          Team GB 2026 Winter Olympics guide: Day-by-day schedule, athletes, events

          • ESPN
          Feb 1, 2026, 08:07 PM

          The 2026 Winter Olympics is right around the corner and thousands of athletes from all over the world are heading to northern Italy hoping for a taste of glory.

          A total of 53 British athletes are taking part in this year's Games and there are high hopes for the best return in Team GB history.

          The current high water mark of five was secured at Sochi 2014 and equalled in Pyeongchang four years later. Funding body UK Sport said on Jan. 13 that an expected medal range of four to eight reflected Team GB's athletes "being more competitive in more sports at a winter games than ever before."

          Here's everything you need to know about who is competing and when during the 16-day extravaganza.

          All times GMT.
          (Includes all events that could involve a British athlete, should they progress)

          Feb. 4 - Day -2

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          6.05 p.m. Team GB vs. Norway

          Feb. 5 - Day -1

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          9.05 a.m. Team GB vs. Estonia
          6.05 p.m. Czechia vs. Team GB

          - What is curling? Olympic rules, scoring, more

          Feb. 6 - Day 0

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          9.05 a.m. Sweden vs. Team GB
          1.35 p.m. South Korea vs. Team GB

          Figure skating

          8.55 a.m Team event - Ice Dance - RD (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)
          10.35 a.m. Team event - Pair Skating - SP (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)
          12.35 p.m. Team event - Women's Single Skating - SP (Kristen Spours)

          Opening ceremony

          7 p.m. Ceremony begins

          Feb. 7 - Day 1

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          9.05 a.m. Team GB vs. Canada
          1.35 a.m. Team GB vs. United States

          Freestyle skiing

          10.30 a.m. Women's Freeski Qual. Run 1 (Kirsty Muir)
          11.35 a.m. Women's Freeski Qual. Run 2 (Kirsty Muir)

          2 p.m. Men's Freeski Qual. Run 1 (Chris McCormick)
          3.05 p.m. Men's Freeski Qual. Run 2 (Chris McCormick)

          Cross-country skiing

          1 p.m. Women's 10km and 10km Skiathlon (Anna Pryce)Gold Medal

          - How does Olympic cross-country skiing work? Format, scoring, more

          Figure skating

          6.45 p.m. Team event - Men's Single Skating (Edward Appleby)
          9.05 p.m. Team event - Ice Dance - FD (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)

          Feb. 8 - Day 2

          Cross-country skiing

          12.30 p.m. Men's 10km and 10km Skiathlon (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)Gold Medal

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          1.35 p.m. Team GB vs. Switzerland
          6.05 p.m. Italy vs. Team GB

          Figure skating

          6.30 p.m. Team event - Pair Skating - FS (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)
          7.45 p.m. Team event - Women's Single Skating - FS (Kristen Spours)
          8.55 p.m. Team event - Men's Single Skating - FS (Edward Appleby)Gold Medal

          - How does Olympic figure skating work? Format, scoring, rules

          Feb. 9 - Day 3

          Freestyle skiing

          12.30 p.m. Women's Freeski Final Run 1 (Kirsty Muir)
          12.59 p.m. Women's Freeski Final Run 2 (Kirsty Muir)
          1.28 p.m. Women's Freeski Final Run 3 (Kirsty Muir)Gold Medal

          - How does Olympic freestyle skiing work? Format, scoring, rules

          Speed skating

          4.30 p.m. Women's 1000m (Ellia Smeding)Gold Medal

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          5.05 p.m. semifinals

          Figure skating

          6.20 p.m. Ice Dance - Rhythm Dance (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)

          Feb. 10 - Day 4

          Cross-country skiing

          09.15 a.m. Women's Sprint Classic Qual. (Anna Pryce)

          09.55 a.m. Men's Spring Classic Qual. (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

          11.45 a.m. Women's Sprint Classic Quarterfinals (Anna Pryce)

          12.15 p.m. Men's Sprint Classic Quarterfinals (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

          12.45 p.m. Women's Sprint Classic Semifinals (Anna Pryce)

          12.57 p.m. Men's Sprint Classic Semifinals (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

