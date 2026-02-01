Team GB 2026 Winter Olympics guide: Day-by-day schedule, athletes, events

The 2026 Winter Olympics is right around the corner and thousands of athletes from all over the world are heading to northern Italy hoping for a taste of glory.
A total of 53 British athletes are taking part in this year's Games and there are high hopes for the best return in Team GB history.
The current high water mark of five was secured at Sochi 2014 and equalled in Pyeongchang four years later. Funding body UK Sport said on Jan. 13 that an expected medal range of four to eight reflected Team GB's athletes "being more competitive in more sports at a winter games than ever before."
Here's everything you need to know about who is competing and when during the 16-day extravaganza.
All times GMT.
(Includes all events that could involve a British athlete, should they progress)
Feb. 4 - Day -2
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
6.05 p.m. Team GB vs. Norway
Feb. 5 - Day -1
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
9.05 a.m. Team GB vs. Estonia
6.05 p.m. Czechia vs. Team GB
- What is curling? Olympic rules, scoring, more
Feb. 6 - Day 0
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
9.05 a.m. Sweden vs. Team GB
1.35 p.m. South Korea vs. Team GB
Figure skating
8.55 a.m Team event - Ice Dance - RD (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)
10.35 a.m. Team event - Pair Skating - SP (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)
12.35 p.m. Team event - Women's Single Skating - SP (Kristen Spours)
Opening ceremony
7 p.m. Ceremony begins
Feb. 7 - Day 1
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
9.05 a.m. Team GB vs. Canada
1.35 a.m. Team GB vs. United States
Freestyle skiing
10.30 a.m. Women's Freeski Qual. Run 1 (Kirsty Muir)
11.35 a.m. Women's Freeski Qual. Run 2 (Kirsty Muir)
2 p.m. Men's Freeski Qual. Run 1 (Chris McCormick)
3.05 p.m. Men's Freeski Qual. Run 2 (Chris McCormick)
Cross-country skiing
1 p.m. Women's 10km and 10km Skiathlon (Anna Pryce)
- How does Olympic cross-country skiing work? Format, scoring, more
Figure skating
6.45 p.m. Team event - Men's Single Skating (Edward Appleby)
9.05 p.m. Team event - Ice Dance - FD (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)
Feb. 8 - Day 2
Cross-country skiing
12.30 p.m. Men's 10km and 10km Skiathlon (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
1.35 p.m. Team GB vs. Switzerland
6.05 p.m. Italy vs. Team GB
Figure skating
6.30 p.m. Team event - Pair Skating - FS (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)
7.45 p.m. Team event - Women's Single Skating - FS (Kristen Spours)
8.55 p.m. Team event - Men's Single Skating - FS (Edward Appleby)
- How does Olympic figure skating work? Format, scoring, rules
Feb. 9 - Day 3
Freestyle skiing
12.30 p.m. Women's Freeski Final Run 1 (Kirsty Muir)
12.59 p.m. Women's Freeski Final Run 2 (Kirsty Muir)
1.28 p.m. Women's Freeski Final Run 3 (Kirsty Muir)
- How does Olympic freestyle skiing work? Format, scoring, rules
Speed skating
4.30 p.m. Women's 1000m (Ellia Smeding)
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
5.05 p.m. semifinals
Figure skating
6.20 p.m. Ice Dance - Rhythm Dance (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)
Feb. 10 - Day 4
Cross-country skiing
09.15 a.m. Women's Sprint Classic Qual. (Anna Pryce)
09.55 a.m. Men's Spring Classic Qual. (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)
11.45 a.m. Women's Sprint Classic Quarterfinals (Anna Pryce)
12.15 p.m. Men's Sprint Classic Quarterfinals (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)
12.45 p.m. Women's Sprint Classic Semifinals (Anna Pryce)
12.57 p.m. Men's Sprint Classic Semifinals (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)
1.13 p.m. Women's Sprint Classic Final (Anna Pryce)
1.25 p.m. Men's Sprint Classic Final (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)
Short track speed skating
10.08 a.m. Men's 1000m - Heats (Niall Treacy)
Freestyle skiing
11.15 a.m. Men's Moguls Qual. 1 (Mateo Jeannesson)
12.30 p.m. Men's Freeski Final Run 1 (Chris McCormick)
12.59 p.m. Men's Freeski Final Run 2 (Chris McCormick)
1.28 p.m. Men's Freeski Final Run 3 (Chris McCormick)
2.15 p.m. Women's Moguls Qual. 1 (Makayla Gerken Schofield)
Curling
Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)
1.05 p.m. Bronze medal match
5.05 p.m. Gold medal match
Feb. 11 - Day 5
