          2026 Stanley Cup playoff picks: Every first-round series

          T.J. Oshie: Avalanche are an 'absolute wagon from top to bottom'

          Apr 18, 2026, 11:00 AM

          The 2025-26 NHL regular season is officially in the books. Sixteen of the league's teams have made the postseason bracket, and 16 have been eliminated.

          Before the first-round series begin, ESPN's experts have identified their picks for each matchup, along with the team that will win the Stanley Cup in June and the player who will win the Conn Smythe Trophy as playoff MVP.

          More: Full schedule
          Mega-preview
          Lapsed fan's guide
          Stanley Cup odds
          Flaws for each team

          Atlantic Division

          A1 Buffalo
          Sabres
          vs.

          WC1 Boston
          Bruins

          Sean Allen: Bruins in six
          John Buccigross: Sabres in seven
          Stormy Buonantony: Sabres in seven
          Cassie Campbell-Pascall: Sabres in six
          Sachin Chandan: Sabres in seven
          Meghan Chayka: Bruins
          Ryan S. Clark: Sabres in seven
          Gregg Colli: Sabres in six
          Ray Ferraro: Sabres in seven
          Erik Johnson: Bruins in six
          Emily Kaplan: Sabres in seven
          Tim Kavanagh: Sabres in five
          Rachel Kryshak: Sabres in six
          Peter Lawrence-Riddell: Bruins in seven
          Steve Levy: Sabres in seven
          Vince Masi: Bruins in seven
          Victoria Matiash: Bruins in seven
          Sean McDonough: Sabres in six
          Mark Messier: Sabres in six
          Arda Öcal: Sabres in six
          T.J. Oshie: Sabres in six
          Kristen Shilton: Sabres in six
          Bob Wischusen: Sabres in six
          Greg Wyshynski: Sabres in five

          Consensus prediction: Sabres (18 of 24 picks)

          A2 Tampa Bay
          Lightning
          vs.

          A3 Montreal
          Canadiens

          Sean Allen: Lightning in five
          John Buccigross: Lightning in seven
          Stormy Buonantony: Lightning in seven
          Cassie Campbell-Pascall: Lightning in seven
          Sachin Chandan: Lightning in six
          Meghan Chayka: Lightning
          Ryan S. Clark: Lightning in six
          Gregg Colli: Canadiens in seven
          Ray Ferraro: Lightning in six
          Erik Johnson: Canadiens in seven
          Emily Kaplan: Lightning in six
          Tim Kavanagh: Canadiens in six
          Rachel Kryshak: Lightning in seven
          Peter Lawrence-Riddell: Lightning in six
          Steve Levy: Lightning in seven
          Vince Masi: Lightning in six
          Victoria Matiash: Lightning in six
          Sean McDonough: Canadiens in seven
          Mark Messier: Lightning in seven
          Arda Öcal: Canadiens in six
          T.J. Oshie: Lightning in seven
          Kristen Shilton: Lightning in seven
          Bob Wischusen: Lightning in seven
          Greg Wyshynski: Lightning in six

          Consensus prediction: Lightning (19 of 24 picks)

          Metropolitan Division

          M1 Carolina
          Hurricanes
          vs.

          WC2 Ottawa
          Senators

          Sean Allen: Hurricanes in seven
          John Buccigross: Hurricanes in seven
          Stormy Buonantony: Hurricanes in six
          Cassie Campbell-Pascall: Hurricanes in five
          Sachin Chandan: Senators in six
          Meghan Chayka: Hurricanes
          Ryan S. Clark: Hurricanes in six
          Gregg Colli: Hurricanes in five
          Ray Ferraro: Hurricanes in six
          Erik Johnson: Hurricanes in six
          Emily Kaplan: Hurricanes in seven
          Tim Kavanagh: Hurricanes in five
          Rachel Kryshak: Hurricanes in six
          Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes in six
          Steve Levy: Senators in seven
          Vince Masi: Hurricanes in seven
          Victoria Matiash: Hurricanes in seven
          Sean McDonough: Hurricanes in five
          Mark Messier: Hurricanes in six
          Arda Öcal: Hurricanes in six
          T.J. Oshie: Senators in seven
          Kristen Shilton: Hurricanes in six
          Bob Wischusen: Hurricanes in six
          Greg Wyshynski: Hurricanes in seven

          Consensus prediction: Hurricanes (21 of 24 picks)

          M2 Pittsburgh
          Penguins
          vs.

