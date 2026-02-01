Team GB 2026 Winter Olympics guide: Day-by-day schedule, athletes, events

Open Extended Reactions

The 2026 Winter Olympics is right around the corner and thousands of athletes from all over the world are heading to northern Italy hoping for a taste of glory.

A total of 53 British athletes are taking part in this year's Games and there are high hopes for the best return in Team GB history.

The current high water mark of five was secured at Sochi 2014 and equalled in Pyeongchang four years later. Funding body UK Sport said on Jan. 13 that an expected medal range of four to eight reflected Team GB's athletes "being more competitive in more sports at a winter games than ever before."

Here's everything you need to know about who is competing and when during the 16-day extravaganza.

All times GMT.

(Includes all events that could involve a British athlete, should they progress)

Feb. 4 - Day -2

Curlers Bruce Mouat and Jennifer Dodds, both Olympic medallists and good friends, are teaming up in the mixed doubles. Ian MacNicol/Getty Images

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

6.05 p.m. Team GB vs. Norway

Feb. 5 - Day -1

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

9.05 a.m. Team GB vs. Estonia

6.05 p.m. Czechia vs. Team GB

- What is curling? Olympic rules, scoring, more

Feb. 6 - Day 0

The opening ceremony will take place at the iconic San Siro, home of Inter Milan and AC Milan. Emanuele Cremaschi/Getty Images

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

9.05 a.m. Sweden vs. Team GB

1.35 p.m. South Korea vs. Team GB

Figure skating

8.55 a.m Team event - Ice Dance - RD (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)

10.35 a.m. Team event - Pair Skating - SP (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)

12.35 p.m. Team event - Women's Single Skating - SP (Kristen Spours)

Opening ceremony

7 p.m. Ceremony begins

Feb. 7 - Day 1

Kirsty Muir raised Team GB's Olympic medal hopes by winning freeski slopestyle gold at the X Games in Aspen at the end of January. Michael Reaves/Getty Images

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

9.05 a.m. Team GB vs. Canada

1.35 a.m. Team GB vs. United States

Freestyle skiing

10.30 a.m. Women's Freeski Qual. Run 1 (Kirsty Muir)

11.35 a.m. Women's Freeski Qual. Run 2 (Kirsty Muir)

2 p.m. Men's Freeski Qual. Run 1 (Chris McCormick)

3.05 p.m. Men's Freeski Qual. Run 2 (Chris McCormick)

Cross-country skiing

1 p.m. Women's 10km and 10km Skiathlon (Anna Pryce)

- How does Olympic cross-country skiing work? Format, scoring, more

Figure skating

6.45 p.m. Team event - Men's Single Skating (Edward Appleby)

9.05 p.m. Team event - Ice Dance - FD (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)

Feb. 8 - Day 2

James Clugnet is competing at his second Winter Games. Grega Valancic/VOIGT/GettyImages

Cross-country skiing

12.30 p.m. Men's 10km and 10km Skiathlon (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

1.35 p.m. Team GB vs. Switzerland

6.05 p.m. Italy vs. Team GB

Figure skating

6.30 p.m. Team event - Pair Skating - FS (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)

7.45 p.m. Team event - Women's Single Skating - FS (Kristen Spours)

8.55 p.m. Team event - Men's Single Skating - FS (Edward Appleby)

- How does Olympic figure skating work? Format, scoring, rules

Feb. 9 - Day 3

Lilah Fear and Lewis Gibson are looking to deliver Britain's first figure skating medal since Torvill and Dean in 1994. Maddie Meyer/Getty Images

Freestyle skiing

12.30 p.m. Women's Freeski Final Run 1 (Kirsty Muir)

12.59 p.m. Women's Freeski Final Run 2 (Kirsty Muir)

1.28 p.m. Women's Freeski Final Run 3 (Kirsty Muir)

- How does Olympic freestyle skiing work? Format, scoring, rules

Speed skating

4.30 p.m. Women's 1000m (Ellia Smeding)

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

5.05 p.m. semifinals

Figure skating

6.20 p.m. Ice Dance - Rhythm Dance (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)

Feb. 10 - Day 4

Chris McCormick is competing in his first Winter Olympics. Lintao Zhang/Getty Images

Cross-country skiing

09.15 a.m. Women's Sprint Classic Qual. (Anna Pryce)