          1.13 p.m. Women's Sprint Classic Final (Anna Pryce)Gold Medal

          1.25 p.m. Men's Sprint Classic Final (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)Gold Medal

          Short track speed skating

          10.08 a.m. Men's 1000m - Heats (Niall Treacy)

          Freestyle skiing

          11.15 a.m. Men's Moguls Qual. 1 (Mateo Jeannesson)

          12.30 p.m. Men's Freeski Final Run 1 (Chris McCormick)
          12.59 p.m. Men's Freeski Final Run 2 (Chris McCormick)
          1.28 p.m. Men's Freeski Final Run 3 (Chris McCormick)Gold Medal

          2.15 p.m. Women's Moguls Qual. 1 (Makayla Gerken Schofield)

          Curling

          Mixed doubles (Bruce Mouat and Jennifer Dodds)

          1.05 p.m. Bronze medal matchBronze Medal

          5.05 p.m. Gold medal matchGold Medal

          Feb. 11 - Day 5

          Freestyle skiing

          11.00 a.m. Women's Moguls Qual. 2 (Makayla Gerken Schofield)
          2.15 p.m. Women's Moguls Final 1 (Makayla Gerken Schofield)
          2.55 p.m. Women's Moguls Final 2 (Makayla Gerken Schofield)Gold Medal

          Curling

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          6.05 p.m. China vs. Team GB

          Figure skating

          6.30 p.m. Ice Dance - Free Dance (Lilah Fear and Lewis Gibson, Phebe Bekker and James Hernandez)Gold Medal

          Feb. 12 - Day 6

          Skeleton

          9.30 a.m. Men Heat 1 (Matt Weston, Marcus Wyatt)
          11.08 a.m. Men Heat 2 (Matt Weston, Marcus Wyatt)

          Freestyle skiing

          10 a.m. Men's Moguls Qual. 2 (Mateo Jeannesson)
          12.15 p.m. Men's Moguls Final 1 (Mateo Jeannesson)
          12.55 p.m. Men's Moguls Final 2 (Mateo Jeannesson)Gold Medal

          Cross-country skiing

          1 p.m. Women's 10km Interval Start Free (Anna Pryce)Gold Medal

          Curling

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          1.05 p.m. Team GB vs. Sweden

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          6.05 p.m. China vs. Team GB

          Snowboard

          1.45 p.m. Men's Snowboard Cross 1/8 Finals (Huw Nightingale)
          2.18 p.m. Men's Snowboard Cross quarterfinals (Huw Nightingale)
          2.39 p.m. Men's Snowboard Cross semifinals (Huw Nightingale)
          2.56 p.m. Men's Snowboard Cross small final (Huw Nightingale)
          3.01 p.m. Men's Snowboard Cross big final (Huw Nightingale)Gold Medal

          - How does Olympic snowboarding work? Format, scoring, rules

          Short track speed skating

          7.29 p.m. Men's 1000m - Quarterfinals (Niall Treacy)
          8.05 p.m. Men's 1000m - Semifinals (Niall Treacy)
          8.37 p.m. Men's 1000m - Final B (Niall Treacy)
          8.43 p.m. Men's 1000m - Final A (Niall Treacy)Gold Medal

          Feb. 13 - Day 7

          Curling

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          8.05 a.m. Team GB vs. Italy

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          1.05 p.m. Team GB vs. South Korea

          Cross-country skiing

          11.45 a.m. Men's 10km Interval Start Free (James Clugnet, Joe Davies, Andrew Musgrave)

          Snowboard

          1.30 p.m. Women's Snowboard Cross 1/8 finals (Charlotte Bankes)
          2.03 p.m. Women's Snowboard Cross quarterfinals (Charlotte Bankes)
          2.24 p.m. Women's Snowboard Cross semifinals (Charlotte Bankes)
          2.41 p.m. Women's Snowboard Cross small final (Charlotte Bankes)
          2.46 p.m. Women's Snowboard Cross big final (Charlotte Bankes)Gold Medal

          Skeleton

          4 p.m. Women Heat 1 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)
          5.48 p.m. Women Heat 2 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)