          M3 Philadelphia
          Flyers

          Sean Allen: Penguins in six
          John Buccigross: Penguins in seven
          Stormy Buonantony: Flyers in six
          Cassie Campbell-Pascall: Penguins in six
          Sachin Chandan: Penguins in five
          Meghan Chayka: Penguins
          Ryan S. Clark: Penguins in seven
          Gregg Colli: Penguins in six
          Ray Ferraro: Penguins in seven
          Erik Johnson: Flyers in six
          Emily Kaplan: Penguins in seven
          Tim Kavanagh: Flyers in six
          Rachel Kryshak: Penguins in seven
          Peter Lawrence-Riddell: Penguins in six
          Steve Levy: Flyers in seven
          Vince Masi: Penguins in six
          Victoria Matiash: Penguins in six
          Sean McDonough: Penguins in six
          Mark Messier: Penguins in seven
          Arda Öcal: Penguins in six
          T.J. Oshie: Penguins in five
          Kristen Shilton: Penguins in five
          Bob Wischusen: Penguins in six
          Greg Wyshynski: Flyers in six

          Consensus prediction: Penguins (19 of 24 picks)

          Central Division

          C1 Colorado
          Avalanche
          vs.

          WC2 Los Angeles
          Kings

          Sean Allen: Avalanche in four
          John Buccigross: Avalanche in four
          Stormy Buonantony: Avalanche in five
          Cassie Campbell-Pascall: Avalanche in five
          Sachin Chandan: Avalanche in four
          Meghan Chayka: Avalanche
          Ryan S. Clark: Avalanche in six
          Gregg Colli: Avalanche in four
          Ray Ferraro: Avalanche in five
          Erik Johnson: Avalanche in six
          Emily Kaplan: Avalanche in five
          Tim Kavanagh: Avalanche in four
          Rachel Kryshak: Avalanche in five
          Peter Lawrence-Riddell: Avalanche in five
          Steve Levy: Avalanche in five
          Vince Masi: Avalanche in five
          Victoria Matiash: Avalanche in five
          Sean McDonough: Avalanche in five
          Mark Messier: Avalanche in four
          Arda Öcal: Avalanche in six
          T.J. Oshie: Avalanche in four
          Kristen Shilton: Avalanche in five
          Bob Wischusen: Avalanche in five
          Greg Wyshynski: Avalanche in five

          Consensus prediction: Avalanche (24 of 24 picks)

          C2 Dallas
          Stars
          vs.

          C3 Minnesota
          Wild

          Sean Allen: Wild in seven
          John Buccigross: Wild in seven
          Stormy Buonantony: Wild in six
          Cassie Campbell-Pascall: Wild in seven
          Sachin Chandan: Stars in seven
          Meghan Chayka: Wild
          Ryan S. Clark: Stars in six
          Gregg Colli: Wild in seven
          Ray Ferraro: Stars in seven
          Erik Johnson: Stars in seven
          Emily Kaplan: Wild in seven
          Tim Kavanagh: Stars in seven
          Rachel Kryshak: Stars in seven
          Peter Lawrence-Riddell: Stars in seven
          Steve Levy: Wild in seven
          Vince Masi: Wild in six
          Victoria Matiash: Wild in seven
          Sean McDonough: Stars in seven
          Mark Messier: Wild in six
          Arda Öcal: Wild in six
          T.J. Oshie: Wild in seven
          Kristen Shilton: Stars in seven
          Bob Wischusen: Stars in seven
          Greg Wyshynski: Stars in seven

          Consensus prediction: Wild (13 of 24 picks)

          Pacific Division

          P1 Vegas
          Golden Knights
          vs.

          WC1 Utah
          Mammoth

          Sean Allen: Mammoth in seven
          John Buccigross: Golden Knights in seven
          Stormy Buonantony: Golden Knights in six
          Cassie Campbell-Pascall: Mammoth in six
          Sachin Chandan: Golden Knights in five
          Meghan Chayka: Golden Knights
          Ryan S. Clark: Mammoth in seven
          Gregg Colli: Golden Knights in six
          Ray Ferraro: Golden Knights in six
          Erik Johnson: Golden Knights in six
          Emily Kaplan: Golden Knights in seven
          Tim Kavanagh: Golden Knights in seven
          Rachel Kryshak: Golden Knights in five
          Peter Lawrence-Riddell: Mammoth in seven
          Steve Levy: Golden Knights in six
          Vince Masi: Golden Knights in seven
          Victoria Matiash: Golden Knights in seven
          Sean McDonough: Golden Knights in six
          Mark Messier: Golden Knights in five
          Arda Öcal: Mammoth in seven
          T.J. Oshie: Golden Knights in six
          Kristen Shilton: Mammoth in seven
          Bob Wischusen: Golden Knights in seven
          Greg Wyshynski: Golden Knights in six

          Consensus prediction: Golden Knights (18 of 24 picks)

          P2 Edmonton
          Oilers
          vs.

