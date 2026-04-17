          Stanley Cup playoffs 2026: Bracket, schedule, scores, news

          play
          Sabres win first division title in 16 years (1:15)

          Tage Thompson scores twice as the Sabres defeat the Blackhawks to claim the Atlantic Division title. (1:15)

          • ESPN staffApr 17, 2026, 05:00 AM

          The 2026 Stanley Cup playoffs are upon us. Sixteen teams enter, one leaves with the greatest trophy in the world of sports.

          With the back-to-back champion Florida Panthers outside the playoff field this season, that means there will be a new team atop the pedestal for the first time since 2023.

          This page will be your home throughout the postseason, featuring schedule and broadcast details, scores, highlights and other intel on every series, updated continually through the Stanley Cup Final.

          First round

          Atlantic Division

          A1 Buffalo
          Sabres
          vs.

          WC1 Boston
          Bruins

          Regular-season records:

          Sabres: 50-23-9, 109 points
          Bruins: 45-27-10, 100 points

          Leading scorers:

          Sabres: Tage Thompson (40 goals, 41 assists)
          Bruins: David Pastrnak (29 goals, 71 assists)

          Schedule:

          Game 1: Bruins at Sabres | April 19, 7:30 p.m. (ESPN)
          Game 2: Bruins at Sabres | April 21, 7:30 p.m. (ESPN)
          Game 3: Sabres at Bruins | April 23, 7 p.m. (TNT)
          Game 4: Sabres at Bruins | April 26, 2 p.m. (TNT)
          Game 5: Bruins at Sabres | TBD
          Game 6: Sabres at Bruins | TBD
          Game 7: Bruins at Sabres | TBD

          A2 Tampa Bay
          Lightning
          vs.

          A3 Montreal
          Canadiens

          Regular-season records:

          Lightning: 50-26-6, 106 points
          Canadiens: 48-24-10, 106 points

          Leading scorers:

          Lightning: Nikita Kucherov (44 goals, 86 assists)
          Canadiens: Nick Suzuki (29 goals, 72 assists)

          Schedule:

          Game 1: Canadiens at Lightning | April 19, 5:45 p.m. (TNT)
          Game 2: Canadiens at Lightning | April 21, 7 p.m. (ESPN2)
          Game 3: Lightning at Canadiens | April 24, 7 p.m. (TNT)
          Game 4: Lightning at Canadiens | April 26, 7 p.m. (ESPN)
          Game 5: Canadiens at Lightning | TBD
          Game 6: Lightning at Canadiens | TBD
          Game 7: Canadiens at Lightning | TBD

          Metropolitan Division

          M1 Carolina
          Hurricanes
          vs.

          WC2 Ottawa
          Senators

          Regular-season records:

          Hurricanes: 53-22-7, 113 points
          Senators: 44-27-11, 99 points

          Leading scorers:

          Hurricanes: Sebastian Aho (27 goals, 53 assists)
          Senators: Tim Stutzle (34 goals, 49 assists)

          Schedule:

          Game 1: Senators at Hurricanes | April 18, 3 p.m. (ESPN)
          Game 2: Senators at Hurricanes | April 20, 7:30 p.m. (ESPN2)
          Game 3: Hurricanes at Senators | April 23, 7:30 p.m. (TNT)
          Game 4: Hurricanes at Senators | April 26, 7 p.m. (ESPN)
          Game 5: Senators at Hurricanes | TBD
          Game 6: Hurricanes at Senators | TBD
          Game 7: Senators at Hurricanes | TBD

          M2 Pittsburgh
          Penguins
          vs.

