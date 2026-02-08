2026 Winter Olympics Feb. 8 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are in motion! The Feb. 8 slate offers cross-country skiing, figure skating, snowboarding, luge and other events to spectators worldwide.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 8 schedule below:
*All times Eastern
1 a.m.
Cross-country skiing - Women's Skiathlon - Re-air
2 a.m.
Figure skating - Team: Free Dance - Re-air
3 a.m.
Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Qualifying
4:05 a.m.
Curling - Estonia vs. South Korea - Mixed Doubles Round-Robin
Curling - Norway vs. Czechia - Mixed Doubles Round-Robin
4:55 a.m.
Alpine skiing - Men's Downhill - Re-air
5:30 a.m.
Alpine skiing - Women's Downhill
6 a.m.
Olympic highlights
6:30 a.m.
Cross-country skiing - Men's Skiathlon
6:45 a.m.
Cross-country skiing - Men's Skiathlon
7 a.m.
Cross-country skiing - Men's Skiathlon
Figure skating: Training
Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Finals
7:30 a.m.
Luge - Men's Doubles: Training
Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Finals
Snowboarding - Men's Snowboard Big Air Final - Re-air
8:05 a.m.
Biathlon - Mixed 4x6km Relay
8:30 a.m.
Curling - USA vs. Estonia - Mixed Doubles Round-Robin
8:35 a.m.
Curling - Canada vs. Sweden - Mixed Doubles Round-Robin
Curling - Great Britain vs. Switzerland - Mixed Doubles Round-Robin
Curling - Italy vs. Czechia - Mixed Doubles Round-Robin
8:45 a.m.
Biathlon - Mixed 4x6km Relay
9:20 a.m.
Alpine skiing - Women's Downhill
10 a.m.
Speedskating - Men's 5000m
10:15 a.m.
Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Finals - Re-air
10:15 a.m.
Speedskating - Men's 5000m
10:40 a.m.
Hockey - France vs. Sweden - Women's Group B
11 a.m.
Luge - Men's Single's: Run 3
11:50 a.m.
Cross-country skiing - Men's Skiathlon - Re-air
12:30 p.m.
Luge - Men's Singles: Final Run
1 p.m.
Ski jumping - Men's Normal Hill: Training
1:05 p.m.
Curling - Canada vs. South Korea - Mixed Doubles Round-Robin
Curling - Italy vs. Great Britain - Mixed Doubles Round-Robin
Curling - Sweden vs. USA - Mixed Doubles Round-Robin
Curling - Switzerland vs. Norway - Mixed Doubles Round-Robin
1:15 p.m.
Figure skating - Team: Pairs Free
1:30 p.m.
Figure skating - Team Event: Day 3
Snowboarding - Women's Snowboard Big Air: Qualifying
2:45 p.m.
Figure skating - Team: Women's Free
3:10 p.m.
Hockey - Czechia vs. Finland - Women's Group A
3:55 p.m.
Figure skating - Team: Men's Free
5 p.m.
Curling - USA vs. Estonia - Mixed Doubles Round-Robin
Hockey - Czechia vs. Finland - Women's Group A
5:30 p.m.
Speedskating - Men's 5000m - Re-air
6 p.m.
Olympics highlights
6:30 p.m.
Snowboarding - Women's Big Air: Qualifying
7 p.m.
Curling - Sweden vs. USA - Mixed Doubles Round-Robin
8:30 p.m.
Hockey - France vs. Sweden - Women's Group B
9 p.m.
Curling - Italy vs. Great Britain - Mixed Doubles Round-Robin
10:30 p.m.
Luge - Men's Singles: Runs 3-4 - Re-Air
11:15 p.m.
Cross-country skiing - Men's Skiathlon - Re-Air
