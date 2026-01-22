Which NHL players will be playing in 2026 Winter Olympics?

Open Extended Reactions

The NHL, NHL Players' Association, International Hockey Federation and International Olympic Committee reached an agreement in 1995 that paved the way for NHL players to compete in ice hockey at the Winter Olympics. Since then, the league's players participated in five straight Winter Games, beginning with the 1998 Olympics in Nagano, Japan, and ending in 2014 in Sochi, Russia.

After a hiatus, many of the NHL's best are set to return to the Olympic stage in 2026. Here is a look at the active NHL players who are scheduled to represent their respective countries at the 2026 Winter Olympics in Milan:

Anaheim Ducks

▪︎ Leo Carlsson (Sweden)

▪︎ Lukas Dostal (Czechia)

▪︎ Mikael Granlund (Finland)

▪︎ Radko Gudas (Czechia)

Boston Bruins

▪︎ Henri Jokiharju (Finland)

▪︎ Elias Lindholm (Sweden)

▪︎ Charlie McAvoy (United States)

▪︎ David Pastrnak (Czechia)

▪︎ Jeremy Swayman (United States)

▪︎ Pavel Zacha (Czechia)

Buffalo Sabres

▪︎ Rasmus Dahlin (Sweden)

▪︎ Ukko-Pekka Luukkonen (Finland)

▪︎ Tage Thompson (United States)

Calgary Flames

▪︎ Martin Pospisil (Slovakia)

Carolina Hurricanes

▪︎ Sebastian Aho (Finland)

▪︎ Frederik Andersen (Denmark)

▪︎ Nikolaj Ehlers (Denmark)

▪︎ Jaccob Slavin (United States)

Chicago Blackhawks

▪︎ Teuvo Teravainen (Finland)

Colorado Avalanche

▪︎ Joel Kiviranta (Finland)

▪︎ Gabriel Landeskog (Sweden)

▪︎ Artturi Lehkonen (Finland)

▪︎ Nathan MacKinnon (Canada)

▪︎ Cale Makar (Canada)

▪︎ Martin Necas (Czechia)

▪︎ Brock Nelson (United States)

▪︎ Devon Toews (Canada)

Columbus Blue Jackets

▪︎ Elvis Merzlikins (Latvia)

▪︎ Zach Werenski (United States)

Dallas Stars

▪︎ Radek Faksa (Czechia)

▪︎ Thomas Harley (Canada)

▪︎ Miro Heiskanen (Finland)

▪︎ Roope Hintz (Finland)

▪︎ Esa Lindell (Finland)

▪︎ Jake Oettinger (United States)

▪︎ Mikko Rantanen (Finland)

Detroit Red Wings

▪︎ Dylan Larkin (United States)

▪︎ Lucas Raymond (Sweden)

▪︎ Moritz Seider (Germany)

Edmonton Oilers

▪︎ Leon Draisaitl (Germany)

▪︎ Connor McDavid (Canada)

Florida Panthers

▪︎ Uvis Balinskis (Latvia)

▪︎ Gustav Forsling (Sweden)

▪︎ Seth Jones (United States)

▪︎ Anton Lundell (Finland)

▪︎ Eetu Luostarinen (Finland)

▪︎ Niko Mikkola (Finland)

▪︎ Brad Marchand (Canada)

▪︎ Sam Reinhart (Canada)

▪︎ Matthew Tkachuk (United States)

Los Angeles Kings

▪︎ Joel Armia (Finland)

▪︎ Drew Doughty (Canada)

▪︎ Kevin Fiala (Switzerland)

▪︎ Adrian Kempe (Sweden)

▪︎ Darcy Kuemper (Canada)

Minnesota Wild

▪︎ Matt Boldy (United States)

▪︎ Jonas Brodin (Sweden)

▪︎ Joel Eriksson Ek (Sweden)

▪︎ Brock Faber (United States)

▪︎ Filip Gustavsson (Sweden)

▪︎ Quinn Hughes (United States)

▪︎ David Spacek (Czechia)

▪︎ Nico Sturm (Germany)

▪︎ Jesper Wallstedt (Sweden)

Montreal Canadiens

▪︎ Oliver Kapanen (Finland)

▪︎ Juraj Slafkovsky (Slovakia)

▪︎ Nick Suzuki (Canada)

