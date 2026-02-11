2026 Winter Olympics Feb. 12 schedule: Milan Cortina events

Open Extended Reactions

The 2026 Winter Olympics are chugging along with skeleton, curling, snowboarding and more events in action.

Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 12 schedule below:

*All times Eastern

12 a.m.

Ski Jumping - Men's Normal Hill - Re-Air

12:45 a.m.

Women's Snowboard Halfpipe: Qualifying - Re-Air

1:30 a.m.

Figure Skating - Ice Dance: Free Dance - Re-Air

3:05 a.m.

Women's Curling - Canada vs. Denmark - Round-Robin

Women's Curling - Italy vs. Switzerland - Round-Robin

Women's Curling - Japan vs. Sweden - Round-Robin

Women's Curling - South Korea vs. USA - Round-Robin

3:30 a.m.

Men's Skeleton - Run 1

4 a.m.

Men's Freestyle Skiing - Moguls: Qualifying Round 2

Men's Snowboarding - Cross: Qualifying

4:35 a.m.

Men's Snowboarding - Cross: Qualifying

5:05 a.m.

Men's Skeleton: Run 2

5:30 a.m.

Women's Alpine Skiing - Super G

6 a.m.

Olympic Highlights

6:10 a.m.

Men's Hockey - Switzerland vs. France - Group A

6:15 a.m.

Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final

6:45 a.m.

Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final

7 a.m.

Women's Cross-Country Skiing - 10km Free

7:15 a.m.

Women's Cross-Country Skiing - 10km Free

7:45 a.m.

Men's Snowboarding - Cross: Finals

8:05 a.m.

Men's Curling - Great Britain vs. Sweden - Round-Robin

Men's Curling - Norway vs. Germany - Round-Robin

Men's Curling - USA vs. Switzerland - Round-Robin

8:20 a.m.

Women's Hockey - Finland vs. Canada - Group A

8:35 a.m.

Men's Snowboarding - Cross: Finals

9:15 a.m.

Women's Curling - South Korea vs. USA - Round-Robin

10:30 a.m.

Women's Speed Skating - 5000m

10:40 a.m.

Men's Hockey - Czechia vs. Canada - Group A

12 p.m.

Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final

12:30 p.m.

Luge - Team Relay

12:45 p.m.

Luge - Team Relay: Final

1 p.m.

Women's Speed Skating - 5000m

1:05 p.m.

Women's Curling - China vs. Great Britain - Round-Robin

Women's Curling - Denmark vs. Japan - Round-Robin

Women's Curling - Italy vs. South Korea - Round-Robin

Women's Curling - Sweden vs. USA - Round-Robin

1:30 p.m.

Women's Snowboarding - Halfpipe: Final

1:45 p.m.

Men's Skeleton - Runs 1-2

2:15 p.m.

Men's & Women's Short Track Speed Skating - 500m & Men's 1000m Finals

2:45 p.m.

Hockey Preview

3:10 p.m.

Men's Hockey - Germany vs. Denmark - Group C

Men's Hockey - Latvia vs. USA - Group C

4 p.m.

Women's Cross-Country Skiing - 10km Free

5 p.m.

Best Of Curling

5:30 p.m.

Men's Snowboarding - Cross: Finals - Re-Air

6 p.m.

Olympic Highlights

Luge - Team Relay - Re-Air

7 p.m.

Men's Skeleton - Runs 1-2 - Re-Air

8 p.m.

Men's Hockey - Germany vs. Denmark - Group C

9:30 p.m.

Women's Curling - Sweden vs. USA - Round-Robin

11 p.m.

Men's Hockey - Latvia vs. USA - Group C

