortorella: Sergei Bobrovsky
          Bob Wischusen: Igor Shesterkin
          Greg Wyshynski: Andrei Vasilevskiy

          Totals: Vasilevskiy (9), Oettinger (7), Shesterkin (4), Markstrom (1), Ullmark (1), Bobrovsky (1)

          Calder Trophy (rookie of the year)

          Sean Allen: Alexander Nikishin
          John Buccigross: Ivan Demidov
          Stormy Buonantony: Ivan Demidov
          Cassie Campbell-Pascall: Ivan Demidov
          Sach Chandan: Michael Misa
          Meghan Chayka: Ivan Demidov
          Ryan S. Clark: Ivan Demidov
          Ray Ferraro: Ivan Demidov
          Emily Kaplan: Zeev Buium
          Tim Kavanagh: Jimmy Snuggerud
          Rachel Kryshak: Ivan Demidov
          Peter Lawrence-Riddell: Ivan Demidov
          Steve Levy: Zeev Buium
          Vince Masi: Jimmy Snuggerud
          Victoria Matiash: Jimmy Snuggerud
          Sean McDonough: Ivan Demidov
          AJ Mleczko: Zeev Buium
          Mike Monaco: Ivan Demidov
          Arda Öcal: Yaroslav Askarov
          T.J. Oshie: Ryan Leonard
          Kristen Shilton: Ivan Demidov
          P.K. Subban: Matthew Schaefer
          John Tortorella: Ryan Leonard
          Bob Wischusen: Ivan Demidov
          Greg Wyshynski: Alexander Nikishin

          Totals: Demidov (12), Buium (3), Snuggerud (3), Nikishin (2), Leonard (2), Misa (1), Askarov (1), Schaefer (1)