▪︎ Alexandre Texier (France)

Nashville Predators

▪︎ Filip Forsberg (Sweden)

▪︎ Erik Haula (Finland)

▪︎ Roman Josi (Switzerland)

▪︎ Juuse Saros (Finland)

New Jersey Devils

▪︎ Jesper Bratt (Sweden)

▪︎ Nico Hischier (Switzerland)

▪︎ Jack Hughes (United States)

▪︎ Jacob Markstrom (Sweden)

▪︎ Timo Meier (Switzerland)

▪︎ Simon Nemec (Slovakia)

▪︎ Ondrej Palat (Czechia)

▪︎ Jonas Siegenthaler (Switzerland)

New York Islanders

▪︎ Bo Horvat (Canada)

New York Rangers

▪︎ J.T. Miller (United States)

▪︎ Vincent Trocheck (United States)

▪︎ Mika Zibanejad (Sweden)

Ottawa Senators

▪︎ Lars Eller (Denmark)

▪︎ Nikolas Matinpalo (Finland)

▪︎ Jake Sanderson (United States)

▪︎ Tim Stutzle (Germany)

▪︎ Brady Tkachuk (United States)

Philadelphia Flyers

▪︎ Rasmus Ristolainen (Finland)

▪︎ Travis Sanheim (Canada)

▪︎ Dan Vladar (Czechia)

Pittsburgh Penguins

▪︎ Sidney Crosby (Canada)

▪︎ Erik Karlsson (Sweden)

▪︎ Rickard Rakell (Sweden)

▪︎ Arturs Silovs (Latvia)

San Jose Sharks

▪︎ Macklin Celebrini (Canada)

▪︎ Philipp Kurashev (Switzerland)

▪︎ Pavol Regenda (Slovakia)

▪︎ Alexander Wennberg (Sweden)

Seattle Kraken

▪︎ Oscar Fisker Molgaard (Denmark)

▪︎ Philipp Grubauer (Germany)

▪︎ Kaapo Kakko (Finland)

▪︎ Eeli Tolvanen (Finland)

St. Louis Blues

▪︎ Jordan Binnington (Canada)

▪︎ Philip Broberg (Sweden)

▪︎ Dalibor Dvorsky (Slovakia)

▪︎ Colton Parayko (Canada)

▪︎ Pius Suter (Switzerland)

Tampa Bay Lightning

▪︎ Oliver Bjorkstrand (Denmark)

▪︎ Erik Cernak (Slovakia)

▪︎ Anthony Cirelli (Canada)

▪︎ Zemgus Girgensons (Latvia)

▪︎ Jake Guentzel (United States)

▪︎ Brandon Hagel (Canada)

▪︎ Victor Hedman (Sweden)

▪︎ Pontus Holmberg (Sweden)

▪︎ J.J. Moser (Switzerland)

▪︎ Brayden Point (Canada)

Toronto Maple Leafs

▪︎ Oliver Ekman-Larsson (Sweden)

▪︎ William Nylander (Sweden)

▪︎ Auston Matthews (United States)

Utah Mammoth

▪︎ Clayton Keller (United States)

▪︎ Olli Maatta (Finland)

▪︎ JJ Peterka (Germany)

▪︎ Karel Vejmelka (Czechia)

Vancouver Canucks

▪︎ Teddy Blueger (Latvia)

▪︎ Filip Hronek (Czechia)

▪︎ David Kampf (Czechia)

▪︎ Kevin Lankinen (Finland)

▪︎ Elias Pettersson (Sweden)

Vegas Golden Knights

▪︎ Rasmus Andersson (Sweden)

▪︎ Jack Eichel (United States)

▪︎ Noah Hanifin (United States)

▪︎ Tomas Hertl (Czechia)

▪︎ Mitch Marner (Canada)

▪︎ Akira Schmid (Switzerland)

▪︎ Mark Stone (Canada)

▪︎ Shea Theodore (Canada)

Washington Capitals

▪︎ Martin Fehervary (Slovakia)

▪︎ Logan Thompson (Canada)

▪︎ Tom Wilson (Canada)

Winnipeg Jets

▪︎ Kyle Connor (United States)

▪︎ Connor Hellebuyck (United States)

▪︎ Josh Morrissey (Canada)

▪︎ Nino Niederreiter (Switzerland)