Freestyle skiing
11.00 a.m. Women's Moguls Qual. 2 (Makayla Gerken Schofield)
2.15 p.m. Women's Moguls Final 1 (Makayla Gerken Schofield)
2.55 p.m. Women's Moguls Final 2 (Makayla Gerken Schofield)
Curling
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
6.05 p.m. China vs. Team GB
Figure skating
6.30 p.m. Ice Dance - Free Dance (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)
Feb. 12 - Day 6
Skeleton
9.30 a.m. Men Heat 1 (Matt Weston, Marcus Wyatt)
11.08 a.m. Men Heat 2 (Matt Weston, Marcus Wyatt)
Freestyle skiing
10 a.m. Men's Moguls Qual. 2 (Mateo Jeannesson)
12.15 p.m. Men's Moguls Final 1 (Mateo Jeannesson)
12.55 p.m. Men's Moguls Final 2 (Mateo Jeannesson)
Cross-country skiing
1 p.m. Women's 10km Interval Start Free (Anna Pryce)
Curling
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
1.05 p.m. Team GB vs. Sweden
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
6.05 p.m. China vs. Team GB
Snowboard
1.45 p.m. Men's Snowboard Cross 1/8 Finals (Huw Nightingale)
2.18 p.m. Men's Snowboard Cross quarterfinals (Huw Nightingale)
2.39 p.m. Men's Snowboard Cross semifinals (Huw Nightingale)
2.56 p.m. Men's Snowboard Cross small final (Huw Nightingale)
3.01 p.m. Men's Snowboard Cross big final (Huw Nightingale)
- How does Olympic snowboarding work? Format, scoring, rules
Short track speed skating
7.29 p.m. Men's 1000m - Quarterfinals (Niall Treacy)
8.05 p.m. Men's 1000m - Semifinals (Niall Treacy)
8.37 p.m. Men's 1000m - Final B (Niall Treacy)
8.43 p.m. Men's 1000m - Final A (Niall Treacy)
Feb. 13 - Day 7
Curling
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
8.05 a.m. Team GB vs. Italy
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
1.05 p.m. Team GB vs. South Korea
Cross-country skiing
11.45 a.m. Men's 10km Interval Start Free (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)
Snowboard
1.30 p.m. Women's Snowboard Cross 1/8 finals (Charlotte Bankes)
2.03 p.m. Women's Snowboard Cross quarterfinals (Charlotte Bankes)
2.24 p.m. Women's Snowboard Cross semifinals (Charlotte Bankes)
2.41 p.m. Women's Snowboard Cross small final (Charlotte Bankes)
2.46 p.m. Women's Snowboard Cross big final (Charlotte Bankes)
Skeleton
4 p.m. Women Heat 1 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)
5.48 p.m. Women Heat 2 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)
7.30 p.m. Men Heat 3 (Matt Weston, Marcus Wyatt)
9.05 p.m. Men Heat 4 (Matt Weston, Marcus Wyatt)
- What is skeleton? Olympic format, scoring, rules, more
Feb. 14 - Day 8
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
8.05 a.m. Team GB vs. Canada
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
1.05 p.m. Czechia vs. Team GB
Skeleton
6 p.m. Women Heat 3 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)
7.44 p.m. Women Heat 4 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)
Short track speed skating
7.15 p.m. Men's 1500m - Quarterfinals (Niall Treacy)
8.44 p.m. Men's 1500m - Semifinals (Niall Treacy)
9.27 p.m. Men's 1500m - Final B (Niall Treacy)
9.34 p.m. Men's 1500m - Final A (Niall Treacy)
Feb. 15 - Day 9
Curling
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
8.05 a.m. Germany vs. Team GB
6.05 p.m. Team GB vs. Switzerland
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
1.05 p.m. Team GB vs. Sweden
Bobsleigh
9 a.m. Women's Monobob Heat 1 (Adelé Nicoll)
10.50 a.m. Women's Monobob Heat 2 (Adelé Nicoll)
Snowboard
1.45 p.m. Mixed Team Snowboard Cross quarterfinals (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
2.15 p.m. Mixed Team Snowboard Cross semifinals (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
2.35 p.m. Mixed Team Snowboard Cross small final (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
2.40 p.m. Mixed Team Snowboard Cross big final (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
Skeleton
6 p.m. Mixed Team (Team announced after the individual races have been completed)
Figure skating
6.45 p.m. Pair Skating - Short Program (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)
Feb. 16 - Day 10
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
8.05 a.m. Denmark vs. Team GB
6.05 p.m. Switzerland vs. Team GB
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
1.05 p.m. Team GB vs. Norway
Bobsleigh
9 a.m. 2-man Heat 1 (Brad Hall, Taylor Lawrence)
10.57 a.m. 2-man Heat 2 (Brad Hall, Taylor Lawrence)
6 p.m. Women's Monobob Heat 3 (Adelé Nicoll)
8.06 p.m. Women's Monobob Heat 4 (Adelé Nicoll)
- How does Olympic bobsleigh work? Format, scoring, rules
