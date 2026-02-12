2026 Winter Olympics Feb. 13 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics wraps up the week with men's free skate, hockey and more.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 13 schedule below:
*All times Eastern
1 a.m
Cross-country skiing: Women's 10km Free (re-air)
2 a.m.
Snowboarding: Women's Halfpipe: Final (re-air)
3 a.m.
Curling: Canada vs. USA (M round-robin)
3:05 a.m.
Curling: China vs. Norway (M round-robin)
Curling: Great Britain vs. Italy (M round-robin)
Curling: Switzerland vs. Czechia (M round-robin)
4 a.m.
Snowboarding: Women's Cross: Seeding
5:45 a.m.
Cross-country skiing: Men's 10km Free
6:10 a.m.
Hockey: Finland vs. Sweden (Men's Group B)
Hockey: Italy vs. Slovakia (Men's Group B)
7:15 a.m.
Luge: Team relay (re-air)
7:30 a.m.
Snowboarding: Women's Cross: Finals
8 a.m.
Biathlon: Men's 10km Sprint
8:05 a.m.
Curling: China vs. Switzerland (W round-robin)
Curling: Denmark vs. Sweden (W round-robin)
Curling: Great Britain vs. South Korea (W round-robin)
Curling: USA vs. Canada (W round-robin)
9 a.m.
Snowboarding: Women's Cross: Finals
10 a.m.
Skeleton: Women's Run 1
Speedskating: Men's 10,000m
10:40 a.m.
Hockey: Czechia vs. TBD (W Quarterfinal)
Hockey: France vs. Czechia (Men's Group A)
10:45 a.m.
Figure skating : Men's Free: Warmup
11:45 a.m.
Skeleton: Women's Run 2
Noon
Cross-country skiing: Men's 10km Free
12:30 p.m.
Ski jumping: Men's Large Hill: Training
12:45 p.m.
Figure skating: Men's Free (Part 1)
1 p.m.
Snowboarding: Women's Cross: Finals
1:05 p.m.
Curling: Canada vs. Sweden (M round-robin)
Curling: Czechia vs. Norway (M round-robin)
Curling: Germany vs. Italy (M round-robin)
Curling: Switzerland vs. China (M round-robin)
1:30 p.m.
Skeleton: Men's Run 3
Snowboarding: Men's Halfpipe: Final
3 p.m.
Figure skating: Men's Free (Part 2)
3:05 p.m.
Skeleton: Men's Final Run
3:10 p.m.
Hockey: Canada vs. Switzerland (Men's Group A)
Hockey: USA vs. Italy (W Quarterfinal)
5:30 p.m.
Skeleton: Men's Runs 3-4
6:15 p.m.
Biathlon: Men's 10km Sprint (re-air)
7 p.m.
Cross-country skiing: Men's 10km Free (re-air)
8 p.m.
Skeleton: Women's Runs 1-2 (re-air)
9 p.m.
Curling: Canada vs. USA (M Round-Robin) (re-air)
11:30 p.m.
Speedskating: Men's 10,000m (re-air)
