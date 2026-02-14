2026 Winter Olympics Feb. 15 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics' Sunday slate is packed with biathlon, speedskating and more.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 15 schedule below:
*All times Eastern
1 a.m
Speedskating: Men's 1500m Finals & More (re-air)
2 a.m.
Speedskating: Men's 500m (re-air)
2:45 a.m.
Freestyle skiing: Women's Dual Moguls, Finals (re-air)
3:05 a.m.
Curling: Germany vs. Great Britain (M round-robin)
Curling: Norway vs. Italy (M round-robin)
Curling: USA vs. Sweden (M round-robin)
3:30 a.m.
Alpine skiing: Men's Giant Slalom, Run 2 (re-air)
4 a.m.
Alpine skiing: Women's Giant Slalom, Run 1
Bobsled: Women's Monobob, Run 1
4:15 a.m.
Snowboarding: Men's Slopestyle, Qualifying
4:30 a.m.
Freestyle skiing: Men's Dual Moguls, Finals
5:15 a.m.
Biathlon: Men's 12.5km Pursuit
5:50 a.m.
Bobsled: Women's Monobob, Run 2
6 a.m.
Cross-country skiing: Men's 4x7.5km Relay
6:10 a.m.
Hockey: Switzerland vs. Czechia, Men's Group A
7:15 a.m.
Speedskating: Men's 1500m Finals and More
7:20 a.m.
Alpine skiing: Women's Giant Slalom, Run 2
7:45 a.m.
Snowboarding: Mixed Team Cross, Finals
8:05 a.m.
Curling: Denmark vs. Italy (W round-robin)
Curling: Great Britain vs. Sweden (W round-robin)
Curling: Japan vs. South Korea (W round-robin)
Curling: USA vs. China (W round-robin)
8:15 a.m.
Snowboarding: Women's Slopestyle, Qualifying
8:30 a.m.
Curling: USA vs. China (W round-robin)
Snowboarding: Mixed Team Cross, Finals
8:45 a.m.
Biathlon: Women's 10km Pursuit
Ski jumping: Men's Large Hill (re-air)
Snowboarding: Women's Slopestyle, Qualifying
9:30 a.m.
Bobsled: Women's Monobob, Run 1
10 a.m.
Speedskating: Men's Team Pursuit Qualifying
10:15 a.m.
Curling: USA vs. Sweden (M round-robin)
10:20 a.m.
Figure skating: Training
10:30 a.m.
Bobsled: Women's Monobob, Run 2
10:40 a.m.
Hockey: Canada vs. France, Men's Group A
11 a.m.
Snowboarding: Mixed Team Cross, Finals (re-air)
Speedskating: Women's 500m
11:20 a.m.
Figure skating: Pairs Short, Warm-up
11:35 a.m.
Ski jumping: Women's Large Hill
11:45 a.m.
Biathlon: Men's 12.5km Pursuit
Noon
Skeleton: Mixed Team Event
12:30 p.m.
Freestyle skiing: Men's Dual Moguls, Finals
1:05 p.m.
Curling: China vs. Canada (M round-robin)
Curling: Great Britain vs. Switzerland (M round-robin)
Curling: Italy vs. Czechia (M round-robin)
Curling: Norway vs. USA (M round-robin)
1:10 p.m.
Hockey: Denmark vs. Latvia (Men's Group C)
1:15 p.m.
Skeleton: Mixed Team Event
1:30 p.m.
Freestyle skiing: Men's Freeski Big Air, Qualifying
3 p.m.
Figure skating: Pairs Short (Part 2)
3:10 p.m.
Hockey: USA vs. Germany (Men's Group C)
3:30 p.m.
Curling: Denmark vs. Italy (W round-robin)
5:30 p.m.
Snowboarding: Men's Slopestyle, Qualifying
6 p.m.
Hockey: Canada vs. France, Men's Group A (re-air)
6:15 p.m.
Cross-country skiing: Men's 4x7.5km Relay (re-air)
7 p.m.
Ski jumping: Women's Large Hill
8 p.m.
Biathlon: Women's 10km Pursuit (re-air)
Curling: Norway vs. USA (M round-robin)
8:45 p.m.
Bobsled: Women's Monobob, Runs 1-2 (re-air)
9:30 p.m.
Curling: USA vs. China, W round-robin (re-air)
For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.