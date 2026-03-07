        <
          NHL trade deadline deals over the past 10 years

          Brad Marchand was traded from the Boston Bruins to the Florida Panthers at the trade deadline in 2025. Peter Joneleit/Icon Sportswire
          • Adam McPartlan
          Mar 7, 2026, 01:02 AM

          The 2026 NHL trade deadline was March 6 and it was as busy as ever with 21 deals made on deadline day and nearly 40 over the final week. Over the past 10 years, there have been at least 17 trades finalized on each deadline day and at least 30 trades completed in the week leading up to the trade deadline.

          Here's a look at how each trade deadline played out over the past decade.

          2025-26 - March 6

          • 39 trades during deadline week

          • 21 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2024-25 - March 7

          • 41 trades during deadline week

          • 26 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2023-24 - March 8

          • 40 trades during deadline week

          • 23 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2022-23 - March 3

          • 56 trades during deadline week

          • 19 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2021-22 - March 21

          • 47 trades during deadline week

          • 30 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2020-21 - April 12

          • 30 trades during deadline week

          • 17 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2019-20 - Feb. 24

          • 46 trades during deadline week

          • 32 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          • Patrick Marleau (Penguins)

          • Alec Martinez (Golden Knights)

          • Ilya Kovalchuk (Capitals)

          • JG Pageau (Islanders)

          • Robin Lehner (Golden Knights)

          • Barclay Goodrow (Lightning)

          • Vincent Trochek (Hurricanes)

          • Sami Vatanen (Hurricanes)

          2018-19 - Feb. 25

          • 33 trades during deadline week

          • 22 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2017-18 - Feb. 26

          • 31 trades during deadline week

          • 18 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          2016-17 - March 1

          • 36 trades during deadline week

          • 20 trades on deadline day

          Notable players dealt:

          • Jarome Iginla (Kings)

          • Ben Bishop (Kings)

          • Erik Cernak (Lightning)