09.55 a.m. Men's Spring Classic Qual. (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

11.45 a.m. Women's Sprint Classic Quarterfinals (Anna Pryce)

12.15 p.m. Men's Sprint Classic Quarterfinals (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

12.45 p.m. Women's Sprint Classic Semifinals (Anna Pryce)

12.57 p.m. Men's Sprint Classic Semifinals (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

1.13 p.m. Women's Sprint Classic Final (Anna Pryce)

1.25 p.m. Men's Sprint Classic Final (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

Short track speed skating

10.08 a.m. Men's 1000m - Heats (Niall Treacy)

Freestyle skiing

11.15 a.m. Men's Moguls Qual. 1 (Mateo Jeannesson)

12.30 p.m. Men's Freeski Final Run 1 (Chris McCormick)

12.59 p.m. Men's Freeski Final Run 2 (Chris McCormick)

1.28 p.m. Men's Freeski Final Run 3 (Chris McCormick)

2.15 p.m. Women's Moguls Qual. 1 (Makayla Gerken Schofield)

Curling

Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

1.05 p.m. Bronze medal match

5.05 p.m. Gold medal match

Feb. 11 - Day 5

Makayla Gerken Schofieldm who started mogul skiing at the age of 10, achieved an eighth-place finish in Beijing. David Ramos/Getty Images

Freestyle skiing

11.00 a.m. Women's Moguls Qual. 2 (Makayla Gerken Schofield)

2.15 p.m. Women's Moguls Final 1 (Makayla Gerken Schofield)

2.55 p.m. Women's Moguls Final 2 (Makayla Gerken Schofield)

Curling

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

6.05 p.m. China vs. Team GB

Figure skating

6.30 p.m. Ice Dance - Free Dance (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)

Feb. 12 - Day 6

Mateo Jeannesson was crowned Junior World Champion at the 2024 Valmalenco Championships. Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images

Skeleton

9.30 a.m. Men Heat 1 (Matt Weston, Marcus Wyatt)

11.08 a.m. Men Heat 2 (Matt Weston, Marcus Wyatt)

Freestyle skiing

10 a.m. Men's Moguls Qual. 2 (Mateo Jeannesson)

12.15 p.m. Men's Moguls Final 1 (Mateo Jeannesson)

12.55 p.m. Men's Moguls Final 2 (Mateo Jeannesson)

Cross-country skiing

1 p.m. Women's 10km Interval Start Free (Anna Pryce)

Curling

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

1.05 p.m. Team GB vs. Sweden

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

6.05 p.m. China vs. Team GB

Snowboard

1.45 p.m. Men's Snowboard Cross 1/8 Finals (Huw Nightingale)

2.18 p.m. Men's Snowboard Cross quarterfinals (Huw Nightingale)

2.39 p.m. Men's Snowboard Cross semifinals (Huw Nightingale)

2.56 p.m. Men's Snowboard Cross small final (Huw Nightingale)

3.01 p.m. Men's Snowboard Cross big final (Huw Nightingale)

- How does Olympic snowboarding work? Format, scoring, rules

Short track speed skating

7.29 p.m. Men's 1000m - Quarterfinals (Niall Treacy)

8.05 p.m. Men's 1000m - Semifinals (Niall Treacy)

8.37 p.m. Men's 1000m - Final B (Niall Treacy)

8.43 p.m. Men's 1000m - Final A (Niall Treacy)

Feb. 13 - Day 7

Charlotte Bankes broke her collarbone last April and faced a race to be fit for the these Games. Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Curling

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

8.05 a.m. Team GB vs. Italy

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

1.05 p.m. Team GB vs. South Korea

Cross-country skiing

11.45 a.m. Men's 10km Interval Start Free (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

Snowboard

1.30 p.m. Women's Snowboard Cross 1/8 finals (Charlotte Bankes)

2.03 p.m. Women's Snowboard Cross quarterfinals (Charlotte Bankes)

2.24 p.m. Women's Snowboard Cross semifinals (Charlotte Bankes)

2.41 p.m. Women's Snowboard Cross small final (Charlotte Bankes)

2.46 p.m. Women's Snowboard Cross big final (Charlotte Bankes)

Skeleton

4 p.m. Women Heat 1 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)

