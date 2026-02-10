        <
          2026 Winter Olympics Feb. 11 schedule: Milan Cortina events

          Snowboarding is featured on the Feb. 11 Winter Olympics schedule. AP Photo/Abbie Parr
          Feb 10, 2026, 11:07 PM

          The 2026 Winter Olympics continue this week with hockey, curling, figure skating and more events in action.

          Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 11 schedule below:

          *All times Eastern

          1 a.m

          Speedskating - Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)

          1:30 a.m.

          Cross-country skiing - M&W Sprint Classic (Re-air)

          2 a.m.

          Figure Skating - Men's Short Program (Re-air)

          3:10 a.m.

          Nordic combined - Men's Normal Hill: Ski Jump

          4:30 a.m.

          Snowboarding - Women's Snowboarding Halfpipe: Qualifying

          5 a.m.

          Freestyle skiing - Women's Moguls: Qualifying Round 2

          5:30 a.m.

          Alpine skiing - Men's Super-G

          6:20 a.m.

          Figure skating - Training

          6:45 a.m.

          Snowboarding - Women's Halfpipe: Qualifying

          7:30 a.m.

          Freestyle Skiing - Women's Moguls: Qualifying Round 1

          7:45 a.m.

          Nordic combined - Men's Normal Hill: 10km Race

          8:15 a.m.

          Biathlon - Women's 15k Individual

          Freestyle skiing - Women's Moguls: Final

          10 a.m.

          Nordic combined - Men's Normal Hill: 10km Race

          10:40 a.m.

          Hockey - Slovakia vs. Finland (Men's Group B)

          11 a.m.

          Figure skating - Free Dance: Warm-Up

          Luge - Women's Doubles: Run 1

          11:20 a.m.

          Nordic combined - Men's Normal Hill: Ski Jump (Re-air)

          11:50 a.m.

          Luge - Men's Doubles: Run 1

          Noon

          Freestyle skiing - Women's Moguls: Final

          12:25 p.m.

          Nordic combined - Men's Normal Hill: 10km Race (Re-air)

          12:30 p.m.

          Speedskating - Men's 1000m

          12:45 p.m.

          Luge - Women's Doubles: Run 2

          1:05 p.m.

          Curling - Canada vs. Germany (M Round-Robin)

          Curling - China vs. Great Britain (M Round-Robin)

          Curling - Czechia vs. USA (M Round-Robin)

          Curling - Sweden vs. Italy (M Round-Robin)

          1:15 p.m.

          Figure skating - Free Dance (Part 1)

          Speedskating - Men's 1000m

          1:30 p.m.

          Snowboarding - Men's Halfpipe: Qualifying

          2:15 p.m.

          Figure skating - Free Dance (Part 2)

          3:10 p.m.

          Hockey - Sweden vs. Italy (Men's Group B)

          5:45 p.m.

          Luge - Men's Doubles: Run 1

          6 p.m.

          Luge - Men's Doubles: Run 2

          6:30 p.m.

          Snowboarding - Men's Halfpipe: Qualifying

          8 p.m.

          Hockey - Slovakia vs. Finland (Men's Group B)

          9:30 p.m.

          Curling - China vs. Great Britain (M Round-Robin)

          11 p.m.

          Biathlon - Women's 15km Individual (Re-air)

          For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.