The 2025-26 NHL season begins Tuesday with a tripleheader on ESPN: Chicago Blackhawks-Florida Panthers at 5 p.m. ET (including the Stanley Cup banner-raising), Pittsburgh Penguins-New York Rangers at 8 p.m., and Colorado Avalanche-Los Angeles Kings at 10:30 p.m.
But we're looking beyond those contests.
Will the Panthers three-peat as Stanley Cup champions? Which teams will finish the season atop the division standings? And which players will take home the major individual awards?
We've gathered our cross-platform ESPN hockey family together to predict the winners of each division, along with the Stanley Cup champion and the players who will win all of the hardware.
Dive deep on all 32 teams
Lapsed fan's guide to the season
Bold predictions for every club
Fantasy hockey hub page
Goalie mask guide for 2025-26
Atlantic Division
Sean Allen: Maple Leafs
John Buccigross: Lightning
Stormy Buonantony: Lightning
Cassie Campbell-Pascall: Maple Leafs
Sach Chandan: Lightning
Meghan Chayka: Lightning
Ryan S. Clark: Lightning
Ray Ferraro: Lightning
Emily Kaplan: Senators
Tim Kavanagh: Senators
Rachel Kryshak: Lightning
Peter Lawrence-Riddell: Lightning
Steve Levy: Maple Leafs
Vince Masi: Lightning
Victoria Matiash: Lightning
Sean McDonough: Lightning
AJ Mleczko: Lightning
Mike Monaco: Lightning
Arda Öcal: Lightning
T.J. Oshie: Lightning
Kristen Shilton: Maple Leafs
P.K. Subban: Lightning
John Tortorella: Panthers
Bob Wischusen: Lightning
Greg Wyshynski: Lightning
Totals: Lightning (18), Maple Leafs (4), Senators (2), Panthers
Metropolitan Division
Sean Allen: Devils
John Buccigross: Hurricanes
Stormy Buonantony: Hurricanes
Cassie Campbell-Pascall: Hurricanes
Sach Chandan: Devils
Meghan Chayka: Hurricanes
Ryan S. Clark: Hurricanes
Ray Ferraro: Hurricanes
Emily Kaplan: Hurricanes
Tim Kavanagh: Devils
Rachel Kryshak: Hurricanes
Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes
Steve Levy: Devils
Vince Masi: Hurricanes
Victoria Matiash: Devils
Sean McDonough: Rangers
AJ Mleczko: Hurricanes
Mike Monaco: Hurricanes
Arda Öcal: Devils
T.J. Oshie: Capitals
Kristen Shilton: Hurricanes
P.K. Subban: Capitals
John Tortorella: Devils
Bob Wischusen: Hurricanes
Greg Wyshynski: Hurricanes
Totals: Hurricanes (15), Devils (7), Capitals (2), Rangers (1)
Central Division
Sean Allen: Stars
John Buccigross: Avalanche
Stormy Buonantony: Avalanche
Cassie Campbell-Pascall: Avalanche
Sach Chandan: Avalanche
Meghan Chayka: Avalanche
Ryan S. Clark: Avalanche
Ray Ferraro: Stars
Emily Kaplan: Avalanche
Tim Kavanagh: Avalanche
Rachel Kryshak: Stars
Peter Lawrence-Riddell: Stars
Steve Levy: Stars
Vince Masi: Avalanche
Victoria Matiash: Stars
Sean McDonough: Stars
AJ Mleczko: Stars
Mike Monaco: Avalanche
Arda Öcal: Stars
T.J. Oshie: Stars
Kristen Shilton: Stars
P.K. Subban: Wild
John Tortorella: Wild
Bob Wischusen: Avalanche
Greg Wyshynski: Avalanche
Totals: Avalanche (12), Stars (11), Wild (2)
Pacific Division
Sean Allen: Oilers
John Buccigross: Oilers
Stormy Buonantony: Golden Knights
Cassie Campbell-Pascall: Golden Knights
Sach Chandan: Golden Knights
Meghan Chayka: Golden Knights
Ryan S. Clark: Golden Knights
Ray Ferraro: Golden Knights
Emily Kaplan: Golden Knights
Tim Kavanagh: Golden Knights
Rachel Kryshak: Oilers
Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights
Steve Levy: Kings
Vince Masi: Golden Knights
Victoria Matiash: Golden Knights
Sean McDonough: Oilers
AJ Mleczko: Golden Knights
Mike Monaco: Oilers
Arda Öcal: Golden Knights
T.J. Oshie: Golden Knights
Kristen Shilton: Golden Knights
P.K. Subban: Oilers
John Tortorella: Golden Knights
Bob Wischusen: Golden Knights
Greg Wyshynski: Oilers
Totals: Golden Knights (17), Oilers (7), Kings (1)
Stanley Cup
Sean Allen: Panthers
John Buccigross: Hurricanes
Stormy Buonantony: Golden Knights
Cassie Campbell-Pascall: Jets
Sach Chandan: Avalanche
Meghan Chayka: Avalanche
Ryan S. Clark: Stars
Ray Ferraro: Golden Knights
Emily Kaplan: Panthers
Tim Kavanagh: Stars
Rachel Kryshak: Stars
Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights
Steve Levy: Kings
Vince Masi: Avalanche
Victoria Matiash: Golden Knights
Sean McDonough: Oilers
AJ Mleczko: Avalanche
Mike Monaco: Oilers
Arda Öcal: Maple Leafs
T.J. Oshie: Oilers
Kristen Shilton: Stars
John Tortorella: Devils
Bob Wischusen: Panthers
Greg Wyshynski: Avalanche
Totals: Avalanche (5), Golden Knights (4), Stars (4), Panthers (3), Oilers (3), Hurricanes (1), Jets (1), Kings (1), Maple Leafs (1), Devils (1)
Hart Trophy (MVP)
Sean Allen: Kirill Kaprizov
John Buccigross: Connor McDavid
Stormy Buonantony: Jack Eichel
Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid
Sach Chandan: Nathan MacKinnon
Meghan Chayka: Nathan MacKinnon
Ryan S. Clark: Kirill Kaprizov
Ray Ferraro: Nikita Kucherov
Emily Kaplan: Nathan MacKinnon
Tim Kavanagh: Nathan MacKinnon
Rachel Kryshak: Connor McDavid
Peter Lawrence-Riddell: Nikita Kucherov
Steve Levy: Connor McDavid
Vince Masi: Connor McDavid
Victoria Matiash: Nikita Kucherov
Sean McDonough: Connor McDavid
AJ Mleczko: Connor McDavid
Mike Monaco: Connor McDavid
Arda Öcal: Connor McDavid
T.J. Oshie: Connor McDavid
Kristen Shilton: Auston Matthews
P.K. Subban: Kirill Kaprizov
John Tortorella: Kirill Kaprizov
Bob Wischusen: Connor McDavid
Greg Wyshynski: Nathan MacKinnon
Totals: McDavid (11), MacKinnon (5), Kaprizov (4), Kucherov (3), Eichel (1), Matthews (1)
Art Ross Trophy (points leader)
Sean Allen: Connor McDavid
John Buccigross: Connor McDavid
Stormy Buonantony: Nikita Kucherov
Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid
Sach Chandan: Nikita Kucherov
Meghan Chayka: Connor McDavid
Ryan S. Clark: Mitch Marner
Ray Ferraro: Connor McDavid
Emily Kaplan: Nathan MacKinnon
Tim Kavanagh: Nikita Kucherov
Rachel Kryshak: Connor McDavid
Peter Lawrence-Riddell: Nikita Kucherov
Steve Levy: Kirill Kaprizov
Vince Masi: Connor McDavid
Victoria Matiash: Nikita Kucherov
Sean McDonough: Connor McDavid
AJ Mleczko: Mitch Marner
Mike Monaco: Connor McDavid
Arda Öcal: Connor McDavid
T.J. Oshie: Nikita Kucherov
Kristen Shilton: Nathan MacKinnon
P.K. Subban: Connor McDavid
John Tortorella: Kirill Kaprizov
Bob Wischusen: Connor McDavid
Greg Wyshynski: Nathan MacKinnon
Totals: McDavid (12), Kucherov (6), MacKinnon (3), Marner (2), Kaprizov (2)
Rocket Richard Trophy (goals leader)
Sean Allen: Auston Matthews
John Buccigross: Auston Matthews
Stormy Buonantony: Connor McDavid
Cassie Campbell-Pascall: Auston Matthews
Sach Chandan: Leon Draisaitl
Meghan Chayka: Leon Draisaitl
Ryan S. Clark: Nikita Kucherov