5.48 p.m. Women Heat 2 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)

7.30 p.m. Men Heat 3 (Matt Weston, Marcus Wyatt)

9.05 p.m. Men Heat 4 (Matt Weston, Marcus Wyatt)

- What is skeleton? Olympic format, scoring, rules, more

Feb. 14 - Day 8

Niall Treacy is considered to have an outside shot at a medal having earned silver in the men's 1000m at the 2024 European Short Track Championships. Andre Weening/BSR Agency\Getty Images

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

8.05 a.m. Team GB vs. Canada

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

1.05 p.m. Czechia vs. Team GB

Skeleton

6 p.m. Women Heat 3 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)

7.44 p.m. Women Heat 4 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)

Short track speed skating

7.15 p.m. Men's 1500m - Quarterfinals (Niall Treacy)

8.44 p.m. Men's 1500m - Semifinals (Niall Treacy)

9.27 p.m. Men's 1500m - Final B (Niall Treacy)

9.34 p.m. Men's 1500m - Final A (Niall Treacy)

Feb. 15 - Day 9

Three-time national shot put champion Adelé Nicoll is making her Olympic debut in bobsleigh in Milano Cortina. Alex Pantling/Getty Images

Curling

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

8.05 a.m. Germany vs. Team GB

6.05 p.m. Team GB vs. Switzerland

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

1.05 p.m. Team GB vs. Sweden

Bobsleigh

9 a.m. Women's Monobob Heat 1 (Adelé Nicoll)

10.50 a.m. Women's Monobob Heat 2 (Adelé Nicoll)

Snowboard

1.45 p.m. Mixed Team Snowboard Cross quarterfinals (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)

2.15 p.m. Mixed Team Snowboard Cross semifinals (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)

2.35 p.m. Mixed Team Snowboard Cross small final (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)

2.40 p.m. Mixed Team Snowboard Cross big final (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)

Skeleton

6 p.m. Mixed Team (Team announced after the individual races have been completed)

Figure skating

6.45 p.m. Pair Skating - Short Program (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)

Feb. 16 - Day 10

Dave Ryding is competing in his fifth and final Winter Olympics. Sean M. Haffey/Getty Images

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

8.05 a.m. Denmark vs. Team GB

6.05 p.m. Switzerland vs. Team GB

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

1.05 p.m. Team GB vs. Norway

Bobsleigh

9 a.m. 2-man Heat 1 (Brad Hall, Taylor Lawrence)

10.57 a.m. 2-man Heat 2 (Brad Hall, Taylor Lawrence)

6 p.m. Women's Monobob Heat 3 (Adelé Nicoll)

8.06 p.m. Women's Monobob Heat 4 (Adelé Nicoll)

- How does Olympic bobsleigh work? Format, scoring, rules

Alpine Skiing

10 a.m. Men's Slalom Run 1 (Billy Major, Dave Ryding, Laurie Taylor)

1.30 p.m. Men's Slalom Run 2 (Billy Major, Dave Ryding, Laurie Taylor)

- How does Olympic alpine skiing work? Rules, scoring, more

Short track speed skating

10.18 a.m. Men's 500m - Heats (Niall Treacy)

Snowboard

10.30 a.m. Women's Slopestyle Qual. Run 1 (Mia Brookes, Maisie Hill)

11.35 a.m. Women's Slopestyle Qual. Run 2 (Mia Brookes, Maisie Hill)

2 p.m. Men's Slopestyle Qual. Run 1 (Tzema Mazet-Brown)

3.05 p.m. Men's Slopestyle Qual. Run 2 (Tzema Mazet-Brown)

Figure skating

7.00 p.m. Pair Skating - Free Skating (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)

Feb. 17 - Day 11

The youngest snowboard world champion in history, Mia Brookes prepared for these Games by winning slopestlye gold at the X Games in January. Jamie Squire/Getty Images

Snowboard

1 p.m. Women's Slopestyle Final Run 1 (Mia Brookes, Maisie Hill)

1.27 p.m. Women's Slopestyle Final Run 2 (Mia Brookes, Maisie Hill)

1.54 p.m. Women's Slopestyle Final Run 3 (Mia Brookes, Maisie Hill)

Curling

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

6.05 p.m. Canada vs. Team GB

Figure skating

5.45 p.m. Women's Single Skating - Short Program (Kristen Spours)

