2026 Winter Olympics Feb. 12 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are chugging along with skeleton, curling, snowboarding and more events in action.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 12 schedule below:
*All times Eastern
12 a.m.
Ski Jumping - Men's Normal Hill - Re-Air
12:45 a.m.
Women's Snowboard Halfpipe: Qualifying - Re-Air
1:30 a.m.
Figure Skating - Ice Dance: Free Dance - Re-Air
3:05 a.m.
Women's Curling - Canada vs. Denmark - Round-Robin
Women's Curling - Italy vs. Switzerland - Round-Robin
Women's Curling - Japan vs. Sweden - Round-Robin
Women's Curling - South Korea vs. USA - Round-Robin
3:30 a.m.
Men's Skeleton - Run 1
4 a.m.
Men's Freestyle Skiing - Moguls: Qualifying Round 2
Men's Snowboarding - Cross: Qualifying
4:35 a.m.
Men's Snowboarding - Cross: Qualifying
5:05 a.m.
Men's Skeleton: Run 2
5:30 a.m.
Women's Alpine Skiing - Super G
6 a.m.
Olympic Highlights
6:10 a.m.
Men's Hockey - Switzerland vs. France - Group A
6:15 a.m.
Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final
6:45 a.m.
Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final
7 a.m.
Women's Cross-Country Skiing - 10km Free
7:15 a.m.
Women's Cross-Country Skiing - 10km Free
7:45 a.m.
Men's Snowboarding - Cross: Finals
8:05 a.m.
Men's Curling - Great Britain vs. Sweden - Round-Robin
Men's Curling - Norway vs. Germany - Round-Robin
Men's Curling - USA vs. Switzerland - Round-Robin
8:20 a.m.
Women's Hockey - Finland vs. Canada - Group A
8:35 a.m.
Men's Snowboarding - Cross: Finals
9:15 a.m.
Women's Curling - South Korea vs. USA - Round-Robin
10:30 a.m.
Women's Speed Skating - 5000m
10:40 a.m.
Men's Hockey - Czechia vs. Canada - Group A
12 p.m.
Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final
12:30 p.m.
Luge - Team Relay
12:45 p.m.
Luge - Team Relay: Final
1 p.m.
Women's Speed Skating - 5000m
1:05 p.m.
Women's Curling - China vs. Great Britain - Round-Robin
Women's Curling - Denmark vs. Japan - Round-Robin
Women's Curling - Italy vs. South Korea - Round-Robin
Women's Curling - Sweden vs. USA - Round-Robin
1:30 p.m.
Women's Snowboarding - Halfpipe: Final
1:45 p.m.
Men's Skeleton - Runs 1-2
2:15 p.m.
Men's & Women's Short Track Speed Skating - 500m & Men's 1000m Finals
2:45 p.m.
Hockey Preview
3:10 p.m.
Men's Hockey - Germany vs. Denmark - Group C
Men's Hockey - Latvia vs. USA - Group C
4 p.m.
Women's Cross-Country Skiing - 10km Free
5 p.m.
Best Of Curling
5:30 p.m.
Men's Snowboarding - Cross: Finals - Re-Air
6 p.m.
Olympic Highlights
Luge - Team Relay - Re-Air
7 p.m.
Men's Skeleton - Runs 1-2 - Re-Air
8 p.m.
Men's Hockey - Germany vs. Denmark - Group C
9:30 p.m.
Women's Curling - Sweden vs. USA - Round-Robin
11 p.m.
Men's Hockey - Latvia vs. USA - Group C
