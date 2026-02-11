        <
          2026 Winter Olympics Feb. 12 schedule: Milan Cortina events

          Luge is a featured event on the Feb. 12 Winter Olympics slate. Michael Madrid-Imagn Images
          Feb 11, 2026, 11:58 PM

          The 2026 Winter Olympics are chugging along with skeleton, curling, snowboarding and more events in action.

          Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 12 schedule below:

          *All times Eastern

          12 a.m.

          Ski Jumping - Men's Normal Hill - Re-Air

          12:45 a.m.

          Women's Snowboard Halfpipe: Qualifying - Re-Air

          1:30 a.m.

          Figure Skating - Ice Dance: Free Dance - Re-Air

          3:05 a.m.

          Women's Curling - Canada vs. Denmark - Round-Robin

          Women's Curling - Italy vs. Switzerland - Round-Robin

          Women's Curling - Japan vs. Sweden - Round-Robin

          Women's Curling - South Korea vs. USA - Round-Robin

          3:30 a.m.

          Men's Skeleton - Run 1

          4 a.m.

          Men's Freestyle Skiing - Moguls: Qualifying Round 2

          Men's Snowboarding - Cross: Qualifying

          4:35 a.m.

          Men's Snowboarding - Cross: Qualifying

          5:05 a.m.

          Men's Skeleton: Run 2

          5:30 a.m.

          Women's Alpine Skiing - Super G

          6 a.m.

          Olympic Highlights

          6:10 a.m.

          Men's Hockey - Switzerland vs. France - Group A

          6:15 a.m.

          Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final

          6:45 a.m.

          Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final

          7 a.m.

          Women's Cross-Country Skiing - 10km Free

          7:15 a.m.

          Women's Cross-Country Skiing - 10km Free

          7:45 a.m.

          Men's Snowboarding - Cross: Finals

          8:05 a.m.

          Men's Curling - Great Britain vs. Sweden - Round-Robin

          Men's Curling - Norway vs. Germany - Round-Robin

          Men's Curling - USA vs. Switzerland - Round-Robin

          8:20 a.m.

          Women's Hockey - Finland vs. Canada - Group A

          8:35 a.m.

          Men's Snowboarding - Cross: Finals

          9:15 a.m.

          Women's Curling - South Korea vs. USA - Round-Robin

          10:30 a.m.

          Women's Speed Skating - 5000m

          10:40 a.m.

          Men's Hockey - Czechia vs. Canada - Group A

          12 p.m.

          Men's Freestyle Skiing - Moguls: Final

          12:30 p.m.

          Luge - Team Relay

          12:45 p.m.

          Luge - Team Relay: Final

          1 p.m.

          Women's Speed Skating - 5000m

          1:05 p.m.

          Women's Curling - China vs. Great Britain - Round-Robin

          Women's Curling - Denmark vs. Japan - Round-Robin

          Women's Curling - Italy vs. South Korea - Round-Robin

          Women's Curling - Sweden vs. USA - Round-Robin

          1:30 p.m.

          Women's Snowboarding - Halfpipe: Final

          1:45 p.m.

          Men's Skeleton - Runs 1-2

          2:15 p.m.

          Men's & Women's Short Track Speed Skating - 500m & Men's 1000m Finals

          2:45 p.m.

          Hockey Preview

          3:10 p.m.

          Men's Hockey - Germany vs. Denmark - Group C

          Men's Hockey - Latvia vs. USA - Group C

          4 p.m.

          Women's Cross-Country Skiing - 10km Free

          5 p.m.

          Best Of Curling

          5:30 p.m.

          Men's Snowboarding - Cross: Finals - Re-Air

          6 p.m.

          Olympic Highlights

          Luge - Team Relay - Re-Air

          7 p.m.

          Men's Skeleton - Runs 1-2 - Re-Air

          8 p.m.

          Men's Hockey - Germany vs. Denmark - Group C

          9:30 p.m.

          Women's Curling - Sweden vs. USA - Round-Robin

          11 p.m.

          Men's Hockey - Latvia vs. USA - Group C