Alpine Skiing
10 a.m. Men's Slalom Run 1 (Billy Major, Dave Ryding, Laurie Taylor)
1.30 p.m. Men's Slalom Run 2 (Billy Major, Dave Ryding, Laurie Taylor)
- How does Olympic alpine skiing work? Rules, scoring, more
Short track speed skating
10.18 a.m. Men's 500m - Heats (Niall Treacy)
Snowboard
10.30 a.m. Women's Slopestyle Qual. Run 1 (Mia Brookes, Maisie Hill)
11.35 a.m. Women's Slopestyle Qual. Run 2 (Mia Brookes, Maisie Hill)
2 p.m. Men's Slopestyle Qual. Run 1 (Tzema Mazet-Brown)
3.05 p.m. Men's Slopestyle Qual. Run 2 (Tzema Mazet-Brown)
Figure skating
7.00 p.m. Pair Skating - Free Skating (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)
Feb. 17 - Day 11
Snowboard
1 p.m. Women's Slopestyle Final Run 1 (Mia Brookes, Maisie Hill)
1.27 p.m. Women's Slopestyle Final Run 2 (Mia Brookes, Maisie Hill)
1.54 p.m. Women's Slopestyle Final Run 3 (Mia Brookes, Maisie Hill)
Curling
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
6.05 p.m. Canada vs. Team GB
Figure skating
5.45 p.m. Women's Single Skating - Short Program (Kristen Spours)
Bobsleigh
6 p.m. 2-man Heat 3 (Brad Hall, Taylor Lawrence)
8.05 p.m. 2-man Heat 4 (Brad Hall, Taylor Lawrence)
Feb. 18 - Day 12
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
8.05 a.m. United States vs. Team GB
6.05 p.m. Team GB vs. Japan
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
1.05 p.m. United States vs. Team GB
Snowboard
12.30 p.m. Men's Slopestyle Final Run 1 (Tzema Mazet-Brown)
12.59 p.m. Men's Slopestyle Final Run 2 (Tzema Mazet-Brown)
1.28 p.m. Men's Slopestyle Final Run 3 (Tzema Mazet-Brown)
Figure skating
6.00 p.m. Women's Single Skating - Free Skating (Kristen Spours)
Short track speed skating
7.15 p.m. Men's 500m - Quarterfinals (Niall Treacy)
7.42 p.m. Men's 500m - Semifinals (Niall Treacy)
8.24 p.m. Men's 500m - Final B (Niall Treacy)
8.29 p.m. Men's 500m - Final A (Niall Treacy)
- How does Olympic speedskating work? Events, format, rules
Feb. 19 - Day 13
Freestyle skiing
10.30 a.m. Men's Freeski Halfpipe Qual. Run 1 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
11.27 a.m. Men's Freeski Halfpipe Qual. Run 2 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
7.30 p.m. Women's Freeski Halfpipe Qual. Run 1 (Zoe Atkin)
8.27 p.m. Women's Freeski Halfpipe Qual. Run 2 (Zoe Atkin)
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
1.05 p.m. Team GB vs. Italy
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
6.05 p.m. semifinals
Feb. 20 - Day 14
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
1.05 p.m. semifinals
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
6.05 p.m. Bronze medal match
Speed skating
3.30 p.m. Women's 1500m (Ellia Smeding)
Bobsleigh
5 p.m. 2-woman Heat 1 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)
6.50 p.m. 2-woman Heat 2 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)
Freestyle skiing
7.30 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 1 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
7.59 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 2 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
8.28 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
Feb. 21 - Day 15
Bobsleigh
9 a.m. 4-man Heat 1 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)
10.57 a.m. 4-man Heat 2 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)
6 p.m. 2-woman Heat 3 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)
8.05 p.m. 2-woman Heat 4 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)
Freestyle skiing
12.00 p.m. Men's Ski Cross 1/8 Finals (Ollie Davies)
12.35 p.m. Men's Ski Cross quarterfinals (Ollie Davies)
12.54 p.m. Men's Ski Cross semifinals (Ollie Davies)
1.10 p.m. Men's Ski Cross small final (Ollie Davies)
1.15 p.m. Men's Ski Cross big final (Ollie Davies)
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
1.05 p.m. Bronze medal match
Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)
6.05 p.m. Gold medal match
Freestyle skiing
7.30 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 1 (Zoe Atkin)
7.59 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 2 (Zoe Atkin)
8.28 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 3 (Zoe Atkin)
Feb. 22 - Day 16
Bobsleigh
9 a.m. 4-man Heat 3 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)
11.15 a.m. 4-man Heat 4 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)
Curling
Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)
10.05 a.m. Gold medal match
Closing ceremony
7 p.m. Ceremony begins