          P3 Anaheim
          Ducks

          Sean Allen: Oilers in five
          John Buccigross: Oilers in five
          Stormy Buonantony: Oilers in five
          Cassie Campbell-Pascall: Oilers in five
          Sachin Chandan: Oilers in five
          Meghan Chayka: Oilers
          Ryan S. Clark: Oilers in six
          Gregg Colli: Oilers in five
          Ray Ferraro: Oilers in six
          Erik Johnson: Oilers in four
          Emily Kaplan: Oilers in six
          Tim Kavanagh: Ducks in six
          Rachel Kryshak: Oilers in six
          Peter Lawrence-Riddell: Oilers in seven
          Steve Levy: Oilers in six
          Vince Masi: Oilers in six
          Victoria Matiash: Oilers in six
          Sean McDonough: Oilers in six
          Mark Messier: Oilers in five
          Arda Öcal: Oilers in five
          T.J. Oshie: Oilers in five
          Kristen Shilton: Oilers in six
          Bob Wischusen: Ducks in six
          Greg Wyshynski: Oilers in four

          Consensus prediction: Oilers (22 of 24 picks)

          Stanley Cup champ

          Sean Allen: Wild
          John Buccigross: Avalanche
          Stormy Buonantony: Wild
          Cassie Campbell-Pascall: Avalanche
          Sachin Chandan: Lightning
          Meghan Chayka: Avalanche
          Ryan S. Clark: Avalanche
          Gregg Colli: Golden Knights
          Ray Ferraro: Lightning
          Erik Johnson: Avalanche
          Emily Kaplan: Oilers
          Tim Kavanagh: Stars
          Rachel Kryshak: Oilers
          Peter Lawrence-Riddell: Avalanche
          Steve Levy: Sabres
          Vince Masi: Lightning
          Victoria Matiash: Avalanche
          Sean McDonough: Avalanche
          Mark Messier: Oilers
          Arda Öcal: Oilers
          T.J. Oshie: Avalanche
          Kristen Shilton: Hurricanes
          Bob Wischusen: Avalanche
          Greg Wyshynski: Avalanche

          Prediction breakdown: Avalanche (11), Oilers (4), Lightning (3), Wild (2), Golden Knights (1), Stars (1), Sabres (1), Hurricanes (1)

          Conn Smythe Trophy

          Sean Allen: Kirill Kaprizov
          John Buccigross: Nathan MacKinnon
          Stormy Buonantony: Quinn Hughes
          Cassie Campbell-Pascall: Nathan MacKinnon
          Sachin Chandan: Nikita Kucherov
          Meghan Chayka: Nathan MacKinnon
          Ryan S. Clark: Nathan MacKinnon
          Gregg Colli: Mitch Marner
          Ray Ferraro: Andrei Vasilevskiy
          Erik Johnson: Nathan MacKinnon
          Emily Kaplan: Connor McDavid
          Tim Kavanagh: Jake Oettinger
          Rachel Kryshak: Leon Draisaitl
          Peter Lawrence-Riddell: Nathan MacKinnon
          Steve Levy: Rasmus Dahlin
          Vince Masi: Nikita Kucherov
          Victoria Matiash: Nathan MacKinnon
          Sean McDonough: Nathan MacKinnon
          Mark Messier: Connor McDavid
          Arda Öcal: Connor McDavid
          T.J. Oshie: Nathan MacKinnon
          Kristen Shilton: Andrei Svechnikov
          Bob Wischusen: Nathan MacKinnon
          Greg Wyshynski: Nathan MacKinnon

          Prediction breakdown: Nathan MacKinnon (11), Connor McDavid (3), Nikita Kucherov (2), Kirill Kaprizov (1), Quinn Hughes (1), Mitch Marner (1), Andrei Vasilevskiy (1), Jake Oettinger (1), Leon Draisaitl (1), Rasmus Dahlin (1), Andrei Svechnikov (1)