After two consecutive Olympic Games with no NHL players competing, the world's top professional hockey league is back for the Milan-Cortina Games.

While the opening ceremonies for the Games is Feb. 6, the men's ice hockey tournament does not begin until Feb. 11. In addition to the rivals United States and Canada, 10 other teams will be competing.

Group A consists of Canada, Switzerland, Czechia and France; Group B includes Finland, Sweden, Slovia and Italy; Group C is the U.S., Germany, Latvia and Denmark.

Read on for full coverage of the event, including rosters, a full game schedule, the latest Olympic hockey news and broadcast information from the round-robin games all the way through to the medal round.

Everything you need to know

Game schedule

Note: All times Eastern.

Wednesday, Feb. 11

Group B

Slovakia vs. Finland | 10:40 a.m.

Sweden vs. Italy | 3:10 p.m.

Thursday, Feb. 12

Group A

Switzerland vs. France | 6:10 a.m.

Czechia vs. Canada | 10:40 a.m.

Group C

Latvia vs. USA | 3:10 p.m.

Germany vs. Denmark | 3:10 p.m.

Friday, Feb. 13

Group B

Finland vs. Sweden | 6:10 a.m.

Italy vs. Slovakia | 6:10 a.m.

Group A

France vs. Czechia | 10:40 a.m.

Canada vs. Switzerland | 3:10 p.m.

Saturday, Feb. 14

Group B

Sweden vs. Slovakia | 6:10 a.m.

Finland vs. Italy | 10:40 a.m.

Group C

Germany vs. Latvia | 6:10 a.m.

USA vs. Denmark | 3:10 p.m.

Sunday, Feb. 15

Group A

Switzerland vs. Czechia | 6:10 a.m.

Canada vs. France | 10:40 a.m.

Group C

USA vs. Germany | 3:10 p.m.

Denmark vs. Latvia | 3:10 p.m.

Tuesday, Feb. 17

Qualification playoff matchups

Wednesday, Feb. 18

Quarterfinal matchups

Friday, Feb. 20

Semifinal matchups

Saturday, Feb. 21

Bronze medal game | 2:40 p.m.

Sunday, Feb. 22

Gold medal game | 8:10 a.m.

Team rosters

Note: Countries listed alphabetically, and players on each team listed alphabetically by position. Teams included for NHL players.

Canada

Forwards: Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning), Bo Horvat (New York Islanders), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Florida Panthers), Mitch Marner (Vegas Golden Knights), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Brayden Point (Tampa Bay Lightning), Sam Reinhart (Florida Panthers), Mark Stone (Vegas Golden Knights), Nick Suzuki (Montreal Canadiens), Tom Wilson (Washington Capitals)

Defensemen: Drew Doughty (Los Angeles Kings), Thomas Harley (Dallas Stars), Cale Makar (Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Devon Toews (Colorado Avalanche)

Goaltenders: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings), Logan Thompson (Washington Capitals)

Czechia

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

Denmark

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

Finland

Forwards: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes), Joel Armia (Los Angeles Kings), Mikael Granlund (Anaheim Ducks), Erik Haula (Nashville Predators), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (Seattle Kraken), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Dallas Stars), Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken)

Defensemen: Miro Heiskanen (Dallas Stars), Henri Jokiharju (Boston Bruins), Mikko Lehtonen, Esa Lindell (Dallas Stars), Olli Maatta (Utah Mammoth), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers)

Goaltenders: Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Juuse Saros (Nashville Predators)

France

Forwards: Justin Addamo, Pierre-Edouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kevin Bozon, Stephane Da Costa, Aurelien Dair, Flordan Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Sacha Treille

Defensemen: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Gueby, Thomas Thiry

Goaltenders: Julian Junca, Martin Neckar, Antoine Keller

Germany

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

Italy

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

Latvia

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

Slovakia

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

Sweden

Forwards: Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Alexander Wennberg (San Jose Sharks), Mika Zibanejad (New York Rangers)

Defensemen: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Philip Broberg (St. Louis Blues), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins)

Goaltenders: Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Jacob Markstrom (New Jersey Devils), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild)

Switzerland

Forwards: TBD

Defensemen: TBD

Goaltenders: TBD

United States of America

Forwards: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Clayton Keller (Utah Mammoth), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (New York Rangers), Brock Nelson (Colorado Avalanche), Tage Thompson (Buffalo Sabres), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Vincent Trocheck (New York Rangers)

Defensemen: Brock Faber (Minnesota Wild), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Quinn Hughes (Minnesota Wild), Seth Jones (Florida Panthers), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)

Goaltenders: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins)

Latest Olympic hockey news

U.S. picks 4 Nations-heavy Olympic roster, minus Kreider, Fox

Finland, Sweden unveil men's hockey rosters for Winter Games

Celebrini joins star-studded Team Canada roster

Bettman: Slow construction of Milan Cortina rink 'disappointing'

Bill Daly: If Olympic ice unsafe, NHL players won't take part