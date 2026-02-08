        <
          2026 Winter Olympics Feb. 8 schedule: Milan Cortina events

          The 2026 Winter Olympics run from Feb. 6 to Feb. 22 in Milan and Cortina d'Ampezzo, Italy. NEIL HALL/EPA/Shutterstock
          Feb 8, 2026, 12:08 AM

          The 2026 Winter Olympics are in motion! The Feb. 8 slate offers cross-country skiing, figure skating, snowboarding, luge and other events to spectators worldwide.

          Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 8 schedule below:

          *All times Eastern

          1 a.m.

          Cross-country skiing - Women's Skiathlon - Re-air

          2 a.m.

          Figure skating - Team: Free Dance - Re-air

          3 a.m.

          Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Qualifying

          4:05 a.m.

          Curling - Estonia vs. South Korea - Mixed Doubles Round-Robin

          Curling - Norway vs. Czechia - Mixed Doubles Round-Robin

          4:55 a.m.

          Alpine skiing - Men's Downhill - Re-air

          5:30 a.m.

          Alpine skiing - Women's Downhill

          6 a.m.

          6:30 a.m.

          Cross-country skiing - Men's Skiathlon

          6:45 a.m.

          Cross-country skiing - Men's Skiathlon

          7 a.m.

          Cross-country skiing - Men's Skiathlon

          Figure skating: Training

          Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Finals

          7:30 a.m.

          Luge - Men's Doubles: Training

          Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Finals

          Snowboarding - Men's Snowboard Big Air Final - Re-air

          8:05 a.m.

          Biathlon - Mixed 4x6km Relay

          8:30 a.m.

          Curling - USA vs. Estonia - Mixed Doubles Round-Robin

          8:35 a.m.

          Curling - Canada vs. Sweden - Mixed Doubles Round-Robin

          Curling - Great Britain vs. Switzerland - Mixed Doubles Round-Robin

          Curling - Italy vs. Czechia - Mixed Doubles Round-Robin

          8:45 a.m.

          Biathlon - Mixed 4x6km Relay

          9:20 a.m.

          Alpine skiing - Women's Downhill

          10 a.m.

          Speedskating - Men's 5000m

          10:15 a.m.

          Snowboarding - Men's & Women's Parallel Giant Slalom: Finals - Re-air

          10:15 a.m.

          Speedskating - Men's 5000m

          10:40 a.m.

          Hockey - France vs. Sweden - Women's Group B

          11 a.m.

          Luge - Men's Single's: Run 3

          11:50 a.m.

          Cross-country skiing - Men's Skiathlon - Re-air

          12:30 p.m.

          Luge - Men's Singles: Final Run

          1 p.m.

          Ski jumping - Men's Normal Hill: Training

          1:05 p.m.

          Curling - Canada vs. South Korea - Mixed Doubles Round-Robin

          Curling - Italy vs. Great Britain - Mixed Doubles Round-Robin

          Curling - Sweden vs. USA - Mixed Doubles Round-Robin

          Curling - Switzerland vs. Norway - Mixed Doubles Round-Robin

          1:15 p.m.

          Figure skating - Team: Pairs Free

          1:30 p.m.

          Figure skating - Team Event: Day 3

          Snowboarding - Women's Snowboard Big Air: Qualifying

          2:45 p.m.

          Figure skating - Team: Women's Free

          3:10 p.m.

          Hockey - Czechia vs. Finland - Women's Group A

          3:55 p.m.

          Figure skating - Team: Men's Free

          5 p.m.

          Curling - USA vs. Estonia - Mixed Doubles Round-Robin

          Hockey - Czechia vs. Finland - Women's Group A

          5:30 p.m.

          Speedskating - Men's 5000m - Re-air

          6 p.m.

          6:30 p.m.

          Snowboarding - Women's Big Air: Qualifying

          7 p.m.

          Curling - Sweden vs. USA - Mixed Doubles Round-Robin

          8:30 p.m.

          Hockey - France vs. Sweden - Women's Group B

          9 p.m.

          Curling - Italy vs. Great Britain - Mixed Doubles Round-Robin

          10:30 p.m.

          Luge - Men's Singles: Runs 3-4 - Re-Air

          11:15 p.m.

          Cross-country skiing - Men's Skiathlon - Re-Air

          For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.