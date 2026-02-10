2026 Winter Olympics Feb. 11 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics continue this week with hockey, curling, figure skating and more events in action.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 11 schedule below:
*All times Eastern
1 a.m
Speedskating - Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)
1:30 a.m.
Cross-country skiing - M&W Sprint Classic (Re-air)
2 a.m.
Figure Skating - Men's Short Program (Re-air)
3:10 a.m.
Nordic combined - Men's Normal Hill: Ski Jump
4:30 a.m.
Snowboarding - Women's Snowboarding Halfpipe: Qualifying
5 a.m.
Freestyle skiing - Women's Moguls: Qualifying Round 2
5:30 a.m.
Alpine skiing - Men's Super-G
6:20 a.m.
Figure skating - Training
6:45 a.m.
Snowboarding - Women's Halfpipe: Qualifying
7:30 a.m.
Freestyle Skiing - Women's Moguls: Qualifying Round 1
7:45 a.m.
Nordic combined - Men's Normal Hill: 10km Race
8:15 a.m.
Biathlon - Women's 15k Individual
Freestyle skiing - Women's Moguls: Final
10 a.m.
Nordic combined - Men's Normal Hill: 10km Race
10:40 a.m.
Hockey - Slovakia vs. Finland (Men's Group B)
11 a.m.
Figure skating - Free Dance: Warm-Up
Luge - Women's Doubles: Run 1
11:20 a.m.
Nordic combined - Men's Normal Hill: Ski Jump (Re-air)
11:50 a.m.
Luge - Men's Doubles: Run 1
Noon
Freestyle skiing - Women's Moguls: Final
12:25 p.m.
Nordic combined - Men's Normal Hill: 10km Race (Re-air)
12:30 p.m.
Speedskating - Men's 1000m
12:45 p.m.
Luge - Women's Doubles: Run 2
1:05 p.m.
Curling - Canada vs. Germany (M Round-Robin)
Curling - China vs. Great Britain (M Round-Robin)
Curling - Czechia vs. USA (M Round-Robin)
Curling - Sweden vs. Italy (M Round-Robin)
1:15 p.m.
Figure skating - Free Dance (Part 1)
Speedskating - Men's 1000m
1:30 p.m.
Snowboarding - Men's Halfpipe: Qualifying
2:15 p.m.
Figure skating - Free Dance (Part 2)
3:10 p.m.
Hockey - Sweden vs. Italy (Men's Group B)
5:45 p.m.
Luge - Men's Doubles: Run 1
6 p.m.
Luge - Men's Doubles: Run 2
6:30 p.m.
Snowboarding - Men's Halfpipe: Qualifying
8 p.m.
Hockey - Slovakia vs. Finland (Men's Group B)
9:30 p.m.
Curling - China vs. Great Britain (M Round-Robin)
11 p.m.
Biathlon - Women's 15km Individual (Re-air)