          A3 Philadelphia
          Flyers

          Regular-season records:

          Penguins: 41-25-16, 98 points
          Flyers: 43-27-12, 98 points

          Leading scorers:

          Penguins: Sidney Crosby (29 goals, 45 assists)
          Flyers: Travis Konecny (27 goals, 41 assists)

          Schedule:

          Game 1: Flyers at Penguins | April 18, 8 p.m. (ESPN)
          Game 2: Flyers at Penguins | April 20, 7 p.m. (ESPN)
          Game 3: Penguins at Flyers | April 22, 7 p.m. (TNT)
          Game 4: Penguins at Flyers | April 25, 8 p.m. (TBS)
          Game 5: Flyers at Penguins | TBD
          Game 6: Penguins at Flyers | TBD
          Game 7: Flyers at Penguins | TBD

          Central Division

          C1 Colorado
          Avalanche
          vs.

          WC2 Los Angeles
          Kings

          Regular-season records:

          Avalanche: 55-16-11, 121 points
          Kings: 35-27-20, 90 points

          Leading scorers:

          Avalanche: Nathan MacKinnon (53 goals, 74 assists)
          Kings: Adrian Kempe (36 goals, 37 assists)

          Schedule:

          Game 1: Kings at Avalanche | April 19, 3 p.m. (TNT)
          Game 2: Kings at Avalanche | April 21, 10 p.m. (ESPN)
          Game 3: Avalanche at Kings | April 23, 10 p.m. (TNT)
          Game 4: Avalanche at Kings | April 26, 4:30 p.m. (TNT)
          Game 5: Kings at Avalanche | TBD
          Game 6: Avalanche at Kings | TBD
          Game 7: Kings at Avalanche | TBD

          C2 Dallas
          Stars
          vs.

          C3 Minnesota
          Wild

          Regular-season records:

          Stars: 50-20-12, 112 points
          Wild: 46-24-12, 104 points

          Leading scorers:

          Stars: Jason Robertson (45 goals, 51 assists)
          Wild: Kirill Kaprizov (45 goals, 44 assists)

          Schedule:

          Game 1: Wild at Stars | April 18, 5:30 p.m. (ESPN)
          Game 2: Wild at Stars | April 20, 9:30 p.m. (ESPN)
          Game 3: Stars at Wild | April 22, 9:30 p.m. (TNT)
          Game 4: Stars at Wild | April 25, 5:30 p.m. (TBS)
          Game 5: Wild at Stars | TBD
          Game 6: Stars at Wild | TBD
          Game 7: Wild at Stars | TBD

          Pacific Division

          P1 Vegas
          Golden Knights
          vs.

          WC1 Utah
          Mammoth

          Regular-season records:

          Golden Knights: 39-26-17, 95 points
          Mammoth: 43-33-6, 92 points

          Leading scorers:

          Golden Knights: Jack Eichel (27 goals, 63 assists)
          Mammoth: Clayton Keller (26 goals, 62 assists)

          Schedule:

          Game 1: Mammoth at Golden Knights | April 19, 10 p.m. (ESPN)
          Game 2: Mammoth at Golden Knights | April 21, 9:30 p.m. (ESPN2)
          Game 3: Golden Knights at Mammoth | April 24, 9:30 p.m. (TBD
          Game 4: Golden Knights at Mammoth | April 27, TBD (ESPN)
          Game 5: Mammoth at Golden Knights | TBD
          Game 6: Golden Knights at Mammoth | TBD
          Game 7: Mammoth at Golden Knights | TBD

          P2 Edmonton
          Oilers
          vs.

          P3 Anaheim
          Ducks

          Regular-season records:

          Oilers: 41-30-11, 93 points
          Ducks: 43-33-6, 92 points

          Leading scorers:

          Oilers: Connor McDavid (48 goals, 86 assists)
          Ducks: Cutter Gauthier (40 goals, 28 assists)

          Schedule:

          Game 1: Ducks at Oilers | April 20, 10 p.m. (ESPN2)
          Game 2: Ducks at Oilers | April 22, 10 p.m. (TBS)
          Game 3: Oilers at Ducks | April 24, 10 p.m. (TNT)
          Game 4: Oilers at Ducks | April 26, 9:30 p.m. (ESPN)
          Game 5: Ducks at Oilers | TBD
          Game 6: Oilers at Ducks | TBD
          Game 7: Ducks at Oilers | TBD