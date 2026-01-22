Which NHL players will be playing in 2026 Winter Olympics?

The NHL, NHL Players' Association, International Hockey Federation and International Olympic Committee reached an agreement in 1995 that paved the way for NHL players to compete in ice hockey at the Winter Olympics. Since then, the league's players participated in five straight Winter Games, beginning with the 1998 Olympics in Nagano, Japan, and ending in 2014 in Sochi, Russia.
After a hiatus, many of the NHL's best are set to return to the Olympic stage in 2026. Here is a look at the active NHL players who are scheduled to represent their respective countries at the 2026 Winter Olympics in Milan:
▪︎ Leo Carlsson (Sweden)
▪︎ Lukas Dostal (Czechia)
▪︎ Mikael Granlund (Finland)
▪︎ Radko Gudas (Czechia)
▪︎ Henri Jokiharju (Finland)
▪︎ Elias Lindholm (Sweden)
▪︎ Charlie McAvoy (United States)
▪︎ David Pastrnak (Czechia)
▪︎ Jeremy Swayman (United States)
▪︎ Pavel Zacha (Czechia)
▪︎ Rasmus Dahlin (Sweden)
▪︎ Ukko-Pekka Luukkonen (Finland)
▪︎ Tage Thompson (United States)
▪︎ Martin Pospisil (Slovakia)
▪︎ Sebastian Aho (Finland)
▪︎ Frederik Andersen (Denmark)
▪︎ Nikolaj Ehlers (Denmark)
▪︎ Jaccob Slavin (United States)
▪︎ Teuvo Teravainen (Finland)
▪︎ Joel Kiviranta (Finland)
▪︎ Gabriel Landeskog (Sweden)
▪︎ Artturi Lehkonen (Finland)
▪︎ Nathan MacKinnon (Canada)
▪︎ Cale Makar (Canada)
▪︎ Martin Necas (Czechia)
▪︎ Brock Nelson (United States)
▪︎ Devon Toews (Canada)
▪︎ Elvis Merzlikins (Latvia)
▪︎ Zach Werenski (United States)
▪︎ Radek Faksa (Czechia)
▪︎ Thomas Harley (Canada)
▪︎ Miro Heiskanen (Finland)
▪︎ Roope Hintz (Finland)
▪︎ Esa Lindell (Finland)
▪︎ Jake Oettinger (United States)
▪︎ Mikko Rantanen (Finland)
▪︎ Dylan Larkin (United States)
▪︎ Lucas Raymond (Sweden)
▪︎ Moritz Seider (Germany)
▪︎ Leon Draisaitl (Germany)
▪︎ Connor McDavid (Canada)
▪︎ Uvis Balinskis (Latvia)
▪︎ Gustav Forsling (Sweden)
▪︎ Seth Jones (United States)
▪︎ Anton Lundell (Finland)
▪︎ Eetu Luostarinen (Finland)
▪︎ Niko Mikkola (Finland)
▪︎ Brad Marchand (Canada)
▪︎ Sam Reinhart (Canada)
▪︎ Matthew Tkachuk (United States)
▪︎ Joel Armia (Finland)
▪︎ Drew Doughty (Canada)
▪︎ Kevin Fiala (Switzerland)
▪︎ Adrian Kempe (Sweden)
▪︎ Darcy Kuemper (Canada)
▪︎ Matt Boldy (United States)
▪︎ Jonas Brodin (Sweden)
▪︎ Joel Eriksson Ek (Sweden)
▪︎ Brock Faber (United States)
▪︎ Filip Gustavsson (Sweden)