          7.30 p.m. Men Heat 3 (Matt Weston, Marcus Wyatt)
          9.05 p.m. Men Heat 4 (Matt Weston, Marcus Wyatt)Gold Medal

          - What is skeleton? Olympic format, scoring, rules, more

          Feb. 14 - Day 8

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          8.05 a.m. Team GB vs. Canada

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          1.05 p.m. Czechia vs. Team GB

          Skeleton

          6 p.m. Women Heat 3 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)
          7.44 p.m. Women Heat 4 (Amelia Coltman, Freya Tarbit, Tabby Stoecker)Gold Medal

          Short track speed skating

          7.15 p.m. Men's 1500m - Quarterfinals (Niall Treacy)
          8.44 p.m. Men's 1500m - Semifinals (Niall Treacy)
          9.27 p.m. Men's 1500m - Final B (Niall Treacy)
          9.34 p.m. Men's 1500m - Final A (Niall Treacy)Gold Medal

          Feb. 15 - Day 9

          Curling

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          8.05 a.m. Germany vs. Team GB
          6.05 p.m. Team GB vs. Switzerland

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          1.05 p.m. Team GB vs. Sweden

          Bobsleigh

          9 a.m. Women's Monobob Heat 1 (Adelé Nicoll)
          10.50 a.m. Women's Monobob Heat 2 (Adelé Nicoll)

          Snowboard

          1.45 p.m. Mixed Team Snowboard Cross quarterfinals (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
          2.15 p.m. Mixed Team Snowboard Cross semifinals (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
          2.35 p.m. Mixed Team Snowboard Cross small final (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)
          2.40 p.m. Mixed Team Snowboard Cross big final (Charlotte Bankes, Huw Nightingale)Gold Medal

          Skeleton

          6 p.m. Mixed Team (Team announced after the individual races have been completed)

          Figure skating

          6.45 p.m. Pair Skating - Short Program (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)

          Feb. 16 - Day 10

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          8.05 a.m. Denmark vs. Team GB
          6.05 p.m. Switzerland vs. Team GB

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          1.05 p.m. Team GB vs. Norway

          Bobsleigh

          9 a.m. 2-man Heat 1 (Brad Hall, Taylor Lawrence)
          10.57 a.m. 2-man Heat 2 (Brad Hall, Taylor Lawrence)

          6 p.m. Women's Monobob Heat 3 (Adelé Nicoll)
          8.06 p.m. Women's Monobob Heat 4 (Adelé Nicoll)Gold Medal

          - How does Olympic bobsleigh work? Format, scoring, rules

          Alpine Skiing

          10 a.m. Men's Slalom Run 1 (Billy Major, Dave Ryding, Laurie Taylor)
          1.30 p.m. Men's Slalom Run 2 (Billy Major, Dave Ryding, Laurie Taylor)Gold Medal

          - How does Olympic alpine skiing work? Rules, scoring, more

          Short track speed skating

          10.18 a.m. Men's 500m - Heats (Niall Treacy)

          Snowboard

          10.30 a.m. Women's Slopestyle Qual. Run 1 (Mia Brookes, Maisie Hill)
          11.35 a.m. Women's Slopestyle Qual. Run 2 (Mia Brookes, Maisie Hill)

          2 p.m. Men's Slopestyle Qual. Run 1 (Tzema Mazet-Brown)
          3.05 p.m. Men's Slopestyle Qual. Run 2 (Tzema Mazet-Brown)

          Figure skating

          7.00 p.m. Pair Skating - Free Skating (Anastasia Vaipan-Law and Luke Digby)Gold Medal

          Feb. 17 - Day 11

          Snowboard

          1 p.m. Women's Slopestyle Final Run 1 (Mia Brookes, Maisie Hill)
          1.27 p.m. Women's Slopestyle Final Run 2 (Mia Brookes, Maisie Hill)
          1.54 p.m. Women's Slopestyle Final Run 3 (Mia Brookes, Maisie Hill)Gold Medal

          Curling

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          6.05 p.m. Canada vs. Team GB

          Figure skating

          5.45 p.m. Women's Single Skating - Short Program (Kristen Spours)