Ray Ferraro: Leon Draisaitl
Emily Kaplan: Leon Draisaitl
Tim Kavanagh: Kirill Kaprizov
Rachel Kryshak: Leon Draisaitl
Peter Lawrence-Riddell: Auston Matthews
Steve Levy: Leon Draisaitl
Vince Masi: Brayden Point
Victoria Matiash: Auston Matthews
Sean McDonough: Leon Draisaitl
AJ Mleczko: Auston Matthews
Mike Monaco: Auston Matthews
Arda Öcal: Auston Matthews
T.J. Oshie: Leon Draisaitl
Kristen Shilton: Auston Matthews
P.K. Subban: Jake Guentzel
John Tortorella: Connor McDavid
Bob Wischusen: Auston Matthews
Greg Wyshynski: Leon Draisaitl
Totals: Matthews (10), Draisaitl (9), McDavid (2), Kucherov (1), Kaprizov (1), Point (1), Guentzel (1)
Norris Trophy (best defenseman)
Sean Allen: Cale Makar
John Buccigross: Cale Makar
Stormy Buonantony: Shea Theodore
Cassie Campbell-Pascall: Cale Makar
Sach Chandan: Zach Werenski
Meghan Chayka: Cale Makar
Ryan S. Clark: Cale Makar
Ray Ferraro: Quinn Hughes
Emily Kaplan: Zach Werenski
Tim Kavanagh: Quinn Hughes
Rachel Kryshak: Cale Makar
Peter Lawrence-Riddell: Cale Makar
Steve Levy: Quinn Hughes
Vince Masi: Quinn Hughes
Victoria Matiash: Quinn Hughes
Sean McDonough: Cale Makar
AJ Mleczko: Quinn Hughes
Mike Monaco: Cale Makar
Arda Öcal: Cale Makar
T.J. Oshie: Cale Makar
Kristen Shilton: Quinn Hughes
P.K. Subban: Lane Hutson
John Tortorella: Quinn Hughes
Bob Wischusen: Cale Makar
Greg Wyshynski: Rasmus Dahlin
Totals: Cale Makar (12), Hughes (8), Werenski (2), Theodore (1), Hutson (1), Dahlin (1)
Vezina Trophy (best goaltender)
Sean Allen: Jake Oettinger
John Buccigross: Jake Oettinger
Stormy Buonantony: Jake Oettinger
Cassie Campbell-Pascall: Connor Hellebuyck
Sach Chandan: Andrei Vasilevskiy
Meghan Chayka: Andrei Vasilevskiy
Ryan S. Clark: Andrei Vasilevskiy
Ray Ferraro: Andrei Vasilevskiy
Emily Kaplan: Jake Oettinger
Tim Kavanagh: Jacob Markstrom
Rachel Kryshak: Igor Shesterkin
Peter Lawrence-Riddell: Andrei Vasilevskiy
Steve Levy: Jake Oettinger
Vince Masi: Linus Ullmark
Victoria Matiash: Andrei Vasilevskiy
Sean McDonough: Igor Shesterkin
AJ Mleczko: Jake Oettinger
Mike Monaco: Jake Oettinger
Arda Öcal: Andrei Vasilevskiy
T.J. Oshie: Connor Hellebuyck
Kristen Shilton: Igor Shesterkin
P.K. Subban: Andrei Vasilevskiy
John Tortorella: Sergei Bobrovsky
Bob Wischusen: Igor Shesterkin
Greg Wyshynski: Andrei Vasilevskiy
Totals: Vasilevskiy (9), Oettinger (7), Shesterkin (4), Markstrom (1), Ullmark (1), Bobrovsky (1)
Calder Trophy (rookie of the year)
Sean Allen: Alexander Nikishin
John Buccigross: Ivan Demidov
Stormy Buonantony: Ivan Demidov
Cassie Campbell-Pascall: Ivan Demidov
Sach Chandan: Michael Misa
Meghan Chayka: Ivan Demidov
Ryan S. Clark: Ivan Demidov
Ray Ferraro: Ivan Demidov
Emily Kaplan: Zeev Buium
Tim Kavanagh: Jimmy Snuggerud
Rachel Kryshak: Ivan Demidov
Peter Lawrence-Riddell: Ivan Demidov
Steve Levy: Zeev Buium
Vince Masi: Jimmy Snuggerud
Victoria Matiash: Jimmy Snuggerud
Sean McDonough: Ivan Demidov
AJ Mleczko: Zeev Buium
Mike Monaco: Ivan Demidov
Arda Öcal: Yaroslav Askarov
T.J. Oshie: Ryan Leonard
Kristen Shilton: Ivan Demidov
P.K. Subban: Matthew Schaefer
John Tortorella: Ryan Leonard
Bob Wischusen: Ivan Demidov
Greg Wyshynski: Alexander Nikishin
Totals: Demidov (12), Buium (3), Snuggerud (3), Nikishin (2), Leonard (2), Misa (1), Askarov (1), Schaefer (1)