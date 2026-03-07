NHL trade deadline deals over the past 10 years

The 2026 NHL trade deadline was March 6 and it was as busy as ever with 21 deals made on deadline day and nearly 40 over the final week. Over the past 10 years, there have been at least 17 trades finalized on each deadline day and at least 30 trades completed in the week leading up to the trade deadline.
Here's a look at how each trade deadline played out over the past decade.
2025-26 - March 6
39 trades during deadline week
21 trades on deadline day
Notable players dealt:
Nazem Kadri (Avalanche)
Brayden Schenn (Islanders)
Justin Faulk (Red Wings)
John Carlson (Ducks)
Nicolas Roy (Avalanche)
2024-25 - March 7
41 trades during deadline week
26 trades on deadline day
Notable players dealt:
Brad Marchand (Panthers)
Seth Jones (Panthers)
Mikko Rantanen (Stars)
Reilly Smith (Golden Knights)
Brock Nelson (Avalanche)
Oliver Bjorkstrand (Lightning)
Yanni Gourde (Lightning)
2023-24 - March 8
40 trades during deadline week
23 trades on deadline day
Notable players dealt:
Jake Guentzel (Hurricanes)
Noah Hanifin (Golden Knights)
Tomas Hertl (Golden Knights)
Vladimir Tarasenko (Panthers)
2022-23 - March 3
56 trades during deadline week
19 trades on deadline day
Notable players dealt:
Timo Meier (Devils)
Mattias Ekholm (Oilers)
Jonathan Quick (Blue Jackets)
Patrick Kane (Rangers)
Jakob Chychrun (Senators)
2021-22 - March 21
47 trades during deadline week
30 trades on deadline day
Notable players dealt:
Marc-Andre Fleury (Wild)
Frank Vatrano (Rangers)
Artturi Lehkonen (Avalanche)
Brandon Hagel (Lightning)
Nick Paul (Lightning)
2020-21 - April 12
30 trades during deadline week
17 trades on deadline day
Notable players dealt:
Taylor Hall (Bruins)
Sam Bennett (Panthers)
Brandon Montour (Panthers)
Kyle Palmieri (Islanders)
Travis Zajac (Islanders)
Mattias Janmark (Golden Knights)
2019-20 - Feb. 24
46 trades during deadline week
32 trades on deadline day
Notable players dealt:
Patrick Marleau (Penguins)
Alec Martinez (Golden Knights)
Ilya Kovalchuk (Capitals)
JG Pageau (Islanders)
Robin Lehner (Golden Knights)
Barclay Goodrow (Lightning)
Vincent Trochek (Hurricanes)
Sami Vatanen (Hurricanes)
2018-19 - Feb. 25
33 trades during deadline week
22 trades on deadline day
Notable players dealt:
Mark Stone (Golden Knights)
Matt Duchene (Blue Jackets)
Mats Zuccarello (Stars)
Charlie Coyle (Bruins)
Gustav Nyquist (Sharks)
Mikael Granlund (Predators)
Kevin Fiala (Wild)
Ryan Dzingel (Blue Jackets)
Anthony Duclair (Senators)
2017-18 - Feb. 26
31 trades during deadline week
18 trades on deadline day
Notable players dealt:
JT Miller (Lightning)
Ryan McDonagh (Lightning)
Darcy Kuemper (Coyotes)
Frank Vatrano (Bruins)
Michael Grabner (Devils)
2016-17 - March 1
36 trades during deadline week
20 trades on deadline day
Notable players dealt:
Jarome Iginla (Kings)
Ben Bishop (Kings)
Erik Cernak (Lightning)