          Bobsleigh

          6 p.m. 2-man Heat 3 (Brad Hall, Taylor Lawrence)
          8.05 p.m. 2-man Heat 4 (Brad Hall, Taylor Lawrence)Gold Medal

          Feb. 18 - Day 12

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          8.05 a.m. United States vs. Team GB
          6.05 p.m. Team GB vs. Japan

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          1.05 p.m. United States vs. Team GB

          Snowboard

          12.30 p.m. Men's Slopestyle Final Run 1 (Tzema Mazet-Brown)
          12.59 p.m. Men's Slopestyle Final Run 2 (Tzema Mazet-Brown)
          1.28 p.m. Men's Slopestyle Final Run 3 (Tzema Mazet-Brown)Gold Medal

          Figure skating

          6.00 p.m. Women's Single Skating - Free Skating (Kristen Spours)Gold Medal

          Short track speed skating

          7.15 p.m. Men's 500m - Quarterfinals (Niall Treacy)
          7.42 p.m. Men's 500m - Semifinals (Niall Treacy)
          8.24 p.m. Men's 500m - Final B (Niall Treacy)
          8.29 p.m. Men's 500m - Final A (Niall Treacy)Gold Medal

          - How does Olympic speedskating work? Events, format, rules

          Feb. 19 - Day 13

          Freestyle skiing

          10.30 a.m. Men's Freeski Halfpipe Qual. Run 1 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
          11.27 a.m. Men's Freeski Halfpipe Qual. Run 2 (Gus Kenworthy, Liam Richards)

          7.30 p.m. Women's Freeski Halfpipe Qual. Run 1 (Zoe Atkin)
          8.27 p.m. Women's Freeski Halfpipe Qual. Run 2 (Zoe Atkin)

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          1.05 p.m. Team GB vs. Italy

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          6.05 p.m. semifinals

          Feb. 20 - Day 14

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          1.05 p.m. semifinals

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          6.05 p.m. Bronze medal matchBronze Medal

          Speed skating

          3.30 p.m. Women's 1500m (Ellia Smeding)Gold Medal

          Bobsleigh

          5 p.m. 2-woman Heat 1 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)
          6.50 p.m. 2-woman Heat 2 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)

          Freestyle skiing

          7.30 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 1 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
          7.59 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 2 (Gus Kenworthy, Liam Richards)
          8.28 p.m. Men's Freeski Halfpipe Final Run 3 (Gus Kenworthy, Liam Richards)Gold Medal

          Feb. 21 - Day 15

          Bobsleigh

          9 a.m. 4-man Heat 1 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)
          10.57 a.m. 4-man Heat 2 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)

          6 p.m. 2-woman Heat 3 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)
          8.05 p.m. 2-woman Heat 4 (Adelé Nicoll, Ashleigh Nelson)Gold Medal

          Freestyle skiing

          12.00 p.m. Men's Ski Cross 1/8 Finals (Ollie Davies)
          12.35 p.m. Men's Ski Cross quarterfinals (Ollie Davies)
          12.54 p.m. Men's Ski Cross semifinals (Ollie Davies)
          1.10 p.m. Men's Ski Cross small final (Ollie Davies)
          1.15 p.m. Men's Ski Cross big final (Ollie Davies)

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          1.05 p.m. Bronze medal matchBronze Medal

          Men's team (Bruce Mouat, Grant Hardie, Hammy McMillan Jr, Bobby Lammie, Kyle Waddell)

          6.05 p.m. Gold medal matchGold Medal

          Freestyle skiing

          7.30 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 1 (Zoe Atkin)
          7.59 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 2 (Zoe Atkin)
          8.28 p.m. Women's Freeski Halfpipe Final Run 3 (Zoe Atkin)Gold Medal

          Feb. 22 - Day 16

          Bobsleigh

          9 a.m. 4-man Heat 3 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)
          11.15 a.m. 4-man Heat 4 (Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence, Greg Cackett)Gold Medal

          Curling

          Women's team (Rebecca Morrison, Sophie Jackson, Sophie Sinclair, Jennifer Dodds, Fay Henderson)

          10.05 a.m. Gold medal matchGold Medal

          Closing ceremony

          7 p.m. Ceremony begins