▪︎ Quinn Hughes (United States)
▪︎ David Spacek (Czechia)
▪︎ Nico Sturm (Germany)
▪︎ Jesper Wallstedt (Sweden)
▪︎ Oliver Kapanen (Finland)
▪︎ Juraj Slafkovsky (Slovakia)
▪︎ Nick Suzuki (Canada)
▪︎ Alexandre Texier (France)
▪︎ Filip Forsberg (Sweden)
▪︎ Erik Haula (Finland)
▪︎ Roman Josi (Switzerland)
▪︎ Juuse Saros (Finland)
▪︎ Jesper Bratt (Sweden)
▪︎ Nico Hischier (Switzerland)
▪︎ Jack Hughes (United States)
▪︎ Jacob Markstrom (Sweden)
▪︎ Timo Meier (Switzerland)
▪︎ Simon Nemec (Slovakia)
▪︎ Ondrej Palat (Czechia)
▪︎ Jonas Siegenthaler (Switzerland)
▪︎ Bo Horvat (Canada)
▪︎ J.T. Miller (United States)
▪︎ Vincent Trocheck (United States)
▪︎ Mika Zibanejad (Sweden)
▪︎ Lars Eller (Denmark)
▪︎ Nikolas Matinpalo (Finland)
▪︎ Jake Sanderson (United States)
▪︎ Tim Stutzle (Germany)
▪︎ Brady Tkachuk (United States)
▪︎ Rasmus Ristolainen (Finland)
▪︎ Travis Sanheim (Canada)
▪︎ Dan Vladar (Czechia)
▪︎ Sidney Crosby (Canada)
▪︎ Erik Karlsson (Sweden)
▪︎ Rickard Rakell (Sweden)
▪︎ Arturs Silovs (Latvia)
▪︎ Macklin Celebrini (Canada)
▪︎ Philipp Kurashev (Switzerland)
▪︎ Pavol Regenda (Slovakia)
▪︎ Alexander Wennberg (Sweden)
▪︎ Oscar Fisker Molgaard (Denmark)
▪︎ Philipp Grubauer (Germany)
▪︎ Kaapo Kakko (Finland)
▪︎ Eeli Tolvanen (Finland)
▪︎ Jordan Binnington (Canada)
▪︎ Philip Broberg (Sweden)
▪︎ Dalibor Dvorsky (Slovakia)
▪︎ Colton Parayko (Canada)
▪︎ Pius Suter (Switzerland)
▪︎ Oliver Bjorkstrand (Denmark)
▪︎ Erik Cernak (Slovakia)
▪︎ Anthony Cirelli (Canada)
▪︎ Zemgus Girgensons (Latvia)
▪︎ Jake Guentzel (United States)
▪︎ Brandon Hagel (Canada)
▪︎ Victor Hedman (Sweden)
▪︎ Pontus Holmberg (Sweden)
▪︎ J.J. Moser (Switzerland)
▪︎ Brayden Point (Canada)
▪︎ Oliver Ekman-Larsson (Sweden)
▪︎ William Nylander (Sweden)
▪︎ Auston Matthews (United States)
▪︎ Clayton Keller (United States)
▪︎ Olli Maatta (Finland)
▪︎ JJ Peterka (Germany)
▪︎ Karel Vejmelka (Czechia)
▪︎ Teddy Blueger (Latvia)
▪︎ Filip Hronek (Czechia)
▪︎ David Kampf (Czechia)
▪︎ Kevin Lankinen (Finland)
▪︎ Elias Pettersson (Sweden)
▪︎ Rasmus Andersson (Sweden)
▪︎ Jack Eichel (United States)
▪︎ Noah Hanifin (United States)
▪︎ Tomas Hertl (Czechia)
▪︎ Mitch Marner (Canada)
▪︎ Akira Schmid (Switzerland)
▪︎ Mark Stone (Canada)
▪︎ Shea Theodore (Canada)
▪︎ Martin Fehervary (Slovakia)
▪︎ Logan Thompson (Canada)
▪︎ Tom Wilson (Canada)
▪︎ Kyle Connor (United States)
▪︎ Connor Hellebuyck (United States)
▪︎ Josh Morrissey (Canada)
▪︎ Nino Niederreiter (Switzerland)