Bobsleigh

6 p.m. 2-man Heat 3 (Brad Hall, Taylor Lawrence)

8.05 p.m. 2-man Heat 4 (Brad Hall, Taylor Lawrence)

Feb. 18 - Day 12

Team GB have won six Olympic curling medals - Jennifer Dodds, Fay Henderson, Sophie Jackson, Rebecca Morrison, and Sophie Sinclair are looking to add to the tally in Milano Cortina. Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

8.05 a.m. United States vs. Team GB

6.05 p.m. Team GB vs. Japan

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

1.05 p.m. United States vs. Team GB

Snowboard

12.30 p.m. Men's Slopestyle Final Run 1 (Tzema Mazet-Brown)

12.59 p.m. Men's Slopestyle Final Run 2 (Tzema Mazet-Brown)

1.28 p.m. Men's Slopestyle Final Run 3 (Tzema Mazet-Brown)

Figure skating

6.00 p.m. Women's Single Skating - Free Skating (Kristen Spours)

Short track speed skating

7.15 p.m. Men's 500m - Quarterfinals (Niall Treacy)

7.42 p.m. Men's 500m - Semifinals (Niall Treacy)

8.24 p.m. Men's 500m - Final B (Niall Treacy)

8.29 p.m. Men's 500m - Final A (Niall Treacy)

- How does Olympic speedskating work? Events, format, rules

Feb. 19 - Day 13

Gus Kenworthy is competing for Team GB at the Winter Olympics for the second time -- he represented the United States at Sochi 2014 and Pyeongchang 2018. Maddie Meyer/Getty Images

Freestyle skiing

10.30 a.m. Men's Freeski Halfpipe Qual. Run 1 (Gus Kenworthy, Liam Richards)

11.27 a.m. Men's Freeski Halfpipe Qual. Run 2 (Gus Kenworthy, Liam Richards)

7.30 p.m. Women's Freeski Halfpipe Qual. Run 1 (Zoe Atkin)

8.27 p.m. Women's Freeski Halfpipe Qual. Run 2 (Zoe Atkin)

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

1.05 p.m. Team GB vs. Italy

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

6.05 p.m. semifinals

Feb. 20 - Day 14

Ellia Smeding finished 23rd in the 1000 metres and 27th in the 1500 metres in Beijing. Christian Kaspar-Bartke - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

1.05 p.m. semifinals

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

6.05 p.m. Bronze medal match

Speed skating

3.30 p.m. Women's 1500m (Ellia Smeding)

Bobsleigh

5 p.m. 2-woman Heat 1 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)

6.50 p.m. 2-woman Heat 2 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)

Freestyle skiing

7.30 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 1 (Gus Kenworthy, Liam Richards)

7.59 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 2 (Gus Kenworthy, Liam Richards)

8.28 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 (Gus Kenworthy, Liam Richards)

Feb. 21 - Day 15

Zoe Atkin is the reigning halfpipe world champion and X Games superpipe champion. Michael Reaves/Getty Images

Bobsleigh

9 a.m. 4-man Heat 1 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)

10.57 a.m. 4-man Heat 2 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)

6 p.m. 2-woman Heat 3 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)

8.05 p.m. 2-woman Heat 4 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)

Freestyle skiing

12.00 p.m. Men's Ski Cross 1/8 Finals (Ollie Davies)

12.35 p.m. Men's Ski Cross quarterfinals (Ollie Davies)

12.54 p.m. Men's Ski Cross semifinals (Ollie Davies)

1.10 p.m. Men's Ski Cross small final (Ollie Davies)

1.15 p.m. Men's Ski Cross big final (Ollie Davies)

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

1.05 p.m. Bronze medal match

Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

6.05 p.m. Gold medal match

Freestyle skiing

7.30 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 1 (Zoe Atkin)

7.59 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 2 (Zoe Atkin)

8.28 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 3 (Zoe Atkin)

Feb. 22 - Day 16

Bobsleigh team leader Brad Hall was taught maths by comedian Romesh Ranganathan as a child. Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Bobsleigh

9 a.m. 4-man Heat 3 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)

11.15 a.m. 4-man Heat 4 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)

Curling

Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

10.05 a.m. Gold medal match

Closing ceremony

7 p.m. Ceremony begins